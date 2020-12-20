Рождество 25 декабря: праздновать или не праздновать - вот в чем вопрос!

21 декабря, 2020, 18:00

Татьяна Зинченко

Почему на Западе Рождество празднуют 25 декабря, а у нас - 7 января? Плюсы, минусы, подводные рифы такого разделения, почему он возник и что мы имеем на сегодня

Рождество Христово - самое большое Рождество на земле. Этого не отрицает верующий ни одной конфессии. Это как раз тот случай, когда все детали не имеют значения по сравнению с величием собственно праздника: рождением Спасителя. Однако дата празднования праздника стала точкой пересечения различных интересов, историй, легенд и взглядов, поэтому на сегодняшний день мы имеем две даты празднования одного великого Рождества.

А все начиналось с 25 декабря

Дата празднования Рождества у нас время от времени изменялась, причем не всегда по религиозным соображениям.

Еще в 1923 году на Всеправославном соборе в Константинополе приняли 25 декабря как Рождество Христово для всех православных христиан, так и мы присоединились к этой дате празднования.

Колядки и щедривки - неистребимы!

В 1929 году советы победили и в области духовности и, по традиции, внесли и здесь свои коррективы, отменив Рождество вообще и установив взамен свой праздник - Новый год. Однако отменить на бумаге - не значит отменить веру в душах.

Так долгое время и существовали эти праздники: советский Новый год и народное Рождество. Но ни колядок, ни щедривки, которые любил народ и свято хранил и распространял, никакие запреты в этом процессе не уничтожили, скорее, - наоборот: распространили наше духовное пение на весь мир, а с ним - и символы нашей веры.

Григорианский или юлианский? Неужели дело в календарях?

По Григорианскому календарю, празднование приходится на 25 декабря, по Юлианскому - на 7 января. Большинство христиан всего мира величают рождения Сына Божьего 25 декабря. И это - не только католики, но и протестанты, которых большинство в США и Европе, православные США, Канады, Греции, Турции, Румынии, Болгарии, греко-католики Канады и других стран. По Юлианскому календарю - Россия, Казахстан, Кыргызстан, Сербия, Грузия и до недавнего времени - Украина.

Несколько лет назад наконец и мы на законодательном уровне присоединились к этой двухмиллиардной части мира с празднованием Рождества Христова. Разговоры о желании сделать это начались, правда, гораздо раньше, много украинский прежнему сознательно изменили даты своего празднования Рождества на 25 декабря. Среди депутатов и общественности также высказывалась предложения об отказе от празднования религиозных праздников по старому Юлианскому календарю и перейти на действующий - Григорианский.

Поэтому дата празднования Рождества у всех одинаковая, разница только в системе летоисчисления - западные церкви отмечают Рождество по Григорианскому календарю, а восточные - по Юлианскому, где 7 января - это 25 декабря по старому стилю.

Теперь мы еще крепче укрепились в той мысли, что правильнее и логичнее праздновать рождение Сына Божия со всем миром, когда сначала отмечается Рождество, а за ним - и Новый год.

60% украинцев - против 25 декабря

Однако предстоятель Православной церкви митрополит Епифаний предостерегает от кардинальных и решительных шагов в этом направлении, считая, что это может внести смуту и раскол. В интервью Радио Свобода он заявил, что против празднования Рождества 25 декабря выступают более 60% украинцев.

"Я опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как церковь опираемся на своих верных, потому что мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно состоится еще одно раскол ", - сказал Епифаний.

Однако, митрополиты убежден, что со временем Рождество в Украине все же будут праздновать в декабре.

"Это вопрос времени. Он состоится, но когда к этому подойдет сознательно украинский народ, православные верующие и не только православные, другие христиане, потому что все это взаимосвязано между собой. Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе ", - отметил митрополит.

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Но лучше всего в ситуации определения даты празднования - то, что каждый имеет право на такое определение. Многолетняя традиция празднования Рождество 7 января также сильная, поэтому эти оба праздника - и 25 декабря и 7 января - остаются как Рождество Христово. Поэтому дата опять не играет решающего значения: главное - осознавать, переживать эти дни как дни рождения Спасителя, который придет на эту землю искупить наши грехи и подарить этим вечную жизнь. И сколько бы логики мы не выискивали в этих библейских утверждениях, какую бы науку не применяли, чтобы опровергнуть эти легенды, за тысячелетия они так не опроверглись и не отменились, а еще больше укрепились.

Как отмечается Рождество по западному обряду

Для верующих западного обряда это самый важный праздник в годовом цикле праздников, тогда как для православных - Воскресение Христово. Накануне Рождества они придерживаются адвента - периода ожидания праздника: больше внимания уделяют духовной жизни, благотворительности, кто хочет - соблюдает пост.

Готовят рождественский венок, подарки, украшают елку.

Вечером 24 декабря, когда на небе появляется первая звезда, собираются на Святую Вечерю также из постных блюд. В начале ужина глава семьи читает отрывок из Евангелия, колядуют, затем пробуют постный хлеб - оплаток. В восточном обряде, как известно, главным блюдом является кутья.

После ужина семья собирается в храм - на мессу Вечер Рождества, которая символизирует единство Отца и Сына. Во время нее священник кладет в рождественский вертеп фигурку Младенца Иисуса.

Вторая праздничная месса происходит на рассвете и символизирует время появления на свет маленького Исусика. Третья служба происходит днем и символизирует рождение Иисуса в сердца всех верующих.

У православных и греко-католиков на Рождество зато есть одно ночное богослужение.

25 декабря подается праздничная пища: есть запеченная индейка, утка, свинина, салаты и прочее.

Различия западного и восточного Рождества

Все-таки лучше не акцентироваться на названиях: ни западного или восточного, ни католического или православного Рождества конкретно не бывает. Есть единственное Рождество Единого Спасителя, и это - самое главное.

Различия разве что в дате празднования. И определенные различия в акцентировании: для западной веры рождения Христа - важнейший религиозный праздник в календаре, для восточной - Его Воскресение.

Рождество для западного мира символизирует семейный праздник, а для православных и греко-католиков оно прежде всего духовное.

Венок - среди основных символов Рождества по западному обряду.

А также в доме должно быть солома, которая является одним из главных символов Рождества, она олицетворяет ясли Христа. У христиан восточного обряда, в частности в Украине, ставят дидуха.

Общим для обоих обрядов является колядование. По западным традициям, колядуют преимущественно в кругу семьи. А верующие восточного обряда идут колядовать в каждый дом - приносят весть о рождении Господнего Сына.

Христос рождается каждый день!

Ни в Библии, ни в исторических справочниках не указано точной даты рождения Христа, поэтому знать, когда точно отмечать эту великую дату, мы не можем априори. Мы можем знать и понимать историю изменения даты нашего празднования, можем понимать ее политические, экономические, географические, исторические причины. Но когда именно Он родился - нет.

Христос рождается в наших душах каждый день. Вместе с верой в добро, с правдой, с силой, которая дается нам на каждый день. В Книге книг пишется: "По вере вашей - и будет Вам!". Вера в то, что Спаситель прошел такой непростой путь к нам случайно, вера в собственные силы, вера в народ, в завтрашний день - то, что делает мир духовным и человечным. Поэтому Рождество - это далеко не день в календаре, это состояние души.

Христос родился! Славим Его!