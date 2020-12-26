Забудется как страшный сон. Но это не точно. Как 2020 год повлиял на украинскую киноиндустрию

30 декабря, 2020, 07:00

Мы стоим на пороге глобальных перемен. Как минимум. Такие роковые прогнозы все чаще можно услышать от профессионалов мировой киноиндустрии

Впервые они начали появляться еще в начале года, когда все, в том числе и кинотеатры, закрылись из-за пандемии. Даты проката крупных релизов начали переноситься - какие-то на полгода, какие-то - на вообще неопределенную дату. И тут началось.

"Не будет никаких кинотеатров. Будут одни сплошные стриминг-платформы" - завучало то из одного, то из другого угла. И это понятно: кино людям смотреть нужно, а в закрытых квартирах выбор один - онлайн-режим. Тем более, платформы типа Netflix, AppleTV, AmazonPrime и прочих были популярны еще до всяких вирусов, а в 2020 году так и говорить нечего.

Кинобоссы думали год и некоторые из них дошли до революционных идей. Студия WarnerBros заявила, что их хиты в 2021 году будут выходить новым способом. Одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформе HBOMax. В этот перечень вошли очень ожидаемые "Матрица 4", "Дюна", "Годзилла против Конга", "Том и Джерри" - всего 17 фильмов.

Руководители студий объяснили, что боятся не отбить гигантские бюджеты лент только в кинотеатрах, которые еще неизвестно как будут работать. И подчеркнули, что это временное решение, от которого откажутся после коронакризиса. Для украинских зрителей дополнительная информация - сервисHBOMax у нас пока не работает.

Против этого решения выступил, например, режиссер Кристофер Нолан, который, между прочим, работает с "Уорнер" почти 20 лет. Он возмутился, что менеджеры студии не предупредили авторов фильмов о новых условиях. И сказал, что эти ленты снимались для большого экрана, а делать премьеры одновременно в двух местах - не что иное как циничная раскрутка новой платформы. HBOMax появилась, напомню, всего полгода назад.

Опасения Нолана, его коллег и руководителей кинотеатров совсем не безосновательны. Похоже, что людям комфортнее смотреть кино дома. Такое мнение, безусловно, требует больше времени на изучение, но этот бешеный год кое-что нам показал. Поэтому давайте от мирового кинопроцесса перейдем к украинскому и вспомним, что же случилось за последние 10 месяцев.

10 марта в Киеве состоялась долгожданная премьера фильма "Толока" Михаила Ильенко. Лента оказалась настоящим "долгостроем" - ее снимали много лет, прокат переносился, некоторые уже и не верили, что кто-нибудь когда-нибудь ее увидит. Но нет - "Толока" готова и спешит к своему зрителю. Так думали в день премьеры. А уже 12 марта в стране объявили жесткий локдаун.

К работе кинотеатры вернулись в конце июня, но оказалось, что люди не очень-то и спешат туда ходить. Начали появляться целые теории: зрители боятся, им надоело кино на карантине, но самая популярная - в кинотеатрах нечего смотреть. Ведь все ожидаемые релизы перенеслись на осень и дальше, поэтому репертуар пришлось составлять из старых лент.

Первой значимой премьерой стал "Тенет" уже упомянутого Кристофера Нолана. И его кассовые сборы оказались несколько меньше, чем ожидалось - почти 350 млн долларов. По крайней мере, предыдущие работы режиссера собирали больше - "Интерстеллар" (677 млн или "Дюнкерк" (526 млн).

Что касается украинских лент - ситуация такая. Не сравнить боксофисы нынешних отечественных релизов с прошлогодними или позапрошлогодними. "Толока" вышла в прокат одной из первых после локдауна - 20 августа. Зрителей - нет, кассовые сборы - 654 тысячи гривен. Сравним показатели похожих лент в прошлые годы - "Цена правды" (9,6 млн), "Домой" (1,7 млн), "Дикое поле" (2,25 млн).

Примерно такая же, а то и хуже история была с большинством отечественных фильмов в прокате. "Схидняк", "Наследие лжи", "Тарас. Возвращение", "Забытые", "Крепость Хаджибей" - прошли, мягко говоря, скромно. Некоторые из продюсеров даже не огласили боксофис. Например, Андрей Ермак. Да-да, фильм главы офиса президента был в прокате и назывался "Предчувствие". Если не слышали о таком - не переживайте, это нормально, лента почти не рекламировалась.

