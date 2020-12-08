Невыносимая тяжесть рекламы
Спектр жанровых предложений широк, потому что на этих курсах, кажется, можно научиться писать что угодно: сказки для детей, рассказы для взрослых, романы, книги эссе. Отдельные курсы письма сугубо литературные, другие нацеленные на копирайтинг и журналистику. Их авторы не раз утверждают, что за несколько месяцев обучения можно стать топовым автором в солидных изданиях, который будет уметь интересно и неповторимо написать все-все, или востребованы креативным копирайтером. Честно говоря, смотрю на всю эту рекламу вполглаза: неповторимых авторов никогда нигде не бывает слишком много, а уникальных лекторов, которые через месяц-два кардинально перевернули бы представление потенциальных писателей / копирайтеров / журналистов о том, что такое хорошо письмо, - и подавно. В конце концов, каждый день, где бы я была - дома или в городе, - я вижу вокруг рекламные тексты, написанные безвкусно, что даже если бы и хотела, не могла бы поверить, что сегодня кто умеет научить хорошо написать хотя бы рекламу, не говоря о более сложных жанрах ...
Однажды утром мы с мужем завтракаем, и я спрашиваю его, он получил письмо от банка, пользователями которого мы недавно стали и пока он нам во всем нравится. Мой муж отвечает, что получил, но тут же добавляет: "Но я сразу отписался от рассылки. Стиль письма такой, будто обращаются к пятнадцатилетнему мальчику". А я вспоминаю, от какого количества рассылок отписалась только за ноябрь: реклама, которую присылали тоннами почти все магазины, в которых я хоть раз в жизни что-то купила, временами была просто невыносимой. С множеством слов-уродцев, которые должны, очевидно, считаться новообразованиями (скажем, "нижнятниця" или "закупьятниця" для обозначения "черной пятницы"), с грамматическими ошибками, со всеми этими сленговыми "нормас", "обезбашенную", "красава", "скиллов", "прокачки" и т.п., наконец, с всегдашним "тыканье"... К такой рекламе в конце появляется вплоть физическое неприятие, поэтому несколькими кликами выбрасываешь ее в мусор и ничуть не хочешь переходить на сайты тех магазинов, которые успели этим не слишком ловко потоком слов тебя замучить.
К кому обращаются эти рекламы? Кто их сегодня пишет? И действительно, почему 80 процентов из них составлены так, что адресатами являются подростки? Почему в одной из европейских стран, в которых я была, я не слышала и не отчитывала в рекламе такой низкосортности и вторичности? Есть рекламы, которые приятно слушать или читать: они остроумны, доброжелательны, имеют свой шарм и даже свое достоинство. Кому-то может показаться, что в Украине это не серьезная проблема и можно даже так не начать по стилистике рекламы. Но есть впечатление, что язык, на котором ее сейчас пишут, в общем отражает язык, на котором сегодня общается наш социум. Не раз она несколько свысока, часто достаточно наглая, с подтекстом: не нравится - не слушай, проходи мимо. Такой же язык отдельные партии пишут свою политическую рекламу, таким языком с вами будет общаться банк или магазин, который настойчиво рекламировал вам свои услуги. Все будет хорошо до момента покупки (если будет, потому что обслуживание, в конце концов, тоже может быть не слишком приветливым), а если спустя с товаром возникнет какая-то проблема, продавец может не быть готов вежливо и оперативно ее решить. Если ко мне как клиенту нет уважения на уровне одной только рекламы - а ее нет, если ко мне до сих пор говорят как к подростку, - где ей взяться на более поздних этапах нашего взаимодействия?
Рекламными объявлениями до сих пор обклеена вся столица: они висят почти на всех столбах и заборах - фактически как мусор, потому что не столбы, ни заборы не предназначены под ее размещение, а тем, кто расклеивает, все равно, что засоряет окружающую среду, и это, кстати, тоже неуважение ко всем, кто хотел бы жить в чистом городе.
И где бы ни висела реклама, очень печально, что фактически вся она очень однотипная, нацеленная на то, чтобы продать товар или услугу, либо - в случае политической рекламы - вывести своего кандидата к победе. За время карантина, кажется, совсем исчезла социальная реклама (или она упорно мне не попадается), хотя социальных проблем не уменьшилось, скорее наоборот. Конечно, хорошо, что имеем доступ к необходимым нам материальным благам и не чувствуем дефицита товаров, как в советские времена, но невыносимо, когда продажей товаров начинает заниматься чуть ли не вся страна и профессия продавца или менеджера становится едва ли не самой распространенной среди работающего населения. И когда шопинг - это единственное, что по-настоящему интересует людей. При этом покупать товары для себя - приятно, а поделиться купленным с кем-то (пусть даже бутылкой молока с бабушкой на кассе, которой не хватает денег на покупки) не раз оказывается очень сложно. Легко купить новый айфон, но пожертвовать сотню гривен на благотворительность порой очень непросто. В обществе мало говорят о милосердии, зато много и агрессивно заявляют о потреблении, поэтому не приходится удивляться.
Для многих из нас теперь продолжается Рождественский пост (или Адвент), и это просто-таки идеальное время для добрых дел, а не для сплошного потребления. Для деления тем, что имеешь, с кем-то, кто нуждается. Для заботы о тех, кто рядом. Если хорошо подумать, беспокоиться можно было бы и рекламой. Скажем, социальной рекламой, которая привлекала бы внимание к детям из интернатов, которые на самом деле хотят жить в семье, в которой будут чувствовать себя желанными и любимыми; к проблеме наркомании - в частности среди подростков; к проблеме депрессий и самоубийств, уровень которых во время пандемии значительно вырос, и тому подобное. Реклама тоже является средством, с помощью которого можно кому-то послужить, принести много добра, а не просто пытаться кому-то что-то продать. Но дождемся ли ее такой ?