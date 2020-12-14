Раствориться в объятиях. Черногорская история

14 декабря, 2020, 07:06

Разговоры о реванше сегодня распространяются не только по Украине. В Черногории до государственного руля совсем недавно дотянулись политики, которые даже не скрывают своей ориентации на соседнюю Сербию и симпатий к Москве

И это не только личный выбор этих политиков. Ведь они имеют искренних сторонников среди жителей этой маленькой балканской страны. Многие черногорские избиратели не только сами себя считают сербами, но и уверены, что никакого отдельного черногорского народа вообще не существует. Феномен этот, конечно, может озадачить западных европейцев, но вряд ли удивит украинцев, имеющих собственный опыт "конфликта идентичностей".

Плакаты, призывающие черногорцев не повторять ошибок 1918 года

Параллелей в отношениях южных и восточных славян самом деле немало. Правда, на Балканах не было аналога Древней Руси - сам факт существования которой позволяет выстраивать теории об "исконном единстве народов-братьев". С определенной натяжкой, "общей колыбелью" для южных славян можно назвать разве что Византию. Императоры которой поначалу сопротивлялись, а потом способствовали их расселению в собственных владениях. В конце концов именно из Византии большинство пришельцев получило христианство - в его православной "версии".

Коронация императора Константина VII Порфирогенета, из записок которого мы знаем о тогдашнем расселения славянских народов. Дуклян он вспоминает отдельно от хорватов и сербов

Но в Константиполе все же говорили на греческом, а документы долгое составляли вообще на латыни. И славянских переселенцев считали чужаками, варварами, сосуществование с которыми было разве что вынужденным. Примечательно, что изначально византийцы отличали одни племена пришельцев от других - не путая, скажем, хорватов с сербами. Некоторых славян, правда, именовали не их собственными названиями, а обозначали по местностями, в которых те поселились. Нынешних словенцев, скажем, называли хорутанами - поскольку те жили у Карнунта, а сегодняшних черногорцев - дуклянами, ибо расположились в округе римской Диоклеи (Дукли в славянской произношении), в то время уже разрушенной сильным землетрясением.

Убийство князя Владимира болгарским властителем

В раннем средневековье история Дукли не была связана ни с сербскими, ни с хорватскими землями - это была окраина все той же Византии, которую время от времени пытались прибрать к своим рукам болгарские властители. Однако в конечном итоге и здесь появилась собственная, славянская династия. Яркими представителями которой были князья Владимир (или Иван Владимир), впоследствии признанный святым, и Воислав (Стефан Воислав), который не только сбросил византийскую власть, но и разгромил армии вассалов Константинополя - князей Хуму, Боснии и Сербии.

Победа дуклян над византийцами

Сын Воислава Михаил получил из рук папы римского королевскую корону. Внук Бодин (Константин Бодин) принимал у себя крестоносцев, которые в это время отправились на восток освобождать Гроб Господень. Бодин значительно расширил свои владения, подчинив себе уже упомянутые Хум и Боснию, а также сербское княжество Рашка. И это был первый случай, когда будущие сербы и черногорцы - хоть на время - оказались под властью одного славянского правителя. Правда произошло это лишь в конце XI века - то есть тогда, когда на берегах Днепра уже началась эпоха феодальной анархии.

Король Бодин

Вскоре в усобицы погрузилась и Дукля. Со смертью Бодина началась борьба за престол между его родственниками, все завоевания были утрачены, отделились даже некоторые собственно Дуклянские земли... Зато обладатели Рашки не только освободились от власти соседей, но и начали расширять собственные владения. Пока большой жупан (таким был титул сербского правителя) Стефан Неману в конце уже XII столетия не отважился напасть на саму Дуклю. Разграбив ее города, он посадил на Дуклянский престол своего сына Вукана.

