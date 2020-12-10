Виталий Портников: Союзники Кремля - ​​экстремисты и террористы

10 декабря, 2020, 13:51

Портников Виталий

Российское посольство в Израиле обвиняет журналистов авторитетной газеты Jerusalem Post в искажении высказываний главы дипломатического представительства. Самого посла Анатолия Викторова вызывают в МИД Израиля с требованиями дать объяснения по поводу скандального интервью. Что же произошло?

А ничего особенного. Просто посол рассказал правду о том, что думают об Израиле в Кремле. Он подчеркнул, что это вовсе не Иран, лидеры которого выступают за уничтожение еврейского государства и делают все для получения атомной бомбы, дестабилизирует обстановку в регионе, а Израиль. «Проблема региона не в активности Ирана, а в отсутствии взаимопонимания между странами и в несоблюдении резолюций ООН в арабо-израильском и палестино-израильском конфликтах», - отметил Викторов. И это не экстремистская группировка «Хезболла», финансируемого Ираном и, возможно, к которой подведен российским оружием, угрожает Израилю, а «Израиль атакует"Хизбаллу ", а не"Хизбалла "атакует Израиль». А тоннели, построенные для атак на Израиль и тянутся с территории соседнего Ливана? У посла нет никаких доказательств, что эти тоннели построены «Хизбаллой» для атак на Израиль. «Нас там нет».

Удивительно? Ничуть. Путинская Россия - враг демократии и союзник экстремистов и террористов во всем мире. Именно поэтому Россия Путина остается таким же врагом еврейского государства, которым в ХХ веке был Советский Союз. Интервью российского посла об этом просто напомнило.

А как же теплые личные отношения израильского премьера Беньямина Нетаньяху с российским президентом Владимиром Путиным? А никак. Это могут быть либо иллюзии, или политика сдерживания. Ведь никто не может помешать Владимиру Зеленскому видеть стремление к миру в глазах Путина - если украинский президент хочет обманывать себя и всех нас.

А как же евреи - и отнюдь не только из России, но и из Израиля - работающих в интересах Кремля? А как же украинцы - и отнюдь не только из России, но и из Украины - работающих в интересах Кремля? Есть даже украинские евреи, работающие в интересах Кремля, против Украины и Израиля одновременно. И достигают успеха.

А никак. Ни один народ не может избежать наличия в своей среде предателей и «полезных идиотов» врага. Еврейский и украинский народы исключения не составляют.