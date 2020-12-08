Петр Порошенко: Дилетантская "зеленая" власть уверенно толкает государство в пропасть хаоса

8 декабря, 2020, 19:32

Сергей Высоцкий

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" - о некомпетентной власти, успехах его оппозиционной партии на местных выборах и о том, как молит Бога, чтобы Зеленский был президентом

Приветствую вас Петр Алексеевич.

Приветствую, Сергей (Сергей Высоцкий, ведущий, - Ред.). Хочу поздравить с блестящей передачей. Я с нетерпением ждал, чтобы мы пообщались в эфире и наконец это время пришло. Добрый вечер, уважаемые зрители.

Петр Алексеевич, много тем, но начнем с достаточно сложной, но актуальной. Шестого декабря Украина празднует День Вооруженных сил Украины. На носу голосование за бюджет. Вы как лидер оппозиционной партии будете определяться, голосовать ли за него. Когда я анализировал этот бюджет, в разрезе именно национальной безопасности и обороны, то увидел, что формально он соответствует критериям НАТО и на него тратится более 5 процентов ВВП. Но. Если разобраться более детально, то увидим, что Минобороны финансируется даже меньше, чем в прошлом году, а рост идет за счет расходов на полицию, прокуратуру и другие силовые структуры. Что происходит с украинской армией и ее финансированием?

Проблема не только в том, будет "ЕС" голосовать за бюджет или нет. За такой бюджет мы, безусловно, голосовать не будем. Но мы не будем препятствовать принятию бюджета, поскольку без бюджета страна окажется в пропасти хаоса. Там, куда некомпетентная и дилетантская зеленая власть уверенно толкает сейчас государство. Я участвовал в Саммите НАТО и там, в ходе дискуссий, действительно требуют от наших европейских партнеров увеличить финансирование вооруженных сил до двух, трех процентов (ВВП, - ред.) Но мы не просто страна, которая стремится к членству в НАТО, мы - страна, которая находится в состоянии войны. Мы - страна, которая 2014 год встретила с разграбленными Вооруженными силами и де-факто с отсутствием армии. И за пять лет мы построили армию, которая, по оценкам самых авторитетных военных экспертов мира, занимает 10 место в Европе по уровню боеспособности.

А в 2019-2020 годах мы просто столкнулись со стеной, так как абсолютное большинство начатых нами программ сорвано. Начиная с вещевого обеспечения: сорваны тендеры от берцев до бронежилетов и келаровых шлемов. Сорваны программы строительства общежитий для военных-контрактников, где оставалось профинансировать всего 20 процентов. Сорвано строительство полигонов, которыми я жил. Но самое опасное - критическое нефинансирование государственного оборонного заказа. Разработаны специальные проекты, которые нами были доведены до постановки на вооружение, - ракеты "Вильха", крылатые ракеты "Нептун", современное противотанковое вооружение, новейшие системы радиоэлектронной борьбы, много другого - не были пущены в серию, а это планировалось на 2020 год.

Почему так случилось? Потому что армия сегодня не является приоритетом ни действующего президента, ни действующей властной команды. Президент боится собственной армии. Президент боится собственных военнослужащих. Президент боится ветеранов, парадов. Президент не понимает, почему это так важно. А путем восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства является попытка договориться с Путиным, заглянуть ему в глаза. Такому человеку не нужно финансировать армию.

Если перейти к цифрам, то есть еще одна. На Вооруженные силы Украины должно идти более трех процентов ВВП, а на все остальные силовые структуры - менее двух. Сегодня это правило разрушается. Увеличивается финансирование МВД, СБУ, Генпрокуратуры, ГБР, причем увеличивается сразу вдвое, на 40 процентов, на 60 процентов. Конечно мы не просто не будем голосовать за это, а будем бороться против этого. Еще можно что-то исправить, еще можно вспомнить, что государство, которое не может накормить свою армию, будет кормить чужую. А мы это хорошо знаем на примере Крыма и Донбасса.