Вукан Стефанович

Вукан хотел править государством как самостоятельный правитель, но просьбу короновать его как короля Папа римский оставил без ответа. А после монгольского нашествия и смерти вуканова сына, тогдашний сербский властитель Урош присоединил все-таки Дуклю к собственным владениям. Впрочем, даже в составе Сербии она оставалась отдельным "уделом" - под именем Зета. И владели им обычно наследники престола. Неудивительно, что с распадом сербского государства Дукля-Зета восстановила самостоятельность - под властью сначала династии Балшича, а затем рода Црноевича.

Црноевичам - в основном своими силами, а иногда с помощью Венеции - пришлось противостоять новым захватчикам - османам. Которые сначала отрезали Зету от моря, а в конце XV века заставили эмигрировать последнего ее хозяина и превратили Черногорию (именно в османскую эпоху это название окончательно вытеснило "старые" имена Дукля и Зета) в полуавтономный край в составе своей империи. Фактическими его правителями были митрополиты последней столицы Црноевича - Цетине, которых местные жители выбирали на общем собрании.

Монастырь в Цетине - резиденция черногорских митрополитов.

На фото - автор текста Алексей Мустафин

Использование церковных иерархов для управления иноверцами было устоявшейся османской практикой. Но если в Стамбуле такая система укрепляла власть султанов, то в Черногории в конце концов привела к самостоятельности края. Именно митрополиты из династии Петровичей возглавили борьбу бывших дуклян за независимость. Собственных ресурсов для длительного противостояния одной из самых мощных империй того времени горной страны, правда, не хватало. Приходилось полагаться на помощь извне - венецианскую, австрийскую, русскую.

Петр I Негош

Однако союзники далеко не всегда были готовы ради маленькой Черногории ссориться со Стамбулом. Да и в других случаях преследовали прежде всего собственные интересы. В этом на собственном опыте убедился митрополит Петр I Негош. По сути именно он стал строителем черногорской державы, стал инициатором "Стеги" - торжественной присяги черногорцев, превратил племенные собрания в представительный орган - скупщину, сформировал правительство и суд и составил сборник законов. Но каждая попытка Петра I объединить горные и приморские земли, населенные черногорцами, под единой властью завершались тем, что "великие державы" договаривались между собой и заставляли митрополита отступать.

Неудивительно, что племянник и преемник Петра I - Петр II - был сторонником "опоры на собственные силы". Конечно, этих сил и просто людей в Черногории было мало. Но митрополит нашел, как тогда казалось, гениальный выход - объединить в единый народ всех южных славян, сообщество которых он называл "сербством". Петр II не был в этом оригинален. Его современники - хорваты проповедовали подобную идею, которую они называли "иллиризмом" и "югославянством". И так же надеялись, что став единственной нацией, соседям-славянам будет легче освободиться от иностранной власти и утвердить свою независимость.

Петр II

Впрочем, если "югославянство" было новым термином, то определение "серб" уже находилось в ежедневном употреблении - и им обозначали не только собственно сербов, но и всех православных, верующих сербского патрархата, к которому османы для собственного удобства в конце XVI столетия присоединили и черногорскую митрополию (впрочем, митрополит, как мы знаем, тогда избирали на общем собрании). Новой была попытка превратить эту религиозную общину в светскую и политическую - в конце концов, преемник Петра II Данила провозгласил себя уже не митрополитом, а князем. И добился признания этого титула в мире.

Князь Данила

Впрочем, какими бы ни были соображения Петра II, в Сербии идея упала на благодатную почву. Ведь, как и другие балканские народы, сербы в это время переживали национальное возрождение. И выстраивали собственную версию истории. Зачисление черногорцев к "сербству" (еще и по собственной инициативе) придало этой версии желанную стройность и преемственность. Довольно быстро даже средневековую Дуклю объявили "древней сербской державой" - и везде, где только это можно было сделать, имя дуклян начали "исправлять" на сербов. Получалось, правда, что центр государственности якобы оседлого народа веками "кочевал" по карте - но и российские историки вполне серьезно доказывали, что Русь "мигрировала" из Киева во Владимир-на-Клязьме и Москву.

