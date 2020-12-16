16 декабря, 2020, 18:51

Татьяна Зинченко

Что такое чудо Миколая и почему Миколай - особый святой в Украине - в праздничной разведке Еспресо-TV

День чудес

Дети рисуют свои "миколайчики". Девочка протягивает мне свой картинку: рождественский веночек, снежинки, новогодние украшения, и говорит дорисовать на нем свое чудо.

- Я не умею рисовать чудо - не надеялась я на такой творческую разговор. - Взрослые не для чудес живут.

- А для чего они живут? - растерянно спрашивает девочка.

Творческая мастерская художника Э.Межула

Как не пропустить свое чудо

Давайте честно: какими бы взрослыми и серьезными мы не были, но где-то, в глубине души, мы нет-нет, да и начинаем надеяться на что-то особенное, даже чрезвычайное, то есть на чудо. И очень часто с нами происходит то, чего мы не могли предвидеть, и даже не планировали, потому что думали бы, что нам это не удастся. Но все удивительным образом удавалось. Мы называем это судьбой, случайностью, стечением обстоятельств или еще как-то, но дети это назвали бы просто и четко: чудо.

Чудо - это то, что мы просыпаемся в теплые и уютные рассветы.

Чудо - что вокруг обязательно родные и хорошие люди.

Чудо - что мы можем творить, мечтать, представлять.

Чудо - что мы здоровы.

Что ошибаемся, падаем, поднимаемся, растем - живем!

Но самое главное чудо: мы можем кого-то окрылять, кому дарить ощущение счастья. Мы сами являемся чудом, если захотим.

Творческая мастерская художника Э.Межула

И земной парень Миколай, став святым, довел эту вероятность чуда. Вообще метафизика святости - странная категория. Даже тот, кто не идет в ногу с религиозными канонами, знает эти имена, слышал о людях, которые стали святыми. И неудивительно это - жить в веках? Не чудо ли - оставить после себя такую память, столько легенд, столько веры?

Творческая мастерская художника Э.Межула

От земли до неба

Он родился в городе Патаре в Малой Азии, в семье благородных и богатых родителей, говорят, около 280 г. Родители его исповедовали христианскую веру и сам мальчик рос боголюбивым.

После смерти родителей Миколай раздал свою богатое наследие бедным и отправился в Палестину поклониться святым местам, а после путешествия вернулся в город Патар, где и принял сан священника.

Уже тогда его имя было окутано легендами. По одной из них как он помог сестрам, которые после смерти матери из-за бедности встали перед необходимостью торговать собой, чтобы выжить, и Миколай тайком насыпал ей золотых монет.

Еще пишут, что он молитвами усмиряет бурю на море, или - как спасает больных и немощных. И в других - как он жертвует, утешает, обнадеживает. За все свои жизнелюбивые деяния он получил сан архиепископа в городе Мире.

Заключение Миколая и его освобождение

Когда в Римской империи начались гонения на церковь Христову, его заключили в тюрьму. У профессора Луиджи Мартино, который провел наблюдения за телом Святого, читаем об этом периоде жизни святителя: "Поврежденные суставы, позвоночник и кости грудной клетки свидетельствуют о муках, которые перенес Святитель Миколай в тюрьме - его пытали на дыбе".

Уже потом, в царствование Константина Великого, Святой Миколай был освобожден из тюрьмы и вернулся к своему приходу. Свой земной век кончил в глубокой старости, в 343 году, в Мирах. Впоследствии его мощи были перенесены в город Бар (Италия), где они находятся и по сей день.

Что нам говорит антропология

Мифы - мифами и легенды - легендами, но сегодня мы можем иметь и научные доказательства того, каким был на самом деле Святитель. Ученые провели исследование, раскрыв его могилу. И пришли к выводу, что он был примерно 167 см роста, имел карие глаза, мужественное открытое лицо, которое, по их свидетельствам, излучало свет, четкие подбородок и скулы, кожу лица оливкового оттенка. Антропологи предполагают, что Святой не употреблял мяса

Икона с Базилики Святого Николая в г.. Бари (Италия). Предполагается, что она была написана на основе прижизненного изображения Святого.

Канонизация Миколая

Церковь канонизировала Миколая. Его мощи - нетленные и мироточивые, они способны исцелять и мотивировать. Его любят и уважают верующие разных конфессий и вероисповеданий во всех уголках планеты. Уже в VI в. император Юстиниан И построил в его честь церковь в Константинополе. Из Византии праздник распространился по всему миру, и на украинские земли тоже. По легенде, князь Аскольд принял Святого Чудотворца за небесного покровителя и имел крестное имя Миколай.

В Западную Церковь праздник пришел в IX в., когда Папа Николай построил в Риме церковь Святого Миколая. Особенно прижилось и полюбилось праздник в Германии, куда его принесла византийская княжна Феофана, жена императора Оттона II.