Да и мало какая украинская лента 2020 года имела хотя бы среднего уровня промо-кампанию. Поэтому важно обратить внимание на те работы, которые все же боролись за своего зрителя.

Прежде всего - "Где ты, Адам?" Вообще-то, лента стала прецедентом работы продюсеров с аудиторией. В ней речь идет об игумене Григории и монастыре Дохиар, на Афоне. Залы неделями были заполнены, иногда билетов невозможно было купить. Причем, классической рекламы почти не было. Говорят, продюсеры хорошо поработали с верующими - благодаря церквям создали огласку, людям предлагали ходить на фильм а потом собираться на обсуждение.

Это на киношном сленге называется "хорошим сарафаном" - зрители передают друг другу положительные отзывы и советуют посмотреть. Вот такая стратегия и точечная работа с узкой аудиторией может дать неплохие результаты и позволяет не тратить уйму денег на наружную рекламу, трейлеринг и все другие традиционные способы рекламы. Лента собрала в прокате более 800 тысяч гривен. Как для документальной работы на специфическую тему - это довольно неплохо. Впрочем, авторы не представили эти цифры официально. Поэтому и не смогли получить для своего фильма статуса рекордсмена.

Зато такой статус объявили создатели другой документальной ленты - "Юки". Там речь идет о выдающихся канадских хоккеистов украинского происхождения. За три недели она собрала в прокате почти 447 000 гривен и сейчас имеет звание @самый кассовый украинский документальный фильм@. В общем, такая путаница в рекордах случается не впервые. По мнению части кинопрофессионалов, ее можно прекратить, сделав единый электронный билет. С ним все проданные билеты будут фиксироваться автоматически. А продюсеры больше не смогут скрывать свои боксофисы.



Другой положительный пример - "Атлантида" Валентина Васяновича. В прокате она собрала более миллиона гривен. Учтем, опять же, специфику - это, что называется, глубокий артхаус, художественное кино для очень вдумчивого просмотра и зрителей-гурманов. К тому же - там о войне. А как показал уже окончательно нынешний год - украинцы очень устали от фильмов на эту тему и их популярность крайне низкая. Однако у "Атлантиды" был хороший резонанс, много положительных отзывов, Валентин Васянович все больше обретает статус выдающегося режиссера. Кстати, сразу после старта проката он отказался от государственного звания, что добавило медийности и ему самому, и его фильму.

Ну и еще. В синопсисе к "Атлантиды" речь шла о победе Украины над Россией. Многие мои знакомые купили билеты в том числе и из-за этого - очень хотелось увидеть победу после сплошной зрады, которую нам принес 2020-й.

В конце концов, коронакризис принес украинской киноиндустрии не только плохое. Еще в локдауне продюсеры, наконец, начали делать то, о чем их так долго просили. А именно - выкладывать фильмы в интернет. Многие зрители радовались этому, ведь пропустили их в прокате или вообще не имеют доступа в кинотеатры.

И тут мы заканчиваем тем, с чего начали - онлайн-просмотрами. Во многих случаях такой формат даже спасителен для украинцев, которые живут в селах или райцентрах, где кинотеатров нет в принципе. Совсем недавно канал "1+1" выпустил сериал "Секс, Инста и Зно" - просмотры только онлайн.

Сейчас же, в конце года, кинотеатры готовятся к объявленному январьскому локдауну. Он еще больше погрузит их в кризис, который перед этим приблизил карантин выходного дня. Разговоры о крахе отрасли усиливаются. Как и размышления об адаптации к новым условиям и переходе к совершенно неожиданным форматов.

Возможно, именно сейчас где-то в своих домах сидят господа Стивен Спилберг и Джордж Лукас и за бокалом вина трясут пальцами: а мы вам, мол, говорили. Еще в 2013 году режиссеры прогнозировали крах современной киноиндустрии. Правда, они это связывали с раздутыми, по их мнению, бюджетами многих фильмов и низким их качеством. Лукас утверждал, что в будущем кинотеатры перейдут на бродвейскую модель. Когда лента идет в прокате не менее года. Спилберг вспоминал, что именно так когда-то было с его "Инопланетянином". И добавлял, что большая часть фильмов будет выходить сразу на кабельных телеканалах, минуя кинотеатры. Так чуть не случилось с его "Линкольном" в 2012 году.