Мавзолей Петра II на горе Ловчен

Впрочем, ни Петра II, ни Данилу присвоение черногорской истории соседями не слишком тревожило. В конце концов, у их государства был куда более опасный враг - турки. И Черногорию от Сербии отделяла широкая полоса османских владений. Борьбу за освобождение этих земель считал своим первым заданием и преемник Данила - Николай. Фактически он сам спровоцировал конфликт с османами, быстро переросший в Русско-турецкую войну 1877-1878 годов, которую в Черногории предпочитают именовать "Славяно-турецкой". А потом повторилась знакомая история - "великие державы" решили, что у черногорцев слишком большой аппетит и лишили их "лишних" достижений, в том числе права иметь собственный флот.

Победа черногорцев над турками в Вучем доле

Как и Петр I, князь Николай проглотил обиду. Для него важнее было международное признание и вхождение в круг европейских монархов, используя в том числе "брачную дипломатию". Старший сын князя, например, женился на немецкой принцессе. Крестным отцом младшего был греческий король. Выдав своих дочерей замуж за иностранных принцев, Николай породнился также с правящими домами Сербии, Болгарии, России и Италии и получил прозвище "тестя Европы".

Николай с семьей

Впрочем, в случае с Сербией был еще и дополнительный расчет. Ведь по счастливому для него стечению обстоятельств, Николай мог теперь стать претендентом на соседний престол - и идея "сербства" безусловно могла ему в этом помочь. С приходом к власти в Белграде короля Александра Обреновича, не слишком популярного среди подданных, действительно начали говорить о возможном его отречение от короны в пользу черногорского князя.

Но сербских патриотов это не устраивало. Они не собирались делиться ни властью, ни лидерством. В конце концов, и черногорцев, как народа, для них не существовало, а Черногория была лишь "сербской Спартой", которая в тяжелые времена сохранила национальные традиции и нравы, - но только для того, чтобы передать их "Большой Сербии" со столицей в Белграде и раствориться в ней. В 1903 году группа офицеров во главе с Драгутином Димитриевичем устроила в Белграде военный переворот. Короля Александра убили, а на престол поспешно возвели потомка другой сербской династии - Петра Карагеоргиевича.

Убийство Александра Обреновича и его жены

Довольно быстро националистически настроенные офицеры, которым теперь принадлежала власть в Сербии, наладили отношения и с черногорскими оппозиционерами, которые требовали введения в Черногории конституции и сближения с "братьями по сербству". В Белграде открыто печатали прокламации с призывами к борьбе против "самодержавия" Николая - от имени черногорских студентов, обучавшихся в сербской столице. Князь был раздражен такой "братской помощью" и решил действовать на опережение. В 1905 году он по собственной инициативе провозгласил свое государство конституционной монархией.

Первая черногорская конституция

Просербски настроенные оппозиционеры воспользовались политическими уступками для выхода из подполья и создания собственных медиа. На первых после провозглашения конституции выборах им удалось провести в скупщину крупную фракцию. Николай сначала был настроен на компромисс, дважды назначал руководителями правительства кандидатов, рекомендованных депутатами, но ни с одним из них не ужился. Поэтому в конце концов распустил парламент и назначил новые выборы.

Радикальные оппозиционеры в ответ устроили заговор против "узурпатора". При этом взрывчатку им "любезно" предоставили представители сербских спецслужб. Громкие разоблачения бомбистов-неудачников способствовали победе на выборах провластных кандидатов. Заговорщиков судили, шестеро из них получили смертные приговоры, которые впоследствии, правда, пересмотрели. Однако через год была разоблачена еще разветвленная подпольная организация, которая планировала государственный переворот и убийство Николая - опять же при поддержке из Белграда.