Когда вы об этом говорите, я знаю, что вам ответят на Банковой. Они скажут, что мы как страна не можем военным путем защититься от России, потому что Россия - это одна из крупнейших и самых мощных армий мира. Поэтому надо переадресовать эти средства на какие-то другие статьи: на внутреннюю стабильность, экономику, возможно даже на пенсии. Они скажут, что внутренняя стабильность - это главное, в операциях Путина в том числе, а внешнюю агрессию мы не сдержим. Действительно ли такая концепция, в условиях кризиса, пандемии, имеет право на жизнь? Способны ли мы, бросая эти средства в армию, защититься от России?

Под этими лживыми, фейковый лозунгами велось в течение 25 лет уничтожение Вооруженных сил Украины. Расхищалась армия. Средства, которые тогда шли, шли исключительно на строительство "жилья для военнослужащих", там откаты достигали 40 процентов, набивались карманы армейских и политических руководителей. И только в 2014 году, усилиями нашей команды, меня как верховного главнокомандующего, волонтерского десанта в Минобороны и Генштабе, волонтеров и добровольцев, организовали работу по всему фронту, мы уже через три-четыре месяца обеспечили воюющую армию необходимым: бронежилетами, медикаментами, элементарной едой, которой не было. И если сейчас кто-то хочет вернуть нас в прошлое, мы точно этого не дадим сделать. Так, как мы не дали пересечь красные линии в декабре 2019-го, перед Нормандским саммитом.

Я горжусь тем расстоянием, в том числе и по вооружению, которое было пройдено за пять лет моей каденции. Ведь в 2014 году, когда я обратился к канцлеру Германии с просьбой продать нам двигатели для грузовиков и бронетранспортеров фирмы DEUTZ, нам отказали, потому что Украина была под санкциями. Когда мы одному из наших действующих крупных партнеров заплатили 10, а потом еще 20 миллионов долларов за беспилотники, то через три месяца нам эти деньги вернули, отказавшись поставлять, потому что никто не хотел ссориться с Россией. Нам никто ничего не продавал, потому что мы были под санкциями, принятыми против Януковича. И мне приятно, что средства радиоэлектронной борьбы фирмы Thales из Франции Франсуа Олланд нам продал после личных переговоров, они очень эффективно себя зарекомендовали. Современные системы радиосвязи, противотанковой обороны, современные снайперские винтовки. В 2018-2019 годах мы закупили ударные беспилотники турецкого производства.

Вы говорили, что Украина была под санкциями. Как нам удалось закупить это вооружение?

С первых дней моего пребывания у власти мы построили доверие. Наши американские партнеры в июне 2014 года сказали мне фразу, которой я был шокирован: "Мы вам ничего поставлять не будем. Потому что ваши Вооруженные силы состоят наполовину - из агентов ФСБ, а на вторую - из коррупционеров. И что бы мы вам не поставили, завтра оно будет или продано, или передано русским". В то время, когда я был избран, офицерам НАТО было запрещено заходить в Генштаб и Минобороны.

И уже через четыре месяца последовательного построения доверия мне удалось снять санкции и обеспечить первые закупки. Я бы хотел поблагодарить Швецию, Канаду, страны Балтии, Скандинавии, наконец Соединенные Штаты, страны Евросоюза, которые очень быстрым механизмом сняли санкции.

Беспилотники мы должны были делать совместно с Турцией...

А мы их вместе и делали.

А сейчас что сломалось, что происходит в этой сфере?

Ничего не сломалось. Не покупают. А почему нет на вооружении ракеты "Вильха"? Блестяще ведь испытание было проведено нашей командой. Потому что не дали денег. Почему нет ракеты "Нептун"? Потому что не дали денег. Почему так сокращен выпуск украинской бронетехники? Потому что не финансируется государственный оборонный заказ. Потому что у власти другие приоритеты. Какие? Большое крадивныцтво. Там где окружение Зеленского, эти коррупционеры не получат 30-40 процентов отката, они ни на армию, ни на борьбу с коронавирусом, ни на другие позиции ничего не дадут. У всех забрали - начиная с самоуправления и заканчивая образованием и культурой. И финансируют кардинально неприемлемые вещи.

