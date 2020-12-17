Виталий Портников: Смерть Кернеса - жуткая кульминация местных выборов

17 декабря, 2020, 12:58

Смерть харьковского градоначальника Геннадия Кернеса стала отвратительным итогом недавней избирательной кампании в Украине.

И дело тут не в личности самого Кернеса. Политическая характеристика человека, которого считают одним из организаторов отправки бандитов в мирный Киев в дни Майдана 2013-2014 годов, человека, не жалевшего сил, чтобы украинский Харьков оставался мрачным советским мегаполисом, в корректировках не нуждается. И только в постсоветских странах эта политическая оценка подменяет судебный приговор.

Дело не в Кернесе. Дело в мафиозной системе управления нашей страной. Человека на смертном одре превратили в заложника клановых интересов. Использовали, чтобы сохранить клановый контроль над харьковскими ресурсами. При этом все прекрасно понимали, что Кернес в Харьков уже не вернётся - а если и вернётся, то точно не в мэрию. Мы даже не знаем, был ли он в сознании на момент выборов или просто оставался на системах жизнеобеспечения, которые отключили после того, как прошли все необходимые процедуры, обеспечившие кланам контроль над Харьковом.

Это, конечно, страшная смерть, которую даже врагу не пожелаешь. В последние дни своей жизни быть беспомощным инструментом в руках хищных жадных людей, которые интересуются только деньгами и которые удерживают тебя на этом свете только ради того, чтобы продолжать наживаться, когда тебя уже здесь не будет. Кернес был одним из немногих людей в моей жизни, опускавшихся до отвратительных публичных нападок на меня, но сейчас я ощущаю только жалость. Это же нужно было так прожить свою жизнь, чтобы так умереть!

Ну а харьковчане? Люди, которые, наверное, думают, что они современные жители современного мегаполиса! Люди, которые бестрепетно, всем неравнодушным Харьковом проголосовали за призрак, как в каком-нибудь забитом африканском бантустане! Люди, которые своим голосованием ещё раз напомнили, что пока хищные кланы могут манипулировать украинцами, ничего в нашей стране не будет меняться к лучшему.

Кернес умер. Мафия бессмертна.