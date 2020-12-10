Топлес-приключение навеселе, роман от доктора Хауса и слуга Люцифера - 5 книг, которые развлекут осенью

11 декабря, 2020, 07:00

Игорь Бондарь-Терещенко

Книги в этой подборке - важны для понимания нынешней реальности, а большинство из них способны не только развлечь, но и всерьез повлиять на сознание. Ведь их авторы в очередной раз ставят вопрос о сущности бытия, при этом каждый читатель волен найти собственные ответы

Ирвин Шоу. Вечер в Византии. - Л .: Издательство Старого Льва, 2020

Герой этого романа, переведенного Павлом Мигалем - известная личность, он - легенда кино. Его знают миллионы. Блеск софитов и аплодисменты - обычное сопровождение его жизни. Крейг не сразу заметил, когда и почему все это исчезло. Мимолетные интриги, мелочные поступки и компромиссы, случайные и неслучайные игры с совестью - за всем этим талант и успех почему-то отошли на задний план. Пора разбираться с добром и злом, преодолевать кризис среднего возраста, познавать боль и прозрение - чтобы либо смириться с реальным положением вещей, либо начать все с чистого листа. Таким образом, прочитав этот роман, читатель не только узнает подробности жизни американской богемы, но и впервые почувствует и горечь, и сладость атмосферы, царящей на Каннском фестивале. На теплых берегах Адриатики вас ждет жесткий мир американского кино.

Хью Лори. Торговец оружием. - М .: Виват, 2020

Главный герой этого романа вполне идентифицируется с автором, а также его ролями в кино. Актер, музыкант, да еще и незаурядный писатель - и это тот самый Доктор Хаус собственной персоной! Впрочем, по стилю это нечто среднее: еще не Хаус, но уже не Вустер - харизматичный Хью Лори достигает в этой истории вершин мастерства, а также "правды жизни", ведь его герой, как и сам он, в этом романе так же любит черный юмор, самоиронию и мотоциклы. Он острый на язык, но одновременно сентиментальный и трепетный. В самом романе - грубые персонажи, спецслужбы, террористы, оружие и много драк, как и полагается для боевика. По сюжету, капитан Шотландской гвардии в отставке, перебивается в Лондоне сякой-такой временной охранной работой. Но однажды в Амстердаме ему предлагают "настоящую" работу - убить бизнесмена. Отказавшись от предложения, бывший офицер решает предупредить бизнесмена об опасности. Неожиданное знакомство с его очаровательной дочкой - это только начало запутанной истории, в которой главным героем заинтересуется британское министерство обороны и ЦРУ США ...

Нил Шустерман. Шторм. Изгиб косы. - М .: КМ-Букс, 2020

Это вторая часть серии "Arc of a Scythe", в которой проходит год, как Рован убежал. Сейчас он превратился в городскую легенду - жнеца Люцифера, который выслеживает коррумпированных жнецов и подвергает их суду через огонь. Шторм, всевидящий искусственный интеллект, мог бы его остановить, но он не вмешивается в дела Цитадели жнецов, только наблюдает, пусть ему и не нравится то, что он видит. Между тем Ситра, которая ныне зовется жниц Анастасией, начинает заниматься сбором, немного изменяя старый обычай: она дает людям, которых планирует убить, месяц на то, чтобы выбрать собой. И когда снова появляется старый враг и ее жизнь оказывается под угрозой, становится понятно, что не все готовы к переменам. Вмешается наконец Шторм, или так и будет наблюдать, как идеальный мир начинает разрушаться?

Барбара Космовская. Буба. - М .: Школа, 2020

Жизни героини этой книги не позавидуешь, ведь ей шестнадцать лет, ее мать - известная писательница, отца чаще можно увидеть на телеэкране, чем дома, а старшая сестра постоянно заявляет о своем желании стать киноактрисой, жизнь. "- Буба!, - испуганно взглянула на нее мать. - У тебя сейчас день рождения? - Был вчера. - Боже! Детка! Почему ты нам не напомнила? - Потому что вас не было. - Да. Нас вчера не было. Но дедушка был ... - дедушка даже о собственном дне рождения не помнит. - Боюсь, ты прав". И все же, к счастью, у Бубы еще дедушка Генрик, а у того - свои пристрастия, например, игра в бридж . Ну, и любимые джинсы и Мартенс. Увлекательная и полна теплого юмора книга об открытии мира взрослых, поисках дружбы, первой любви, горечи поражений и маленьких и больших победах над собой.

Кэтрин Грей. Неожиданная радость трезвости. - М .: Yakaboo Pablishing, 2020

В этой книге автор развенчивает распространенный в обществе миф об алкоголе как "дарителе радости", как "райские ворота к общению", что "быть трезвым - скука", а топлесс-приключение навеселе - забавно и круто. И хотя не каждый человек готов открыто говорить о своей алкогольной зависимости и пути борьбы с ней, однако автор нашла в себе силы откровенно, непринужденно и честно описать свою горькую историю пьянства и свой путь к трезвой жизни .: Она размышляет о общественном давлении и навязывании алкогольных традиций, анализирует исследования ведущих нейрологов и психологов о причинах нашего притяжения к алкоголю, углубляясь в природу этой неоднозначной привычки и ее однозначном влиянии на наши мозг и тело. Опираясь на собственный опыт преодоления алкогольной зависимости, автор аргументировано и вдохновенно объясняет, каким образом трезвая жизнь может оказаться качественно лучшей, значительно интереснее, богаче, насыщеннее, ярче, счастливее. Впрочем, только вам решать, выбрать ли эту альтернативную реальность без выпивки и наслаждаться жизнью без похмелья.