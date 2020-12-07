8 тысячелетий "древесной шерсти"

8 декабря, 2020, 07:01

За свою историю хлопок успел "приложить руку" к коррупционным скандалам, государственным банкротствам, промышленной революции, гражданской войне и оперному триумфу, а также высыханию морей, повороту рек и нескольких переворотов в глобальной торговле. Что уж говорить о появлении моды, джинсов, ваты и ватников

Наши современники привыкли удивляться Христофору Колумбу, который до самого конца своей жизни верил, что попал в заветную для него Индию, а не в какой- то там Новый Свет. Ведь в открытых им землях европейцы встречались с людьми, которые не разговаривали на понятных для них языках, и не видели животных, знакомых им из многочисленных описаний Востока. Зато одну за другой находили растения, вообще неизвестные по эту сторону Атлантики - кукурузу, табак, стручковый перец, помидоры, картофель ...

Колумб отчитывается о своих находках перед католическими монархами

Это правда. Но не вся. Потому что некоторые Колумбовы находки лишь укрепляли его уверенность, что он все же путешествует Азией. Например хлопчатник. Волокна которого туземцы использовали и для плетения гамаков, и для ткачества одежды. А в том, что родиной хлопка является именно Индия, европейцы были абсолютно уверены.

Чего они не тогда не знали - так это то, что в мире существует несколько растений, близких между собой, каждое из которых можно назвать хлопчатником. И одомашнили их сразу в нескольких местах разные народы, независимо друг от друга.

Сейчас мы, скажем, знаем, что уже в начале VI тысячелетия до нашей эры с хлопчатника, который ученые теперь называют барбадосским, делали ткань в Перу - это показали находки в тамошней местности Уака-Приета. Интересно, что красили перуанцы его с помощью индиго - так же, как сегодня это делают с материей для джинсов. Впоследствии - по одним данным в том же VI тысячелетии до нашей эры, по другим - на две тысячи лет позже - в Мексике одомашнили хлопчатник обыкновенный.

Цвет природного индиго

В конце VI тысячелетия до нашей эры нити научились делать из волокна африканского - так называемого травянистого хлопчатника. Это произошло в Нубии. Оттуда хлопок привозили в Египет, а со временем подвержены фараонов научились выращивать это растение и сами - хотя упоминаний об этом осталось очень мало, а главным сырьем для египетских ткачей оставался лен.

Почти одновременно "собственный" хлопчатник - на этот раз древовидный - одомашнили в долине Инда. Это произошло еще до появления первой в индийской истории цивилизации - мы называем ее Хараппская. Впрочем, именно поэтому для хараппцив хлопчатник был вполне привычной культурой, а когда в стране появились переселенцы-арии, то в их гимнах также нашлось место для хлопка.

Обработка хлопка в Индии

В конце концов, индийский хлопок действительно стал известной в Старом Свете. И начал распространяться за пределы своей «исторической родины». Уже в эпоху Ахеменидов, которые присоединили долину Инда к своим владениям, хлопчатобумажную ткань начали изготавливать и в Персии. Правда, даже название лучшего ее сорта была индийской - очевидно, «аутентичный» продукт персидские мастера и сами считали качественным.

Об индийской чудо вспоминал и Геродот. Однако сам он такое далеко на восток от Греции не путешествовал, поэтому его рассказ больше напоминает басню. Хлопок он описывал как шерсть, что растет прямо на деревьях, прочную и лучшую овечьей. Для того, кто видел хлопчатник, это описание может показаться смешным, но они по крайней мере понимают, о чем рассказывал греческий историк. А вот для современников Геродота, только слушали или читали его «Историю», открывалось действительно необозримое поле для фантазий.

Барашек

Именно благодаря рассказу Геродота появилась легенда о барашках - сказочных полурастений-полуживотных, что сами напоминает дерево, а его плоды - баранов. Эти плоды якобы связанные чем-то вроде пуповины с материнским растением (разве еще не она их кормит, а они ее) и питаются, как и настоящие овцы, окружающей травой, ведь пока ее не съедят полностью. Когда же это происходит, барашек якобы погибает. Легенда эта оказалась очень живучей, и рассказывали ее даже путешественники нового времени, когда хлопок уже была исследована и подробно описана западными учеными.

