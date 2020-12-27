15 оригинальных блюд на Новый год: апельсиновая и медовая птица, амур и салаты, праздничные закуски и маково-мандариновые пироги

27 декабря, 2020, 20:43

Татьяна Зинченко

А еще - сочный мясной рулет с черносливом и невероятный сырник с пряниками - во "вкусной" праздничной подборке Эспрессо.TV

Наконец-то "эпопея" "Не трогай, это на Новый год" счастливо завершается: вот-вот хозяйки накроют столы так, что глаза будут разбегаться.

Новый год - особый праздник: это хорошее настроение, новые надежды и особые надежды. И хочется перейти рубеж в новый год так, чтобы это было необычно, как в кино. Чтобы были рядом родные и близкие, чтобы была музыка, игры, танцы и подарки, сюрпризы и, конечно, вкусная еда.

Поэтому хозяйки начали готовиться к такому ответственному моменту заранее: обменивались рецептами, готовили порции "на пробу", все вместе одобряли или корректировали определенные рецепты, чтобы довести их до совершенства. И вот мы имеем 15 таких рецептов - выбор известных нам кулинарных мастеров.

Особенности новогоднего застолья

Во-первых, надо заранее изучить вкусы гостей, если до сих пор их не знали. Обычно они подразделяются на:

Я буду только овощи и фрукты, я ночью не ем.

Я им только десерты, потому что ночь, и я не хочу наедаться.

Я буду только салатики.

Хотелось бы чего-то экзотического, необычного - такой же праздник! Такого, что не пробовал (не пробовала).

Вот только не надо нас кормить только салатами - давайте мясо: гулять так гулять!

Фото Кристины Ласяк.

Некоторые к празднованию изучили все гороскопы, приметы и обычаи и настроены смаковать "по фэншую", точнее - как пишут календари.

Календари, в частности китайский, пишут, что 2021-й - год Быка, а поэтому вновь возникают пищевые задачи. Решаем их, учитывая вкусовые предпочтения того же Быка: овощи (листовые - в фаворе), фрукты, злаковые, грибы, бобовые. Это понравится поклонникам "легкого перекуса". Но мясо птицы и рыбы также вполне подходят, значит, праздник обещает быть вкусным.

Десертов - сколько приготовите, и выпечки - тоже. Бык хоть и неприхотливый и простой по своей природе, но поесть любит. Салаты в самых разных сочетаниях будут тем, что надо!

Только не ставьте блюда на красную скатерть - не раздражайте Быка.

С салатом всегда праздник!

Вот и начнем с салатов, раз уж салат - топ-блюдо новогоднего стола.

Салат "Диана"

Оригинальное и нарядное блюдо от Валентины Кузьмовой, известной нам кулинарки из Хмельницкого.

Нужно: 250 г печени трески, стакан вареного риса, 4 яйца, 2 свежих огурца, 150-200 г консервированной кукурузы, 2 стебля зеленого лука, соль и майонез - по вкусу. Салат, петрушка для оформления салата.

Приготовление: один огурец нарезать кубиками, второй оставить для украшения салата (его лучше специальным ножом порезать резьбой).

Лук порезать мелко и смешать с огурцом. Яйца отварить, белок натереть на крупной терке, а желток - на мелкой. Печень трески порезать на кусочки. Рис заправить маслом от печени.

Кольцо - диаметр 16 см.

Составляем слоями в такой последовательности: рис, печень, белки, майонез, кукуруза, майонез, огурец с луком, майонез, желтки. Снять кольцо и сверху украсить огурцом с петрушкой.

Будет хорошо и вкусно!

Салат праздничный, морковный

Морковку надо, как это - год Быка, и без моркови? Запаситесь заранее морковью по-корейски, а галицкая кулинарная мастерица Оксана Костик научит нас, как такой салат готовить, чтобы есть и еще хотелось.

Требуется: 2 куска куриного филе (500 г), 5 яиц, 400 г маринованной кукурузы, 400 г маринованных шампиньонов, 300 г твердого сыра, 300 г моркови по-корейски, майонез, специи по вкусу (соль, перец).

Приготовление: куриное филе отвариваем режем на кубики. Так же нарезаем сыр, яйца, грибы, лук. Лук измельчаем. Добавляем морковь по-корейски и заправляем майонезом со специями. И есть вкусный салат к празднику!

