Сколько налогов платит малый бизнес. Экспертный опрос

4 декабря, 2020, 13:27

Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова выразила сомнение в том, что многие физические лица-предприниматели (ФЛП) платят по крайней мере 8 тыс. грн налогов в год

"Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов в год 8 тыс. грн", - сказала Третьякова при рассмотрении президентской инициативы по поддержке пострадавшего от карантина бизнеса. Она также выразила убеждение, что государство должно помочь в первую очередь тем, кто платит налоги.

Журналистка Еспресо.TV Ольга Чайка спросила у экспертов, сколько налогов платят ФОПы, или 8 тыс. Грн - это справедливая компенсация, и насколько вероятно, что помощь получат те, кто налогов не платит.

Мы также обращались за комментариями Галины Третьяковой в пресс-службу фракции "Слуга народа", но нам передали, что в связи с высокой загруженностью в пленарную неделю народный депутат не дает комментарии.

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор аналитического центра CASE-Украина, с октября 2006 года руководитель проекта "Цена государства":

Физическое лицо - предприниматель (ФЛП) первой группы (есть несколько групп единого налога для ФЛП, первая - это самый бизнес, - ред.) платит около 200 грн в месяц, у них там набегает 2400 грн в год. То есть если смотреть на налоги, они платят совсем мало, но у них достаточно серьезные ограничения по обращению средств.

Кроме налога, этот ФЛП еще платит единый социальный взнос (ЕСВ), который на сегодня составляет более 1 тыс. грн в месяц. Считается, что это взнос на пенсионное страхование, который начисляется этом же ФОПу, но природа его налоговая. Плюс уплаченный ЕСВ фактически идет на содержание сегодняшних пенсионеров, а не на накопление для предпринимателя.

ФОПы второй группы платят 944 грн в месяц. Это явно более 8 тыс. грн в год, о которых сказала госпожа Третьякова. Кроме ЕСВ.

ФОПы третьей группы платят тот же ЕСВ и плюс 5% от оборота. Оборот, конечно, может быть не очень большой.

Наверное, депутат имела в виду только налоги, без единого социального взноса, который может составлять около 12 тыс. грн в год.

Мои коллеги провели исследование о путях уклонения от налогообложения в Украине. Оно четко показывает, что уклонение через ФОПы на самом деле небольшое. Основные злоупотребления идут на немного высшем уровне, через Таможню и Налоговую.

Хватит пострадавшему бизнеса 8 тыс. грн? В каждом случае это отдельная история.

У нас большинство микропредприятий существуют потому, что надо как-то выживать. То есть не должен делать, и человек начинает что-то продавать. Если бы было постоянное место трудоустройства, то у человека бы статуса предпринимателя не было. Мне сложно сказать, какая часть людей, страдающих от ограничений, являются именно такими.

Для того, чтобы построить бизнес, который зависит от оборота клиентов, надо год или даже больше работать себе в убыток, прежде чем выйти на прибыльность. И если умирает бизнес, а не ФЛП как вариант трудоустройства, то, конечно, 8 тыс. грн не будет компенсацией.

Алексей Иванкив, основатель Opendatabot:

Мы обсуждаем систему, которая сложилась в стране за 17, может даже 20 лет. Мне кажется, упрощенная система налогообложения была одним из факторов развития украинского малого бизнеса. В том числе и сферы IT, которая использует возможности, что дает ей упрощенная система, чтобы не платить те 50-60% от зарплаты, которая является основной, скажем так, затратной частью.

Поэтому говорить о том, что система, состоящая 20 лет, приводит к уклонению от уплаты налогов, и эту систему нужно разрушать, наверное, не совсем корректно.

Мне лично, как той же частному предпринимателю, который 20 лет исправно платит налоги, больше нравится идея налоговых каникул. Чтобы мне определенную сумму дали возможность не платить налогами, а оставить у себя.

Но я так понимаю, что государству хочется более явно показать заботу о предпринимателях. Хотя мы понимаем, что во время карантина в марте и апреле были каникулы на два месяца на единый социальный взнос для каждого ФЛП. Также на местах, например, в Днепре, мы платили 50% единого налога.

То есть на самом деле это все уже в каком-то виде было, и оно, я думаю, кому-то помогло. Понятное дело, что это сумма небольшая. Но основная идея, я думаю, - это некий шаг в сторону частных предпринимателей.

Получит ли кто-то помощь безосновательно? Этот вопрос связан со сложностью администрирования этих выплат. Потому что субъектами этой помощи является сорок седьмой класс видов деятельности, это розничная торговля. И, конечно же, что розничная торговля продуктами питания не было никаких ограничений за время карантина, и в ближайшее время, надеюсь, не будет. Соответственно, 40 тыс. человек из 640 тыс. Частных предпринимателей, находящихся на сорок седьмой группе, вроде получат помощь незаслуженно. Но в проект закона написано, что они должны будут сами доказать, что на них было наложено ограничение.

Стоит помнить, что, во-первых, мы обсуждаем еще не принятый проект закона. Во-вторых, он содержит достаточно много исключений, и в конце говорится о единовременное пособие предпринимателю.

Олег Гетьман, экономист, координатор экономических групп Экономической экспертной платформы:

Заявление госпожи Третьяковой достаточно эмоциональнаое. Но давайте рассмотрим вопрос ФЛП по группам. Средняя статистическая цифра по всем группам - это примерно 13 тыс. грн налогов в год.

Однако, если рассматривать исключительно первую и вторую группу, составляет большинство предпринимателей, первая группа платит примерно 2500 грн; вторая группа - в среднем 12 тыс. грн в год.

