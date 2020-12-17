ТОП-10 украинских книг 2020 года: рок-н-ролл или конец света?

28 декабря, 2020, 07:02

Книжные итоги года всегда демонстрируют то, насколько современная литература - сложный и многогранный мир, в котором каждый может найти свое любимое "жанровое" место

Так и на этот раз к лучшим изданиям в 2020 году и исторический роман и психологический триллер, фантастическая феерия и эмигрантская притча, постмодернистская проза и реалистичная драма. Все вместе - это увлекательное чтиво, которое подарит не один час эстетического наслаждения от новых и интересных текстов.

Юрій Андрухович. Радіо Ніч. – Чернівці: Meridian Czernowitz, 2020

В этом долгожданного романа от патриарха «Бу-Ба-Бу», можно с уверенностью утверждать, что патруль времени его герою бы не помешал. И не только потому, что «художественные» тексты он производит крайне редко, но и потому, как замечает автор истории, действие иногда происходит в "легком будущем". Хотя на самом деле речь также о прошлом и современном некоего Иосифа Роцького - музыканта, клавишника и ведущего радио, где он произносит свои эфиры и монологи в духе радиотеатра. И действительно, внутри романа имеем пьесу, а вокруг - исследование жизни героя (или аллюзии на Иосифа Бродского, а на Йозефа Рота), членом Международного комитета биографов. А исследовать, следует добавить, есть что: сзади у главного героя неудачная революция, теракт, темные банковские дела, бегство и, наконец, ночные эфиры на нулевом меридиане - Гринвиче.

"В 2005 году у меня было интервью в Варшаве на студенческой FM-радиостанции, - рассказывает автор романа. - Среди прочего, в них было такой вопрос: «Представь себе, что ты перестанешь писать, чем тогда будешь заниматься?». Я ответил, что в таком случае хотел бы основать собственную радиостанцию, исключительно ночную. Я не буду спать ночью, крутить в эфире свою любимую музыку и что-то рассказывать. И поскольку предпочитаю минорной музыке, то отсюда и название радиостанции - "Радио Грусть". На этом история завершилась, пока я не вспомнил этого эпизода в конце 2017-го года, когда ожидал выхода романа "Любовники юстиции". Тогда и решил, что следующее произведение будет называться "Радио Грусть" и там будет герой, который имеет свою ночную радиостанцию. Это был тот редкий момент, когда я еще не дождался выхода предыдущего романа, а уже захотелось начинать новый. Впоследствии, правда, его название пришлось изменить».

Сергій Мартинюк. Рок-н-рол. Роман-імпровізація про всі правди і неправди українського рок-н-ролу. - Х.: Фабула, 2020

История группы "Драть Лаха" в этом романе-взрыве - это действительно история успеха, измены, мечты, испытаний, депрессий и любви, то есть всего что происходит за кулисами. Поэтому как рождается музыка и герои рок-н-ролла? Неужели истории о звездных взлеты, разбитые сердца с гитарами, реки алкоголя с наркотиками, безумных фанаток и неистовый концертный график - это все, что имеем на выходе? В романе все гораздо сложнее, и несмотря на его "документальную" часть - чередование интервью с группой и его сногсшибательных приключений - есть нечто, чего мы не знаем. "Несмотря на то роман не автобиографичен, - предупреждает автор, - в нем, конечно, немало правды о буднях и праздниках украинских музыкантов. Еще более самопроизвольных, неконтролируемых страхов, с которыми ты оказываешься лицом к лицу каждый раз, когда начинаешь писать новые песни или выдаешь новый альбом ". И неудивительно, что начинается все в романе с символической приключения - океанского кита в днепровских водах, а продолжается полумифическим альбомом, записанным известными музыкантами в начале тысячелетия в зимних Карпатах, поскольку всего за неделю жизни самих героев нового романа перевернется с ног на голову. Или выбросит их жизни на берег, а персональный апокалипсис обернется очередной страницей жизни - узнаем, прочитав этот взрывной роман.