Миколаю посвящен город Амстердам - столица Нидерландов, страны великих мореплавателей. По свидетельствам, Святой неоднократно приходил на помощь людям во время стихийного бедствия - силой молитвы останавливал грозу или бурю.

Особо почитаемый в Украине святой

Святой Николай очень уважаемый украинцами, наш особый святой. Его образы были в каждом доме. Как писал Александр Довженко в "Зачарованной Десне", люди часто обращались к святому Миколаю как к угоднику Божьему: просили помощи и благословения (кстати, его имя в переводе с греческого означает "победа народа").

Но первые упоминания о святом в Украине появляются значительно раньше - вместе с появлением христианства. Еще древние церковные записи свидетельствуют этот факт: "Накануне Святого Николауса матери держат наготове подарки и розги для своих детей" (1555). Так же древней украинской иконой Святого Миколая считается икона начала 14 века.

История празднования Дня Миколая

В Украине празднование началось еще в Всеволода Ярославича - 1088. Княгиня Ольга построила в честь один из первых храмов Киевской Руси - у могилы Аскольда в Киеве, еще в 11 веке, сейчас церквей в честь святого насчитывается сотни. А в Николаеве Святому воздвигнут памятник.

По детскому, школьному празднику, то такая идея и необходимость возникла еще после революции, во второй половине 19 в. в Галиции. Поэтому Святой Миколай стал опекуном украинских школьников. Это потребовало стихов, песен, драматических произведений, и авторы откликнулись на эти идею.

Иван Франко поэтически перепел легенду "Чудо с утопленным парнем" и создал одноактный пьесу "Суд святого Миколая", в которой уже стоят традиционные персонажи украинского николаевского праздника.

Что касается собственно подарков, то, скорее всего, традиция берет свое начало из Германии. Ее переняли Австрия и Польша, а затем - и Украина.

Впрочем традиция поздравлять детей была характерна больше для Западной Украины. Объясняют это тем, что традиции пришли к нам из Европы и утвердились в крае, где исторические обстоятельства способствовали тесному переплетению двух основных ветвей христианства - православия и католицизма.

В этот день выпекают вкусные круглые пирожки - "миколайчики" с разнообразной начинкой, а также медовики, душистое печенье с цветной глазурью.

Как СССР изменил Святого Николая на Деда Мороза

Весь день накануне своего праздника Святой Николай выпекает ароматные сладкие звездочки, которые, попадая в его сумку, становятся похожими на него самого. А на следующий день он в пышном кожухе с помощниками-ангелами разносит подарки послушным детям, выполняя еще множество их просьб. Это - одна из многочисленных легенд, которую приписывают самому почитаемому святому.

Однако каким он был на самом деле и чем заслужил особое доверие украинцев, знают не все. Советская власть другом "росчерком пера" - постановлением КПСС от 1937 года - заменила Святого Миколая, который был почитаем украинцами издревле, Деда Мороза, "приказав" именно ему дарить подарки на Новый год.

Так было до 1990 года, когда в Киеве состоялось первое официальное праздник Миколая для 700 мальчиков и девочек - сирот и детей из многодетных семей.

Традиции на Миколая

Уже во времена независимости появилась добрая традиция - заботиться о сиротах и обездоленных детях, даря им подарки. Но Праздник Миколая славен не только подарками.

Это - хороший народный праздник. Хозяева варили пиво, созвали гостей, веселились, поздравляли снежную зиму. А после обеда запрягали лошадей и с песнями и веселыми возгласами ездили вокруг села - "узнать, скользкий снег в этом году выпал!". Что сказать - в этом году он все-таки скользкий!

Это было своеобразное "располовинивание поста" - после Святого Миколая начинали готовиться к Рождеству, учить колядки, собирать вертепы, готовить дома к праздникам.

Во многих городах и селах в этот день - храмовый праздник. Даже сейчас только в Киеве на Подоле есть три церкви Святого Миколая с древним легендам.

На Миколая заключались договоры и соглашения, так как все были уверены, что в этот святой день никто не решится на обман.

А еще с праздника Миколая в украинских городах начинали работать ярмарки, где устанавливалась цена на хлеб и муку.

У нас этого святого называют "скоропомощьным" - ведь он всегда спешит на помощь тем, кто в этом нуждается.

Особенно молились Святому Миколаю как опекуну воинов, водителей и путешественниками, тому, кто помогает бедным в затруднении, Святого считают покровителем детей и студентов, моряков, торговцев и лучников.

Согласно легендам, Святой Миколай защищает людей перед стихийным бедствием, а всего на воде. В древности каждый рыболовный шалаш должен был обязательно икону Святого, перед которой в начале ловчей сезона и во времена непогоды, стихийного бедствия служили молебен. И сейчас в храмах именно перед иконой Святого Николая молятся, отправляясь в дальний путь, а также при освящении транспортных средств.

