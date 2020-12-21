Не жалуйся

22 декабря, 2020, 13:17

Наверное, почти каждый человек в какие-то мгновения жизни чувствовал себя очень пустым и пребывал в большой неуверенности относительно того, каков он есть, что делает, по каким дорогам ходит

Колебалась в определении своего места в жизни, спрашивал о своем призвании или вообще не знал,есть ли оно у него. Порой мы действительно словно ничего не знаем сами о себе. Хорошие мы или плохие; обижают ли кого-то наши поступки; чисты ли наши помыслы и не ранят ли кого-то наши слова. Так бывает, что мы ходим то ли в пустыне, то ли во тьме, даже не зная, что, возможно, находимся всего в шаге от света, но, погруженные в свои печали и заботы, не замечаем троп, которые к нему ведут. Видим себя ничтожными и ненужными, и упоминание о каждой нашей ошибке, каждом промахе или неудаче еще больше утверждает нас в этом "знании" о себе как о недобрых, плохих, таких, о которых нельзя сказать доброго слова...

Ситуации, в которых нам плохо - физически, морально, финансово или еще как-то, - не раз заставляют нас жалеть себя, чувствовать, что "все против нас". А значит - жаловаться. Не чувствовать ценности сегодняшнего дня, собственной ценности и быть недовольным.

Мне вспоминается одна старинная история об актрисе, которая страдала мигренью. Ежемесячно в течение нескольких дней у нее были сильные головные боли, она не могла ничего делать, кроме как лежать в постели, и должна была обращаться к врачу. Однажды к ней пришла пожилая врач, и при осмотре больная начала жаловаться: "За что мне такая напасть? Почему я каждый месяц так мучаюсь, за что мне это?" На что врач возмущенно сказала: "Ах, ты бесстыдница! И не стыдно тебе так жаловаться? Не смей так говорить! Я вижу такие страдания своих пациентов, какие тебе и не снились! Многие десятки лет прикованный к постели, незрячий, без рук или ног, неизлечимо больной, а тебя несколько дней в месяц мигрень мучает! Лучше благодари Бога, что не дал тебе ничего хуже мигрени". Такое резкое и острое замечание пристыдили женщину, и она действительно впервые за все время своей болезни сказала: "Слава Богу, что не дал мне чего-то похуже". Каждый раз, когда случался новый приступ мигрени, она повторяла эти слова, и в конце концов боли начали понемногу стихать, а потом и вовсе ушли и больше не возвращались.

В этом году, когда вокруг столько болезней, беды и боли, часто вспоминаю эту историю. И когда меня обдолевает неуверенность, боль и обида или когда что-то не складывается, говорю мысленно или вслух: "Слава Богу, что не хуже". А еще - когда где-то оступаюсь, когда мне стыдно за какие-то мои поступки или слова и когда появляется разочарование в самой себе, порой тихо напоминаю себе, что мы все в жизни оступаемся и падаем, но есть тот, кто не показывает в нас пальцем и не упрекает, а протягивает руку и помогает встать и идти дальше. Кто, несмотря на все наши ошибки и поражения, может сказать: "Ты дитя мое любимое. Я любил тебя и буду любить". Кто даже разбойнику на кресте сказал: "Сегодня будешь со мной в раю".

Тем, кто не верит, сложно объяснить, как ощущается эта любовь, заполняющая всего тебя в тяжелую минуту. Откуда она приходит и откуда есть уверенность, что она от Бога. Откуда приходит знание, что тебя - измученную, несовершенную, а порой в своих поступках и вовсе нелепую - не отвергли. Без веры и без этого прямого отношения любви, а также без милосердия, направленного к нам, несмотря на все наши недобродетели, было бы значительно сложнее принимать и себя, и других. Видеть в человеке образ Божий - порой почти уничтоженный, затертый, но такой, что по одному-единственному словом Божьему может возродиться.

Поэтому когда темно, неопределенно, страшно и горько, не будем торопиться роптать. Пока впереди разворачивается жизнь, у нас есть надежда на свет. И его, несмотря на все нехорошее, что тоже носим в себе, много внутри нас самих - нужно лишь позволить ему светить и изменять нас. А еще позволить себе, несмотря на грусть, разочарование и не раз боль, тоже идти только на свет, минуя тьму. Не входить в ночь.