От греческого историка нам осталась и название хлопка. Ведь немецкой «баумволле» - это и есть «древесная шерсть». Украинцы вторую часть этого слова перевели, а первую оставили в «почти немецком» звучании - "ба-шерсть".

Преимущества тканей с "шерсти, растущей на деревьях", из европейцев первыми оценили воины Александра Великого, которые оделись в них в Индии - сбросив привычный шерстяную одежду. Легче и удобнее одежка стали им в случае при возвращении на запад, ведь их путь пролегал через жаркую и безводную пустыню. Неудивительно, что эллинистические государства в дальнейшем охотно вывозили из Индии местные ткани, ценились наравне с пряностями. С римских времен сохранились свидетельства и о египетском хлопчатник, но скорее как оригинальный цветок и плод "с шерстью внутри".

Коробочка хлопчатника

Привычной хлопок на Ближнем Востоке стал уже после образования арабского Халифата, объединивший в своем составе множество стран - от современного Афганистана на востоке до Марокко и Испании на западе. Распространение новой культуры (не только индийского ее вида, но и африканского, заимствованного при посредничестве египтян) было частью так называемой «зеленой революции» эпохи династии Аббасидов, нам известной прежде всего правлением Гаруна ар-Рашида.

Именно в это время хлопок появился и в Китае. Скорее всего его позаимствовали именно из Индии, потому что первые сообщения о ней происходят из юго-западной провинции Юньнань. Сначала хлопчатобумажные ткани были очень дорогими - одежда из них считали действительно царским подарком. Масштабное их производство в Поднебесной наладили уже после монгольского завоевания - в XIII веке.

"Водяное колесо", которое использовалось для полива в мусульманской Испании

Европейцы познакомились с тем, как выращивают хлопчатник и изготавливают его волокна ткани, только после того, как отвоевали у мусульман их испанские и сицилийские владения. Хлопчатниковые поля и ткацкие мастерские остались новым хозяевам, так сказать, в качестве военного трофея. Впрочем, и во власти христиан этим ремеслом, что больше напоминало искусство, долгое время занимались бывшие подданные халифов и эмиров.

Особую популярность легкие и яркие изделия ближневосточных мастеров приобрели в Европе во время Крестовых походов, поскольку составляли часть военной добычи «вооруженных паломников». Итальянские и каталонские купцы быстро обратили внимание на товар, который пользовался повышенным спросом на Западе. А заимствовав технологии, начали создавать и собственные производства - в итальянских государствах, Арагоне и Лангедока.

Генуя

Со временем юго европейские мастера научились изготавливать различные сорта тканей. Тончайшие шли на изготовление одежды. Прочность плотностью позволяла использовать их даже для корабельных парусов. Ли прочной считали материю из Генуи. Ее правда, изготавливали в Кьере, но на заказ генуэзцев - потому французской ткань именовали "женс", в английском произношении она в конце концов превратилась в "джинс". Немного другой по качеству была саржа из Нима, или "деним" - во французской это два слова, в английском одно.

Модели кораблей Колумба в гаванскому музее

По легенде именно «джинсовыми» были паруса кораблей Колумба, которые отправились в поисках "хлопчатобумажной родины" через Атлантику. Впрочем, европейские мануфактуры еще несколько веков обеспечивали потребности заокеанских колоний в тканях - хотя в Америке была собственная хлопок, изделия из Старого Света были дешевле, и в метрополиях не скрывали, что заинтересованы в сбыте прежде всего собственной продукции, а не местных изделий.

Совсем другая ситуация сложилась на Востоке. Оттуда в Европу везли и пряности, и изделия местных ремесленников. Однако торговлю специями монополизировали сначала португальцы, а затем голландцы. Они быстро прибрали к своим рукам поставки на Запад йеменской кофе и китайского фарфора. Английская Ост-Индская компания соревнования по ценные товары проиграла. Поэтому вынуждена была искать дешевый. На который, впрочем, должен был быть постоянный спрос. Наконец остановилась на индийских хлопчатобумажных тканях.

