Каким будет курс доллара в 2021 году. Экспертный опрос

2 января, 2021, 09:40

С начала декабря гривня последовательно укрепляется по отношению к доллару, о чем свидетельствуют данные Нацбанка. Вот-вот опустится ниже 28 грн/$. В то же время в государственный бюджет на следующий год заложен курс 29,1 грн/$, рассказывал министр финансов Сергей Марченко

Журналистка Еспресо Ольга Чайка спросила у экспертов в сфере экономики, чего ожидать украинцам от курса доллара и как хранить сбережения.

Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций:

Наш прогноз по валютному курсу - это среднегодовой, в среднем он будет составлять где-то 28,4 грн/$. Перепады, очевидно, будут, но их трудно прогнозировать, поэтому мы всегда прогнозируем в среднем.

Конечно, есть события, за которыми стоит наблюдать, - это и выплаты по внешнему долгу, они никуда не делись. У нас есть сотрудничество с Международным валютным фондом и другими международными организациями, которые на сегодняшний день помогают Украине различными инструментами. Конечно, надо наблюдать за ситуацией в самой стране. Потому что не до конца понятно, как будут развиваться события в экономике в связи с пандемией коронавируса.

Сейчас есть большой элемент неопределенности. Будет ли третья волна? Когда она будет? Какой она будет, на что повлияет? Ну и, конечно, ситуация на внешних рынках. Украина является экспортно-ориентированной страной и понятно, что ситуация на внешних рынках будет прямо влиять на украинскую экономику.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital:

Сейчас очень трудно прогнозировать курс. Так как он зависит от того, будет ли сотрудничество Украины с МВФ, а также от многих других внешних факторов. Курс будет плюс-минус стабильно колебаться в тех пределах, которые мы видели. Значительных движений пока мы не ожидаем - как в одну, так и в другую сторону.

В случае отсутствия прогресса в сотрудничестве с МВФ в течение одного квартала за этот квартал ничего не случится. Будет давление - тогда гривня, скорее всего, будет снижаться.

Но, с другой стороны, мы сейчас видим, что иностранцы возвращаются на рынок внутреннего долга, потому что очень много денег в мире, и они доходят даже до Украины.

Стабильный совет украинцам - диверсифицировать валюты хранения сбережений: часть держать в гривне, часть в долларах, часть в евро.

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента в инвестиционной компании Concorde Capital:

Мы ждем средний за год курс на уровне примерно 28,5 грн/$. Допускаем колебания он 26,5 грн/$ до 29 грн/$. Я не вижу привязки этих колебаний к каким-то событиям, хотя могут быть определенные тенденции.

Курс может зависеть от динамики сотрудничества с МВФ, но это будет не основной фактор. Все же его стоит учитывать: сотрудничество с МВФ определяет нашу возможность привлекать более дешевые кредиты в иностранной валюте, но не обязательно дешевые кредиты в иностранной валюте определяют курс гривни.

Тем, кто не хочет ежедневно следить за новостями и переживать, лучше диверсифицировать свои сбережения. Желательно не держать свои сбережения в одной валюте. Желательно размещать их на депозитах, чтобы хотя бы частично, а может и полностью обезопасить от инфляционного обесценивания. Или искать другие возможности, как сохранить деньги.

Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ), бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства:

Официальные прогнозы - то, на базе чего построен бюджет, кажется, чуть менее 30.

В принципе, можно пробовать прогнозировать пару сценариев. Если происходит что-то сильно оптимистическое (безотносительно к действиям правительства) - например, очень быстро работает вакцина, очень быстро проходит эта ситуация с коронавирусом и у нас, и в мире. Соответственно возможно оживление экономической активности, курс может несколько вырасти - не думаю, что очень сильно, где-то до 27 грн/$, то есть гривня станет сильнее.

