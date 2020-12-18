Стоит ли повышать защиту банковских депозитов. Экспертный опрос

18 декабря, 2020, 12:43

В Украине с 2012 года гарантированная сумма вкладов составляет 200 тыс. грн. То есть если банк признают неплатежеспособным, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) возвращает вкладчикам суммы до 200 тыс. грн (если это депозит - с начисленными процентами)

Размер этой суммы знают лишь около половины украинцев. И чуть больше половины опрошенных - 54% отметили, что их удовлетворила бы предельная сумма 400 тыс. грн. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в 2019 году Info Sapiens по заказу ФГВФЛ при поддержке USAID "Трансформация финансового сектора".

В Фонде уже достаточно давно обещают повысить гарантированную сумму. На этой неделе это сделали еще раз. Журналистка Еспресо.TV Ольга Чайка приводит выступление директора-распорядителя ФГВФЛ и мнения экспертов по поводу перспективы повышения гарантированной суммы вкладов.

Светлана Рекрут, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц на итоговой конференции ФГВФЛ 2020:

Пожалуй, самая главная и самая позитивная новость конца 2020 года - это решение Совета финстабильности, согласно которому Фонд реструктуризирует свои долги перед Министерством финансов. Мы надеемся, это произойдет в первом полугодии следующего года. Это станет предпосылкой для важнейшего шага для банковской системы и для обычного вкладчика - повышение суммы гарантирования.

Для того чтобы реструктуризация наших долгов перед Минфином произошла и сумма обеспечения была повышена, требуется внесение изменений в ряд законов. Они подготовлены, и мы надеемся, что в первом квартале или, самое позднее, в первом полугодии следующего года эти законодательные изменения будут проголосованы. После этого состоится и сама сделка - заключение договоров реструктуризации. И следующим шагом будет повышение суммы гарантирования.

Мы заявляем, и в протоколе Совета финстабильности указано, что наша конечная промежуточная цель - это 600 тыс. грн. Сейчас обсуждается, как это осуществить - одним решением или будет некоторая поэтапность.

Мы не исключаем поэтапность повышения суммы гарантирования, учитывая, что повышение суммы гарантирования должно идти абсолютно пропорционально росту депозитной базы в банковской системе. Почему? Потому что мы категорически против повышения нагрузки на живые банки, которые платят взносы.

Какая конечная цель? Повысить сумму гарантирования без изменений в ставках, которые платят живые банки, таким образом поддерживая их устойчивое финансовое развитие.

Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины:

Бесспорно, повышение гарантированной суммы вкладов будет положительным шагом для клиентов. Сейчас гарантированная сумма выплаты по вкладам составляет 200 тыс. грн. Такая сумма возмещения действует на рынке гарантирования вкладов уже более семи лет. И потенциально, с учетом всех инфляционных процессов, должна была быть повышена. Но события последних лет не дали вовремя реализовать эту идею, а именно когда с рынка было выведено много банков и Фонду гарантирования приходилось тратить значительные ресурсы на возвращение вкладчикам их средств в размере до 200 тыс. грн.

Однако такой шаг будет способствовать повышению доверия к банкам и заинтересованности вкладчиков в размещении депозитов, что обеспечивает дополнительный ресурс для кредитования.

На наших последних встречах с Фондом банки поднимали вопрос изменения сумм отчислений. По информации от Фонда, в ближайшее время нет планов изменять для банков ни базовые ставки отчислений, которые сейчас действуют, ни механизм расчета дифференцированных отчислений в Фонд.

Расчеты поступлений от участников и имеющиеся накопления Фонда достаточны для поддержания на должном уровне базовых выплат по действующим нормам. То есть сейчас у банков нет оснований считать, что повышение суммы гарантирования сразу вызовет увеличение отчислений.

По нашему мнению, Фонд будет рассчитывать такое повышение в зависимости от решения вопросов реструктуризации долгов Фонда перед Минфином по предыдущим заимствованиям.

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии:

Повышение гарантированной суммы вкладов - это хорошая новость для вкладчиков. Ведь сумма в 200 тыс. грн устанавливалась еще до кризиса и давно не соответствует экономической реальности. Но стоило бы отменить или уменьшить обеспечение процентов по депозитам, оставив только гарантию по основной сумме, - чтобы люди не были мотивированы нести деньги в рискованные банки, надеясь на Фонд.

Если сумму повысят, а деньги на выплаты не соберут, в случае нового кризиса выплаты будут финансировать через кредиты Минфина, как произошло ранее.

Однако гарантирование в целом - хороший предохранитель для «набегов на банки», поэтому это целесообразно делать.

Анна Мурина, бывший советник по финансовым и банковским вопросам в проекте USAID "Трансформация финансового сектора", экс-консультант во Всемирном банке:

На текущий момент Фонд гарантирования характеризуется недостаточным уровнем платежеспособности и является источником рисков для нашей экономики. Ведь его обязательства существенно превышают активы и ожидаемые доходы. Поэтому даже с нынешней гарантированной суммой вкладов у Фонда есть проблема, как обеспечить его основную функцию обеспечения. Если сумма обеспечения будет увеличиваться, эта проблема тоже будет углубляться.

Привлечение к Фонду гарантирования "Ощадбанка" увеличит поступления в Фонд гарантирования: банк внесет первоначальный сбор около 0,5 млрд грн из расчета 1% от уставного капитала, а затем будет платить, как и все банки, регулярные сборы минимум на уровне базовых годовых ставок 0,5% по гривневым вкладам и 0,8% - по вкладам в иностранной валюте населения.