Корабли Ост-Индской компании у Бомбея

Во времена Республики и Протектората, когда у власти в Англии были пуритане, одеваться в яркий и легкий ситец, привезенный из далекой Азии, мало кто решался. Но с возвращением к власти Стюартов, которые и в изгнании не привыкли себе отказывать ни в чем, популярность индийских тканей сразу пошла в гору. И поставщики этот спрос настойчиво стимулировали.

Взятки и "обычные" подарки королю и его окружению руководители компании часто делали именно заморским товаром. И стоило переодеться в одежду из индийской хлопка монаршем двора - за ним потянулась и шляхта, и предпринимательская верхушка. А если кто из джентльменов все же не хотел участвовать в этом «ярмарке тщеславия», с ними быстро проводили разъяснительную работу леди - жены и дочери, не хотели «одеваться как крестьянки».

Штаб-квартира Ост-Индской компании в Лондоне

Стремясь только обеспечить постоянный спрос на свой товар, Ост-Индская компания создала моду, как явление. Чем чаще менялись фасоны одежды и «цвета сезона», тем быстрее приходилось обновлять гардероб английским «модникам» и «модницам», тем гарантированными был сбыт для новых партий индийских тканей. Остатки предыдущих партий, если таковые и были, по складах не задерживались, их раскупал «средний класс», чье состояние позволяли двигаться за модными трендами, отставая от них на шаг или два. Неудивительно, что англичане в конце концов тратили на одежду больше денег, чем жители любой страны по другую сторону Ла-Манша. На это обратил внимание еще Даниэль Дефо. Но для Ост-Индской компании это было что-то вроде «вечного двигателя», который гарантировал ей прибыли на годы вперед.

Правда в конкуренции с более легкими, качественными и популярными индийскими тканями проигрывали производители собственного, английского сукна. А они мириться с этим не собирались. Несколько раз возмущенная толпа ткачей даже пытался взять штурмом парламент, требуя запрета импорта. В 1701 году в Англию таки запретили ввозить крашеные ткани из Индии, однако это лишь способствовало развитию контрабанды, а некрашеный ситец привыкли покупать даже англичане с небольшими доходами.

Разъяренные ремесленники начали сбиваться в отряды и нападать на магазины, в которых торговали ненавистным товаром, а порой и на прохожих, одевались по последней моде, срывая с них одежду и таскаючы сорвано куски лондонскими улицами. Чтобы унять их, парламент запретил ввоз любых индийских тканей. Однако вместо них в Британию начали импортировать из Индии хлопчатобумажные нити ...

В конце концов, чтобы остановить нашествие импорта, предприниматели вынуждены были совершенствовать технологии производства. В 1733 году Джон Кей изобрел «летучий челнок». Еще через пять лет была создана первая прядильная машина. В 1765 году Джеймс Харгривс запатентовал механическую прялку "Дженни". В 1785 году Эдмунд Картрайт - механический ткацкий станок. А с началом строительства первых текстильных фабрик началась британская, и мировая промышленная революция.

Прялка "Дженни"

Так хлопок стала «повивальной бабкой» индустриальной эры. Фабричное производство за считанные десятилетия вытеснило с рынка мануфактуры, не говоря уже о ткачей-единоличников. И в тысячи раз увеличило спрос на хлопок. Прошло совсем немного времени, и Индия, чьи возможности сначала казались неисчерпаемыми, уже не могла полностью удовлетворить спрос британских фабрик в сырье.

Сбор хлопка

Поэтому хлопчатник начали сеять в Вест-Индии (привет Колумбу) и Соединенных Штатах, что только обрели независимость, но экономически были еще очень привязаны к вчерашней метрополии. Американскому "хлопковому буму" помогало сразу несколько факторов: и большие площади, "освобожденных" от туземцев земель, и доступ к кредитам, и новые технологии, прежде всего изобретение "джина" - машины, которая позволяла быстро отделять собранную хлопок от семян. Достаточно отметить, что в Индии в это время, и еще почти столетие спустя волокно очищали с помощью простого м еханизму из двух валиков. И процесс этот считался едва ли не самым длинным в производственной цепочке между выращиванием растения и производством готовой одежды.