Свекольный с грибами

Интересный вариант любимого свекольного с черносливом от львовской кулинарки Марты Левицкой. Он - с грибами (а чеснок - на ваше усмотрение, он подходит как с чесноком, так и без).

Нужно на две небольшие салатницы: одну вареную свеклу, по горсти орехов и сладкого чернослива, любые маринованные грибы (небольшая баночка), два зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, растительное масло для заправки, если грибы с уксусом, если в масле - лимонный сок по вкусу или уксус.

Приготовление: свеклу потереть на крупной терке, орешки, чернослив и грибы измельчить, выжать чесночок (на праздник много чеснока не берите) и заправить. Украсить орехами и ждать гостей!

Праздничные закуски

Они придают праздничному столу особый шарм и изысканность: нарядные, красочные, вкусные и легкие.

Канапочки с печеными шампиньонами

Красивые, интересные, вкусные и ненавязчивые. Львовянка Марта Левицкая и на этот раз удивляет вкусной изюминкой.

Вкусные как горячие, так и холодные.

Потребуется: 1 кг свежих шампиньонов, 4 зубчика чеснока, 50 мл. масла, 1/3 ч. л. соли.

Можно еще любимые специи, но без соли.

Приготовление: Шампиньоны помыть, дать хорошо стечь воде (выложить на дуршлаг), чеснок выдавить, сделать из данных ингредиентов заправку, замариновать шампиньоны, как минимум, на час. Выложить на форму от духовки, печь при температуре 200 г минут до 30, зависит от духовки.

Все, кушаем, с чем желаем!

Шпинатный рулет с рыбой

Легкое, красочное и очень праздничное блюдо. Оксана Билинская расскажет, как приготовить "елочный" рулет.

Нужно на бисквит: 3 яйца, 150 г шпината, 50 г муки, 1/2 ч. л. соли

Начинка: 300 г сливочного сыра, 200 г красной рыбы, 1 ст. л. лимонного сока.

Приготовление: желтки и белки разделить. Листья шпината, желтки, соль взбить блендером до однородной массы; добавляем просеянную муку, перемешиваем.

Белки взбиваем в устойчивые пики. Добавляем постепенно белки до шпинатную массы, размешиваем аккуратно лопаточкой. Выкладываем тесто на пергамент в форму (~ 25х35) и выпекаем 10 минут при 180 градусах.

Вынимаем, даем остыть, снимаем пергамент. Сыр растираем с лимонным соком намазываем бисквит, кладем тонко нарезанную рыбку и скручиваем в рулет, кладем рулет в пленку и ставим в холодильник хотя бы на 2:00. Вкусная и красивая закусочка готова!

Праздничные тарталетки

А как вам такая закусочка на праздничный стол? Во-первых, это красиво, а во-вторых, надо попробовать, потому что точно удастся, убеждена Оксана Билинская, автор рецепта.

Потребуется: 500 г бездрожжевого двухслойного теста, 150 г красной рыбы (лосось) (для украшения и для начинки), 200 г сливочного сыра, укроп, чеснок (по вкусу).

Приготовление: слоенное тесто раскатываем, вырезаем кружочки; в половине из них вырезаем меньший круг внутри (то есть у нас будет полный кружочек и другой с дыркой).

Полные кружочки кладем на пергамент, прокалываем вилкой, смазываем желтком; дальше на них сверху кладем кружки с дыркой, слегка щиплюемо (прижимаем) края по кругу (получается, как колодец) и тоже смазываем желтком.

Выпекаем при 185 градусах до румяности (~ 15-20 мин.).

К сыру добавляем порезанный мелко чеснок, порезанную кубиками рыбу, перца или чеснока по вкусу.

Выкладываем начинку на тарталетки и украшаем рыбкой! Угощаем всех, кто собрался за столом!

Новогодняя прогулка с лавашем

Потому что, возможно, на улице захочется перекусить. Кристина Ласяк, наша кулинарная советчица с Болехов (фото Кристины - на обложке), предусмотрела этот праздничный момент. Она советует приготовить лаваши: это быстро, очень вкусно, продуктивно, можно готовить всей компанией, то будет и весело.