Валентин Бадрак. Собор. Киевский перекресток Вильгельма Котарбинского. – К.: Брайт Букс, 2020

Несмотря на то, что в этом эпохальном романе речь о прошлом, а именно - время росписи Владимирского собора и Кирилловской церкви в Киеве конца XIX века - его главный герой обладает мистическим даром провидения. Тогдашнее политическую жизнь Российской империи, ситуация в мире искусства, социальная и психологическая драма коллег и участников этой истории рассматривается сквозь призму их восприятия известным польским художником Вильгельмом Котарбинским. Именно его глазами мы увидим упомянутые христианские святыни, оформлению которых он отдал восемь лет с тридцати прожитых в Киеве. Его философское мировоззрение позволяет по-другому взглянуть на художников того времени: Михаила Врубеля, Виктора Васнецова, Михаила Нестерова, Павла Сведомского и других - а также оценить уникальную роль руководителя росписью собора выдающегося Адриана Прахова и его жены Эмилии, в которую были влюблены многие художников той бурной эпохи. Дар главного героя предвидеть события, мистическое влияние его картин, тайную связь с Врубелем, и главное - понимание тогдашней геополитической ситуации делает из романа настоящий интеллектуальный бестселлер. По сюжетным психологизмом эта проза напоминает Достоевского, по стилистическим новаторством - Винниченко, а эпический размах и мистика событий отсылает к "киевского" Булгакова: "Был разгар буйной украинской весны 1887 года, когда ахающий, выдувающий из себя снопы черного дыма паровоз с тяжелым металлическим скрежет остановился, возвестив Прибытие в Киев - главный город Юго-Западного края Российской империи ".

Катерина Лебедєва. 22: Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві. – Х.-К., Видавець Олександр Савчук, Бібліотека українського мистецтва, 2020

В романе о жизни и смерти украинского художника Леся Лозовского - автора обложек книг, и в частности "Солнечных кларнетов" Павла Тычины - речь о Киеве 1917-1922 годов, когда происходили невероятные вещи. Прежде всего, конечно, это постоянная смена политической власти, далее - изменения в художественной жизни, возникновение Украинской Академии искусств, где герой романа учился у Георгия Нарбута и Михаила Бойчука, выдающихся мастеров украинского возрождения. Но главное, что все это происходит на фоне страшной трагедии - загадочной смерти у себя в квартире 22-летнего художника Лозовского. Убийцы демонстративно разложили вокруг трупа драгоценности, которые были в доме, подтвердив, таким образом, что это было не ограбление. Поэтому смерть юного художника Леся Лозовского, ученика Георгия Нарбута и Михаила Бойчука, который учился в Украинской Академии искусств стала символической расправой, нужной - кому? Автор шаг за шагом расследует дело, рассказывая о жизни своего героя от 1917 года, когда он поступил в Академию, до момента гибели барона. По сути, это беллетризованная рассказ о жизни в искусстве не только жертвы того времени, но и многих его участников, которые упоминаются в романе - от Леся Курбаса и Александра Мурашко к Ивану Падалка, Анатоля Петрицкого, Михаила Семенко, Александры Экстер и других героев той бурной эпохи.

Володимир Гаряїв. Метафізичний реквієм. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2020

Свою поэму-трактат ее автор, последний из участников футуристической группы "Новая генерация" писал на протяжении всей своей сознательной жизни - от 1930-х до 1990-х. Харьковский поэт и философ, ученик "футуроруба на нетронутых лесах украинской литературы" Михаила Семенко, был свидетелем украинского возрождения 1920-1930-х годов. По сути, это произведение - грандиозная эпопея, оформлена художником Валерий Бенидорм в сотрудничестве с автором, которого не стало в 1997 году - продолжение диалога поэта со своей бурной эпохой. Синтетический, с графическими приложениями, нотными партитурами, причудливой строфикой, искусно воссозданной издателями. Путь поэмы к нынешнему читателю был сложный и трагический: несмотря на то, что ее полюбил и рекомендовал к печати сам Павел Тычина, она не вышла даже во времена «оттепели», когда автора обвинили в ревизионизме, уже в 90-х, когда за оформление рукописи взялся харьковский художник Валерий Бондарь, поэма надолго легла в архивы друзей поэта, которого не стало 1997 года, и только сейчас увидела свет. Наверное, неудивительно, что счеты автора с миром лишений и сплошных трагедий, о чем речь в самом "метафизической реквиеме", остаются печальным символом борьбы за творчество. Автор высказал свое мнение об эпохе титанов украинского возрождения, которых сменили на посту сплошные карлики современного литературного процесу.Вже в 90-х им был задуман грандиозный проект к 75-летию "Новой генерации", согласно которому Украина должна была быть запущен "литературный" поезд , каким бы путешествовали современные писатели, и который, разумеется, также не был реализован. А "Метафизический реквием" - это хоть и запоздалое, но достойное памяти харьковского поэта-философа.

