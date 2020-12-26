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Espreso.tvКультураЗабудется как страшный сон. Но это не точно. Как 2020 год повлиял на украинскую киноиндустрию

Забудется как страшный сон. Но это не точно. Как 2020 год повлиял на украинскую киноиндустрию


фото: facebook/zhovten
Мы стоим на пороге глобальных перемен. Как минимум. Такие роковые прогнозы все чаще можно услышать от профессионалов мировой киноиндустрии

Впервые они начали появляться еще в начале года, когда все, в том числе и кинотеатры, закрылись из-за пандемии. Даты проката крупных релизов начали переноситься - какие-то на полгода, какие-то - на вообще неопределенную дату. И тут началось.

"Не будет никаких кинотеатров. Будут одни сплошные стриминг-платформы" - завучало то из одного, то из другого угла. И это понятно: кино людям смотреть нужно, а в закрытых квартирах выбор один - онлайн-режим. Тем более, платформы типа Netflix, AppleTV, AmazonPrime и прочих были популярны еще до всяких вирусов, а в 2020 году так и говорить нечего.

Кинобоссы думали год и некоторые из них дошли до революционных идей. Студия WarnerBros заявила, что их хиты в 2021 году будут выходить новым способом. Одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформе HBOMax. В этот перечень вошли очень ожидаемые "Матрица 4", "Дюна", "Годзилла против Конга", "Том и Джерри" - всего 17 фильмов.

Руководители студий объяснили, что боятся не отбить гигантские бюджеты лент только в кинотеатрах, которые еще неизвестно как будут работать. И подчеркнули, что это временное решение, от которого откажутся после коронакризиса. Для украинских зрителей дополнительная информация - сервисHBOMax у нас пока не работает.

Против этого решения выступил, например, режиссер Кристофер Нолан, который, между прочим, работает с "Уорнер" почти 20 лет. Он возмутился, что менеджеры студии не предупредили авторов фильмов о новых условиях. И сказал, что эти ленты снимались для большого экрана, а делать премьеры одновременно в двух местах - не что иное как циничная раскрутка новой платформы. HBOMax появилась, напомню, всего полгода назад.

Опасения Нолана, его коллег и руководителей кинотеатров совсем не безосновательны. Похоже, что людям комфортнее смотреть кино дома. Такое мнение, безусловно, требует больше времени на изучение, но этот бешеный год кое-что нам показал. Поэтому давайте от мирового кинопроцесса перейдем к украинскому и вспомним, что же случилось за последние 10 месяцев.

10 марта в Киеве состоялась долгожданная премьера фильма "Толока" Михаила Ильенко. Лента оказалась настоящим "долгостроем" - ее снимали много лет, прокат переносился, некоторые уже и не верили, что кто-нибудь когда-нибудь ее увидит. Но нет - "Толока" готова и спешит к своему зрителю. Так думали в день премьеры. А уже 12 марта в стране объявили жесткий локдаун.

К работе кинотеатры вернулись в конце июня, но оказалось, что люди не очень-то и спешат туда ходить. Начали появляться целые теории: зрители боятся, им надоело кино на карантине, но самая популярная - в кинотеатрах нечего смотреть. Ведь все ожидаемые релизы перенеслись на осень и дальше, поэтому репертуар пришлось составлять из старых лент.

Первой значимой премьерой стал "Тенет" уже упомянутого Кристофера Нолана. И его кассовые сборы оказались несколько меньше, чем ожидалось - почти 350 млн долларов. По крайней мере, предыдущие работы режиссера собирали больше - "Интерстеллар" (677 млн или "Дюнкерк" (526 млн).

Что касается украинских лент - ситуация такая. Не сравнить боксофисы нынешних отечественных релизов с прошлогодними или позапрошлогодними. "Толока" вышла в прокат одной из первых после локдауна - 20 августа. Зрителей - нет, кассовые сборы - 654 тысячи гривен. Сравним показатели похожих лент в прошлые годы - "Цена правды" (9,6 млн), "Домой" (1,7 млн), "Дикое поле" (2,25 млн).

Примерно такая же, а то и хуже история была с большинством отечественных фильмов в прокате. "Схидняк", "Наследие лжи", "Тарас. Возвращение", "Забытые", "Крепость Хаджибей" - прошли, мягко говоря, скромно. Некоторые из продюсеров даже не огласили боксофис. Например, Андрей Ермак. Да-да, фильм главы офиса президента был в прокате и назывался "Предчувствие". Если не слышали о таком - не переживайте, это нормально, лента почти не рекламировалась.

