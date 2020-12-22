Нардеп Железняк: Бюджет-2021 лишен приоритетов

23 декабря, 2020, 07:03

В эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо Ярослав Железняк говорил о государственном бюджете на 2021 год, а работе Налоговой и Таможни, а также о новых льготах для аграриев

Ярослав Железняк, народный депутат Украины, фракция "Голос", первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Был советником премьер-министра, министра экономического развития и торговли, работал в стратегической консультативной группе по поддержке реформ в Украине. Входил в совет директоров компании Anheuser-Busch Inbev, был советником в Kesarev Consulting. Преподает в Киевской школе экономики, является экспертом Американской торговой палаты. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международный бизнес" и Институт права Верховной Рады Украины.

Ведущий программы - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Почему фракция "Голос" не поддержала бюджет на 2021 год? В чем проблема?

Если очень коротко, то мы никогда не голосуем за нереальные вещи и вредные для страны. А бюджет как раз такой. Если мы хотим посмотреть на этот бюджет, то он действительно космический. В нем дыра 240 млрд, которая никогда не будет закрыта, - даже если Украина будет сотрудничать и дальше с Международным валютным фондом. Это просто невозможно.

Более того, как по мне, этот бюджет, он абсолютно несправедливый. Я скажу свою собственную позицию, я ее говорил несколько раз и премьер-министру, и министру финансов. Ну, смотрите, у нас бюджет всегда это о приоритетах власти. Условно, что власть хочет сделать в следующем году. Не обещания, знаете там, преодолеть коррупцию, закончить эпоху бедности. А конкретные цифры. Вы или делаете, или нет. У нас была уникальная возможность сделать наконец этот бюджет таким, чтобы профессия наших врачей была достойной, престижной; изменить парадигму того, что у нас медицина всегда недофинансирована.

И я сейчас не хочу заниматься, как мои некоторые коллеги из парламента, популизмом. На самом деле что надо было сделать - это найти дополнительные деньги для медицины, для того чтобы, во-первых, мы не видели флешмобы, где врачи рассказывают о своих мизерных зарплатах. А во-вторых, о чем рассказывает тот же министр здравоохранения, который призвал народных депутатов от коалиции не голосовать за этот бюджет.

То есть речь идет о финансировании Национальной службы здоровья или финансировании непосредственно врачей, сохранении за ними какой-то фиксированной суммы помощи?

Ну, давайте скажем откровенно, это одно и то же. Для того чтобы врачи получали заработную плату, надо дать больше денег через Национальную службу здоровья врачам. Сейчас по действующей системе, если вы врач, чем шире будет пакет, условно, чем больше у вас пациентов и чем больше их оплачивает государство, тем больше вы зарабатываете денег.

То есть, две ваши основные претензии - это слишком большой дефицит бюджета, который нельзя будет профинансировать даже с помощью МВФ. А второе - отсутствие надлежащего финансирования медицинской отрасли?

Давайте я еще раз объясню. Отсутствие должного финансирования медицинской отрасли и отсутствие приоритетов. Ну, простите, нельзя во время кризиса экономического и здравоохранения увеличивать ГБР на 75%. Ну нельзя, это неправильно. Не можем мы во время кризиса, когда все затягивают пояса, увеличивать финансирование Офиса президента на 40%. 1 млрд 269 млн.

Ну, мы видим приоритеты в этом году. Это дороги, например, силовые структуры. Здесь, возможно, просто ваши приоритеты и приоритеты большинства парламентского, они отличаются.

Ну, слушайте, тут же условно это же всегда было, всем раздали по соцэконому, дали какие-то проекты инфраструктурные, и этому заработали голоса.

Поясню для читателей, что такое "раздали по соцэконому". Это так называемые деньги депутатам на округа, которые они могут тратить не по формуле а фактически по собственному желанию. То есть таким образом скрытый подкуп состоялся и таким образом большинство собрали голоса для голосования за этот бюджет.

И третье, то что меня, вот правда, я не так давно в политике, но это удивляет и это важно знать нашим гражданам. Ну, вы же все видели, еще месяца не прошло, все народные депутаты выходили: мы за малый, мы поддерживаем ФЛП. Мой законопроект, который отсрочил РРО и штрафы отменял, набрал 319 голосов - это конституционное большинство.

Кажется, весь парламент объединился, чтобы поддержать малый, средний бизнес. И тут они голосуют за бюджет правительства, который делает так, чтобы каждый ФЛП, например, ООО II группы, самый популярный, будет платить в месяц на 474 гривни больше, каждый месяц, независимо от того, работает он или нет. Ну, простите, это цинизм.

Расскажите, пожалуйста, о работе больше именно таможенных органов и налоговых органов, у вас комитет называется финансов, налоговой и таможенной политики. Как они отработали этот год, есть ли у вас к ним претензии?

У меня меньше претензий к Налоговой, хотя там было два только руководителя за этот год. Потому что на таможне у нас уже пятый руководитель - и не понятно, он ушел с должности - не ушел, пишет заявление, потом не уходит в отставку и так далее.