А бюджет - это финансовый приоритет: чем в первую очередь будет заниматься власть. Этот вопрос уже даже не от парламента зависит, потому что военный бюджет утверждается решением СНБО. И это СНБО, утверждая военный бюджет, допустило резкое снижение финансирования армии даже по отношению к предыдущему году, с учетом того, что армия войдет в следующий год с недофинансированным государственным оборонным заказом. Они будут иметь долги еще с предыдущих лет. Хочу подчеркнуть: я поставил задачу, чтобы предприятия Укроборонпрома были запущены в работу минимум на две смены. Сегодня они работают в одну смену два-три дня в неделю. Безусловно, это означает хаос. И это при том, что ВСУ сейчас является самым уважаемым государственным институтом, которому украинцы доверяют больше всего. И фраза о том, что мы не способны обеспечить эффективное противодействие российской агрессии, является ложью. Ведь именно усилиями Вооруженных сил Украины вместе с нашей командой дипломатов, а это была сфера ответственности президента - внешняя политика и оборона государства - мы обеспечили, что агрессор был остановлен. И та цена, которую Путин должен был заплатить за продвижение по украинской территории, делала для него военную агрессию бессодержательной. Наша задача была резко повысить цену за агрессию. И мы не оставили ему никаких иллюзий. Тот бесценный боевой опыт, те героические примеры украинских воинов - наши подразделения десантно-штурмовых войск: 95-й, 79-й, 80-й, 81-й, 25-й бригады, наша морская пехота: 35-я и 36-я бригады, наши силы спецназначения, системы артиллерии, мотопехотные войска, резкий рост мастерства танковых подразделений... Поставка на вооружение противотанковых комплексов "Стугна" и приобретение Джавелинов. Кстати, даже сам факт того, что мы уже имеем Джавелин, привел к тому, что российские танкисты отказывались садиться за руль танков и выезжать на линию огня.

Как разворачивалась война. Сразу после инаугурации было объявлено недельное прекращении огня. Позволили россиянам и пророссийским боевикам собраться, забрать оружие, вывести незаконные вооруженные формирования, чтобы наступил мир. Они этим воспользовались, чтобы активизировать атаки. Я дал поручение, даем еще три дня и начинаем активное контрнаступление. 30 июня мы перешли в контрнаступление и освободили две трети оккупированного Донбасса: Северодонецк, Лисичанск, Краматорск, Дзержинск, Мариуполь. И когда они это увидели, то у Путина уже не было возможности обеспечивать атаки на наши Вооруженные силы одними наемниками. Сейчас весь мир знает об армии Вагнера, а тогда "вагнеровцы", которые комплектовались и вооружались в российских военкоматов, просто не выдержали натиска наших войск. И тогда зашли псковские десантники, башкирские танкисты, попадали к нам в плен и были представлены всему миру. Наши измотанные войска - без оружия, без защиты, без бронежилетов - столкнулись с опытными войсками, совершившими открытую агрессию против нашей страны. И только соглашение, подписанное 5 сентября в Минске, которое было организовано с саммита НАТО в Великобритании, остановило российское наступление. Тогда мы подписали первые Минские соглашения, которые дали нам возможность перегруппироваться, провести пополнение и восстановить боеспособность.

Без армии, без добровольцев, волонтеров, без новых военных лидеров, которые уже вышли на арену, без наших героев, нам было бы почти невозможно сохранить государство.

Тем не менее, сейчас от власти звучат заявления, что Путин устал от войны, России эта война уже не нужна, что продолжается конфликт разных башен Кремля о том, стоит ли эту войну продолжать. Я так понимаю, что они исходят из этих позиций. Какова истинная цель Путина? Есть ли шанс на то, что может он действительно устал? Ведь еще один упрек, который они могут сделать Порошенко, это тот, что при Порошенко много стреляли, а пришел Зеленский и стали меньше стрелять. Что нынешнее перемирие так или сяк, но работает и жертв меньше. То есть, политика Порошенко была ошибочной.

У нас в Офисе президента есть эксперты, в том числе и сам Зеленский, который уверял, что закончить войну просто, надо просто перестать стрелять. И это можно сделать за две недели, достаточно просто посмотреть Путину в глаза и увидеть там мир, стать на колени и попросить мира.