Поэтому, если усреднить первую и вторую группу, то мы действительно получаем меньше 8 тыс. грн в год.

В Украине примерно 350 тыс. ФЛП первой группы и примерно 550 тыс. ФЛП второй группы (по данным "Опендатабот", всего в Украине 1 млн 895 тыс. 489 активных ФЛП, то есть речь идет примерно о 18,5% и 29% соответственно, - ред.).

Мне, конечно, сложно сказать, о чем говорила госпожа Третьякова, но в контексте помощи торговли, мелким услугам и т.д. - это первая и вторая группа ФЛП.

ФОПам на третьей группе точно не нужна помощь. Это ITшникы, которые прекрасно себя чувствуют, работая удаленно; это аудиторы; мощные юристы, которые, по моему мнению, хорошо зарабатывают и им не запрещают работать.

Относительно компенсации. По моему мнению, было бы справедливо сделать следующим образом: компенсировать ФОПу, которому запрещают работать, сумму уплаченных им налогов за прошлый год. Так ФОПы первой группы получили бы около 3 тыс. грн, а ФОПы второй группы - около 12 тыс. грн.

Всех уравнять, когда один заплатил 3,5 тыс. грн, а второй - 30 тыс. грн в год, а запрещено работать обоим, - так у них разные доходы и различные расходы.

Или приличная компенсация 8 тыс. грн - это зависит от того, насколько и как запретить работать. Если это действительно запрет работать на 2-3 недели - это для мелкого и микробизнеса, как парикмахерская или киоск, это достаточно соответствующая сумма. Конечно, если запретили работать кинотеатру или большому ресторану в течение трех недель - это совсем другие цифры.

Сейчас у государства средств на эти выплаты нет. Президент пообещал, поэтому их нужно найти. Это уже задача Министерства финансов, Министерства экономики, они будут искать. Это может быть приватизация предприятий, которые давно уже нужно было приватизировать, или помощь МВФ и Всемирного банка.

Кто будет не охвачен помощью - это важный вопрос. Но мы не знаем, кого они хотят закрыть. Они подали закон о компенсации, не имея постановления Кабмина о будущем локдауне. Существенное закрытие на 2-3 недели планируется в конце декабря - начале января. Именно это нужно будет компенсировать. И закон может разойтись с тем, что закроет Кабинет министров.

Анна Вахитова, профессор Киевской школы экономики, старший экономист в Киевском экономическом институте:

Я считаю, что заявление Галины Третьяковой как минимум некорректно, а если будем говорить откровенно - достаточно хамское. И форма ее выражения отвлекает от главного.

Ее фразу можно понять следующим образом: предприниматели, которые не заплатили налогов на 8 тыс. грн в год, не имеют права на помощь от государства в связи с ковидом.

Вероятно, она имела в виду фиктивные ФОПы. Все прекрасно знают схемы, как можно уклоняться от уплаты налогов за счет фиктивных ФЛП. Это и чеки на ФЛП, которые получаешь в ресторане, и когда в каком-то крутом магазине каждую отдельную вещь продают от имени отдельного ФЛП, или когда в конце месяца вдруг во всех ломаются терминалы и просят заплатить наличными, а не картой. Здесь схем немеряно.

И я бы сказала, чем больше бизнес, тем больше у них возможностей уклоняться (через ФОПы или нет). Потому что они могут привлечь более профессиональных экспертов и бухгалтеров.

Это и есть вопрос несправедливости. Из того, что я поняла, многих возмущает то, что у нас налоговая система несправедлива, а власть использует одни элементы и умалчивает другие.

Например, госпожа Третьякова переживает, что мы поможем тем, кто не заслуживает эти выплаты. Но она ничего не говорит о тех, кому мы не выплатим, а они заслуживают. Потому что они имели потери весной, или они вынуждены были закрыться и тому подобное.

Конечно, надо смотреть, как они этот механизм пропишут, но всегда, в каждой системе, есть люди, которые остаются "за бортом". И почему она считает, что тех, кому мы несправедливо выплатим, гораздо больше, чем тех, кому по делу не выплатим?

По объему выплат. Когда я имела дискуссию по выплатам на ребенка. Если мы отъедем от Киева на 100 км, в сельской местности, где доходы людей намного ниже, чем в столице, - это серьезная поддержка. Поэтому все зависит от того, где эти ФОПы и насколько критичная у них ситуация. 8 тыс. грн - это мало, но это может быть хорошей поддержкой.

Есть ли у государства эти деньги? Накануне выступления госпожи Третьяковой шла дискуссия о том, что в бюджете нет денег и начинаются проблемы, попытки выжать из МВФ хоть что-то, и эти попытки не успешны. Пока мы делаем вид, что мы как-то выкрутимся (печатая или не печатая деньги).

А теперь мы делаем еще одну такую дыру - и непонятно, с чего мы ее покроем. Это как раз то, на чем стоило бы фокусировать эту дискуссию.

Я считаю, что у государства сейчас дырка в кармане. И не принимая деньги по любой другой статье расходов эти выплаты сделать невозможно, не с чего.

Но президент уже пообещал. С точки зрения политической целесообразности невозможно сейчас выйти и сказать: "Ой, вы знаете, мы немного посмотрели в бюджет и поняли, что денег нет". Я думаю, что, скорее всего, будут пытаться временно или постоянно перебросить деньги с какой-то другой статьи. Может, ковидного фонда, может, дороги какие-то недофинансируют. Я не знаю, как это видят люди, которые будут отвечать за это - работники Минфина и Госказначейства. Но я думаю, что как-то начнут выкручиваться и выплачивать эти деньги. Это важный момент для их имиджа, поэтому эти деньги где-то возьмут.