Виталий Портников: Вилкул победил Зеленского

8 декабря, 2020, 15:44

Портников Виталий

Поражение кандидата от партии президента Владимира Зеленского на выборах мэра Кривого Рога воспринимается наблюдателями как личный провал главы государства, выступавшего в качестве высокопоставленного агитатора в родном городе - и все равно не добившегося победы

Многие даже говорят о том, что это начало конца политической карьеры бывшего телевизионного комика. Хотя, если призадуматься, начало конца карьеры Зеленского было предопределено самой его победой на президентских выборах - столь несбыточными были обещания и противоречивыми ожидания.

Но поражение в Кривом Рогу - действительно, знаковое события. Оно показывает, что популярность Зеленского не действует даже на жителей его родного города. Возможно, многие из них до сих пор гордятся тем, что их земляк стал «приговором». Но это гордость отнюдь не заставляет криворожцев голосовать за того, на кого им указывает президент.

И все же Зеленский в родном городе проиграл не столько своему собственному рейтингу, сколько Юрию Вилкулу. Бывшему мэру Кривого Рога, который стал бы несомненным победителем второго тура выборов, но отказался в нём участвовать, сославшись на ухудшение здоровья. В этом отказе Вилкула от дальнейшей борьбы усматривают и давление офиса президента, и просьбу олигарха, которую Вилкул не мог проигнорировать, и многие другие кулуарные обстоятельства, о которых мы вряд ли скоро узнаем. Но даже если это и так, значит, в Киеве не смогли понять логики региональной политики как таковой. Не смогли понять, почему действующие мэры выиграли практически все выборы в областных центрах. Кривой Рог был просто кульминацией этой победы.

Украина до сих пор устроена не как демократическое, а как феодальное государство. Победа Зеленского на президентских выборах только подтвердила это. Группа феодалов, которые контролируют экономику страны, без труда добилась победы на президентских выборах своего ставленника – примерно как император Нерон сделал сенатором Рима любимого коня. Но феодализм – он не только на Печерских холмах. Он ещё и в каждом отдельном населённом пункте. И по мере того, как деньги приходят в местные бюджеты, мэры все в большей степени становятся хозяевами своих городов.

С Юрием Вилкулом, безусловным хозяином Кривого Рога, нужно было договариваться не только о том, что он снимет свою кандидатуру с выборов. А о том, что он назовёт своим преемником кандидата, предложенного офисом президента Украины. Но ведь этого не произошло. В своем обращении к горожанам Вилкул однозначно предложил им поддержать кандидата от ОПЗЖ. Хотя этот кандидат в первом туре занял третье место и далеко отстал от двух главных претендентов. После того как я прослушал обращение Вилкула, для меня итог выборов в Кривом Рогу был предопределен. Никаких сомнений в том, кого назовут победителем, уже не было. Думаю не только у меня, но и у всей криворожской знати.

Поразительно другое - что эти сомнения были у Зеленского, были у сотрудников его офиса, были у наблюдателей в Киеве. И это ещё раз продемонстрировало, до какой степени в украинской столице не способны понять , что же на самом деле происходит в стране и каким правилам сегодня подчиняется региональная политика. Победа кандидата ОПЗЖ на местных выборах в Кривом Рогу – это не просто победа над Зеленским. Это ещё и победа региональной власти над Печерском, ещё одно доказательство усиливающегося влияния местных элит. Если так будет продолжаться и далее, то уже в скором времени именно эти местные элиты, а не олигархи, будут решать, кому становиться новым президентом страны. А этот новый президент не сможет работать, не учитывая интересы региональных баронов. Так и произойдёт реальная смена кланов у руля страны. Это, конечно, ещё не федерализация, о которой мечтают Владимир Путин. Это новая феодализация, которая является естественным следствием успеха политики децентрализации в стране с нереформированной экономикой и вождистской партийной системой. В стране, в которой местные феодалы становятся для населения ближе и понятнее киевских.