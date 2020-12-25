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Espreso.tvОбществоПредчувствие новизны. 2021: что говорят календари и как его встретить лучше всего

Предчувствие новизны. 2021: что говорят календари и как его встретить лучше всего

Как встретить 2021-й, год Белого Быка: наши и мировые традиции, праздничные "фишки" и моменты, которые хорошо настроят на новый год

Новый год - праздник из разряда чудес. Почему именно он отмечается с декабря на январь, что он значит, как его отмечать и почему именно так - есть сотни объяснений и гипотез, но они существуют на уровне предположений. И, несмотря на это, Новый год - любимый народный праздник.

Праздник чистого листа
Мы много говорим о других, не менее любимых праздниках, но умудряемся при этом добавить перчика в восприятии и изюма в высказываниях, поспорить в определенных моментах, отстоять свою точку зрения и покритиковать чью-то. А вот с Новым годом такого нет. Это - праздник хорошего настроения, чистый праздник, если уместно так говорить о праздниках.
Потому что в новом году многое хочется начать с чистого листа. Само слово "новый" звучит с нотками надежды: мы прощаемся со старым и стоим на пороге нового. Поэтому этот праздник богат и традициями, и обычаями, и различными собственными изюминками и обычаями. Новогодний праздник отражает наши стремления к новому, к обновлению, это - и условная граница, которую мы пересекаем в надежде на лучшее.

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Бодрости - на целый год!

"Как новый год встретишь - так и проведешь!" - эта фраза также мотивирует сделать некоторую ревизию в себя: забыть обиды, простить, попытаться понять родных и близких, если были моменты недоразумений. Статистика различных негативных явлений на Новый год странным образом снижается. Потому что в этом желании нового мы видим основные перспективы нашей жизни: при переходе в новый год мы можем пережить нечто необычное, полное чудес, и таким образом наберемся бодрости на целый год.

Многие возлагает большие надежды на канун Нового года, 31 декабря. Есть много счастливых историй, которые случились именно в этот день, недаром фильмы на новогоднюю тематику очень популярны. Жизнь непредсказуема, неповторима и уникальна, полна чудес. Она и является тем самым большим чудом, которое бывает на земле. Но мы верим в другие чудеса и проверяем их "наличие" в канун Нового года.

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Новый год - это прежде всего веселый праздник, который мы ждем целый год, чтобы встретиться в хорошей компании, возможно, с людьми, с которыми давно виделись, с семьей, с близкими.

В этом году из-за карантина празднования ограничиваться небольшими компаниями в семейном кругу, но это не помешает создать дружескую атмосферу и красивый праздник.

А уже способы, методы и планы праздника - кто  что сможет. Календари, гороскопы, гадания - это также часть новогоднего веселья, определенного рода игры, ибо, как говорили бабушки: "Когда-то не было тех календарей, и здоровые росли ...".

Наши давние традиции новогоднего празднования

Это длинная и сложная история: наши предки в разное время праздновали новый год и в марте, и в сентябре, и в январе.

Сначала Новый год они отмечали весной: возрождается и обновляется природа, а следовательно - и человеческая жизнь.

Хорошее свидетельство весеннего нового года - "Щедрик".

Затем, с принятием христианства и внедрением юлианского календаря, Новый год официально устанавливается на 1 марта.

Традицию празднования Нового года 1 января принес царь Петр I в 1700 году, позаимствовав ее в Голландии и других странах Западной Европи. Но летоисчисление продолжало вестись по юлианскому календарю.

Только в 1918 году на землях Украины внедряется григорианский календарь, а Новый год снова начинает совпадать с европейским. Зато церковь не перешла на новый стиль, из-за чего все неподвижные церковные праздники и Новый год продолжают отмечаться по юлианскому календарю.

Дидух - украинский атрибут

Любовь Сердунич, писательница и фольклористка, рассказывает, что красивым праздничным атрибутом в украинцев издавна был дидух:

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"Его не обязательно делать художественным произведением: можно поставить просто сноп (сноп). Именно так недавно и делали наши предки, - говорит Любовь Сердунич. -
Помню, как бабушка ставила дидуха, а мы, внуки, убирали его. Для этого мы собирали красочные блестящие обертки шоколадных конфет и обматывали в них каждое овсяное зернышко. Они свисали, как колокольчики. Яркие красочные блестящие грозди - такая красота! Вперемежку с овсом была пшеница и рожь, а также калина, орешки и сухие цветы: васильки, бессмертник ...
Вот такой красотой можно побаловать себя на новогодние праздники. Еще в середине ХХ в. в украинских селах на Рождество ставили не елку, а сноп. Делали дидуха из зерновых, то есть это был последний жатвенный сноп. А насчет елки, то она появилась от Европы (из Скандинавии), а в Московии (а следовательно, и в Украине) ее ввел Петр Первый. Вот так в XX веке елка стала атрибутом зимних праздников ", - призывает Любовь Сердунич к возвращению родных обычаев и атрибутов нового года: ставить дидухи!

