В поисках антидепрессантов

1 декабря, 2020, 14:12

Как сообщают польские медиа, в этом году поляки закупили уже 20,7 млн упаковок антидепрессантов, а это на миллион упаковок больше, чем в прошлом году

Я, к сожалению, не нашел соответствующей статистики по украинцам, однако нетрудно понять, что на фоне борьбы с ковидом наши дела с психологическим здоровьем тоже далеко не блестящи. Спасаясь от стресса, люди прибегают к химическим средствам, поднимающим или выравнивающим настроение, для многих это единственный способ удержаться от впадения в более глубокую депрессию или даже от самоубийства. Наиболее незащищенные слои населения как в психологическом, так и в материальном плане по-своему реагируют на вынужденную безработицу, нокдаун локдауна и другие ограничения, вводимые в общественной жизни, - и на улицах наших городов становится все больше пьяных.

Я помню начало 1990-х годов, когда также происходила масштабная смена парадигмы, когда рушился привычный государственный строй и каждый из многочисленных жителей многомиллионного Советского Союза оказался лицом к лицу с грозными и неизвестными ранее проблемами. Где найти работу? Или же, если работа была, когда можно будет получить зарплату, которую уже месяц... два... полгода не выплачивают? Или же, если зарплату все-таки выдали в виде товаров, предназначенных для бартера, всех этих кофемолок, утюгов, молотков и прочих дрелей, - где продать эти вещи, чтобы получить за них реальные деньги и купить - наконец! - продукты, одежду, лекарства, а если останется, то еще и заплатить долг за коммунальные услуги? Каждый, кто пережил то тяжелое время, пожалуй, навсегда запомнит, как трудно приходилось всем нам - не жить - выживать.

Однако тяжелые времена пережили не все. Многие трудолюбивые, умные и талантливые люди сломались, увидев крах устойчивого жизненного строя. Церкви тогда только приходили в себя от многолетнего давления и преследований, некоторые, вот как греко-католическая, вообще только вышли из подполья. Психотерапевтов, так расцвевших ныне, тогда еще не было. Антидепрессантов, как я понимаю, в то время также еще не существовало или же они были доступны для довольно узких социальных групп. Да и какие там антидепрессанты, когда в доме уже неделю хлеба нет и не за что его купить? Поэтому в поисках психологической защиты и поддержки, обезболивающего для души, если так можно сказать, миллионы наших сограждан окунулись в многолетний запой. Это были преимущественно идеалисты и романтики, специалисты в каких-то редких и малоизвестных обывателю областях. Они сгорали от стыда, представляя себя - кандидата или доцента престижного некогда учебного заведения, актера никому не нужного театра, автора нескольких поэтических сборников и т.п. на многолюдном базаре, которым тогда стала вся страна, со шнурками для обуви, теми же кофемолками и утюгами, в тоскливом ежедневном выглядывании своего покупателя, которым не раз оказывался более оборотистый на жизненном торжище твой вчерашний студент, или поклонник твоей сценической игры, или благодарный читатель, что знал наизусть десятка два твоих лучших стихотворений...

Опять же, если ты всю жизнь преподавал философию или до беспамятства был влюблен в романо-германскую филологию или в произведения всех этих Бодлеров-Рильке-Антоничей, которых не услышишь из базарных репродукторов в исполнении тех, кто самозабвенно распевает уголовные куплеты, то полюбить торговлю и спекуляцию китайскими товарами как-то не так уж и просто. Алкоголизм - разновидность радикального эскапизма, всегда доступен для самых униженных и непрактичных. Поэтому не приходится удивляться, что когда в конце 90-х наконец забрежжил свет, мы уже не встретили в любимых кафе, лекционных залах университетов и в магазинах очень многих знакомых. Защищаясь от тьмы, от невыносимого психологического давления, они сгорели в алкогольном и наркотическом пламени, как погибают хрупкие беззащитные бабочки, доверчиво летящие на ночной огонь.

С тех пор я практически не встречал пьяных людей на улицах. Исчезли неизменные коллективы, с утра до ночи караулившие под каким-нибудь печально известным на районе гадюшником, требуя, но чаще все-таки умоляя о спасительной гривне на рюмку отравы. Безвести отошла та своеобразная контркультура пьянства с характерным сленгом, известными персонажами и умопомрачительными историями о том, как вчера удалось напиться до поросячьего визга. Годами нелеченые, некормленые, ободранные, никому на свете не нужные, эти люди, знатоки древних языков, философских концепций и изящных сонетов, навеки ушли в небытие. Можно бы немного взгрустнуть, вспоминая о их несчастной судьбе, но уже накатывалась новая волна жизненных запросов и неотложных проблем, поэтому об этом сгоревшем поколении все как-то сразу, а некоторые и с облегчением, начали забывать.

И вот неожиданно они опять начали появляться перед глазами. Те самые женщины с разбитыми лицами, девушки, что спят на парапетах, а в изголовьи у них стоят пустые пузырьки из-под настойки боярышника, парни, пьяные еще с ночи, едва держась на ногах, похмеляющиеся пивом спозаранку. Я с ужасом - без всякого преувеличения - с ужасом смотрю на эти узнаваемые фигуры, которые кажутся почти призрачными, и не верю своим глазам. Почему люди снова начали пить? Почему опять прячутся от реальности туда, откуда нет возврата? И понимаю одно, что как раз сейчас чрезвычайно важно, чтобы двери наших церквей оставались открытыми, чтобы священники могли служить Литургию, выслушивать исповеди, отпускать грехи и причащать. Во-первых, это, в отличие от сеансов у психотерапевта, полностью бесплатно, реальную же терапевтическую помощь, которую получают потерпевшие слои населения, трудно переоценить. Во-вторых, эта помощь, в отличие от недешевых антидепрессантов, не вызывает зависимости. Если же и вызывает, то это зависимость не от химических реакций в организме, а от самого Бога. Такая зависимость, как мы знаем, есть наивысшей и наиболее возможной для человека свободой.