Да и мало какая украинская лента 2020 года имела хотя бы среднего уровня промо-кампанию. Поэтому важно обратить внимание на те работы, которые все же боролись за своего зрителя.

Прежде всего - "Где ты, Адам?" Вообще-то, лента стала прецедентом работы продюсеров с аудиторией. В ней речь идет об игумене Григории и монастыре Дохиар, на Афоне. Залы неделями были заполнены, иногда билетов невозможно было купить. Причем, классической рекламы почти не было. Говорят, продюсеры хорошо поработали с верующими - благодаря церквям создали огласку, людям предлагали ходить на фильм а потом собираться на обсуждение.

Это на киношном сленге называется "хорошим сарафаном" - зрители передают друг другу положительные отзывы и советуют посмотреть. Вот такая стратегия и точечная работа с узкой аудиторией может дать неплохие результаты и позволяет не тратить уйму денег на наружную рекламу, трейлеринг и все другие традиционные способы рекламы. Лента собрала в прокате более 800 тысяч  гривен. Как для документальной работы на специфическую тему - это довольно неплохо. Впрочем, авторы не представили эти цифры официально. Поэтому и не смогли получить для своего фильма статуса рекордсмена.

Зато такой статус объявили создатели другой документальной ленты - "Юки". Там речь идет о выдающихся канадских хоккеистов украинского происхождения. За три недели она собрала в прокате почти 447 000 гривен и сейчас имеет звание @самый кассовый украинский документальный фильм@. В общем, такая путаница в рекордах случается не впервые. По мнению части кинопрофессионалов, ее можно прекратить, сделав единый электронный билет. С ним все проданные билеты будут фиксироваться автоматически. А продюсеры больше не смогут скрывать свои боксофисы.
 

Другой положительный пример - "Атлантида" Валентина Васяновича. В прокате она собрала более миллиона гривен. Учтем, опять же, специфику - это, что называется, глубокий артхаус, художественное кино для очень вдумчивого просмотра и зрителей-гурманов. К тому же - там о войне. А как показал уже окончательно нынешний год - украинцы очень устали от фильмов на эту тему и их популярность крайне низкая. Однако у "Атлантиды" был хороший резонанс, много положительных отзывов, Валентин Васянович все больше обретает статус выдающегося режиссера. Кстати, сразу после старта проката он отказался от государственного звания, что добавило медийности и ему самому, и его фильму.

Ну и еще. В синопсисе к "Атлантиды" речь шла о победе Украины над Россией. Многие мои знакомые купили билеты в том числе и из-за этого - очень хотелось увидеть победу после сплошной зрады, которую нам принес 2020-й.

В конце концов, коронакризис принес украинской киноиндустрии не только плохое. Еще в локдауне продюсеры, наконец, начали делать то, о чем их так долго просили. А именно - выкладывать фильмы в интернет. Многие зрители радовались этому, ведь пропустили их в прокате или вообще не имеют доступа в кинотеатры.

И тут мы заканчиваем тем, с чего начали - онлайн-просмотрами. Во многих случаях такой формат даже спасителен для украинцев, которые живут в селах или райцентрах, где кинотеатров нет в принципе. Совсем недавно канал "1+1" выпустил сериал "Секс, Инста и Зно" - просмотры только онлайн.

Сейчас же, в конце года, кинотеатры готовятся к объявленному январьскому локдауну. Он еще больше погрузит их в кризис, который перед этим приблизил карантин выходного дня. Разговоры о крахе отрасли усиливаются. Как и размышления об адаптации к новым условиям и переходе к совершенно неожиданным форматов.

Возможно, именно сейчас где-то в своих домах сидят господа Стивен Спилберг и Джордж Лукас и за бокалом вина трясут пальцами: а мы вам, мол, говорили. Еще в 2013 году режиссеры прогнозировали крах современной киноиндустрии. Правда, они это связывали с раздутыми, по их мнению, бюджетами многих фильмов и низким их качеством. Лукас утверждал, что в будущем кинотеатры перейдут на бродвейскую модель. Когда лента идет в прокате не менее года. Спилберг вспоминал, что именно так когда-то было с его "Инопланетянином". И добавлял, что большая часть фильмов будет выходить сразу на кабельных телеканалах, минуя кинотеатры. Так чуть не случилось с его "Линкольном" в 2012 году.

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