А что там в культурах мира?

Как видим, когда-то также были игры, верования и традиции, и мы их стараемся соблюдать, осовременивать, приумножать, потому что это - наше родное, неоднократно подкрепленное опытом и историей.
Но мы все больше интегрируемся в мир, знакомимся с культурой мира и кое-что хорошее выбираем оттуда и для себя. Соблюдение канонов восточного календаря у нас в определенной степени условно, но все же интересно. И пусть мы это также воспринимать как элемент игры, а почему бы и нет? Праздник же! Впрочем, вся наша жизнь - игра, и в каждой игре, как и в каждой шутке, есть доля правды.

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Год Белого Быка: что он символизирует, как его встретить, чтобы год выдался удачным

По восточному календарю 2021 - год Белого Металлического Быка. Это хороший знак в китайском гороскопе, а затем - в общем хороший знак на новый год. Звезды говорят, что спокойный Бык принесет нам покой и гармонию, неожиданных катаклизмов не предвидится. Потрясения будут, потому что как Быку без этого, но все держаться в допустимых нормах. Как говорится, хуже не будет, и это уже хорошо.

К тому же Бык - белый, поэтому вот-вот должна начаться белая, светлая полоса.

Он характеризуется "стальными нервами" и железным характером, консерватизмом, а также силой воли, сдержанностью, серьезностью, надежностью, трудолюбием, нетерпением и упрямством.

Исходя из этого, следует ожидать волевых, решительных и серьезных действий.

Спроектируем черты символа года на собственное год

Следующий год обещает быть спокойным, взвешенным и продуктивным. В основном он пройдет в работе, в акцентировании на карьере, получении новых знаний и умений. Астрологи отмечают на карьерных взлетах в новом году, так что надо мотать на ус! То есть надо дерзать, пробовать новые виды деятельности, самосовершенствоваться.

Бык - животное упрямое и настойчивое, поэтому повторяйте за ним. Благодаря настойчивости можно и горы свернуть, что, впрочем, Бык иногда пытается и делать. Людям лучше сдвигать горы карьерные: и спокойнее, и выгоднее, и нужнее.

Во второй половине 2021 года астрологи советуют заняться своим здоровьем и обязательно беречь нервы. Учимся покоя в Быка!

Люди, которые родились в год Быка

Астрологи говорят, что они скромные, надежные, исполнительные, терпеливы, сильны духом и немногословны.

В год Быка родились сказочник Ганс Христиан Андерсен, художник Винсент Ван Гог, композитор Иоганн Себастьян Бах, актеры Чарли Чаплин, Дастин Хоффман, Эдди Мерфи, Пол Ньюман, политики и правители Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер, Саддам Хусейн, Маргарет Тэтчер.

Как встретить год Быка-2021

Не стоит организовывать пышность и помпезность - Бык этого не воспринимает. Простота, бережливость, спокойствие - вот его "требования".

На празднование в одежде, интерьере и праздничном оформлении помещения советуют использовать белый, коричневый, бежевый цвета, а также оттенки с металлическим эффектом. Ибо Бык белый, а его стихия - земля. Только осторожно с красным: никаких скатертей или еще чего-то - не раздражает животное.

Новогодние блюда и подарки в Год Быка

Это разная трава, то есть листовая зелень, овощи, фрукты, блюда из птицы и рыбы. Говядину лучше не готовить - понятно, почему. Натуральные соки, компоты, морсы - то, что надо. Десерты желейные, фруктовые, выпечка.

Что касается подарков - фантазируйте. Говорят, что Бык не воспринимает безделушек - это с одной стороны, а с другой - он экономный. Здесь уже какую легенду вам удастся придумать к своему подарку, потому что подарок может быть совсем простеньким, но с душой, и тогда он будет нести в себе большую стоимость, и это Быку понравится. А как подобрать подарок с душой? Знать человека, которому готовится сюрприз, чувствовать, что бы он хотел, какие у нее вкусы и мечты и тому подобное.

Ну и наконец самое лучшее будет встретить год Белого Быка дома, вместе с родными и близкими людьми. На этот раз шумные вечеринки, танцы и фейерверки лучше отложить, потому что Быку это не нравится.

При создании картины собственного мира, при проектировании собственного года полезно забыть о предубеждениях, стереотипах и сконцентрироваться на положительных моментах, воспользовавшись в том числе и китайской прагматичностью. Всего должно быть в меру и все должно быть пропущено через собственное сердце и собственный ум.

 

Каким бы ни был уходящий год, но он наш, полон нашими действиями, планами, нашей жизнью. Переступая рубеж нового года, поблагодарите прошлый. И пускай печали прошлого останутся в прошлом, и жизнь подарит новые интересные цели, хорошие проекты, новые возможности.

Пусть с битьем новогодних часов почувствуется чудо перехода в другое часовое пространство: новыйое, жизнеутверждающее, которое побуждает идти дальше, действовать, творить, любить! Почувствуйте это чудо! С Новым годом вас, ваши семьи, друзей! Счастливых праздников!

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