Николай во время церемонии провозглашения королем

Терпение князя лопнуло. Он разорвал дипломатические отношения с Сербией. В 1910 году новая скупщина провозгласила Николая королем. Сам монарх подчеркивал, что речь идет не о новом названии его государства, а о "возрождении нашего давнего королевства", основанного Воиславом, Михаилом и Бодином.

Николай сообщает подданным о взятии Скадара

Через два года начались Балканские войны. Новоиспеченный король надеялся наконец отвоевать город Скадар, который когда-то принадлежал Дукле. Но союзники после общей победы над турками от своих обещаний отказались - под давлением Австро-Венгрии и Великобритании Скадар снова отдали Албании. Николай был обижен. Однако с началом Первой мировой он не только выступил в защиту Белграда, но и передал свою армию под сербское командование - в знак "славянской солидарности". Именно через Черногорию разгромленных австрийцами сербских воинов эвакуировали на остров Корфу. Впрочем, брошенные на произвол судьбы черногорцы тоже не смогли остановить врага - край оказался под оккупацией, Николай нашел приют у своей дочери, итальянской королевы Елены, а затем перебрался во Францию.

Встреча Николая на Лионском вокзале

И тут выяснилось, что импульсивного черногорского короля, государства Антанты уже успели списать со счетов. На самом деле они были заинтересованы в создании большого союзного им государства на Балканах. Но сербский король Петр казался им более лоляльным и покладистым. Поэтому они решили объединить Черногорию с Сербией именно под его властью.

Составители "Корфской декларации"

Короля Николая об этом решении даже не уведомили. Россия просто прекратила выплату обещанных черногорцам денег, а Франция расформировали военный отряд черногорцев, находившийся в составе ее армии. На подписание летом 1917 года "Корфской декларации" о создании в будущем единого южнославянского государства под властью династии Карагеоргиевичей черногорцев уже и не пригласили.

Вудро Вильсон выслушивает "детские требования" европейцев

Неожиданную поддержку Николай получил из-за океана. Президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон предложил собственный план послевоенного урегулирования, в 11 пункте которого высказался за восстановление независимости, экономической самостоятельности и территориальной целостности Черногории. Союз с США был нужен Антанте, поэтому британцы и французы, хоть и неохотно, но согласились с планом Вильсона. Николаю даже пообещали, что не пустят сербских воинов на территорию его королевства.

Но сербов это не остановило. Их армия не только вступила в Черногорию, но и разоружила партизанские отряды и подразделения местных добровольцев. Антанта просто закрыла на это глаза. Сербы сразу объявили выборы в "Большое народное собрание", делегатов в которое выбрали уже через несколько дней - под пристальным контролем военных. А чтобы обеспечить преимущество сторонникам присоединения к Сербии, которых возглавлял бывший "бомбист" Марко Дакович, заседание собрания перенесли из самостоятельно настроенного Цетине в Подгорице.

Участники Подгорицкой скупщины

Без всякого обсуждения открытым голосованием его участники поддержали заранее написанное решение лишить династию Петровичей престола и присоединить страну к единому государству сербов, хорватов и словенцев под властью Карагеоргиевичей

Рождественское восстание

Лидеров тех, кто стремился к независимости, сразу же после этого арестовали. Освободительное Рождественское восстание 1919 года (или в 1918 году по юлианскому календарю, который был тогда в употреблении в Черногории) было жестоко подавлено. Через два года короля Николая не стало - он умер в эмиграции во Франции, но похоронили его в итальянском Сан-Ремо. Союзники больше не признавали черногорских дипломатических представителей, вооруженные отряды черногорцев за рубежом были распущены, а лидерам сопротивления пришлось искать убежища аж в Латинской Америке.

В Белграде тогда были уверены - самостоятельность "второй Спарты" окончательно ушла в историю. "Теперь мы больше не черногорцы!" - с вызовом утверждал один из руководителей Подгорицкой скупщины Савва Фатич.

Сегодня Черногория, правда, снова независима. Вот только единомышленников Фатича в ней тоже немало - и они способны влиять на местную политику. Не без поддержки извне, конечно.