Хлопчатобумажная плантация

Впрочем, главным американским преимуществом было широкое использование труда рабов. Благодаря хлопку плантационное рабство, что на самом деле уже начало приходить в упадок во всем мире, получило второе дыхание. А на юге США превратилось в действительно прибыльную систему - причем в совершенно капиталистическом смысле. Только за первые тридцать лет массового выращивания хлопчатника в Соединительных Штатах, производство хлопка увеличилось в 50 раз и в дальнейшем росла не менее стремительно. В середине XIX столетия не ее долю приходилось 3/5 американского экспорта.

К тому же в США появился еще один хлопчатобумажный символ. Джинсы. Одежда из генуэзской саржи самом деле шили еще с XVI века - на ее родине в парусиновых брюках и рубашках ходили моряки и рабочие. А во время французской оккупации из джинсы даже изготавливали военную форму. Однако в годы «золотой лихорадки» в Калифорнии штаны из плотной хлопчатобумажной ткани, предназначенной изначально для палаток искателей драгоценного металла, родились во второй раз. И именно оттуда начали триумфальное шествие по планете.

Этикетка джинсов Levis

Джинсы

С начала XIX века в мирового производителя хлопка пытался превратить свою страну обладатель Египта Мухаммед Али. Вот только продукт, который могли изготовить из волокна африканского хлопчатника, по своему качеству значительно уступал американскому. И в долине Нила не было таких возможностей для свободного капиталистического развития, как за океаном. Поэтому Египет изначально не мог конкурировать на равных американцами.

Плантаторы американского Юга в конце концов начали чувствовать себя «хозяевами мира», которые получили вершины именно благодаря «королю-хлопку». Британская текстильная промышленность и действительно на 77% зависела от заокеанского сырья. Но у нее хотя бы была индийская «альтернатива». Французские текстильщики покрывали американской хлопком 90% своих потребностей, а в далекой России эта цифра доходила вообще до 92%.

Государственная печать Конфедерации

Отчеты добавляли уверенности лидерам южных штатов. Которые сами пошли на разрыв с Севером и начали гражданскую войну, которая едва не привела к расколу США. Однако оказалось, что плантаторы преувеличивали свое влияние. Даже зависящие от их хлопка государства отделения Юга не поддержали, и войну наглецы проиграли.

Больше всего от заокеанского конфликта сначала выиграл Египет. Перебои с поставками американского сырья (в Великобритании их называли даже "хлопковым голодом») заставили мир наконец обратить внимание на египетский хлопок. В стране начался "белый бум". В расчете на будущие прибыли, местный обладатель Исмаил-паша вступил западных займов, начал строить Суэцкий канал и превращать Каир на "Париж на Ниле". Апогеем стало открытие в египетской столице Оперы, для которого Джузеппе Верди написал свою "Аиду". Но бум закончился так же неожиданно, как начался, Опера закрылась через несколько сезонов, Исмаил-паша объявил о государственном банкротстве и вынужден был продать Суэцкий канал британцам.

Премьера "Аиды" в Каирской опере

Впрочем, каналом британцы не ограничились. Уже в 1881 году они оккупировали весь Египет - в том числе для того, чтобы обеспечить хлопком свою фабрики. Французы больше рассчитывали на сырье из собственных колоний в Африке и Индокитае. Собственную "хлопчатобумажную базу" пыталась создать и Россия. Именно этим объясняют неожиданный всплеск ее завоеваний в Средней Азии - ведь только там россияне могли выращивать достаточное количество хлопка для собственной промышленности. Правда поставки сырья из Америки возобновилось быстрее, чем удалось захватить Туркестан. "Хлопковый проект" Александра II завершился очередным длительным противостоянием с Британией, с которого империя вышла только в правление его внука, к тому же значительно ослабленной.

