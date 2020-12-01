Проиграть войну за 38 минут

2 декабря, 2020, 11:27

Взлет и падение занзибарского султаната

Самой короткой войной в истории считают войну Британской империи с занзибарским султаном Халедом ибн Баргашем в 1896 году. Обладатель этого африканского острова умудрился проиграть ее меньше чем за час. Потеряв 570 солдат, всю свою артиллерию и флот, состоявший, впрочем, всего лишь из одного военного корабля и двух баркасов. С британской стороны при этом был ранен один младший офицер.

Британские военные у захваченной ими занзибарской пушки (wikimedia)

В Книге рекордов Гиннеса, да и вообще в европейской литературе этот конфликт вспоминают скорее как забавный курьез. Но на самом деле эта война была лишь финальным эпизодом борьбы западных государств за колонизацию всей Восточной Африки. Борьбы, в которой европейцы также терпели позорные поражения. Португальцев, скажем, их достижений времен Великих географических открытий в XVII веке лишили обладатели Омана - аравийского государства, украинцам больше известного благодаря странному визиту в него президента Зеленского.

С тех пор острова у восточного берега Африки оставались оманскими колониями - случай в чем-то уникальный, ведь это была чуть ли не единственная колониальная держава исламского мира. У Занзибара был и собственный правитель - он имел титул «мвини мкуу», но его власть была ограничена местными делами (впрочем, это вполне соответствовало практике европейцев, которые часто довольствовались в колониях «протекцией» над местными обладателями).

Руины дворца "мвини мкуу" в Дунге. На фото - автор текста

В 1840 году оманский султан Саид решил перенести свою столицу из родного Маската на африканское побережье, ближе к главным источникам поступлений в государственную казну. Ход довольно неожиданный, но опять-таки не оригинальный. За несколько десятилетий до этого похожий маневр сделали португальские короли, под угрозой наполеоновского вторжения перебравшись в Бразилию. Правда, завершилось это переселение отделением колонии от метрополии - при активном участии наследника португальского престола, который стал бразильским императором. Подобный сценарий в итоге повторился и с Занзибаром, разве что в его случае отделилась уже не колония, а сама метрополия - Оман.

Султан Саид (wikimedia)

Впрочем, во время правления Саида его империя оставалась цельной. Наместником Омана он назначил сына. Занзибарских "мвини мкуу" тоже не трогали - просто для себя султан построил на острове отдельный город, который и стал его столицей. До этого каменных зданий на Занзибаре почти не было (мечети и дворцы правителей не в счет), туземцев устраивали и деревянные постройки, покрытые пальмовыми листьями. Переселенцы из Омана принесли с собой собственные традиции строительства и представления о комфорте - и настолько поразили этим местных жителей, что возведенную арабами столицу они до сих пор называют "Каменным городом".

"Каменный город" на Занзибаре. Фото автора текста

Султан Саид заботился не только о развитии хозяйства Занзибара и окружающего архипелага, но и об увеличении владений на континенте - прежде всего потому, что эти владения обеспечивали рабами созданные на острове плантации. Охотясь за "живым товаром", работорговцы распространили власть Занзибара до горы Кения и больших африканских озер - Виктории и Танганьики. А некоторые из их караванов достигали Конго и Анголы. Фактически под контролем султаната оказалась десятая часть Африки. Неудивительно, что бурная экспансия султаната встревожила колонизаторов-европейцев. И наибольшее недовольство демонстрировали британцы.

По иронии судьбы сам Саид был англофилом, много времени проводил в беседах с британским представителем Эткинсом Гамертоном и очень хотел понравиться королеве Виктории. Он даже отправил в Лондон посольство с подарками, среди которых были замечательные арабские скакуны. Королева посланцев султана приняла, отблагодарила его собственными «гостинцами» - экипажем и чайным сервизом и настойчиво попросила... прекратить торговлю людьми, которая позорит его как владыку и противоречит человеческой природе.

Помещение, в котором держали рабов перед продажей на рынке Занзибара. Фото автора текста

Исполнить просьбу Виктории для Саида означало отказаться от львиной доли государственных доходов - ведь работорговцы платили в его казну большую пошлину. Не говоря уже о прибыли от перепродажи невольников во французские колонии. Однако ссориться с британцами он тоже не хотел. Поэтому в 1845 году согласился подписать компромиссное соглашение, которое ограничивало торговлю рабами на африканском побережье и запрещало их вывоз на север - в Аравию и на Ближний Восток. Фактически дав добро на британский контроль над судоходством в Индийском Океане.

