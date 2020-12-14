15 декабря, 2020, 07:00

В конце года усталость от новостей становится особенно ощутимой. Зловещий коронавирус и досадные ограничения карантина, президентские выборы в США, очередные террористические атаки в Европе, грядущий локдаун и так далее ...

Лучшая новость - отсутствие каких-либо новостей, сказал кто-то мудрый. И вспоминается описанная в свое время Михаилом Бахтиным soliloquia, подзабытый сегодня жанр разговоров души с собой, на основе которого появились такие выдающиеся произведения как "Исповедь" святого Августина и "Утешение от философии" Боэция, и "К самому себе" Марка Аврелия. Soliloquia - разговоры души с собой на самое существенное для нее. Если прислушаться к этим разговорам, окажется, что главными для души будут совсем не результаты президентских выборов в США, не количество погибших в очередной автокатастрофе на юге Франции, и даже не драматический конфликт интересов вокруг киевской новогодней елки - увенчают ее в конце концов, или нет , шляпой ?! - что взбудоражило невероятные словоблудные страсти на Фейсбуке, а вещи значительно тише, настолько незаметны, что будто даже несуществующие для шумной повседневности.

Добавилось еще несколько морщин под глазами, сокрушается душа. Еще заметнее стала седина на висках. Дни вот укоротились, жизнь укоротилась на еще один год. Так хочется, чтобы наши родные и близкие были в следующем году в добром здравии, чтобы никто не заболел, не умер, оставляя нас наедине с многочисленными вызовами все более сложного времени, которое будто сорвалось с петель. Тихими, как одинокая свеча, медленно сгорает в безмолвии длинного декабрьского вечера, бывают разговоры души с собой. Воспоминания и мечты, исконные ее драгоценности, тщательно хранимые от чужих глаз, сокровенная надежда, что все как-то устаканится и все будет в порядке, интимная память о собственном бессмертии, о бессмертии каждой души. Наши умершие для души не менее реальные наших живых. Она разговаривает с ними и молится за них. Она тщательно охраняет слегка пожелтевшие фотографии их слов и рассказов - вот это слово именно вот так говорила моя покойная сестра, а эту поговорку любил употреблять мой отец, - говорит с отсутствующими, как с присутствующими, и тогда ей становится легче, потому цветами у их могил и беседами и молитвами она удлиняет инобытие родственных душ.

Душа смотрит на невероятный гололед за окном и переживает, чтобы невыспавшиеся дети, которые утром неохотно бредут в школу, пришли туда благополучно, а не поломав рук и ног. Душа содрогается, услышав вой сирены "скорой помощи" на соседней улице, прося у неба помощи для неизвестного больного человека, которого едут спасать другие люди. Если бы у людей не было душ, они никого и не спасали бы. Жили бы себе беззаботно, как камни или пластиковые манекены. Еще радовались бы, что род человеческий медленно исчезает с лица Земли, погостив здесь несколько тысяч или миллионов, или миллиардов, кто знает, лет. Нам больше места, больше пищи и воздуха будет, тем, кто выживает без души, думали бы они. А мы наоборот стараемся спасти то, что еще дается спасти, стремглав везем наших больных в больницы, собираем деньги на их лечение, и тогда даже излишне болтливый Фейсбук пригодиться, собираем теплые вещи для наших бездомных, и продукты собираем, чтобы они смогли пережить опасную эту зиму, и вместе с нами встретили феерическое цветения черешен и абрикосов весной. А как же нам и без наших бездомных ?!

Душа любит цветы, а не пули, колыбели, а не гробы. Душа помнит заповедь, данную первым двум людям: "плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю ...". Творец не сказал им - убивайте друг друга, днем и ночью, где вы увидите, уничтожайте даже только зачатых, чтобы они никогда не увидели солнечного света, и старых уничтожайте охотно, радостно вкалывайте им яд, цинично называйте это "хорошей" смертью, эвтаназией, чтобы они не ели вашего хлеба, не пили вашей воды и не дышали вашим воздухом. Нет, думает душа, вспоминая сказанные ей Творцом на рассвете веков слова, беречь наших стариков матерей и отцов, потому что именно они передали нам бесценный дар Творца - возможность быть. Ведь нас могло бы и не быть, если бы не наши беспомощные и слабые теперь старенькие ...

И так вот, у доверчивых разговорах, пропускает целый день души наедине с собой. Она не читала новостей, не включали телевизор, не вводила бесчисленных поисковых запросов. Она ничего не искала, просто вспоминала и мечтала, болела и радовалась о том, что уже имеет и знает, она надеялась на лучшее, была с собой, была в себе и стоял хорошо, чего она, наконец, желает и всем, кто читает эти строки. Пусть вам будет хорошо. Берегите свои души.