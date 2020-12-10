Ключи от кладовой

10 декабря, 2020, 11:00

Как византийцы пригласили к себе своих будущих победителей

"Именем Бога и всех христианских предсказателей, умоляем вас, воины Христа, кто бы вы ни были, спешите на помощь греческим христианам. Отдаемся в ваши руки. Предпочитаем быть под властью латинян, чем под игом язычников...

Святость, сосредоточенная в городе Константина, для вас имеет такую же ценность, как и для нас. Если же вас не вдохновляет мысль о христианских реликвиях, напоминаю о несметных сокровищах и драгоценностях, накопленных в столице нашей. Богатств только церквей константинопольских - в серебре, золоте, жемчуге и драгоценных камнях, в шелковых тканях - хватит для украшения всех церквей мира. А сокровища Святой Софии превосходят все эти сокровища вместе взятые и сравниться могут лишь с богатством Храма Соломонова. Нечего и говорить о драгоценностях, сокрытых в сокровищницах императорских и принадлежащих знатным вельможам греческим".

Алексей I перед Господом. Византийская миниатюра

Именно так, по словам средневекового хрониста, византийский император Алексей I Комнин обращался к графу Фландрии Роберту и всему западноевропейскому рыцарству с просьбах о помощи. И именно с этого письма часто начинают историю Крестовых походов, которые навсегда изменили Европу и ее отношения с мусульманским Востоком.

Историки нового времени, правда, высказывали сомнения в достоверности текста и самого факта обращения василевса. Ведь о существовании подобного письма не упоминает ни византийский источник - хотя эпоха Алексея I, как для Средневековья, довольно подробно задокументирована, а дочь императора Анна была автором подробной биографии отца.

"Алексиада" - биография Алексея I, написанная его дочерью Анной

К тому же, странными казались и согласие императора признать "власть латинян" (впрочем он писал Фландрскому графу, который вряд ли мог претендовать на подобный "подарок", и ни один из византийских правителей ни до, ни после Алексея I на подобное признание не соглашался), и рассказы о богатствах Константинополя, которые выглядели как "приглашение к грабежу", и обращение к «воинам Христа», которые на момент приглашения еще не успели объявить себя крестоносцами.

Впрочем, большинство исследователей в конце концов пришли к выводу, что обращение таки было - разве что в переводе хронист просто добавил к нему те же "сомнительные" пассажи, которые должны были "обосновать" дальнейшие действия крестоносцев в Византии. И упомянутая нами Анна Комнина сообщает, что в самый острый момент отец действительно ждал помощи из Рима. А Роберт Фландрский в конце концов послал в Константинополь отряд наемников, который изрядно помог императору в борьбе с врагами.

Это, между прочим, помогло определить и более или менее точную дату обращения Алексея I. Ведь в самой критической ситуации Византия при нем оказалась в 1090 году. Империю со всех сторон окружали враги. С севера - кочевники-печенеги, с востока - турки-сельджуки, что после победы под Манцикертом овладели всей Анатолией, с запада - сицилийские норманны, которые в "год Манцикерта" окончательно вытеснили византийцев из Италии и упорно пытались прибрать к своим рукам побережье Адриатики и Эпир.

Сельджукские армия под Манцикертом

Правда, смерть норманнского вождя Гвискара позволила отбросить его соплеменников за море. Зато печенеги подошли к стенам самого Константинополя - настолько близко, что его жители не решались открывать городские ворота. Между тем Чаха, сельджукский эмир Смирны (который, впрочем, имел и византийский титул и мечтал о троне василевсов), захватил последние владения империи на азиатском берегу и блокировал ее столицу с моря. Вот в этот момент Алексей I и мог отправить на Запад прошение о помощи.

Это, конечно, не означает, что он изменил привычное для византийцев отношение к «франкам», как к варварам. В конце концов, и в тексте письма, дошедшего до нас, даже после всех внесенных в него возможных поправок, латиняне выглядят лишь "немного лучше" язычников, которых интересует скорее золото, чем христианские святыни. У Алексея I просто не было возможности "перебирать союзниками".

В конце концов против печенегов он использовал таких же кочевников - половцев (и жестокость, с которой византийцы убили пленных, произвела на степняков такое впечатление, что они вернулись домой, даже не дожидаясь своей доли добычи), а эмира Чаху ликвидировал руками сельджукского же султана, который завидовал успехам вассала. А когда угроза Констанинополю исчезла, оказалось, что и помощь западных рыцарей императору не так уж и нужна. Особенно, если за нее он должен был заплатить деньгами, властью или уступками в вопросах веры.

Урбан II на Клермонском соборе

Но дело уже было сделано. Призывы Алексея I, каким бы на самом деле ни было их содержание, уже успели разжечь и рвение шляхты, и аппетиты верхушки католической церкви. Наконец появился благовидный предлог для экспансии на восток, о котором на самом деле мечтали еще со времен «великого раскола» 1054 года. Объявляя на Клермонском соборе о начале Крестового похода для освобождения Гроба Господня, папа Урбан II цитировал в том числе и письмо императора.

Когда "воины Христа" в 1097 году все-таки появились у стен Константинополя, василевс был далеко не в восторге. Западные рыцари с нескрываемой завистью смотрели на богатства византийской столицы, о которых Алексей I, если уж верить цитируемым выше хронистам, сам им недавно рассказывал в надежде на спасение.