Я без всякого троллинга говорил ему: я претендую на то, что знаю Путина лучше, чем вы, и в его глазах нет мира. Это Путин внес в Совет федерации подписанный им проект закона о праве для него применять ВС РФ за пределами России. Это на его совести тысячи жертв украинцев, и не только украинцев, начиная от рейса МН17 и до разрушенных поселений. Это он отдавал такие приказы.

Устал Путин от войны, не устал... Помните, как ровно год назад нам говорили, что готовы заплатить любую цену, чтобы встретиться с Путиным. И цена была заплачена. Это сдача украинских земель, которую назвали "разведением войск". Вы отвоевывали эти земли? Вы поливали их кровью? Они думают, что если не показывать украинских воинов, которые гибли и до сих пор гибнут от русскими снарядов и пуль снайперов, можно создать образ прекращения войны? Спросите у воинов.

И когда только за то, чтобы встретиться с Путиным сдаются позиции так называемой русской формулы Штайнмайера, когда разрушается процесс плана действий по имплементации Минских соглашений, где наша позиция была абсолютно четкой, "сначала безопасность": выведите войска, выведите тяжелое вооружение и артиллерию, разоружите незаконные военные формирования, обеспечьте освобождения всех заложников.

У нас было записано: если 9 декабря не будет прекращения огня и освобождения заложников, будет "план Б". Осталось несколько дней. У нас разрушена, а если не разрушена, то подверлась серьезной коррозии международная коалиция в поддержку Украины. Чем? Снова потеряли доверие. Как можно было представить план Зеленского-Кравчука без того, чтобы посоветоваться с партнерами по нормандскому формату и США? Если есть доверие, то вы должны держать коалицию. Отказаться наконец от бессмысленных шагов, оправдывающих Россию как агрессора, когда вы говорите, что выйдете на прямой диалог с "населением Донецка и Луганска".

Каким образом за два года ни разу не был поставлен вопрос о миротворцах? Когда мы уже фактически вышли на формулу, когда все стороны признали необходимость принятия решения Совбеза ООН по миротворцам. И эти миротворцы должны были стать на границе и обеспечить реализацию Минских договоренностей. И в день выборов их должны были сменить украинские пограничники. Каким образом мы не восстановили эффективную деятельность ОБСЕ? В том числе не попытались вооружить наблюдателей ОБСЕ. Назовите мне причину, почему это так? Некомпетентность.

Вы год назад увидели Путина. Вы заглянули ему в глаза. А что было улучшено? Кроме того, что были сданы переговорные позиции, мы не получили ничего. Разве я радуюсь этому? Точно нет. Мы изначально предложили: мы готовы подставить плечо, поделиться опытом, в конце концов помочь выстроить вертикаль принятия внешнеполитических решений. Нет, там тоже царит хаос.

Хаос в армии, хаос во внешней политике, хаос во внутренней политике, хаос в экономической политике, хаос в противодействии коронавирусу, хаос с конституционным кризисом. А сейчас уже турборежим в парламенте и разрушение монобольшинства привели и к хаосу в парламенте. Слушайте, Украина уже не выдерживает таких испытаний.

Петр Алексеевич, концепция президента Зеленского, очевидно, заключалась в том, что его персональный контакт с Путиным сможет улучшить переговоры. Вы много раз были на переговорах с Путиным. Вы можете вспомнить, какой самый страшный момент этих переговоров?

Знаете, мне трудно ответить на ваш вопрос из-за слов "самый страшный". Потому что я никогда не боялся Путина. Я был и остаюсь патриотом Украины и считаю, что мы должны уважать себя. Путин полностью нарушил закон и международное право, и должен за это нести ответственность. И Путину точно нас не запугать. Самый сложный момент? Это были последние дни августа (2014 года, - ред.), Когда Россия перешла к полномасштабной агрессии, а у нас - от Иловайска до Киева - не было ни одного батальона, кроме одного батальона прикрытия АЭС, который бы остановил ход войск до Киева. У нас были проблемы с боевым дежурством ПВО. У нас не было резерва танков. У нас не было исправных БТРов. Это было большое переживание и большая помощь Господа и наших партнеров по остановке Путина.

