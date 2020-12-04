Свободный секс, югославский убийца и курдские боевики - 5 книг, которые читаются на одном дыхании

4 декабря, 2020, 07:01

Благодаря темам, рассмотренным в этих книгах, они никого не оставят равнодушными. Вмешательство в ход истории благодаря передвижению во времени, пронзительный рассказ об эмиграции, приключения девушки-русалки, психология наемного убийцы и свободный секс - все это может стать настоящим открытием, но прежде всего - интересным чтивом.

Пол Андерсон. Патруль часу. - К.: Издательство Жупанского, 2020

Этот роман известного американского писателя-фантаста посвящен работе темпоральной службы безопасности, действующей во всех временных и пространственных точках мира. На самом деле служба обеспечивает охрану истории человечества от постороннего вмешательства и предотвращает ее несанкционированные изменения, которые могут привести к стиранию известной нам реальности и замене ее альтернативной версией. Конечно, это увлекательное чтиво, поскольку альтернативная история всегда интриговала неожиданными сюжетными экспериментами вроде того, что случилось бы, если б Германия выиграла Вторую мировую войну, или же европейцы опоздали с открытием Америки? Впрочем, авторы этого жанра предостерегают, что ход истории тогда изменился бы радикальным образом, а мира, каким мы знаем его сейчас, никогда не существовало б. Именно таким угрозам вмешательства в ход истории в романе противостоит Патруль времени - мощная организация, которая действует везде и всегда, во всех временах всех мыслимых эпох. Ее сотрудникам, кроме невероятных приключений во всех эпохах, иногда приходится стоять перед довольно сложными и необычными морально-этическими дилеммами, а также делать довольно сложный и болезненный выбор, спасая нашу реальность от коллапса.

Дубравка Угрешич. Музей безумовної капітуляції. - Черновцы: Издательство 21, 2020

Этот роман - один из самых известных романов самой почитаемой автора с Балканского полуострова, пронзительный рассказ об эмиграции, в которой изгнание становится удобным ракурсом для взгляда на собственную биографию и страну. Темы эмиграции, изгнания, ностальгии, боли и печали, памяти, необратимости прошлого проходят сквозь судьбы всех персонажей произведения. Образом и концептом, который объединяет все эти темы, является фотография. Автор конструирует роман-коллаж, который начинается в берлинском зоопарке и заканчивается в берлинском фитнес-центре. "О военном преступнике генерале Младиче, который месяцами с окрестных холмов обстреливал Сараево, - вспоминает она, - ходит молва, что однажды в прицеле он увидел дом своего знакомого. История рассказывает, что генерал позвонил знакомому и сообщил, что дает ему пять минут на сбор "альбомов", потому что, говорит, уже навел прицел, чтобы высадить его дом в воздух. Сказав "альбомы", генерал имел в виду альбомы с семейными фотографиями. Преступник, месяцами уничтожал город, библиотеки, памятники, церкви, улицы и мосты, знал, что уничтожает память. Поэтому своему знакомому "великодушно" подарил жизнь и право на память. Голую жизнь и несколько семейных фотографий".

Мине Г. Кирикканат. Ніхто. - Х .: Фабула, 2019

Автор этого шпионского романа предлагает свою вымышленную, но вполне вероятную версию событий, произошедших в 2013 году в Париже. Тогда было совершено до сих пор не раскрытое убийство трех курдских женщин-боевиков. По сюжету, главные герои романа - наемный убийца и его наставник из турецких спецслужб, готовятся к операции. Сложные тренировки, изнурительные занятия, психологическое напряжение. Один отдает приказы, второй выполняет, какими бы жестокими они ни были. Вдвоем они работают, как в братской связке, и никогда не испытывают раскаяния. Впрочем, время от времени то один, то другой каким-то жестом или взглядом выражают муки, которые они носят на душе и всячески стараются их подавить. "Когда пришло время вылупляться из яйца, он первым разбил скорлупу и выбрался наружу. Конечно, он был лучшим из лучших, и готов был померяться силами со Старшим Братом". Между тем французская полиция пытается получить информацию, составляющую государственную тайну и фактически защищает преступников. А перед убийцами тоже возникают похожие вопросы, связанные с турецкой государственной тайной: кого, зачем и ради какой цели они убивают.

Таня Штевнер. Алея - дівчина води. Поклик глибин. - К.: Школа, 2020

Главная героиня этой истории долгое время жила со страхом прикоснуться к холодной воде и постоянное пребывание в перчатках стало для нее нормой. Девушка не имела родных родителей, поэтому женщина Марианна стала для нее самым дорогим человеком в жизни. Однажды та переживет инфаркт: Марианне было шестьдесят пять, и у нее давно были проблемы с сердцем. С тех пор жизнь героини будет стремительно меняться и открывать новые горизонты. Вот она попала на "Crucis" с друзьями: два юноши Сэми и Бен - братья. Проживают беззаботную жизнь на лодке своего дяди и уже побывали чуть не на всех континентах. Как же наша героиня будет выживать со своей холодовой крапивницей в море? Ведь рядом столько воды! Итак, случилось так, что во время путешествия героиню выбросило в море. В синих глубинах с ее телом начали происходить странные изменения: наросты на руках превратились в плавательные перепонки, а за ушами появились жабры. Алея ведь настоящая русалка! Девчонка еще не раз будет плавать в море, изучать подводный мир, знакомиться с китами, Финиями-искательницами и гномами.

Ошо. Сексуальні питання. Від сексу до надсвідомості. - К.: Terra Incognita, 2020

Известно, что благодаря сексу мы появились на свет, благодаря сексу передаем эстафету жизни потомкам, благодаря сексу переживаем волны высочайшего наслаждения. Почему же нам неловко говорить о сексе, почему он до сих пор для нас - запретный плод, - почему мы его стесняемся? Автор этой книги, не стесняясь, предлагает посмотреть на секс под другим углом и понять, в чем причина нашего неприятия. А вместе с тем - осознать секс как дар природы, который мы до сих пор не умеем принять, как уникальное связующее звено между телесным наслаждением и святостью, как путь к высшему развитию духовности. Поэтому главная идея этой книги: люди, научитесь любить! Секс должен быть свободным, не омраченным чувством вины, не искаженным постоянным отрицанием, не приглушенным. Ведь речь идет не только об удовлетворении телесной потребности, но и о психологическом и духовное измерении человеческих отношений. И когда мы примем свою сексуальность и научимся наслаждаться ею, нам откроются до тех пор недоступные просторы нашей души и самосознания.