Вожди Крестового похода. Среди них и Гуго Вермандуа - внук Ярослава Мудрого

Но даже если "спасатели" явились поздно, то почему бы императору не воспользоваться их присутствием для того, чтоб не только отогнать врагов от столицы, но и вернуть некогда утраченные Византией территории. Не только Анатолию, но и Сирию с Палестиной, - раз уж сами крестоносцы определили конечной целью своего похода Иерусалим. Именно поэтому он настойчиво требовал от главарей рыцарства принести ему вассальную клятву. И добился своего - так и не признал василевса своим сеньором лишь Боэмунд Тарентский, сын давнего врага Алексея I Гвискара.

Гуго Вермандуа и другие крестоносцы приносят вассальную клятву Алексею I

Конечно, мы не можем исключать, что отвоевать Святую Землю Комнин планировал изначально и просто шел к этой цели шаг за шагом. А после того как крестоносцы присягнули ему на верность, все их достояние должно было вернуться под власть императора. Впрочем, договора, если он и был, не придерживались обе стороны. Василевс уже во время осады Никеи вел переговоры с сельджуками за спиной рыцарей, а потом и вовсе отозвал византийские отряды. А крестоносцы, получив Антиохию и Иерусалим, превратили их в государства, полностью независимые от Константинополя.

Осада крестоносцами Антиохии

Крестовый поход навсегда изменил отношения между Византией и Западной Европой. Да и саму Византию. Внука Алексея I Мануила I вовсе называли латинофилом. Он действительно был не похож на своих предшественников на константинопольском престоле. Не пытался демонстрировать набожность и религиозный аскетизм. Публично спорил по вопросам веры с самим патриархом. Увлекался астрологией и медициной. Любил веселье, пиры и рыцарские турниры в западном стиле, в которых и сам охотно участвовал и побеждал.

Мануил I с супругой, Марией Антиохийской

Впрочем, заимствовали не только моды или обычаи. Даже византийское войско было перестроено Мануилом I по западному образцу - рыцари, из которых оно состояло, получали за службу земли с прикрепленными к ним крестьянами. Император охотно брал на службу иностранцев, раздавал имения вассалов-иноверцам и поощрял переселение в Константинополь итальянских торговцев.

Впрочем, "латинофилию" Мануила I часто преувеличивают. Историк Никита Хониат, принадлежавший к ближайшему кругу этого императора и поэтому хорошо его знавший лично, вспоминал, что на самом деле василевс католиков опасался, так как считал их жадными и высокомерными. Поэтому если и шла речь о сближении с Западом, то прежде всего по политическим соображениям. И в этом Мануил I на самом деле очень похож на своего деда - при всей внешней непохожести их политики.

Крестоносцы признают власть Мануила I

Как настоящий Комнин, император главной целью видел возрождение величия Византии - как бывшей и будущей мировой империи. Ее подданными уже по определению должны быть и православные, и католики - в разжигании вражды между ними Мануил I отнюдь не был заинтересован. В конце концов он достиг в своих стремлениях немалых успехов. Ведь византийскую власть в конце концов признали все государства крестоносцев, в Венгрии императору удалось отвоевать Хорватию и Далмацию, и византийцы начали наступление в Италии, которая до недавнего времени казалась потерянной для них навсегда. Планы василевса, правда, были перечеркнуты поражением от сельджуков под Мириокефалоном в 1176 году, но оно стало скорее следствием злополучного стечения обстоятельств, чем было вызвано его политикой.

Битва при Мириокефалоне

Разрушительные же последствия политики Мануила стали понятны уже после Мириокефалона. Ведь греки еще были готовы мириться с ней, пока военное счастье было на стороне императора. Когда же наступила пора поражений, недовольство "уступчивостью" василевса в отношениях с Западом, сразу же выплеснулось наружу. Первая волна «антикатолических» беспорядков прокатилась по Византии еще при Мануиле I. А после его смерти ситуация вообще вышла из-под контроля и завершилась гражданской войной и сменой династии. Не зря Евстафий Солунский говорил, что с уходом в мир иной этого василевса империя погрузилась во тьму, подобную солнечному затмению, и "все, что оставалось у ромеев целым, погибло».

Новых властителей Византии, Ангелов, несмотря на их демонстративную приверженность православию и "греческий патриотизм", считали слабыми, не способными справиться с феодальной анархией внутри государства. Но по иронии судьбы именно они, выясняя отношения между собой, сами пригласили в империю крестоносцев - но уже не для защиты границ или отвоевывания утраченных земель, а для восстановления прав императоров, лишенных власти собственными поддаными.

Штурм Константинополя крестоносцами

И в 1204 году произошло то, чего так опасался Алексей I, когда впервые увидел на своей земле западных рыцарей. Очарованные богатствами Константинополя и раздраженные нежеланием его жителей ими делиться, "спасатели" просто взяли византийскую столицу штурмом. В чем Комнин ошибся, так это в противопоставлении золота и христианских реликвий - крестоносцы с одинаковым рвением вывозили из разграбленного ими города и драгоценности, и мощи святых. Этим они действительно отличались от язычников и мусульман.

Крестоносцы в Константинополе

За несколько десятилетий хозяйничания в Византии новых господ, которое у греков получило название "франкократия", ненависть к ним местного населения окрепла настолько, что и Ангелов, и даже Мануила I начали считать откровенными предателями. Предателями веры и отечества. Хотя на самом деле первым в Византию ее будущих победителей гостеприимно пригласил все же Алексей I. И не просто пригласил, но и подробно рассказал о содержании своей "кладовой" и торжественно вручил "гостям" ключи от нее. Разве что воспользовались приглашенные ключом только через два с лишним века - когда выпал удобный (для них, конечно, не для византийцев) момент.