"Понад горами лине пісня ця!". Топ-10 украинских народных песен, которые звучали в мире в 2020 году

29 декабря, 2020, 09:39

Татьяна Зинченко

Концертов и праздников, где бы звучала наша песня, в этом году было меньше из-за пандемии. Но несмотря на все, мы пели и нами восхищались!

О нас, украинцах, шутят, что где мы - там и песня. Украинцы рождаются в вышиванке и с песней - так представляют нас в мире, и это хорошо. Во все века и времена красота и песня держали нас на плаву, то есть укрепляли, вдохновляли и были хорошими идентификаторами нас как народа.

Поющая нация

Не только это, конечно, и все же в песнях отражались все этапы нашей общественной жизни, история и личное. В них, что в книгах, зафиксирована наша история, борьба, жизнь украинцев от рождения, быт, мечты, чувства, высокая гражданственность и патриотизм. Жанровое богатство, тематическое разнообразие наших песен просто завораживают!

Песни о личном - лирические - это отдельная, очень трогательная, щемящая страница нашей песенной, и не только песенной, истории. Правду говорят наши этнографы, подчеркивая, что по нашим песнями можно написать всю историю рода и народа. И насчитывают более 200 тысяч украинских народных песен. Конечно, далеко не все они народные: авторы многих песен стали известными давно или уже сейчас, но все же песня прошла столько ступеней утверждения, адаптации, восприятия и шлифования, стала народной.

Даже в ЮНЕСКО отметили, что именно мы создали самое большое количество народных песен в мире.

Наши народные песни вдохновляли на творчество выдающихся композиторов мира. Истоки украинской песни прослеживаются в музыкальных шедеврах Моцарта, Баха, Шопена, Шуберта, Листа, Чайковского, Брамса, Вебера, Глинки и других.

Самое главное - эти песни актуальные во все времена. Их перепевают на новый лад современные украинские исполнители и группы, так древние тексты начинают звучать по-новому. Их аутентичное звучание и словесный смысл старательно и с любовью возрождают народные коллективы, отдельные певцы, чтобы сохранить это бесценное сокровище, действительно народное достояние - украинскую песню.

Иметь такие песни - это счастье!

Леся Королик - певица, уроженка Ивано-Франковска, поет дуэтами с украинцами из Америки, Португалии, Украины, живет в Италии.

Она расскажет, как воспринимают украинцев в мире через призму песни.

Леся Королик закончила музыкально-педагогический факультет Прикарпатского университета имени В. Стефаника. Работала учителем музыки, дирижером церковного хора. В Италии живет 20 лет и никогда не расставалась с музыкой и с пением. Руководила более 10 лет церковным хором в украинском обществе в Италии.

Леся Королик

"Мы должны знать, что мы - особая нация, творческая, талантливая и поющая. Мой муж, итальянец, говорит, что там, где есть украинец или украинка, обязательно будет песня. И что мы собираемся в дружеских кругах, на праздники, на торжественные события не для того, чтобы гостить, а прежде всего - чтобы попеть, - говорит Леся Королик. - лучшие наши песни передаются из поколения в поколение и поются по всему миру. Я езжу по миру, слышу это и вижу, и мне очень приятно чувствовать себя причастной к этому большому чуду - украинской песни. Это счастье - иметь такие песни!

Когда я приехала в Италию в 2000 году, меня, нас всех, называли "русса". Но я сказала: "Я - не русса, я - из Украины!". И когда спела наших песен (это был конкурс, песню на итальянском языке, которую я планировала петь, выполнили до меня, поэтому я экспромтом спела украинскую песню), мне аплодировали стоя, и я получила приз!.

Всегда, когда мы выполняем украинские песни в мире, об Украине узнает все больше людей. Конечно, не понимают слов, но по мелодии, по тембру звучания, по энергетике понимают: поют украинские песни! ".

Карантинное пение

Он также объединяет песней, говорит Леся, исполнительница украинских песен в дуэтах с исполнителями мира. Можно петь онлайн, можно объединяться в ZOOV и петь! Чаще всего в 2020 году звучали:

"Розпрягайте, хлопці, коней"

Эту песню знают и любят в мире. Мы, украинцы, называем ее народной. Песня известна в записях фольклористов еще в начале XIX века. Известен также вариант песни в с припевом "Маруся раз, два, три калина". Краевед Виктор Яланский приводит рассказ жены Нестора Махно Галины Кузьменко, что автором этого произведения является махновец с Полтавщины Иван Негребицький. "Розпрягайте, хлопцы, коней" была маршем отрядов Нестора Махно, и автор получил за нее 25 лет ссылки в Магадан.