Нужно для трех лавашей: соответственно 3 лаваша, 1 маленькая капуста (пошинковать), посолить, поперчить и размять. 2 средние морковки натереть на терке, посолить, выдавить 2 зубчика чеснока, добавить 1 ст. л. масла и перемешать. Порезать кружочками большой помидор и 2 огурчики. 6 охотничьих сосисок пожарить на сковороде до румяного.

Приготовление: на лаваш с левого края кладем капусту, сверху морковь, тогда сосиски, майонез, соус сацибели или кетчуп, горчицу, тогда огурец и помидор. Сворачиваем в рулет и выпекаем при температуре 200 "примерно 15 минут. Гуляя, не забывайте о дистанции!

Мясные блюда, потому что без мяса праздник слишком постное и пресное!

Мясной рулет с курагой

"Быстро, вкусно и очень красиво смотрится на праздничном столе!" - уверяет Лилия Цвит, автор рулетной вкусности, ведущая многих успешных кулинарных проектов - Очень просто готовится и супервкусно! ".



Требуется: мясо свиное - 1,5 кг, соль - 1,5 ч. л., специи, желатин - 2 ч. л., Курага - 100 г, чернослив - 100 г

"Лучше брать не слишком жирное, но и не слишком сухое мясо, идеально подойдет лопатка, шея, у меня это хвостовик", - уточняет хозяйка.

Приготовление: кусок мяса промыть, залить холодной водой, добавить соду, перемешать, чтобы сода растворилась, и оставить минимум на 2 часа, чтобы мясо стало мягким и очистилось от лишних веществ.

Мясо вытаскиваем, моем под проточной водой, просушиваем полотенцем или салфеткой и разрезаем, чтобы сформировать рулет. Разрезаем максимально равномерно, чтобы образовался пласт. Отбиваем как на отбивные с 2 сторон. Солим и посыпаем специями для мяса с 2 сторон (можно брать готовую приправу, в составе которой перец, кориандр и чеснок). Маринуем мясо минимум 1 час в холодильнике.

Далее курагу и чернослив заливаем кипятком и оставляем до полного остывания.

Берем мясо, посыпаем 1 сторону сухим желатином, чтобы рулет держался и не разваливался при нарезке. Далее выкладываем сухофрукты друг возле друга, скручиваем в рулет как можно плотнее, скручиваем в рукав для запекания (разрезали на 2 части) и хорошо прижимаем. Фиксируем нитками или лентами от рукава.

Выпекаем при 200 градусах первых 30 мин., а затем при 180 еще 30 минут. Охлаждаем в форме. И обязательно ставим еще на 2:00 в холодильник, чтобы хорошо остыл. Затем вынимаем из рукава и нарезаем.

По-праздничному красиво и очень вкусно!

Апельсиновая курица

И не только апельсиновая, заметьте, но и яблочная. И даже имбирная! Как-никак, Новый год, так надо добавить к нему интересных "изюминок", и в новогодние блюда - тоже.

Екатерина Кудляк, кулинарная мастерица из Почаева, расскажет, как легко и просто запечь такую вкуснятину на свой праздник.

Потребуется: 2 кг тушки курицы, 1 яблоко, 1 апельсин, веточка розмарина, 60 г масла, 40 мл соевого соуса, 2 ч. л. соли, 0,5 ч. л. перца, 1 ст. л. приправы к мясу, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. сушеного имбиря, 2 ч. л. горчицы.

Приготовление: Тушку курицы вымыть, просушить бумажным полотенцем.

Соус: соединить соевый соус, специи, перемешать и оставить на 5 минут. Апельсин и яблоко нарезать на дольки. Смазать курицу соусом из всех сторон и хорошо втереть, внутри тоже. Начинить тушку апельсином и яблоком, сцепить шпажками в конце. Ложкой сделать отверстие под кожурой тушки (как на видео) и положить туда масло. Смазать еще раз соусом, положить розмарин, влить на противень 1 стакан воды. Запекать при температуре 190 градусов 1,5 часа (каждые 10-15 минут поливать курицу соком). Если курица очень припекается, прикрыть фольгой.

Сочная и очень вкусная курочка! Отличное предложение на новогодний или рождественский стол!