Налоговая. У нее был значительно заниженный план во время кризиса, это была манипуляция. Но по этому плану она хотя бы начала выполнять доходную часть. То есть государство заработало столько денег, сколько планировало, даже больше взяло. И я сейчас слышу от бизнеса, если им в середине года, весной, осенью, не возвращали НДС, то сейчас, вроде, и эта проблема решена.

Что касается таможни, там кардинально другая ситуация. Во-первых, у нас уже пятый руководитель таможни. За год. Ну, как вы думаете, если менять в любом министерстве пять министров, как вы считаете?

Это очень выгодно таможенникам на местах, мне кажется.

Я уверен, что это им очень выгодно. Они все ратуют за это. И знаете, они так смотрят на этого очередного главу таможни: "Хорошо, ты у нас пятый, сейчас посмотрим, через сколько недель тебя сменят".

Во-вторых, сейчас по состоянию на 15 декабря недовыполнение бюджета. Там, сколько планировали, а планировали немного, и сколько выполнили: разница минус 42 млрд. Конечно, это не конец месяца, но я объясню: это десятки миллиардов гривен, которые украли в этом году у нас с вами, потому что таможня работала не в пользу государства, а в интересах конкретных контрабандистов.

Возможно этот вопрос просто в курсе валют, ведь мы знаем, что таможенные платежи зависят от этого.

Еще раз, у нас курс валют весной был 26 гривен за доллар, сейчас это примерно 29. Поэтому для таможни чем выше курс, тем больше они зарабатывают денег, это элементарно.

Должно было наоборот показать больше.

Наоборот. То есть, мой расчет, что мы на таможне посмотрим окончательно цифры, но где-то 30 млрд гривен мы потеряли. Для понимания, 30 млрд гривен нам бы хватило для того, чтобы провести вакцинацию всей страны, независимо от того, кто уже переболел, не переболел. Последнее, для понимания, мы на вакцинацию, ну, они, власть, заложили 2,6 миллиарда, а на таможне потеряли 30 млрд. Ну вот, сравните, какие это деньги.

Должны были за эти деньги всех провакцинировать, я понял вашу идею.

Хотел спросить ваше мнение по закону, который проголосовали депутаты на этой неделе также, - это налоговые льготы для аграриев: вместо 20% НДС чтобы они могли платить 14%. Расскажите: это здравая идея или не очень?

Это неоднозначная идея, и многие мои коллеги обвиняли в лоббизме компании, проталкивали якобы этот законопроект. Действительно, одним из основных драйверов была группа Доверие, которую связывают с различными аграрными компаниями.

С бывшим депутатом Веревским, насколько я помню.

Смотрите, в этом законе, давайте, чтобы я был объективным, я не голосовал за этот закон, я считаю, что несправедливо, когда мы делаем, для конкретных отраслей. Я тоже, как и вы, кстати, сторонник, фискализации, там, где по механизмам надо обсуждать. Но, тем не менее, в чем плюсы законопроекта - для аграриев меньше стимулов скрывать свои урожаи для того, чтобы уменьшить НДС, и для того, чтобы не показывать какие-то операции Налоговой. Это правда. А другой момент, когда импортируем, мы будем терять 6% от того, что импортировали.

Мы спрашивали обычных людей, планируют ли они свой семейный бюджет на следующий год. Многие люди не планируют.

Очень ожидаемо, на самом деле. Если у вас нет сбережений и нет прибыли, а у многих бизнесов, к сожалению, так в коронавирусный год, - то что вам планировать, если правда, жизнь складывается по планированию на один день. Мне кстати, понравился там ответ человека, который сказал, что планирует на один день. Мне кажется, что у него такая же стратегия, как и у действующей власти. Вот там тоже планирование не очень широкое.

Но я откровенно скажу, что это общая тенденция, даже по своим знакомым. Большинство, насколько я знаю, редко что-то планируют на год. Больше это, знаете, такое ситуативное планирование семейного бюджета. К сожалению. Тем более, что можно говорить о людях, которые получают пенсии, которые являются обычными рабочими и которые являются студентами.

Кажется, им наоборот проще, потому что у них есть гарантированный, - как бы гарантированый - доход в последующие периоды, и можно было бы спланировать даже не на год.

Я боюсь, что у них нет просто возможности на этот гарантированный доход, вот пенсию же назвали 2600, что-то планировать, потому что этих денег едва хватает на текущую ситуацию.

И как в таких условиях вы бы посоветовали людям обезопасить себя от бедности, от голода, куда возможно инвестировать - покупать доллар, тушенку, что следует делать?

Вы знаете, я бы точно не хотел бы сейчас давать советы людям конкретные, потому что, к сожалению, как показывает практика, когда у нас такое нестабильное государственное планирование, то советовать и тем более по курсу валют, - это просто неправильно. У нас много сейчас в государстве инструментов инвестирования, начиная с облигаций, заканчивая депозитами, в том числе в государственных банках, которые могут быть более надежными с точки зрения рисков. Поэтому у людей сейчас есть выбор, и я, как депутат профильного комитета, приложил руку к тому, чтобы инвестировать, обменивать валюту онлайн, сохранять ее на депозитах, сохранять их в ценных бумагах, было максимально возможно.