"Ой у вишневому саду" - песня, без которой не обходится ни один праздник

"Несе Галя воду"

Очень хорошая романтическая песня о любви, одна из самых любимых народных песен украинцев. Ее перепевали и перепевают многие известные исполнители и у нас, и за рубежом.

"Ти ж мене підманула"

Шуточная песня, или "триндичка", которая охотно выполняется на семейных праздниках. Исследователи находят первые ее упоминания в 1897 году. Сейчас известно много вариантов этой песни в современной обработке, и каждая поражает!

"Ой гарна я, гарна, як в небі горлиця"

Украинская народная песня Ой гарна я, гарна, як в небі горлиця в исполнении Леси Королик и Ольги Борщ. Об украинках - потому что мы замечательные!

"Била мене мати березовим прутом"

Украинская народная песня "Била мене мати" в исполнении Леси Королик (Бойко) и Татьяны Коваль.

Ой чий то кінь стоїть

"Ніч яка місяна, зоряна, ясная"

Леся Королик:

"Это песня, с которой наш дуэт (Lesya Korolyk и Olga Borsh) получили Гран-при на международном онлайн-фестивале" SOUL ".

Есть ли на свете человек, который хоть раз услышав украинскую песню "Ніч яка місяна, зоряна, ясная", не была очарован ее удивительной мелодичностью, высказанными в ней искренними, не поддающимися времени чувствами?

Украинская народная песня ... Именно так воспринимают ее миллионы людей в Украине и далеко за ее пределами, сердцем чувствуя ее близость к лучшим шедевров народного творчества. Однако стоит опровергнуть такое утверждение, ведь эта песня имеет своих авторов.

Как мало мы знаем об обстоятельствах создания песен! Что вдохновило автора, трагические или хорошие новости всколыхнули его внутренний мир и стали толчком к рождению поэтических строк, которые впоследствии петь вся страна?

Как-то летом 1860-го Михаил Старицкий, оставив учебу в Киевском университете, решил навестить родную деревню Клещинцы на Полтавщине. На вечеринках, устроенных местной молодежью, приглянулась ему, 21-летнему юноше, одна красивая девушка. Звали ее Степанидой.

С первого взгляда Михаил влюбился в ту загадочную незнакомку, однако подойти и признаться в своих чувствах парень так и не решился. Надеялся сделать это на следующих вечеринках. Однако шли дни, а девушка все не приходила. Влюбленному юноше ничего не оставалось, как пойти к ней домой.

До хаты Степаниды, что прижималась к краю урочища Буты, Старицкий пришел, когда солнце на прощание ласково обнимал долину своими нежными лучами, - невероятная зарево! Пока ждал любимую, темно-синее небо неспешно загоралося мерцающими звездами, словно там, наверху, кто-то играл огнями-фонариками. В этот момент у Михаила, удивленного окружающей красотой, родились поэтические строки:

Ніч яка, Господи, місячна, зоряна,

Ясно, хоч голки збирай.

Вийди, коханая, працею зморена,

Хоч на хвилиночку в гай!

Сердце сжалось, когда заметил, как едва слышимой походкой к нему приближалась Степанида. Какая же она красивая в этих сумерках, под этими звездами ... еще красивее, чем тогда, на вечеринках! Поздоровались. Девушка ласково посмотрела в глаза Михаилу и заговорила о красоте природы. Когда же парень осмелился открыть тайну своего появления, Степанида призналась, что уже просватана.

Пораженный такой неожиданностью, Старицкий слег, разбитый лихорадкой. Родители парня давно умерли, поэтому ухаживать за ним было некому. К счастью, о болезни Михаила узнал его дядя-опекун, Виталий Лысенко. Он вызвал в Клещинцы врача из Полтавы и впоследствии забрал племянника в свое имение в селе Жовнино. Там юноша еще долго лечился и приходил от душевной раны.

Шли годы, а мелодичная поэзия, навеянная любовью к Степаниды, оставалась без внимания композиторов. Только 1885 стихи, положенные на музыку, прозвучали в опере Николая Лысенко "Утопленница" в Одессе. Первым исполнителем песни, названной серенадой Льва, стал Николай Садовский. В тот же 1885-го песню опубликовали в одесском альманахе "Нива".