Российские войска в Туркестане

Конечно, не стоит считать, что хлопок только провоцировала конфликты. Он была способен и заживлять раны. В буквальном смысле этого слова. С древних времен до порезов, царапин и нарывов прикладывали шаприну, или корпию - мелкие куски нитей, включая хлопчатобумажных, что «пушились» больше других и поэтому лучше впитывали кровь. Массово использовать шарпину в военных госпиталях начали с конца XVIII века. А в 1865 году немецкий врач Виктор фон Брунс предложил применять для перевязки обезжиренное хлопковое волокно - вату. После Франко-прусской войны промышленное производство ваты наладили в Германии, а затем и в других странах.

Вскоре вате нашлось применение и вне медицины. Ведь она оказалась замечательным утеплителем. Стражей начали набивать верхнюю одежду. Особенно такой способ утепления понравился командованию российской армии - первые "телогрейки" в ней появились во время войны с Японией (1904-1905). Некоторые исследователи уверены, что идея была позаимствована у тюркских народов, монголов или китайцев, однако они обычно набивали одежда не стражей, а шерстью.

Воины в ватниках во время парада в Москве

Для советской власти «ватники» были настоящей находкой - ведь были удобными и дешевыми, а на эстетическую сторону дела в СССР внимание обращали в последнюю очередь. Поэтому одежду с ватным наполнителем сначала ввели для военных, а затем начали использовать его как обычный рабочая одежда - в том числе для заключенных системы лагерей. За десятилетие ватники настолько слились с «советским образом жизни», превратившиеся в его символ - как для непримиримых противников режима, так и тех, кто до сих пор за ним ностальгирует.

Табличка советских времен в таллиннском музее

Правда для массового производства ватников нужно было много ваты. Неудивительно, что Иосиф Сталин в конце концов вернулся к идее Александра II и такие создал «хлопчатобумажную базу» в Средней Азии. Для этого были построены и железной дороги, и многочисленные ирригационные сооружения, которые должны обеспечить плантации хлопчатника водой. В конце концов, на эти цели были использованы почти все ресурсы среднеазиатских рек, в свое время питали Аральское море. И Арал высох.

Высыхание Аральского моря на фото

Спасать море начали так же впопыхах. Планировали даже перебросить на юг воды сибирских рек. Проект, который угрожал экологической катастрофой еще и в Сибири, к счастью так и не был реализован. Но вызвал большое возмущение «российских патриотов».

Ради хлопка истощали не только природные ресурсы. К уборке волокна принудительно привлекали почти всех жителей Средней Азии, в частности женщин и детей (для этого даже было объяснение - мол, рука взрослого мужчины великовата для коробочки хлопка). Обратной стороной эксплуатации и принуждения была невероятная коррупция, разоблачение которой в конце концов способствовало краху советского режима. Эхо «узбекского дела» времен распада СССР слышно до сих пор. Как и разговоры о «хлопковом проклятии» - приговор народам, которые связали свою судьбу с этим растением.

Но на самом деле хлопок, нитки и ткани из нее позволили многим развивающимся странам сделать настоящий экономический скачок. Первой, как мы видели, начала Великобритания. Со временем центр мирового текстильного производства переместился ближе к источнику сырья - США. Когда же выяснилось, что при одинаковых технологий рабочая сила дешевле в Азии (это произошло уже после первой мировой) центр в очередной раз сместился, на этот раз в Японии.

Хлопок обеспечил подъем «азиатских тигров» - Кореи, Гонконгу, Тайваню. А потом наступила очередь Турции и материкового Китая. Который до начала промышленной революции на самом деле содержал мировое лидерство в производстве тканей - и вообще, и из хлопчатобумажной сырья в частности. Кругосветное путешествие завершилось там, где и началась. Ведь на самом деле путешествовал не хлопок, а люди. Которые выращивали, выращивали и будут выращивать это удивительное растение, собирать его коробочки и превращать в нити, ткань или вату - на самом деле так нужны каждому из нас.