Медовая индейка

Очень ароматная, аппетитная запеченная индюшачья голень в медово-соевом соусе. Автор рецепта - хорошо известная кулинарка Оксана Билинская.

На 2 голени нужно для маринада: 1 ст. л. розмарина, 2 ст. л. меда, 30 мл соевого соуса, 50 мл растительного масла, 2 больших зубчика чеснока.

Приготовление: Голени замариновать и оставить на 1 час. Далее положить промаринованные голени в сосуд для запекания; полить соусом, в котором мариновались; накрыть фольгой и запекать при 180 градусах 1:00. Затем открываем фольгу и запекаем еще 1:00, время от времени поливая голени соком.

На гарнир можно запечь: 1 кг картофеля, 1 шт морковь, .1 шт. лук-порей. Все порезать кусками, добавить сока с 1/2 лимона, соль, перец; перемешать.

Готово!

Рыба фаршированная - это вполне возможно!

Татьяна Козак, известная нам по многим замечательным рецептам хозяйка из Почаева, научит нас этой рыбной классике раз и навсегда. Что приготовили на Новый год - то запоминается надолго! Результат иметь замечательный - рыба совсем не сухая, хорошо держит форму и идеальна при нарезании.

Требуется: рыба свежая амур - 1 шт. (более 1 кг), рыба мороженая хек - 1 шт., рис отварной 2 - 3 ст. лож., луковица, зубчик чеснока и пол морковки, а также соль, перец, приправа к рыбе.

Приготовление: рыбу очистить от внутренностей, жабры, глаза. И осторожно при помощи ложки (удобно делать руками) снять кожу. Отделить мясо от кожуры, срезать позвоночник, а голову и хвост оставить. Хорошо все промыть под проточной водой.

Приготовить начинку для рыбы: мясо амура и хека пропустить через мясорубку. Морковь и лук также пропустить через мясорубку. Смешать фарш, специи и вареный рис.

Противень рыбы застелить пергаментом и выложить на сторону кожу амура. Наполнить ее фаршем, вернуть на спинку и зашить ниткой.

Вернуть фаршированную рыбу на живот, руками сформировать ее и смазать хорошо маслом. (На противень можно немного налить воды и дать лавровый лист, черный перец горошком.)

Выпекать при температуре 180-200 градусов (не более) 40-50 минут.

По желанию можно готовую охлажденную рыбу украсить по своему вкусу овощами и зеленью.

Для самых терпеливых - выпечка!

Мы подобрали такую выпечку, что с ней все будут самыми терпеливыми, потому что она действительно замечательная!

Медовый рулет

Лилия Цвит создала что-то новенькое, но ее рецепты настолько хорошо прижились в записной книжке хозяек, что вполне можно доверять ее новым экспериментам. И себе на Новый год создать что-то новенькое, например, этот душистый, пушистый, любимый медовик по-новому.

Нужно на форму форма 30х40 см для теста: яйца - 4 шт., сахар - 100 г, мед - 50 г, мука 100 г, сода - 1 ч. Л., сметана - 1 ст. л.

Крем: сметана - 400 г, сахар - 80 г, ванильный сахар - 1 п. 16 г, чернослив - 100 г.



Приготовление: Начинаем с приготовления медового бисквита. Белки взбиваем в пену. Добавляем сахар и продолжаем взбивать. Должна образоваться густая и устойчивая масса. Теперь добавляем желтки и снова взбиваем. Далее добавляем жидкий мед, желательно натуральный. Пол чайной ложки соды перемешиваем со сметаной и добавляем к нашей яичной смеси. В этом рецепте нужна именно сода, так как благодаря этому образуется такой красивый рыженький цвет, и перемешиваем и добавляем просеянную муку. И замешиваем тесто на низких оборотах миксера.

Форму застелить пергаментом. Важно чтобы пергамент был хорошего качества, так как медовик может прилипнуть. Выкладываем тесто в форму. Выпекаем наш бисквит при температуре 170 градусов примерно 20 минут.

Горячий корж нужно вынуть на пергамент и сразу, пока корж еще теплый, закручиваем в рулет. Накрываем полотенцем, чтобы рулет не раскручивался, фиксируем его и оставляем до остывания.

Далее приготовим крем. Сюда можно добавлять любой ваш любимый крем. В рецепте - сметанковый, а также наполнение - чернослив.