Я надолго запомню 15-17 февраля 2015 года, вывод наших войск из Дебальцево. Когда Путин был уверен, что 8-10 тысяч наших войск, как он заявил публично, в окружении в Дебальцево. А мы не дали им это сделать благодаря героизму наших военных, в том числе комбрига 128-й бригады, получившего за эту операцию Героя.

Очень трудно 5 сентября (2014 года, - ред.) было ждать наших десантников из самого долгого в истории военного искусства рейда. Это была единственная возможность в тылу российских войск провести акцию и заставить их заплатить страшную кровавую цену за агрессию против нашей страны.

И каждая из этих операций проходит через сердце. И очень непростые решения, когда, несмотря на тотальный дефицит вооружения, боеспособных частей ты должен держать линию обороны да еще и обеспечивать переход в наступление. Думаю, таких мыслей сейчас, к сожалению, у руководства нет.

Что психологически чувствует верховный главнокомандующий?

Огромную ответственность. Это тот крест, который ты взвалил себе на плечи и должен нести. Это принятие тяжелых, мгновенных и хорошо скоординированных решений. Это не видосики. Видосикамы войну не выиграешь. Попробовать харизмой "абаять" Путина - бесполезно. Путин за 20 лет у власти уже много видел. Это ужасная ошибка - недооценка противника, лидера страны-агрессора.

Владимир Зеленский - главнокомандующий. Очевидно, он не чувствует себя в этой роли комфортно. Я бы так сказал, что ему больше нравится внутренняя политика. Это психологическая неготовность или политическая?

Я не согласен с вами. Я хочу и молю Бога, чтобы Владимир Зеленский был главнокомандующим, был президентом. Страна нуждается в этом. К сожалению, часто он просто играет роль. С одной стороны, он точно не Голобородько - со всеми своими кортежами, государственными дачами и феофаниями. Владимир Александрович в конце концов должен почувствовать ответственность и действовать соответственно. К сожалению, пока что он только производит управленческий хаос. Это беда его. Потому что он просто не умеет это организовывать. Была надежда, что научится, но пока этого не видно. И цена, которую мы за это платим в любой сфере - в армии, децентрализации, экономике, здравоохранении - огромнв. Ну как можно, собрав 66 миллиардов (антиковидный фонд, - ред.), отдавать почти 30 миллиардов на Большое крадивныцтво или зарплаты силовикам? Тебе силовики будут капельницы ставить или кислород давать? А не повысив зарплату врачам ты получишь реальную угрозу, что врачи на голом энтузиазме уже не выдержат. В конце концов нужно прекратить врать. Врать, что у нас есть маски, которые ты за бесценок продал за границу. Врать, что у тебя есть 10 миллионов тестов - извинись, скажи, что их нет. Врать, что врачи получают 300 процентов зарплаты, а потом делать посекундную тарификацию с доплатой в две тысячи гривен. Врать, что у тебя койки обеспечены кислородом. И потерять девять месяцев, когда деньги лежали у тебя на счету. Не умеешь сам - оставил бы их городским головам, они сами закупят, без тебя. Кто сейчас компенсирует более 15-16 тысяч заболевших и 200-250 умерших ежесуточно? И не надо возить баллоны с кислородом - закупите кислородные концентраторы. Мы этого намеренно не делали во время выборов, чтобы нас не обвинили в подкупе избирателей, но сразу после выборов первые десятки концентраторов уже пошли в больницы. А почему вы за 9 месяцев ничего не купили? Снимем видосики, поставим под контроль телеканалы, будем дальше путинской формой фейк-новостей дискредитировать оппозицию. Будем проводить совещания и давать указания "стопроцентно своему" генпрокурору и бывшей правой руке МВД Януковича Татарову, которого сейчас только усилиями Зеленского спасли от ареста, который должно было осуществить НАБУ. Это хаос.

