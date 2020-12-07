Слезы Неймара, кубок Надаля, рекорд Джеймса: 2020-й спортивный год в фото

30 декабря, 2020, 10:09

Из-за пандемии коронавируса ряд турниров были перенесены или отменены, спортсмены были вынуждены тренироваться дома, отказываться от заработной платы и завершать свою карьеру, но даже несмотря на это спорт был, как и всегда - драйвовым, красивым и эмоциональным

Еспресо.TV собрал подборку лучших фотографий со спортивных событий, мероприятий, соревнований и тренировок, которые состоялись в 2020 году.

Новозеландец Джесси Рейнольдс готовится к Паралимпийским играм в Токио. У спортсмена врожденный дефицит конечности ноги. Начал заниматься плаванием в возрасте 11 лет.

"Я хотел плавать, чтобы как-то победить своих двуногих друзей", - сказал Рейнольдс, объясняя, почему начал заниматься плаванием.

Сейчас Джесси Рейнольдсу 24 года и его главная цель - принять участие в Паралимпийских играх-2020. Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года (прим. - были перенесены из-за пандемии коронавируса).

Рафаэль Надаль празднует победу в финале "Ролан Гаррос". Испанский теннисист победил серба Новака Джоковича и получил 13-й титул Открытого чемпионата Франции.

Надаль завершил сезон на второй строчке рейтинга лучших теннисистов мира ATP. На первой позиции - Джокович.

Австралийский спринтер Стив Соломон вынужден тренироваться во дворе из-за пандемии коронавируса. Достижением спортсмена является участие в Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

На дистанции 400 метров Соломон занял восьмую строчку и поставил личный рекорд - 44,97 сек.

Олимпийский огонь переносят в фонарь. День перед этим, 25 марта, Олимпиаду в Токио перенесли из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны были пройти летом 2020-го, но должны состояться через год, в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Футболистка сборной Новой Зеландии Аннали Лонго тренируется в гараже, потому что из-за коронавируса не может выйти на футбольное поле.

29-летняя Лонго играет на позиции атакующего полузащитника и защищает цвета футбольного клуба "Мельбурн Виктория".

В активе футболистки 124 матча и 15 голов за сборную Новой Зеландии.

Футболисты и тренерский штаб "Ливерпуля" в раздевалке бурно празднуют чемпионство в Английской Премьер-лиге.

Для "Ливерпуля" это первое чемпионство с 1990 года. Команда Юргена Клоппа с отрывом в 19 очков превзошла "Манчестер Сити", который занял второе место.

Мексиканка Регина Альферез, которая занимается синхронным плаванием, тренируется дома на самоизоляции. Коронавирус помешал спортсменке проводить время в спортзале и бассейне.

Авария на велогонке в польском городе Катовице. Причиной ДТП стал Дилан Гроневеген, голландец покинул свою линию и столкнулся с Фабио Якобсеном, который ехал справа.

Якобсен врезался в барьеры и перелетел через них, столкнувшись с должностным лицом гонки, который сидел у финиша. Авария вызвала цепную реакцию, в результате которой пострадали еще несколько гонщиков.

После финиша судьи соревнований приняли решение дисквалифицировать Гроневегена на 9 месяцев и оштрафовать спортсмена на 500 швейцарских франков.

Кардинально разные эмоции бойцов UFC в октагоне. Питтер Барретт "умирает" в ринге, а Юссеф Залал позирует на камеру.

Победу в поединке одержал 23-летний Залал. Для марокканца это десятая победа в профессиональной карьере.

Слезы Неймара после проигранного финала Лиги чемпионов. Французский ПСЖ уступил немецкой "Баварии" со счетом 0: 1.

Финал был перенесен из-за пандемии коронавируса. Сначала он должен был состояться 30 мая на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле. Но позже исполком УЕФА перенес матч в Лиссабон. Встреча состоялась 23 августа на арене "Да Луж".

Испанский хавбек Тьяго Алькантра с трофеем Лиги чемпионов радуется победе над французским ПСЖ (0: 1).

Финальный матч с ПСЖ был последним для Алькантры в футболке "Баварии". 18 сентября английский "Ливерпуль" объявил о трансфере испанца за 22 млн евро.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" радуются победе в Кубке Стэнли-2020. Это второй титул в истории клуба НХЛ из штата Флорида.

В финальной серии они победили "Даллас Старс". 4 матча завершились победой "Тампа-Бэй", а 2 встречи выигрыш "Далласа".

"Лейкерс" празднуют победу над "Майами Хит" в финале НБА. Форвард Леброн Джеймс (в центре) был признан самым ценным игроком матча и стал первым в истории, кто выиграл титул MVP финала с тремя разными клубами.

"Спасительной силой в нашем мире является спорт - над ним по-прежнему реет флаг оптимизма. Здесь соблюдают правила и уважают противника независимо от того, на чьей стороне победа", - английский писатель Джон Голсуорси.

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