Юлія Чернінька. Гільдія м’ясників. Червоногород. – Одеса: Картуш, 2020

В этом романе, кажется, есть все, что нужно для современного бестселлера. Во-первых, действие происходит в легендарной "украинской Ривьере", курортных Залещиках, которые в начале ХХ века имели европейскую славу. Именно сюда, в тернопольской провинцию уже сегодня приезжает столичная звезда балета, тридцатилетний артист, который решил написать здесь книгу. В начале происшествия он сразу сталкивается с загадочными местными чудаками, безумным священником, странным оператором, а дальше - целым кистью колоритных персонажей с таинственной Гильдии мясников, имеющий многовековую историю. Поэтому, с одной стороны, многое изменилось за последнее время, и "шум туристов был не для Залещиков - здесь действовали свои энергетические каналы, которые беззастенчиво выплевывали чужаков", а с другой, прибывший герой оказался именно тем, кто делал городке всемирную славу. Ведь Залещики в романе - это место силы, поскольку близлежащие залежи урана образуют портал в бессмертие, а все его жители - участники карнавального истории, в которой и показ мод на мосту над Днестром, и местный некрополь с пустыми могилами, и любовь с ведьмой, и магические обряды с поиском Артефакта Священного Единорога становятся составляющими один прекрасный мифа о бессмертии. Что касается жанра, определенного автором, как "иронический саспенс", то на самом деле "Гильдия мясников" - это современная "тернопольско-черновицкая" экзотика, обрамленная в стилистические одежды настоящего "европейского" чтива - искусного, изысканного, с детективной интригой и "масонской" мистикой. Словом, как говорят в самом романе, "история тянула на голливудский фильм ужасов и отнюдь не на будни райцентра".

Володимир Кузнєцов. Заколот. Невимовні культи. – К.: Видавництво Жупанського, 2020

Научная фантастика в сочетании с космической оперой и хоррор в стиле Лафкрафта - это наименьшее, на что стоит рассчитывать читателю этого грандиозного романа. Кроме захватывающего сюжета - Империя, в которую входит Земля, Луна и Марс, и во главе которой стоит освобожден бог с явно кельтским именем, воюет с потусторонними существами - текст имеет еще одну важную особенность. Роман складаеться шести частей, объединенных так, что нет определенного порядка, в котором их надо читать.

За сюжетом, противники Империи - потусторонние существа из других слоев Мультиверса, ее проводник - освобожденный бог Гагантоа, что с древнейших времен находился в плену на Земле. Мятежным богом человечеству дарованные технологии межпланетного сообщения, квантового вычисления и распределенного интеллекта. Однако его враги - это цивилизации существ из другого пространства-времени и Потусторонние боги. А также те люди, кто считает избранный путь ошибочным и разрушительным. Поэтому перед нами извечная дилемма человека - путь является истинным? Мир без конца или война без конца? Между тем на материнском корабле "Синано" - старейшем и самом мощном представителю Объединенного Флота Империи, вспыхивает мятеж, кровавый и безжалостный. Кто начал его, чему он приведет, а главное - как связан с событиями тысячелетней давности, уже стали краеугольным камнем истории человечества? Наше отношение к событиям и героям будет зависеть от того, в каком порядке мы будем читать эту книгу.

Олесь Ільченко. Порт Житана. - Чернівці:Meridian Czernowitz, 2020

По сюжету этого романа, который сочетает в себе жанровые черты детектива и экзотической ориентальной прозы, столичный искусствовед, который собирает коллекцию картин для известного киевского олигарха, берется расследовать загадку парижского художника. Стоит ли говорить, что этот художник-авангардист - из украинских эмигрантов межвоенного периода, прославился в тогдашней культурной столицы мира Париже, напоминавшей печальный триумф Модильяни. Путешествуя по миру, он поселяется в гостинице на берегу Женевского озера, откуда и начинается его путь к славе и при этом в небытие. На протяжении романа перед нами проходят предстать прославленных деятелей искусств и культуры той эпохи вроде литературоведа и писателя Петрова-Домонтовича, который, как известно, в свое время так же загадочно исчез из эмиграционных лагерей. Но необычная эта книга даже не перекличками с мировой историей искусства, в которой забытый миром художник со временем дарит этом самому миру собственную славу, а тем, как это вписывается в наше настоящее. На самом деле это великолепное сочетание орнаментальной прозы в стиле того же Домонтовича (которого тут же вспоминают в ресторанчике на берегу Женевского озера) с детективной историей, которая тянется еще с начала прошлого века.

