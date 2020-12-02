Виталий Портников: «ценности» ради власти

2 декабря, 2020, 15:14

В старом популярном фильме «Клетка для чудаков» журналисты фотографируют одного из главных героев, лидера правой партии, защищающего традиционные ценности, когда он в женском наряде пытается скрыться из местного день гей-клуба. Справедливости ради надо сказать, что наш герой оказался в этом клубе не по собственной воле, был обманут дочерью, мечтавший о браке с сыном владельца заведения. Но скандал есть скандал.

Жизнь как правило, намного ярче любых кинематографических сюжетов. На днях бельгийская полиция задержала некоего гражданина, который пытался скрыться после участия в неразрешенной из-за пандемиивечеринке. Гражданин так боялся встречи с полицией, что сбежал от неё по водосточной трубе и поранил руку. Как выяснилось, всё это не из-за страха быть оштрафованным из-за участия в мероприятии. Граждане оказался депутатомЕвропейского парламента от венгерской правящей партии ФИДЕС Йожефом Сайером, давним соратником премьер-министра Виктор Орбана, защитником традиционных семейных ценностей, образцовым семьянином (супруга - судья Конституционного суда). При нём были обнаружены наркотики, а сама вечеринка охарактеризована бельгийской полицией как гей-оргия.

Депутат уже заявил о своем уходе из Европейского парламента. Наблюдатели говорят что эта почти анекдотическая история может нанести серьезный удар по репутации партии, позиции который он отстаивал на протяжении многих десятилетий. Но ведь это ровно тот случай, когда люди сами хотят обманываться, а ловкачи с удовольствием их обманывают. «Консерваторы» на Западе ради удержания власти и борьбы с либералами и зловещим Соросом, который уже завтра отберет власть у Орбана, Качиньского или Трампа. Коррупционеры на Востоке ради прибыли ипревращения своих стран в настоящиеконцентрационные лагеря, содержание в которых населения объявляется величайшим благом для него самого. Никакого другого средства для защиты «скреп» и семейного очага просто нет. Поэтому нужно терпеть Путина и Лукашенко до смерти, а то Майдан нападет и гей-парады начнутся. Разница между востоком и западом только в том, что депутат Европарламента вынужден предаваться своим подлинным страстям, тщательно скрывая настоящую жизнь от полиции и общественного мнения. А какой-нибудь депутатГосударственной думы может хоть целую воинскую часть на подмосковную дачупригласить. И об этом никто никогда не узнает, потому что кто-нибудь из руководителей полиции тоже будет в сауне на этой даче. В этом смысле обманывать людей на Рублевке или в Конча-Заспе гораздо удобнее, чем вцивилизованном мире.

Но история с теперь уже бывшим европейским депутатом должна напомнить, что на самом деле стоит за всей этой демагогией, за всеми этими постными лицами опытных развратников, за всеми этими скрепами напоказ, за всеми этими обещаниями наказать всех, кроме себя, своих детей, своих родственников и друзей. Настоящая нравственность никогда не транслирует себя через мегафон, всегда толерантна по отношению к другим и не пытается использовать в качестве компенсации за свою добродетель получение должности или выгоды. Это должен помнить тот, кто голосует за поборников морали или популистских болтунов. Лучше, чтобы ещё до, чем после голосования ты понял, что тебя просто используют, что над тобой потешаются, что люди, которым ты доверяешь, считаю тебя неисправимым идиотом и неудачником и особо этого не скрывают, даже когда объявляют себя твоими слугами. Понимание этого простого факта – единственная возможность не чувствовать себя вечным дураком. Избирателей украинской власти это касается в ещё большей степени, чем их венгерских соседей.