Чернослив заливаем кипятком и оставляем, чтобы он остыл. К сметане добавляем сахар, ванильный сахар и взбиваем все до образования густой пышной массы.

Когда рулет остыл, забираем из него пергамент и осторожно раскручиваем рулет. Сделать это совсем просто, потому что рулет довольно мягкий.

И смазываем кремом и в ряд выкладываем пропаренный и просушенный чернослив, вплотную друг к другу. По желанию чернослив можно заменять вишнями, бананом или любыми другими фруктами или ягодами. Декорировать рулет растопленным шоколадом, поместив в кондитерский мешочек. И посыпать крошкой из белого шоколада.

Маковое наслаждение

Что-то с маком надо, чтобы было на новогоднем столе тоже. Почему бы и не испечь что-то маковое с любимого? Кристина Ласяк советует испечь маковый пирог. Там такой пирог - сказка, а не выпечка!

Нужно для маковой массы: 2 стакана мака запарить и трижды перемолоть через мясорубку. Сюда добавить 1 целое яйцо и 3 желтка, 2 ст. л. меда, 3 ст. л. манки, 6 ст. л. сахара, 1 ч. л. порошка для печенья, 2 ст. л. топленого масла, орехи и изюм по желанию. Все хорошо вымешать.

Тесто: 400 г муки, 6 ст. л. сахара, 3 желтка, 4 ст. л. сметаны, 1 пачка маргарина, 2 ч. л. порошка для печенья - замесить мягкое тесто. Разделить на три части.

Приготовление: Из белки взбить в пену с 7 ст. л. сахара. Разделить на две части.

Форма для выпечки - 25х37 см

Собираем корж: 1 часть теста (выкладывать щипками, а не раскачивать) - мак-пена-тесто-пена-тесто.

Выпекаем при температуре 180 градусов 50 минут. Не так и сложно, но какая красота!

Рождественский сырник с пряниками

"Этот сырник точно станет украшением вашего праздничного стола! Это не сырник - а вкусовой взрыв! Ну ооочень вкусный! А хороший какой! И готовится очень просто, я все продумала до деталей! Обязательно попробуйте!" - Лилия Цвит 100-процентно уверена во вкусному творении своих рук и в том, что ему удастся и в ваших руках.

Нужно на форму 25х35 см для теста: масло - 125 г, яйца - 2 шт., сахар - 150 г, мука - 300 г, разрыхлитель - 1 ч. Л., какао - 40 г

Творожная масса: сыр - 1500 г, сахар - 200 г, ванильный сахар - 1 п., 16 г, сметана - 180 г, яйца - 5 шт., Пудинг - 2 п. По 40 г, кокос - 100 г, пряники - 1 кг.

Новогодний торт - мандариновый - от Лилии Цвит

"Легкий, нежный, сочный, с выраженным цитрусовым ароматом! Именно то, что нужно для празднования Нового года! Здесь цитрусовый бисквит, мандариновый слой и сметанковый крем-мусс. Вкуснятина! А приготовить такой торт очень легко", - поощряет мастерица замечательной выпечки Лилия Цвит, которая в уходящем году имеет немало успешных учениц в своей кулинарной школе. Поэтому знает, что этот торт удастся всем, кто хочет удивить своих гостей!

Нужно на форму д. 18 см для бисквита: яйца - 4 шт., сахар - 100 г, мука - 100 г, разрыхлитель - 1 ч. л., цедра - с 1/2 шт.

Мандариновый слой вода - 500 мл, желе - 2 шт. по 70 г, мандарины - 3-4 шт.

Сироп: вода - 50 мл, сахар - 1 ч. л.

Крем-мусс: сметана - 800 г, сахарная пудра - 100 г, желатин - 35 г, вода - 100 мл, загуститель - 2 п. по 12 г.

Для украшения, крем: 150 г шоколада, 150 г масла.

Глазурь: 50 г шоколада, 2 ст. л. масла.

Дополнительно: мандарины, безе, бадьян, кондитерская посыпка, сахарная пудра, ветви ели.

Мастерица также показывает, как просто украсить его в домашних условиях из того, что есть под рукой.

Пусть все, что приготовите, будет вкусным и оригинальным! Счастливых и веселых праздников!