Вы говорите, что ему не нравится армия и внешняя политика, а нравится внутренняя политика... Если вы меня спрашиваете, устал ли Путин - нет. Но, к сожалению, устал Зеленский. Он не знает, что ему делать. По-человечески мне его очень жаль, действительно. Нам надо сегодня делать перезагрузку и собрать людей, которые помогут стране. Так мы делали в 2014 году. Вот как Зеленский сейчас должен представить позицию: давайте решим кого будем спасать - людей, которые остались без медицинской помощи и заболели, и для этого надо вводить локдаун, или бизнес, который умирает от локдауна, но мы останавливаем коронавирус? Мой ответ: господин Зеленский, у вас нет денег ни на первое, ни на второе. Вы обманываете людей. Потому что если вы останавливаете экономику, вы должны выплатить людям хоть минимальную зарплату, чтобы они пережили локдаун. А если вы хотите помочь больным, то им надо дать кислородные концентраторы, лекарства, тесты. Мы должны обеспечить полное тестирование, потому что сейчас Украина на последнем месте в Европе по тестированию. А у нас уже в каждой семье есть родственник или знакомый, который заболел, или умер от коронавируса.

А денег у вас нет. А когда мы говорим, что надо выйти и взять эти деньги, нам говорят, что у МВФ брать деньги неправильно, потому что они от нас каких-то реформ требуют. Мой ответ опять будет очень простым. Не обязательно брать деньги у МВФ. Многие страны без МВФ обходятся. Они выходят на рынок и берут заимствования. Для этого нужно только доверие к стране. Но Украине под вашим руководством не верят и денег вам не дадут. Поэтому вам остается только МВФ. Потому что без заимствований и без МВФ живут всего несколько стран. Это Северная Корея, Венесуэла, это была Румыния времен Чаушеску, но они очень плохо закончили.

А они вам скажут, что можно занимать в других местах или печатать деньги.

Ну, если можно - то пойдите и займите. А печатать деньги - это инфляция, это налог, от которого ни один Коломойский не скроется. А ударит она по наименее защищенным слоям населения. Поэтому надо делать шаги для восстановления доверия. Что говорит сейчас МВФ? Спросите сейчас Зеленского, так я не уверен, что он знает. А МВФ просит восстановления созданной нашей командой антикоррупционной структуры, включая е-декларирование. Господин Богдан утверждает, что Зеленский знал, что КС собирается его отменить. Так в тот же день внесите законопроект и возобновите его. Позиция вторая. Обеспечьте независимость Нацбанка и эффективные действия по возврату средств ПриватБанка. Но это ж надо ссориться со своим бизнес-партнером, а так не хочется. И третья позиция - принятие реального бюджета. Мы не делаем ни того, ни другого, ни третьего.

Я в процессе контактов с Еврокомиссией говорю: ну давайте хоть как-то поможем, хоть какую-то макрофинансовую помощь дадим, потому что должны сегодня сохранить Украину. Ну так и вы хоть что-то делайте. Почему уже месяц возятся вместо того, чтобы проголосовать е-декларации? Знаете почему? Потому что у них нет голосов. Я подчеркивал, что наша фракция готова проголосовать за любой законопроект. Мы подписали законопроект Разумкова, который предусматривает просто автоматическое восстановление статус-кво, который был до решения КС. Мы уже месяц этого ждем. А чего они ждут? Мы внесли проект по Конституционному суду. Друзья, так, как мы сформировали Высший антикоррупционный суд - так же сформируйте Конституционный. Комиссия по вопросам доброчестности, наши партнеры - самые высокие мировые авторитеты в области юриспруденции - и таким образом докооптируйте трех членов Конституционного суда. Все. Ничего не делается. Потому что у них юридическую позицию определяют Смирнов, Татаров и Портнов - три советника Януковича и три советника Зеленского.

Логика Зеленского заключается в том, что для него Янукович, его режим, власть, которая была до вас, не являются врагами. Он концентрируется на Порошенко. Порошенко для него - персональный враг. И вы, очевидно, тоже его не очень любите. Почему такая взаимная ненависть? Откуда это?