К тому же соглашение открыло европейцам путь вглубь континента. Теперь в Африку, используя "гостеприимный" Занзибар как базу, регулярно отправлялись путешественники и христианские миссионеры. А некоторые из них, в том числе знаменитый Дэвид Ливингстон, пытались сочетать эти два призвания. Исследовательские экспедиции имели целью не только изучать природу "черного континента" и распространять Слово Божие, но и остановить охоту на туземцев, которая - так уж совпало - обогащала посредников-занзибарцев.

Конечно, исследователи обычно и сами шли маршрутами работорговцев, использовали их помощь, а часто и сами не гнушались трудом рабов, за свободу которых якобы боролись. Но обычно африканцы относились к европейцам лояльнее. Слишком зловещей была репутация их предшественников - охотников на людей. Да и занзибарский султан не сделал почти ничего, чтобы хоть как-то изменить к лучшему жизнь в землях, оказавшихся под его властью.

Памятник жертвам работорговли в Занзибаре. Фото автора текста

Когда султан Саид умер, его сыновья перессорились между собой. Однако их и в дальнейшем объединяла одна черта, воспитанная, очевидно, отцом. Они все были англофилами. Поэтому и обратились за посредничеством в решении их спора за власть к британцам. А те приняли решение скорее в свою пользу. Новым правителем признали среднего сына Саида, Маджида. Но при этом утвердили отделение Омана, который достался старшему сыну Тувейни. И приняли в Индии в «почетную ссылку» младшего, Баргаша, который постоянно интриговал против Маджида. Несмотря на то что права последнего были подтверждены даже особой декларацией между Британией и Францией... Хотя, казалось бы, какое значение имеет признание монарха одной независимой страны монархами двух других, расположенных на другом конце света?

Европейцы продолжали настаивать на ограничении, а лучше и вообще отмене рабства. Однако количество рабов, которых поставляли в Занзибар, только росло. К 1866 году эта цифра достигла 20 000 в год (то есть за четверть века она возросла примерно вдвое). И если в дальнейшем торговля "живым товаром" пошла на спад, то не столько под давлением европейцев, сколько в связи с изменением конъюнктуры мирового рынка. Ведь гвоздика, на которой специализировались занзибарские плантации, стремительно подешевела и не находила сбыта. А производства каучука, кокосового и кунжутного масла, основанные как альтернатива пряностям, не требовали такого количества рабочих рук.

Султан Баргаш (wikimedia)

Ситуацию пытался исправить султан Баргаш, который таки сменил на престоле брата в 1870 году. К тому же в 1873 году умер тогдашний "мвини мкуу", который не оставил после себя потомков. Баргаш не стал искать ему преемника, сосредоточив в своих руках всю полноту власти. Но и британцы стали настойчивее. Когда султан отказался запретить работорговлю, они взяли в блокаду все порты на африканском побережье. Момбасу получили штурмом - и она стала центром первой британской колонии в Восточной Африке (будущей Кении). А затем предупредили, что возьмут в осаду и сам Занзибар.

Баргаш сопротивлялся недолго. Был подписан новый договор, запрещающий покупку и продажу невольников на всей территории султаната и гарантировавший защиту освобожденных рабов. Невольничьи рынки закрыли, а на месте самого большого из них в «Каменном городе» начали возводить христианский собор. На самом деле невольниками продолжали торговать, но подпольно. Но за соблюдением запрета теперь должны были следить британцы.

В знак окончательного урегулирования отношений между двумя государствами султана пригласили в Лондон. Посещение британской столицы произвело на Баргаша огромное впечатление, и он с рвением принялся менять жизнь в собственной. В "Каменном городе" наконец появились водопровод, электричество, фонари на центральной улице, телеграф, телефонная связь между дворцами правителя и фабрика по производству льда. Новая резиденция султана получила даже название "Дом чудес", потому что в ней было не только электрическое освещение, а даже лифт. Столовые приборы, которыми пользовался монарх, были теперь золотыми, а мебель обита не козьей шерстью, а тафтой и шелком.

"Дом чудес" - султанский дворец в Занзибаре. Фото автора текста

Впрочем, изменения коснулись не только быта. Была создана полиция, а реорганизацию армии Баргаш поручил лейтенанту Уильяму Мэтьюзу. Между Занзибаром и Аденом наладили постоянное пароходное сообщение. Главным советником султана снова стал британский представитель, теперь это был Джон Кирк.

