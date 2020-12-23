Рост зарплат и пенсий, карантинные льготы для бизнеса и новые требования к микрокредитам: какие изменения ждут украинцев с 1 января

1 января, 2021, 12:35

К каким изменениям украинцам следует быть готовыми в 2021 году

Рост минимальных зарплат и пенсий

С 1 января 2021 года минимальная зарплата повысится на 1 тыс. грн и составит 6 тыс. грн. Это повышение предусмотрено законом о государственном бюджете Украины.

Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 декабря 2021 года будет составлять 2 189 грн, с 1 июля он повысится до 2 294 грн, а с 1 декабря - до 2 393 грн.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году зарплаты всех медицинских работников вырастут на 2-2,5 тыс. грн. Также в следующем году останутся доплаты в размере 300% врачам, которые борются с COVID-19.

Благодаря повышению минимальной зарплаты, пенсии украинцев с 1 января вырастут на 300 грн - до 2 400 грн, а с декабря - до 2 600 грн. Повышение коснется граждан старше 65 лет и чей минимальный стаж составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

С 1 января вступят в силу и новые изменения в пределах пенсионной реформы. В частности, повышение необходимого страхового стажа с 27 лет до 28.

Повышение тарифов

С Нового года в среднем на 80% вырастут тарифы на услуги распределения природного газа. Согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повышение коснется 20 из 22 операторов газораспределительных сетей.

Налоговые каникулы и льготы для бизнеса

Со следующего года будет действовать ряд льгот для физических лиц-предпринимателей в связи с усилением карантина. Так, ФОПы- "единщики" с января по май 2021 года будут освобождены от уплаты единого социального взноса.

Для них также может быть списан налоговый долг, если его совокупный размер не превышает 3 060 грн. Кроме того, ФОПы смогут отсрочить погашение налогового долга до 29 декабря 2021 года, если его общая сумма не превышает 6 800 грн.

"Карантинные" налоговые льготы также коснутся культуры и креативных индустрий. В частности, с 1 января получатели культурных грантов больше не будут платить налог на прибыль или на доходы.

С 2021 года также снизится до 7% ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на показы спектаклей, постановок, премьер кинофильмов, проведение выставок и экскурсий, а также для адаптации фильмов в украинской версии для лиц с нарушением зрения или слуха.

Требования к "быстрым" кредитам станут строже

С 1 января вступает в силу закон Украины № 891-ІХ, который ужесточает требования к предоставлению микрокредитов, в частности через Интернет. Документ призван сделать условия предоставления "быстрых" кредитов прозрачными и предотвратить попадание заемщика в "долговую яму" в случае просрочки платежа.

Поэтому финансовым учреждениям будет запрещено повышать процентную ставку по кредиту после заключения договора или в случае просрочки клиентом уплаты долга.

Если сумма кредита не превышает минимальную заработную плату, учреждения не смогут устанавливать пеню за просрочку выше двойной суммы такого кредита.

Повышение акциза на электронные сигареты

С 1 января для электронных сигарет будет введена отдельная товарная подгруппа, а ставка акцизного налога будет установлена на уровне 1 456,33 грн/1 тыс. штук. Ежегодно эта ставка будет расти на 20% до уровня 2 156,54 грн/1 тыс. штук в 2024 году.

Отметим, до сих пор электронные сигареты облагались по ставке 949,8 грн/кг без упаковки.

Отдельная товарная подгруппа так же вводится для жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Для них ставка налога составит 3 тыс. грн/литр. На емкости с такой жидкостью обязательным будет нанесение марки акцизного налога. Каждая марка должна иметь отдельный номер и обозначение о квартале и годе выпуска жидкости.

Кстати, с 1 января запрещается продавать электронные сигареты и жидкости к ним подросткам. В случае нарушения продавцов ожидает штраф в размере до 13,6 тыс. грн. Если эти действия были совершены повторно в течение года, нарушитель получит штраф до 23,8 тыс.грн с конфискацией предметов торговли.