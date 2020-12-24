5 мест в Киеве, где можно отдохнуть на новогодние праздники

24 декабря, 2020, 16:25

Покататься на катке, пообщаться со Святым Мыколаем, сфотографироваться с разными и выпить глинтвейна

Городок зимних развлечений возле Дворца "Украина"

У столичного Дворца "Украина" расположена самая высокая горка столицы, просторный каток, take away фуд-зона и яркая 16-метровая эко-елка. В Городке зимних развлечений действует резиденция Святого Мыколая.

Все карантинные мероприятия на территории городка зимних развлечений обеспечены полностью. Организаторы будут контролировать выполнение всех необходимых эпидемиологических требований в соответствии с предписаниями Минздрава. На локации введен безналичный формат расчета.

График работы:

Время работы городка: с 11:00 до 22:00;

Время работы катка: с 11:00 до 22:00;

Время работы Резиденции Мыколая: с 11:00 до 20:00.

Цены:

Посещение Резиденции Святого Мыколая со сладким подарком - 250 грн

Тюбинг-горка: 3 спуска с горки - 75 грн

Тюбинг-горка: 5 спусков с горки - 100 грн

Каток, 1 час (будние дни) - 170 грн

Каток, 1 час (будние дни) - 295 грн

На все услуги - 10% при расчете карточкой MasterCard.



























"Зимняя страна" на ВДНХ

Каток

Почти две тысячи квадратных метров льда в самом центре Экспоцентра. В этом году каток значительно больше. Рядом с ним - смотровая площадка: удобные трибуны, где можно наблюдать за своими близкими и друзьями на коньках или же отдохнуть после катания.

Кататься можно в своих коньках или взять их в пункте проката. На катке работает камера хранения.

График работы: с 10:00 до 22:00.

Стоимость - 150 грн.

Скидка 10% при оплате картой Mastercard



фудкорт

Рядом с катком есть уличная территория фудкорт с угощениями формата to-go и широким выбором горячих напитков.

График работы: с 10:00 до 21:00.



резиденция Санты

На площади более 1000 м2 гостей ждет незабываемое путешествие в сказочном лесу в окружении волшебных существ и героев. А кульминацией станет визит в домик Санты, где можно увидеть главного героя зимы и его веселых помощников-эльфов.

График работы: с 10:00 до 21:00 (касса работает до 20:00).

Стоимость билета - 220 грн.

А еще на территории ВДНХ есть большой парк развлечений, тюбинговые горки etc.



































ROSHEN Winter Village

На Демеевской площади (пр. Науки, 1) залит каток площадью 2 тыс кв. м. Он расположена в новом парке, созданном в рамках проекта реконструкции и благоустройства Киевской фабрики Рошен - Roshen Plaza. Каток имеет подсветку из оптоволокна, замороженного во льду, и светомузыкальное шоу.

Вход на территорию ROSHEN Winter Village - бесплатный, вход на каток в будни составляет 130 грн., в выходные - от 160 грн.

На территории катка действуют специальные предложения для ярких праздников от официального партнера Visa и скидки - 10% на входной билет на каток с картой Visa (при оплате картой Visa).

Кроме эффектным па на катке вы сможете насладиться сказочной атмосферой на территории Roshen Plaza.

ROSHEN Winter Village работает с 12:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 - в выходные.





















Праздничная площадка у Офиса президента Украины

На площади у Офиса президента Украины на время новогодних праздников работает праздничная площадка для детей и взрослых "Мыколай принимает друзей".

На территории есть каток, карусель, резиденция Святого Мыколая и праздничные фотозоны".

Вход на каток бесплатный.

Коньки можно принести с собой или взять напрокат бесплатно на месте катания.

На территории площадки действует масочный режим, есть дезинфекторы. Количество посетителей регулируется при входе.

Праздничная площадка и фотозоны будут работать без выходных с 10:00 до 21:00.





















Kyiv Food Market



Kyiv Food Market - киевский рынок питания, пространство с ресторанами и барами в формате фудхола площадью 2 тыс кв. метров. Накануне Нового года территория рынка празднично украшена. Kyiv Food Market идеально подходит для тех, кто мечтает не только об отдыхе, но и о хороших фотографиях для своего Instagram.

Улица Московская, 8