По моим расчетам, регулярные сборы Фонда тогда увеличатся где-то на 0,7-0,8 млрд грн в год. Но этого будет недостаточно, это не решит вопрос платежеспособности Фонда гарантирования, поскольку речь идет о гораздо большей сумме.

Вероятно, в Фонде гарантирования допускают увеличение поступлений от регулярных сборов от банков за счет увеличения объемов депозитов. Но трудно ожидать их роста, пропорционального ранее объявленным намерениям увеличения гарантированной суммы депозитов. Поэтому мало вероятно, что такой источник увеличения поступлений будет достаточным.

Если повышение гарантированной суммы вклада не будет сопровождаться увеличением базовых годовых ставок для регулярных сборов в Фонд, то для банков не изменится нагрузка по выплатам. А привлекательность депозитов для вкладчиков будет расти благодаря увеличению гарантированной суммы. Наверное, такие условия будут привлекательными для банков.

А если, допустим, условия увеличения гарантированной суммы будут предусматривать рост базовых ставок, возникнет большой вопрос, будет ли это интересно банкам. Потому что у них сейчас депозитов и ликвидности и так много. Если сегодня-завтра их спросить, готовы ли они платить Фонду гарантирования больше, чтобы получить чуть больше депозитов, банки очень вероятно скажут: у нас уже и так депозитов много.

Фонд еще не провел реструктуризацию долгов перед Министерством финансов. Пока ее нет, нет и уверенности, что Фонд гарантирования знает, как обеспечить такие намерения повышения суммы гарантирования, поэтому проблематично обсуждать увеличение гарантированной суммы.

Почему важно, чтобы Фонд гарантирования был платежеспособным?

У нас уже есть заявленная цель приватизировать банки с участием государства. Когда у Фонда гарантирования проблема платежеспособности, то один из способов урегулирования - требования к участникам системы гарантирования, то есть к банкам, сделать разовые дополнительные взносы в достаточных объемах для того, чтобы снять вопрос платежеспособности. Такая практика существует в других странах. Итак, пока эта угроза дополнительных взносов будет существовать, это уменьшит шансы успешной приватизации и привлекательность банков с участием государства в глазах инвесторов.

Какими бы ни были условия реструктуризации долга Фонда гарантирования перед Министерством финансов, такое решение затронет вопросы бюджета и государственного долга. Если часть этих долгов Фонда гарантирования примут к прощению (списанию), это будет означать финансирование его за счет всех украинцев, а не за счет активов ликвидируемых банков, или средств владельцев таких банков, или сборов работающих банков. Это потенциально может решить вопрос платежеспособности фонда, но увеличение суммы обеспечения на фоне такого решения является сомнительным с точки зрение своевременности и справедливого перераспределения средств среди граждан. За возмещение вкладчикам заплатят все граждане - и те, которые не являются вкладчиками.

Владимир Вахитов, профессор-ассистент и проректор по научной работе в Киевской школе экономики:

Я очень надеюсь, что гарантированную сумму вкладов повысят в течение следующего года. Убежден, что это может поднять уровень доверия к банковской системе. Я думаю, что особых препятствий для повышения не будет, кроме того, чтобы собрать в Фонд деньги.

В целом размер гарантированной суммы вкладов повышает доверие к банковской системе. Чем больше сумма, тем больше доверия. То есть я понимаю: что бы с этим банком ни произошло, Фонд гарантирования мне эту сумму выплатит.

У меня такая ситуация была. Когда рухнул банк "Финансы и кредит", мне какую-то сумму выплатили. Но если у меня очень большой депозит, то мне будет неудобно вкладывать деньги, особенно в банк, который не очень надежен. Например, он предлагает большие проценты, но я не знаю, есть ли смысл ему доверять. В таком случае, если Фонд поднимет размер гарантированной суммы, у меня будет больше стимулов вложить деньги в банк, который мне кажется не очень надежным.

Если Фонд гарантирования поднимет гарантированную сумму до 400 тыс. грн, - это поможет банкам привлечь больше крупных депозитов. Но для того чтобы точно ответить на вопрос, насколько это выгодно, надо посмотреть на распределение депозитов: сколько вкладов какого размера есть в системе. Если в системе есть много депозитов на сумму 200-250-300 тыс. грн, то тогда есть смысл поднимать гарантированную сумму. Если в системе большинство депозитов маленькие (я думаю, что это так), то смысла поднимать размер гарантированной суммы нет. Ведь кого мы должны защищать? Тех, у кого большие депозиты, или остальных? Остальные люди и так защищены.

Кстати, пока все депозиты, которые люди вкладывают в "Ощадбанк", полностью защищены, без всякого Фонда, из государственного бюджета. Поэтому теперь, если вы вкладываете деньги в "Ощад", они защищены на 100%. Поэтому у "Ощада" нет стимулов входить в этот Фонд. Но на самом деле, если "Ощад" присоединится к системе обеспечения, то в ней будет больше денег. Но это также означает, что депозиты в "Ощаде" будут защищены только на сумму до 200 тыс. грн.

В общем повышение гарантированной суммы вкладов может быть частью монетарной политики. Если сумму повысят, - больше денег зайдет в банковскую систему. И это может влиять на предложение денежной массы вообще, в том числе на доступные кредиты. Это может положительно повлиять на экономику.

Мы знаем, что, поскольку люди хранят свои деньги вне банковской системы, и нет достаточного уровня доступных кредитов. Банки не очень хотят выдавать кредиты, потому что очень многие заемщики очень высокорисковые. Они очень высокорисковые, потому что не могут показать, что у них есть деньги на счетах или залог. То есть если мы больше людей и предпринимателей привлекаем к банковской системе, мы тем самым обеспечиваем и низкие ставки по кредитам и по ипотеке. Это в целом будет лучше для экономики и бизнеса.