Второй сценарий - это, в принципе, как прогнозируется, что где-то в течение 2021 года разрулится эта ситуация с коронавирусом благодаря вакцинации. Соответственно, сама проблема уйдет, но это не будет супербыстро. Вероятно, тогда можно ожидать, что в среднем будет стабильно, как сейчас 28-29 грн/$. Может, дойдет до 30 грн/$, но не факт.

Это все базируется на том, что действия правительства предсказуемы и адекватны. То есть нет проблем с МВФ, нет бюджетных кризисов на ровном месте, как в этом году. Мы не говорим о каких-то суперпрорывах и реформах, но хотя бы грубых ошибок не делается.

И в этом главный риск и состоит. Что, конечно, можно наделать грубых ошибок. Можно довести ситуацию до кризиса. Если включить печатный станок, то доллар может быть и 35, и 36,6, и 40, и 50 - какой угодно: сколько напечатают, столько и будет.

То есть если дойдут до той ситуации, когда бюджет выполнить не могут, с МВФ договориться не могут, и кому-то выстреливает идея, что надо таки печатный станок включить и таким образом профинансировать бюджет. При таком сценарии, если пользоваться трейдерским жаргоном, "гривня не будет иметь дна".

Украинцам стоит следить за новостями по программе МВФ - есть сотрудничество или нет. Мы должны понимать, как это работает. Если нормальное сотрудничество, то правительство имеет доступ к финансированию, может привлекать деньги, бюджет более или менее нормально финансировать, риска включения печатного станка нет, гривня более или менее стабильна.

Если правительство не имеет этой программы, у него будут периодически проблемы с финансированием бюджета, чем глубже в год, тем хуже. В сентябре наступает период, когда нужно отдавать большие валютные долги и там критически необходимо сотрудничество с МВФ, потому что трудно представить, что правительство сможет аккумулировать эти деньги без этого.

Как хранить сбережения? Люди вообще держат сбережения в валюте, они же не держат их в гривне. Это абсолютно логичное поведение, выработанное годами безответственной экономической политики. Гривня за 25 лет своего существования обесценилась в 10 раз. Так что понятно, почему в ней никто деньги не держит.

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор аналитического центра CASE-Украина:

Мы не прогнозируем каких-то резких спадов. То есть колебания вокруг отметки 29 грн$ плюс-минус.

Основная причина заключается в том, что у нас, во-первых, сегодня неплохой торговый баланс и хорошие резервы.

Скорее всего, будет восстанавливаться спрос на импорт, это будет ухудшать торговый баланс. Но мы сейчас не в той точке, где можно было бы ожидать какой-то обвальной тенденции, какого-то шокового сценария.

У нас достаточно неплохо держатся наши ключевые экспортные мощности. В основном, на 40%, это продукты питания. Этот спрос никуда не денется, и цены, в принципе, будут неплохие. И урожай, даже при том, что он на 10% меньший, - все равно перспективы хорошие.

За короткий период торговый дефицит стремительно расширяться вряд ли сможет, по крайней мере так, чтобы было совсем-совсем плохо. Поэтому наше мнение таково, что в текущих пределах вернется незначительное девальвационное давление, но оно не будет резким.

По финансовым потокам: пока не видно, чтобы они улучшались. Очень многое зависит от сотрудничества с МВФ. А пока даже первый квартал не выглядит так, что там будет восстанавливаться сотрудничество, - разве что приедет миссия.

А без сотрудничества с МВФ нас серьезно не рассматривают, даже при том, что есть вероятность, что мировая экономика будет лучше восстанавливаться. В таких условиях мы можем оставаться пятном, которое инвесторы будут обходить.

В таких условиях украинцам однозначно стоит диверсифицировать свои сбережения. Потому что никто не может четко спрогнозировать все эти тенденции. Сейчас евро укрепляется в определенной перспективе, потому что есть такое понимание, что будет улучшаться мировая экономика.

Валютные спекуляции - это краткосрочные вещи. Есть, конечно, люди, которые в определенный момент поставили на укрепление доллара и были правы. Но все очень быстро меняется, и спрогнозировать, тем более на год, - это довольно неблагодарное дело.