Конечно, Баргаш понимал, что уступает часть суверенитета, но надеялся, что, получив все, что хотят, британцы хотя бы защитят его от посягательств других великих держав. Тем большим было его удивление, когда в 1884 году немцы, без каких-либо возражений со стороны Лондона, заключили «договор» с главарями племен, обитавших на территории, номинально подчиненной Занзибару, и объявили об аннексии 2,5 тысяч квадратных миль - до горы Килиманджаро. Султану об этом сообщили постфактум, еще и предложили согласиться со "свершившимся фактом". В следующем году история повторилась уже в другой части африканского побережья, принадлежавшего султанату. А для наглядности на рейде самого Занзибара появилась немецкая эскадра. "Друг" Кирк посоветовал Баргашу смириться - чтобы не поссорить Лондон с Берлином. И тот вынужден был признать аннексию.

Табличка с немецкой таможни в Восточной Африке. Фото автора текста

Через два месяца британцы посадили немцев за стол переговоров. Вместе с французами. Но не для защиты Занзибара. А для разделения его владений на континенте. Султану оставили полосу побережья длиной 750 миль и шириной десять миль. Баргашу и этот договор пришлось ратифицировать. А потом даже часть земель, оставленных ему колонизаторами, сдать в аренду «союзникам». Все эти события подорвали здоровье султана и в 1888 году он ушел из жизни.

Занзибарский трон унаследовал еще младший брат Баргаша, Халифа. Он окончательно отменил рабство в своих владениях и одновременно позволил немцам и британцам свободно рыбачить в водах, которые еще оставались под его контролем, за что был посвящен королевой Викторией в рыцари. А брат и преемник Халифы, султан Али, в 1890 году узнал, что Лондон и Берлин окончательно поделили между собой земли султаната. К тому же, в обмен на остров Гельголанд в Северном море немцы признали британский протекторат над самим Занзибаром и соседними островами. Главой правительства Али заставили назначить британского генерала Ллойда Метьюза. А после "союзники" стали назначать и самих султанов, объясняя это тем, что умершие правители... не успевали составить завещание.

Султан Халед (wikimedia)

В конце концов, когда в 1896 году британцы решили объявить правителем Хамуда бин Мухаммеда, очередного из многочисленных внуков "славного" султана Саида, свои претензии на трон заявил сын Баргаша Халед (собственно, он тоже был внуком Саида, но убежденным в том, что имеет больше прав на престол). Смелости претенденту, судя по некоторым не слишком надежным свидетельствам, придавали заверения в поддержке со стороны немцев, которые очевидно не прочь были пересмотреть недавние договоренности с Лондоном.

Официально Халед с британцами даже не ссорился. Он просто понимал, что те вряд ли согласятся признать его законным султаном, и поэтому старался действовать на опережение. Новоиспеченный правитель даже успел собрать почти трехтысячную армию для обороны "Дома чудес".

"Дом чудес" после обстрела британским флотом (wikimedia)

Британцы, впрочем, времени тоже не теряли и выдвинули "узурпатору" ультиматум с одним требованием - капитулировать. Халед до конца не верил, что «союзники» решатся стрелять по дворцу. Но ошибся. Точно в 9:00 утра 27 августа, когда истек срок ультиматума, британские корабли открыли огонь. Защитники разбежались сразу, и первым убежал сам Халед - он скрылся в немецком посольстве. Даже опустить флаг над "Домом чудес" было некому. Поэтому в конце концов мачту просто сбили метким выстрелом британцы. Это произошло на 38-й минуте войны.

Здание таможни в Занзибаре. Фото автора текста

Новым султаном Занзибара прямо в здании портовой таможни объявили все того же Хамуда. Он почти сразу в очередной раз отменил рабство (что, очевидно, должно было засвидетельствовать, что занзибарцев покорили "с высокой целью"), признал суверенитет Британии над своими владениями, а впоследствии даже своего сына отправил в метрополию - чтобы из него вырос образцовый подданый империи. Точку в истории независимого занзибарского султаната поставила сама королева Виктория, к благосклонности которой в свое время так стремился султан Саид. Из ее рук Хамуд получил высшую награду империи, которой награждали только за особые заслуги перед британской короной, - большой крест Ордена Святого Михаила и Святого Георгия.