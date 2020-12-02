В Израиле смеются с украинского интеллектуального локдауна, – Роман Гольдман

2 декабря, 2020, 18:35

Израильский медик рассказал об эффективности локдаунов и опыте борьбы с коронавирусом

Генеральный директор первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман в прямом эфире программы "Главное" телеканала "Эспрессо" рассказал о том, как Израиль борется с коронавирусом, а также, когда наступит конец пандемии.

В Украине очень много людей и местных властей саботируют карантин. Почему такая реакция?

Видим похожее отношение к карантину и в Украине, и в Израиле. Народы Украины и Израиля очень похожие. И видим, что готовность соблюдать даже минимальные меры очень низкая. Мне кажется, что есть совокупность факторов, которые к этому приводят.

Прежде всего, то, что большая часть населения достаточно легкомысленно относится к коронавирусу в целом. Нет информирования что от властей Израиля, что от медицинского сообщества в плане какой-то логической конструкции. Например, одна из серьезных проблем, которую мы видим сегодня, это то, что достаточно положительного теста на COVID-19 и жалоб человека на самочувствие – и пациента могут госпитализировать.

В Израиле мы из 100 положительных случаев госпитализируем только 5 пациентов. 95% пациентов лечатся дома. Это дает нам возможность давать им гибридную медицину онлайн, доставлять медикаменты домой и оставить места в больницах для крайних случаев – для того, что в медицине называют иммунной фазой. Со 100% носителей только 5% пациентов нужны медицинские интервенции.

Еще одна причина – недостаточная финансовая поддержка, что в Израиле, что в Украине. Мы видим, что в Израиле очень много безработных – 1,2 млн. Из 9-миллионного населения – 1,2 млн безработных новых израильтян, которым некуда возвращаться.

Я общаюсь со многими украинскими коллегами и тоже это слышу – недостаток материальной базы, оборудования, дотаций, я даже слышу, что пациенты самостоятельно оплачивают тесты. В Израиле вся медицина, которая требуется больным с коронавирусом, – бесплатная, все госпитализации, реанимации, медикаменты, тесты в нелимитированном количестве, все полностью бесплатно. Все это покрывает страховая медицина.

Как контролируют людей, которые лечатся дома?

Три месяца назад, когда мы поняли, что пандемия и коронавирус с нами надолго, контроль над этой ситуацией передан министерству обороны.

Как пациенты лечатся дома? Первое – это измерение температуры, второе – это измерение сатурации. Если сатурация в пределах от 90 до 100 и температура ниже, чем 37,7 – мы считаем, что это легкий или средний случай.

Мы наблюдаем такую тенденцию: около 20% пациентов бессимптомные. То есть это пациенты, которым делали тест, потому что, например, в семье кто-то был инфицирован, и мы видим, что они были заражены коронавирусом, но в них вообще никаких симптомов нет. Следующая группа, около 35%, это пациенты с легкими симптомами. Это пациенты, которые испытывают дискомфорт, стресс, но в них даже нет температуры. Симптомы бывают очень разные, от головной боли до боли в животе, боли глаз, горла. Третья группа, мы ее называем средней, это также 35%, это та группа, в которой легкая температура, различные боли, боли в мышцах, эти пациенты также остаются дома.

Остальные 10% – это пациенты, нуждающиеся во внутривенном лечении, в какой-то поддержке – кислородные маски, ИВЛ, только тогда есть соответствующая терапия, которую мы им предоставляем.

Можно сделать простой логический вывод: 90% больных – это носители вируса, это даже не пациенты. Они должны быть дома, прислушиваться к медсестрам и врачам и сидеть на самоизоляции.

Какая в целом ситуация в Израиле? В Украине говорят о введении жесткого локдауна, и мы не знаем, надо ли вообще его вводить?

Наши аналитики, наши эксперты комментируют ваш локдаун с такой легкой улыбкой, он выглядит маргинализированным и некомпетентным. Если делать локдаун, то закрывать нужно все. У нас в Израиле, когда три месяца назад зафиксировали вторую волну, был локдаун. Не работают школы и вузы – все обучение происходит дистанционно, принимаются только экстренные пациенты, если случаи не срочные, их пытаются переносить, ограниченно работает общественный транспорт – в автобус может зайти только лимитированное количество людей, весь бизнес, все торговые центры и рестораны – закрыты. Это уже три месяца и это уже вторая волна. Первая волна также длилась около трех месяцев.

Все это должно работать в комплексе, должна быть дотация, поддержка финансовая. Финансовая ситуация в стране очень сложная, что в Израиле, что в Украине. И менталитет наш тоже похожий, напомню, что именно украинцы основали Израиль, первая миграция в Израиль была из Харькова, из Украины, и все наши главы государства родились в Украине, начиная от Голды Меир, поэтому по менталитету мы очень похожи.

Поэтому, если резюмировать ваш вопрос, – локдаун частично, на выходных, не даст никакого результата. Если делать локдаун – его надо делать полностью, тогда мы можем добиться снижения количества новых пациентов и снизить нагрузку на больницы. И это даст влияние на экономику, потому что мы сможем быстро вернуться к повседневной жизни.

Мне кажется, что сегодня украинские врачи делают невозможное. Я знаю очень мало стран, где медицинские эксперты могли бы выдержать такую нагрузку – недостаток оплат, среднего медицинского персонала, дотаций, медицинского страхования и материальной базы. Поэтому я хотел бы передать огромные слова поддержки украинским врачам, которые делают невозможное.

В Израиле выделен колоссальный бюджет – около 50 млрд дол. США на борьбу с коронавирусом, поэтому когда мы говорим о локдауне – то закрыто все, все торговые центры, рестораны, абсолютно все. И ни одному израильскому бизнесмену не пришло бы в голову открыть ресторан, потому что это интерпретировалось бы как предательство народа.

Мир начинает вакцинацию. Будет ли она эффективной?

Вакцина, слава Богу, не за горами, и гонки за вакциной сегодня уже приближаются к финишу. В Израиле мы начнем вакцинацию через 60 дней. Есть подписанные договора с компаниями Pfizerта Moderna.

Эффективность вакцины доказана западной доказательной медициной и документацией. Думаю, что это большая победа. Это начало конца пандемии.

Какой процент людей должен пройти вакцинацию, чтобы она была эффективной?

Мы у себя в клинике, а наш медицинский центр – это флагман израильской медицины, не наблюдаем повторных заражений. В мире нет случаев, когда повторные заражения описываются в литературе и статистически.

Есть теория, но она еще не подтверждена, повторно заразиться коронавирусом невозможно – так же как ветрянкой: как вы знаете, люди, которые переболели ветрянкой, повторно заразиться не могут. Также мы знаем, что пациент с коронавирусом является заразным 8 дней, на девятый день – он уже не заражает.

Поэтому эффективность такой прививки, как мне кажется, будет колоссальной. И учитывая, сколько вакцин закупают страны, думаю, что эффективность будет высокой.

Локдаун у нас выглядит необратимым. Что, по вашему мнению, нужно сделать в первую очередь?

Считаю, что теперь, когда ситуация настолько сложная, это вызов для всей украинской нации. Нужно объединиться. Не надо искать виновных, не надо критиковать, а надо выполнять инструкции, которые правительство и страна выбрали.

Если страна, глава государства, медицинское сообщество взвесили и приняли определенный курс, его надо поддержать. Если каждый начнет заниматься самолечением, здесь он будет придерживаться, а здесь – не будет, то будет хаос. Сейчас хаос принесет еще более тяжкие последствия.

Уже не за горами вакцина. И, мне кажется, и Украина, и Израиль смогут побороть пандемию.