Оксана Луцишина. Іван і Феба. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2020

Действие в этом романе разворачивается в последние годы советской власти и в первые годы украинской независимости. После учебы во Львове и участия в революции на граните Иван возвращается в родной Ужгород, где женится на поэтессой Марией, называет себя Фебой. Но если Львов и Киев - города с бурной политической жизнью, то Ужгород в романе отличается несколько гротескной атмосферой патриархального семейного уклада и раннего капитализма по-украински, а сама реальность повседневной жизни подсказывает ходы, которые по напряжению могут поспорить с творениями Кинга или Кустурицы. "Феба смотрела на этого человека с ужасом, а он виновато улыбался к ней ласковым ущербной оскалом. Еще не был старым, ни, самое мог иметь где-то сорок лет. Итак, зубы ему выбили. "Мужик, - шепеляво повторил прибывший, обращаясь к Ивану, - будь другом, поставь мне стопарик". Иван, которому чуть отлегло от сердца. И в порыве благодарности - не так к этому зэка, как к самой жизни, что в очередной раз радовало его, - сделал знак парню. в будке. тот подошел к ним Иван заказал для незнакомца децу, сам же сразу заплатил за нее. Пусть будет. Пусть. всем будет хорошо. Тем не менее, выпив желанную децу стоя, муж, не церемонясь, хотя его никто не приглашал, подсунул себе стул и подсел за их столик ".

Олег Гердій. Діди, трикутники, облизування літаків, кінець і початок світу. – Л.: Піраміда, 2020

... Неудивительно, что эта книга появилась именно там, где в 90-х паясничал известная группа "Бурлеск-Балаган-Буффонада" ( "Бу-Ба-Бу"), поэтому не удивительно, что на ее "львовском" начале нас предупреждают о "дисгармонию как антитезе мировой упорядоченности, когда реальное замещается фантастическим и еще приправленным перченым словом". А еще поражает "авторское" предупреждение: "Родился я из навоза. Родители нашли среди кучи ботвы и объедков, политых говном. Насекомые лапками, усиками вырезали тело. Душа досталась от забитой курицы, глава которой оказалась в той же куче. От нее у меня любовь к природе и вкус к червей. За 5 лет родители сказали, пора отправляться в мир. В корыте пустили за рекой. Долго ел мух, разговаривал с рыбами. Смотрел на воду и небо. Река привела в город. Жители решили, я посланник богов, попросили руководить. Возвели для меня желтый дворец и называли Сыном Солнца. Я издал немало полезных указов - о хождении вверх ногами (для осанки и кровообращения, а также созерцания облаков и толкание Земли в правильном направлении), о банке слюны и о съедение умерших. В 30 я почувствовал, что сделал все, что мог. Подданные построили космическую капсулу. И отправился я к Солнцу. Сверху бросаю послание на Землю. Это одно из них ". Таким образом, бурлеск здесь пирует на всех страницах, оформленных автором, балаган чувствуется, как вечный праздник, а уже буффонада - это жонглирование героями и персонажами не хуже самой основательница жанра Эмму Андиевскую. "Жил старик. Он превратился в треугольник. И его стерли с доски. Но дед воскрес в образе принцессы. Что жила в замке посреди леса и лепила скульптуры из пластилина. Затем к этому замку в образе желтого овала приехал принц. Он поцеловал принцессу. И она превратилась в деда, а принц - на пчелу. Дед смастерил для пчелы улей. Откуда постоянно тек мед - и дед его слизывал. А пчела и росла - и стала как медведь величиной. Улей треснул. Пчела вылетела, побила деда и взяла в рабство. Приказала чистить свой мех и расчесывать черепаховым гребнем. Потом дед забеременел от пчелы. И у них родились дидобджолята ".