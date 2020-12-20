20 декабря, 2020, 21:58

С глубокой скорбью сообщаем, что из-за осложнений течения коронавирусного заболевания преждевременно скончался профессор Игорь Скочиляс, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Гуманитарного факультета УКУ, руководитель Центра религиозной культуры, инициатор и вдохновитель исследовательской программы «Киевское христианство»

Это невосполнимая потеря для всех, кто знал Игоря, - кто работал вместе с ним в историческом архиве, кто был слушателем его лекций и семинаров, кто помогал в исследовательских проектах, кто стоял рядом с ним на баррикадах Революции Достоинства и отстаивал принципы достойной жизни молящихся вместе с ним в храмах и на площадях. Новопреставленный раб Божий Игорь был глубоко верующим человеком. Сегодня Господь принимает его в Свои объятия. А мы верим, что после своих страданий и скорбей, вызванных внезапной болезнью, он вошел в мир и радость Того, кто приготовил для нас то, о чем говорит апостол Павел в Послании к коринфянам: "Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его" (1 Кор 2:9).

Скорбя по нашему дорогому коллеге, мы из глубины сердца выражаем искренние соболезнования жене Ирине, дочери Соломии и всей семье. Искренне молимся, чтобы Господь укрепил их сердца благодатью Святого Духа и даровал сознание, что дорогой нашему сердцу Игорь сегодня рядом с Господом, Которому он всеми своими талантами ревностно и вдохновенно служил на протяжении своей недолгой, но чрезвычайно плодотворного земной жизни.

Игорь Скочиляс был действительно великим историком с ударением на каждом из этих слов. Его научная биография начиналась драматично: родители погибли, а он, оставшись вдвоем с сестрой, должен был заботиться о ней, а потому - забыть о научном мире. Но ситуацию переломила одна из его дальних родственниц: преодолев пешком немалое расстояние до его села, она сказала: «Игорь, иди учись дальше». Рассказывая эту историю, Игорь Скочиляс повторял: «Эта простая женщина понимала, что для меня важно». С перспективы лет можем только удивляться, насколько тонко родственница чувствовала, как много Игорь может дать для науки, Украины и всего мира.

Игорь Скочиляс получил солидную научную подготовку, ведь после окончания университета много лет работал во Львовском отделении Института украинской археографии и источниковедения под руководством известного ученого Ярослава Дашкевича - основателя одной из современных исторических научных школ. Интерес Игоря к религиозному прошлому положил начало его сотрудничеству с еще одним центром независимой научной мысли в Украине - Институтом истории Церкви Львовской богословской академии. Незаурядный научный талант и харизма Игоря Скочиляса раскрывались в его публикациях, докладах, публичных выступлениях. Его человеческие грани раскрывались в путешествиях со студентами, в храме на молитве и в непосредственном общении «под смоковницей», как любил он говорить.

Как ученый Игорь Скочиляс был смел и принципиален. Главной его чертой была любовь к правде - безусловное стремление к ней и ее отстаивание. Это в наши дни встречается очень редко. Игорь был бескомпромиссным в вопросах академической добропорядочности и зажег этой преданностью «неразбавленным» научным идеалам не одного студента.

Игорь Скочиляс был человеком-институтом. Он возглавил целое исследовательское направление, которое занимается историей Киевской Церкви и ее униатской традиции. В рамках этого проекта силами небольшой группы сотрудников и учеников ежегодно на свет появлялось около десятка новых книг. Расширяя географию исследований, Игорь сумел наладить контакты с учеными Литвы и Польши через тщательное и всестороннее изучение общего исторического наследия, не обходя и мучительных, и контраверсионных тем.

Игорь Скочиляс не боялся брать на себя ответственность. За обучение студентов, научное развитие коллег-преподавателей, поиск денег на исследовательские и издательские проекты, развитие академических структур университета. Будучи много лет на руководящих должностях - декана, проректора, заведующего кафедрой, он по-настоящему горел и сгорал, показал, как можно плодотворно и качественно совмещать три в одном, работая и как администратор, и как преподаватель, и как исследователь.

О таких, как доктор Игорь Скочиляс, говорят, что на них держится наука и мир. Он был действительно незаменимым человеком. Его уход на вечный покой - это большая потеря для семьи, коллектива УКУ и Украины.

Вечная память!

Биографическая справка

Игорь Скочиляс - доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Гуманитарного факультета УКУ, руководитель Центра религиозной культуры, инициатор и вдохновитель исследовательской программы «Киевское христианство».

Родился 5 апреля 1967 года в селе Цыганы, Борщевского района, Тернопольской области.

Исследователь домодерной религиозной культуры и восточного христианства в Украине, униатских идей и институциональной истории Киевской митрополии в сравнительной перспективе; автор историографических концептов Slavia Unita и "Киевская традиция".

С 2013 по 2015 год был гостевым профессором для студентов Украинского Свободного Университета / Ukrainische Freie Universität (Мюнхен)

Образование, ученые степени и звания

2011 - доктор исторических наук по специальности "История Украины", Институт украиноведения им. И. Крипякевича НАН Украины. Тема диссертации: "Галицкая (Львовская) епархия XII-XVIII веков: организационная структура и правовой статус".

2008 - старший научный сотрудник / доцент Национальной академии наук Украины.

2000 - кандидат исторических наук по специальности "Источниковедение, историография и специальные исторические дисциплины", Институт украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины. Тема диссертации: "Протоколы генеральных визитаций Львовской епархии 1730-1733 гг. как исторический источник" (научный руководитель: д.и.н., проф. Ярослав Дашкевич).

1991 - диплом с отличием, Исторический факультет Львовского государственного университета им. Ивана Франко.

профессиональная деятельность

С июня 2020 года - заведующий кафедрой истории Гуманитарного факультета УКУ.

2016-2020 - проректор по научной работе УКУ

2015-2020 - профессор кафедры новой и новейшей истории Украины УКУ.

2013-2015 - и. о. заведующего кафедрой новой и новейшей истории Украины УКУ.

2010-2016 - декан Гуманитарного факультета УКУ.

2005-2008 - заместитель директора Института истории Церкви УКУ.

1998-2005 - научный сотрудник Института истории Церкви УКУ.

1993-2012 - научный сотрудник (с 2010 - ведущий научный сотрудник) Львовского отделения Института украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины.

1991-1993 - научный сотрудник Государственного архива Тернопольской обл.

Награды и отличия

2015 - награда Feniks Общества католических издателей / Stowarzyszenia Wydawców Katolickich в категории «Церковные науки» / Nauki kościelne за публикацию монографии "Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795" ( Варшава).

2015 - награда в рамках 55-го Конкурса Польского общества книгоиздателей / Polskiego Towarzystwa Wydawcow Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 2014" в номинации "Научные и научно-популярные книги (гуманитаристика)" / «Książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka)" за публикацию монографии "Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795" (Варшава).

2014 - награда ректора Украинского католического университета "За исключительные достижения в научных исследованиях".

2011 - награда Национальной академии наук Украины "За весомый вклад в развитие науки, активную научно-организационную работу".

2011 - награда Львовской архиепархии УГКЦ "За исследования истории Украинской Греко-Католической Церкви".

Важнейшие публикации: автор более 250 публикаций на украинском, а также английском, итальянском, литовском, польском и русском языках, в т. ч. десяти монографий и исходных эдиций.



Украинский католический университет