На Киевщине хозяин, вернувшись из церкви, принимал миску со святой водой, хлеб с солью и букет из разного зелья и шел кропить скот и хлеб со словами: "Святой Миколай, помилуй и сохрани нас от всякого зла!".

На Харьковщине производили так называемые Миколыны святки. В эти дни варили кутью и узвар, чтобы в следующем году был щедрый урожай злаковых, овощей и фруктов ..

На Подолье кто первым придет утром в дом, будет первым "полазником". "Полазить" считаются четыре дня в году: Введение, Миколая, Анны и Рождество или Новый год - четвертый и последний "полаз". В эти дни также первым перейти двор имеет хозяин, а не кто-то другой. Каждый хозяин в этот день идет кормить скот со словами: "Дай Бог, добрый день, щобись худибонька здоровая была и я с тобой еще и со своей женой!".

В западных областях устраивались обходы ряженых. Возглавляемая переодетым Миколаем группа парней обходила дворы, раздавая подарки детям, а непослушным оставляли палку. Через Миколая нередко парень передавал подарки любимой девушке и наоборот.

На Гуцульщине использовался свадебный обычай, когда молодых освящали иконой Миколая. Молодой перед отцом становился, как перед святым Миколаем, а невеста перед матерью, как перед Богородицей.

Народные приметы на Миколая:

Если на Миколая день холодный и ясный - год покажется урожайным.

Если на Миколая день теплый выдался - ожидай суровых морозов.

День на Николая зимнего, такой и на Миколая летнего.

В каждом году два Миколая: к первому Миколаю не бывает холодно никогда, а ко второму Миколая не бывает тепла никогда.

На Миколая пойдет дождь, то урожай на озимые.

На Миколая морозный день - на уроду хлеба и овощей.

Если в день Миколая заметает след, дороге не стоять от Миколая до Рождества.

Пусть в жизни будет место чуду!

Говорят наши взрослые соотечественники, в частности, Лилия Цвит, владелица известного кулинарного ютуб-канала, блогер. Ей особенно понятно это слово: "чудо" как творение собственными руками ничего особенного - для кого-то. Творение из любовью, с душой, искренне и неутомимо. Не ждать чуда, не искать его по тридевять земель, а в собственной семье, для родных людей - творить." Ибо мы сами - это уже чудо! Желаю всем творить чудеса, особенно на праздник Николая!"- говорит Лилия Цвит доступным ей способом рассказывает, как это ей удается:

Где живет Миколай?

Украинская резиденция Святого Николая находится в Карпатах. В Национальном природном парке "Гуцульщина" есть усадьба святого Миколая, куда может наведаться каждый желающий.

Фото Ирины Онишкевич с Львовской резиденции Святого Миколая.

В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины также вплоть до 24 декабря открыта резиденция Святого Миколая!

"Скоро наступит один из самых любимых детских праздников - день Святого Миколая, который празднуют 19 декабря.

В народных верованиях святой Миколай выступает помощником и заместителем земледельца. И больше всех его уважали дети, для которых он был почетным охранником. Даже существует легенда о том, что Миколай спасал детей среди моря ", - рассказывают сотрудники музея, готовясь к посетителям.



Фото Национального музея народной архитектуры и быта Украины

"Традиционно в Украине, особенно в западных областях, по сей день готовили обрядовые действа, связанные со святым Миколаем. Вечером кто-то уважаемый из семьи, преимущественно дедушка, переодевался на улице в "доброго Миколая", заходил в дом с подарками, которые родители, зная о детских прихоти, готовили заранее. Вручая каждому отдельно гостинец, святой Миколай вспоминал все то хорошее, что сделал ребенок в течение года, и стыдил за невежливы поступки. Поэтому дети свято верили в существование этого хорошего защитника и старались не гневить "деда Миколая, который знает обо всем".

Особым уважением в народе пользовалась икона Миколая Чудотворца. Она была почти в каждом доме, так как он защищал всех бедных и обездоленных.

В этот день люди наблюдали за погодой. Если на Миколая упадет большой иней, то будет хороший урожай хлеба, когда же мороз, то и на хорошие хлеба и огородина. Поэтому говорили: "Хвали зиму после Миколая!" - рассказывают в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.



Фото Национального музея народной архитектуры и быта Украины

Святой Миколай был и остается символом добра, милосердия и любви. И примером того, что чудеса есть, особенно для тех, кто в них верит. И что они осуществляются - при посредничестве родных и близких, вдохновленных жизнью и действиями уважаемого в народе Святого. Творите чудеса! И пусть к вам обязательно придет Святой Николай и Вы почувствуете себя причастным к чуду!