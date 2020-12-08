Невыносимая тяжесть рекламы

9 декабря, 2020, 07:05

В Facebook мне довольно часто попадаются посты, рекламирующие очередной курс, который должен научить потенциальных слушателей хорошо писать

Спектр жанровых предложений широк, потому что на этих курсах, кажется, можно научиться писать что угодно: сказки для детей, рассказы для взрослых, романы, книги эссе. Отдельные курсы письма сугубо литературные, другие нацеленные на копирайтинг и журналистику. Их авторы не раз утверждают, что за несколько месяцев обучения можно стать топовым автором в солидных изданиях, который будет уметь интересно и неповторимо написать все-все, или востребованы креативным копирайтером. Честно говоря, смотрю на всю эту рекламу вполглаза: неповторимых авторов никогда нигде не бывает слишком много, а уникальных лекторов, которые через месяц-два кардинально перевернули бы представление потенциальных писателей / копирайтеров / журналистов о том, что такое хорошо письмо, - и подавно. В конце концов, каждый день, где бы я была - дома или в городе, - я вижу вокруг рекламные тексты, написанные безвкусно, что даже если бы и хотела, не могла бы поверить, что сегодня кто умеет научить хорошо написать хотя бы рекламу, не говоря о более сложных жанрах ...

Однажды утром мы с мужем завтракаем, и я спрашиваю его, он получил письмо от банка, пользователями которого мы недавно стали и пока он нам во всем нравится. Мой муж отвечает, что получил, но тут же добавляет: "Но я сразу отписался от рассылки. Стиль письма такой, будто обращаются к пятнадцатилетнему мальчику". А я вспоминаю, от какого количества рассылок отписалась только за ноябрь: реклама, которую присылали тоннами почти все магазины, в которых я хоть раз в жизни что-то купила, временами была просто невыносимой. С множеством слов-уродцев, которые должны, очевидно, считаться новообразованиями (скажем, "нижнятниця" или "закупьятниця" для обозначения "черной пятницы"), с грамматическими ошибками, со всеми этими сленговыми "нормас", "обезбашенную", "красава", "скиллов", "прокачки" и т.п., наконец, с всегдашним "тыканье"... К такой рекламе в конце появляется вплоть физическое неприятие, поэтому несколькими кликами выбрасываешь ее в мусор и ничуть не хочешь переходить на сайты тех магазинов, которые успели этим не слишком ловко потоком слов тебя замучить.

К кому обращаются эти рекламы? Кто их сегодня пишет? И действительно, почему 80 процентов из них составлены так, что адресатами являются подростки? Почему в одной из европейских стран, в которых я была, я не слышала и не отчитывала в рекламе такой низкосортности и вторичности? Есть рекламы, которые приятно слушать или читать: они остроумны, доброжелательны, имеют свой шарм и даже свое достоинство. Кому-то может показаться, что в Украине это не серьезная проблема и можно даже так не начать по стилистике рекламы. Но есть впечатление, что язык, на котором ее сейчас пишут, в общем отражает язык, на котором сегодня общается наш социум. Не раз она несколько свысока, часто достаточно наглая, с подтекстом: не нравится - не слушай, проходи мимо. Такой же язык отдельные партии пишут свою политическую рекламу, таким языком с вами будет общаться банк или магазин, который настойчиво рекламировал вам свои услуги. Все будет хорошо до момента покупки (если будет, потому что обслуживание, в конце концов, тоже может быть не слишком приветливым), а если спустя с товаром возникнет какая-то проблема, продавец может не быть готов вежливо и оперативно ее решить. Если ко мне как клиенту нет уважения на уровне одной только рекламы - а ее нет, если ко мне до сих пор говорят как к подростку, - где ей взяться на более поздних этапах нашего взаимодействия?

Рекламными объявлениями до сих пор обклеена вся столица: они висят почти на всех столбах и заборах - фактически как мусор, потому что не столбы, ни заборы не предназначены под ее размещение, а тем, кто расклеивает, все равно, что засоряет окружающую среду, и это, кстати, тоже неуважение ко всем, кто хотел бы жить в чистом городе.

И где бы ни висела реклама, очень печально, что фактически вся она очень однотипная, нацеленная на то, чтобы продать товар или услугу, либо - в случае политической рекламы - вывести своего кандидата к победе. За время карантина, кажется, совсем исчезла социальная реклама (или она упорно мне не попадается), хотя социальных проблем не уменьшилось, скорее наоборот. Конечно, хорошо, что имеем доступ к необходимым нам материальным благам и не чувствуем дефицита товаров, как в советские времена, но невыносимо, когда продажей товаров начинает заниматься чуть ли не вся страна и профессия продавца или менеджера становится едва ли не самой распространенной среди работающего населения. И когда шопинг - это единственное, что по-настоящему интересует людей. При этом покупать товары для себя - приятно, а поделиться купленным с кем-то (пусть даже бутылкой молока с бабушкой на кассе, которой не хватает денег на покупки) не раз оказывается очень сложно. Легко купить новый айфон, но пожертвовать сотню гривен на благотворительность порой очень непросто. В обществе мало говорят о милосердии, зато много и агрессивно заявляют о потреблении, поэтому не приходится удивляться.

Для многих из нас теперь продолжается Рождественский пост (или Адвент), и это просто-таки идеальное время для добрых дел, а не для сплошного потребления. Для деления тем, что имеешь, с кем-то, кто нуждается. Для заботы о тех, кто рядом. Если хорошо подумать, беспокоиться можно было бы и рекламой. Скажем, социальной рекламой, которая привлекала бы внимание к детям из интернатов, которые на самом деле хотят жить в семье, в которой будут чувствовать себя желанными и любимыми; к проблеме наркомании - в частности среди подростков; к проблеме депрессий и самоубийств, уровень которых во время пандемии значительно вырос, и тому подобное. Реклама тоже является средством, с помощью которого можно кому-то послужить, принести много добра, а не просто пытаться кому-то что-то продать. Но дождемся ли ее такой ?