Сергей, вы счастливый человек. Я вас слушаю и просто радуюсь. Вы, наверное, единственный в этой стране, кто понимает логику Зеленского. Я ее честно не понимаю. А если я ее не понимаю, то я ее не могу комментировать. Поводов для того, чтобы меня ненавидеть, я не давал. Есть такая пословица: мы любим людей за то добро, которое мы им сделали и ненавидим за то зло, которое мы им причинили. Возможно в этом корни его ненависти ко мне, должен это констатировать. Меня не радует то, что так эмоционально он относится не к врагам Украины, не к Путину, а 60-70 процентов времени посвящает борьбе со мной.

Я ему говорил и сейчас повторю: Владимир Александрович, я вам не враг. У вас было время разбрасывать камни, вы свой ресурс исчерпали. Сейчас единственный ваш выход - собирать камни. Переформатировать команду и попытаться спасти государство. Вы ведь не имеете поддержки ни в обществе, ни в парламенте, а это тот ресурс, который необходим Украине, и я очень жалею, что вы его теряете. Потому что это увеличивает риски для государства. Политика не терпит таких эмоций. Вы просто отвлекаете свои усилия от того, что сейчас действительно нужно делать. Вы сейчас имеете четыре кризиса. Вы имеете кризис безопасности. Потому что точно Путин не собирается с добрыми глазами принести мир Украине. Путин - враг Украины, поймите хоть это и поверьте этому. Второй кризис - кризис пандемии. И вы ничего не сделали для того, чтобы снизить темпы ее развития и защитить людей. Еще можно успеть что-то сделать, но вы даже понятия не имеете, что надо делать. Кризис третий - экономический. Ваше поведение слона в посудной лавке, которое вы демонстрируете по отношению к ФЛП, к предпринимателям. Осталось только перестать возвращать НДС, а вам уже нечем сдачи давать, и это окончательно убьет экономику. А вы не знаете, что делать. И четвертый кризис - конституционный. Вы собирались еще и дестабилизировать систему государственной власти. Ну поймите наконец, что этот путь точно никуда вас не приведет. Поэтому, Владимир Александрович, я вас очень прошу: прекратите наконец бороться с Порошенко. Боритесь с Путиным. И займитесь, наконец, государством. Если вам надо помочь - вот вам моя рука, я готов.

Какое самое большое разочарование вашего президентства?

На самом деле, я очень искренне верил, что нам удастся закончить войну.

Если говорить, что удалось - удалось очень много. Удалось обеспечить четыре подряд года экономического роста, во что никто не верил. Удалось обеспечить стабильность финансово-банковской системы. Вспомните, за это нас больше всего били, а сейчас банковская система выдерживает эксперименты, которые ставит страной Зеленский. Позиции по медицинской реформе. Представьте, что бы было сейчас, если б не была построена система семейных врачей и не была б создана Национальная служба здоровья. Нас пытаются оговаривать, мол были уничтожены эпидемиологи, вирусологи. Брехня, потому что они просто были переведены в Центры здоровья. Они говорят, что были ликвидированы больницы. Так не Минздрав или президент ликвидируют или создают больницы, этим занимается местная власть. И найдите, где была ликвидирована современная больница. Наоборот. А главное, безусловно, духовная независимость Украины. Это был сокрушительный удар для Путина.

Это уже о самых больших достижениях. Томос.

Да. Но самое большое разочарование то, что не удалось обеспечить мир.

А лично. Вот человек Петр Порошенко. Этого человека мало кто знает в Украине, а это интересно. Вы пошли в это президентство одним человеком, а вышли - совсем другим.

Это правда.

В чем было разочарование? В чем была победа? Лично.

Знаете, хочется по-человечески ответить. Потому главная победа - что удалось сохранить Украину. Я не человек разочарований. У меня были разочарования в отдельных людях, это правда. Но гораздо больше было очарований. Когда люди открывались с совершенно новой стороны. Еще раз говорю: результаты местных выборов ярко это демонстрируют.

Дорогие украинцы, я вас очень люблю. Вы - лучшие в мире, поверьте мне. И это - самое большое достижение нашего государства. Потому что вы - другие. Вы точно любите государство, вы точно пассионарны, вы точно движетесь в Европу. И вас точно не обмануть. Вы лучшие и все у нас будет хорошо!

Спасибо.

Спасибо.