Серенада Льва звучала в Киеве, Харькове, слышали и стены Нью-Йоркского театра, однако песня и в дальнейшем оставалась неизвестной общественности. Все было в ней: и лиричность, и глубина, и совершенная музыка, и драматургия - и не хватало простой, легко запоминается, мелодии.

Сегодня существует несколько вариантов этой песни. Наиболее известна, осовремененная ее версия принадлежит кобзарям Василию Овчинникову и Андрею Волощенко. Впервые упоминается этот вариант в печатном изданию 1914 года "Школа игры для бандуры. Шевченко Василий", где песня "Ночь которая, Господи, месячная, звездная" сопровождается авторской припиской.

Капелла бандуристов под руководством Василия Шевченко, 1914 год.

Настоящий взрыв популярности песни вызвал выход на экраны фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики», где «Ночь которая месячная" звучала из уст старшего лейтенанта Сергея Скворцова. Исполнял песню украинский оперный певец Николай Кондратюк.

В советские годы песня снова изменилась. Воспоминание о Господе в песне был, по мнению властей, недопустимо, так к нам пришел первую строчку в таком виде: «Ночь которая месячная, звездная, ясная».

Все эти трансформации не смогли повлиять на особую трогательную магию этой песни. Сегодня она имеет мировую славу.

В течение многих лет песня была в репертуарах самых известных украинских певцов: Бориса Гмыри, Анатолия Соловьяненко, Дмитрия Гнатюка, современные украинские певцы Олег Винник, Александр Пономарев и многие другие охотно перепевают ее.

Американская певица украинского происхождения Квитка Цисык выполняла эту песню по оригинальному тексту Михаила Старицкого.

Раздается эта удивительной красоты песня и с оперной сцены в Венеции. Известный нидерландский дирижёр и скрипач Andre Rieu (в прессе его называют "Королем вальса") включил эту песню в свою концертную программу, где ее выполнила немецкая певица украинского происхождения Anna Reker.

"Ночь которая месячная, звездная, ясная» - одна из самых известных украинских песен, которую с замиранием сердца слушают и охотно поют люди разных возрастов и музыкальных предпочтений. Жить эта песня в народе, пока будет существовать сам народ, именно любви ".

"Їхав козак за Дунай"

Очень хороший романс литературного происхождения. Его автором считают казака, философа и поэта Семена Климовского. Украинской песней увлекался и гениальный немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен, который и познакомил Европу с известной украинской песней. Сейчас эта композиция известна не только в Европе, но и во всем мире.

"Щедрик" - "Колядка колоколов"

Из самых известных в мире песен. Особую актуальность она приобретает как раз сейчас, в предновогоднее время. Carol of the bells, которую мы часто слышим - это адаптированная версия нашего "Щедрика". Впервые давнюю песню, обработанную композитором Николаем Леонтовичем, исполнил хор Киевского университета в 1916 году. "Щедрик" - о ласточке, которая прилетела в семьи возвестить о богатом годе. Как известно, в давние времена, еще языческие, новый год начинался с новым витком природы, то есть весной.

Она великолепна!

"Чудовою здалась українська пiсня всiм студентам з далеких країв, що зроду її не чули! Всi її слухали, всi приходили в екстаз, як тi, що були родом з синього Дунаю, так i тi, що були з далекої пiвночi. Лапландець вилiз з свого закутка, як миш iз нори, i роззявив рот. Навiть п'яний Воздвиженський уставав в той час з лiжка, прислухався до нової задля нього пiснi i сам повиучував багацько українських пiсень".

Иван Нечуй-Левицкий "Облака"

Украинская песня - неисчерпаемая тема. Свои песни - давние, родственные, особые - имеет каждая семья. Мы таким образом продолжаем писать свою песенную историю, родовую историю, историю своего народа. Маленькая девочка на Николая нарисовала девушку с коромыслом, колодец и дерево и подписала свой рисунок "Несе Галя воду". Я спросила, что она знает о Гале, которую нарисовала. Девочка ответила, что это очень хорошая украиночка, которая умеет любить и о которой ей рассказывала бабушка. И спела песню, которую ей пела бабушка - о девушке, которая умеет любить. В этом родстве, в круговороте силы, добра и любви наша песня - особая сила!