Виталий Портников: Тень Кернеса во главе Харькова

9 декабря, 2020, 16:08

Портников Виталий

Бессменный глава Харькова Геннадий Кернес стал мэром города без личного присутствия на сессии городского совета и без принятия присяги

По словам главы Харьковской городской избирательной комиссии Ольги Мозговой присягу Кернесу принимать необязательно, потому что он ее уже принимал в ноябре 2010 года – и оказывается, эта присяга действует! А кто при этом руководит городом? А никто не руководит! Депутаты местного совета избрали некоего председательствующего на сессии, который и будет их временным руководителем, пока Кернес не вернется. А когда он вернется? Сейчас говорят о 30 декабря, но дата возвращения несколько раз переносилась. И никто не сказал, что на этот раз она совпадет с реальностью. О состоянии здоровья Кернеса нам не известно практически ничего. Хотя понятно, что речь идет о тяжело больном человеке, который должен не руководить городом, а поправлять здоровье.

Собственно, он и не руководит. Харьковом руководит беззаконие, а все делают вид, что так и надо. Харьковом руководит хищный клан, который поддерживает большинство инфантильных горожан – и все считают, что с этим нужно смириться, все же это лучше, чем "Харьковская народная республика". И вот уже одиозный политик, один из рьяных сторонников Януковича и вербовщик "титушек", превращается в гаранта территориальной целостности страны. В настолько важного гаранта, что готовы согласиться на его заочное управление Харьковом – лишь бы не было войны!

А война будет. Потому что подобное отношение к власти и к национальной безопасности в пограничном мегаполисе только раззадоривает потенциального агрессора, только заставляет его разрабатывать новые и новые планы по захвату того, что плохо лежит. В 2014 году Харьков спас вовсе не Кернес, а конфронтация клановых интересов, в центре которой оказался харьковский мэр. И кланы, которые не хотели – по разным причинам – превращения Слобожанщины в еще один российский бантустан – смогли продемонстрировать свои возможности перепуганному градоначальнику.

Но за это время Кернес в Харькове укрепился настолько, что способен дергать за ниточки даже из реанимации. А оппозиция мэру – силы еще в большей мере пророссийские, чем сам Кернес.

Это означает, что на следующем, вполне вероятном витке дестабилизации нам с Харьковом может и не повезти.