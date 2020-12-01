Виталий Портников: проблема - не в Украине

1 декабря, 2020, 15:05

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении пожаловаться в НАТО на действия Украины по отношению к закарпатским венграм.

Так глава венгерского внешнеполитического ведомства отреагировал на недавние обыски в одной из венгерских благотворительных организаций - по сообщениям источников в Обществе венгерской культуры Закарпатья и на квартире у председателя этой организации и Партии венгров Украины Василия Брензовича. СБУ подозревает организацию в деятельности, направленной на подрыв государственного суверенитета Украины.

И это - уже не история с языком образования в венгерских школах страны, не вмешательство венгерских политиков в избирательную кампанию на местных выборах в Украине. Это - самый серьезный кризис в венгерско-украинских отношениях последних лет. При этом Дональда Трампа, который мог бы удержать венгерского премьера Виктора Орбана от решительных действий, уже фактически нет. А Владимир Путин есть.

Не буду сейчас вдаваться в подлинные причины того, что произошло – только следствие покажет, насколько обоснованы были подозрения СБУ.Этот текст о другом - о взаимоотношениях Киева и Будапешта.

Накануне избрания Владимира Зеленского президентом страны у многих политиков в соседних странах - и у многих наших соотечественников, сторонников новой власти - возникли иллюзии, что все проблемы из-за неправильной внешней политики Петра Порошенко. Это Порошенко не может договориться с Путиным. Это Порошенко и «националисты» во власти раздражают Орбана. Это Порошенко не понимает тревог Дуды и Качиньского! Стоит только сменить власть, как проблемы исчезнут сами собой.

Хочется спросить: и как, исчезли? Разве не очевидно, что сохранение присутствия российских войск на украинской территории — одна из главных политических задач Владимира Путина, что позволяет ему сохранять влияние на украинскую политическую ситуацию и оказывать давление на Киев? Разве не очевидно, что педалирования проблем венгерских этнических меньшинств – одно из главных направлений политики правительства Виктор Орбана, позволяющее сохранять власть и демонстрировать наличие собственных интересов в Евросоюзе и НАТО? О совпадении интересов Орбана и Путина я уже и не упоминаю. Разве не очевидно, что отношение польских консерваторов к политике исторической памяти — важный инструмент мобилизации их электората и в конечном счете сохранения власти.

И оказывается, что дело не в Порошенко и не в Зеленском. А в том, что у наших соседей есть свои собственные интересы, которые не совпадают с нашими. Другое дело, что отношение к Украине и отношение Венгрии и Польши нельзя даже и сравнивать. Российский режим - откровенный враг Украины. Польша и Венгрия - наши партнеры. Но даже в отношениях с партнерами существует временами критическое несовпадение интересов: достаточно посмотреть на отношения двух членов НАТО, Греции и Турции.

Нам просто нужно научиться жить с этим, быть готовыми защищать интересы своей страны и не обвинять в отсутствии взаимопонимания собственную власть. Тогда и нам будет легче противостоять популистским силам в своей стране.