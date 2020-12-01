Борис Давиденко: Большого бюджетного кризиса в декабре не будет

2 декабря, 2020, 07:45

В эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо Борис Давиденко говорил о возможных последствиях недовыполнения бюджета в этом году и помощи пострадавшему от ограничений бизнесу

Борис Давиденко возглавляет издание Liga.net с января 2019 года. Ранее был главным редактором аналитической платформы VoxUkraine, заместителем главного редактора и некоторое время шеф-редактором журнала Forbes Украина, откуда уволился вместе с частью коллектива в знак протеста против цензуры нового владельца в октябре 2013 года. В 2014-м впервые пришел работать в Liga.net, возглавил деловую редакцию. Начинал карьеру в отделе финансов ежедневной газеты "Дело". Учился на инженера в Киевском политехническом институте и на финансиста в Киевском национальном экономическом университете.

Ведущий программы - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Минфин заявил, что в бюджете не хватает $ 3 млрд для того, чтобы выполнить бюджет этого года. Что это значит для простого украинца?

Не совсем так. Минфину не хватает, как они и планировали в этом году, около 300 млрд грн. Это дефицит бюджета. А сейчас им не хватает $ 3 млрд для финансирования именно дефицита бюджета. По-простому - для того, чтобы проводить платежи и финансировать расходы.

Что это означает для простого украинца? В принципе, это не какая-то критическая ситуация. И это не значит, что не будут платиться зарплаты или пенсии - это защищенные статьи бюджета, и в любом случае, если обязательства страны в гривне, она гривну всегда сможет найти для того, чтобы заплатить пенсии и зарплаты.

Если эти $ 3 млрд не найдут, то будет большое недофинансирование некоторых расходов бюджета. Это какие-то капитальные инвестиции, то идет на строительство, то идет на развитие, - все эти вещи будут недофинансированы. И сейчас бюджет очень недофинансируется.

А где же можно взять эти деньги? Возможно, нам Международный валютный фонд поможет?

Надо обратить внимание, что едва ли не впервые министр финансов говорил именно, что не хватает в иностранной валюте. Он подчеркнул, что это то, что они планировали привлечь на внешних рынках, от наших иностранных партнеров, и в настоящее время не привлекли.

То есть напечатать мы их не можем, да?

Можем. Страна всегда может напечатать деньги. Это миф, что страны не печатают деньги. Когда не хватает денег, есть несколько способов, как их не напрямую, а более сложным путем напечатать. Но сейчас речь не идет о массированной печати, речь идет о том, чтобы все же привлечь миссию МВФ, подать сигнал внешним рынкам, что у нас все хорошо.

Была новость, что согласовали с МВФ основные критерии бюджета на 2021 год. Это хорошая новость, чтобы выйти на внешние рынки с большим заимствованиям и привлечь около названной цифры в $ 3 млрд на рынке еврооблигаций под не очень высокий процент, чтобы его потом можно было обслуживать. И таким образом закрыть потребности в финансировании бюджета.

Сейчас идет очень большое недофинансирование запланированных статей, и все бюджет не будет профинансирован. Здесь есть плохие вещи. Условно говоря, планировали построить школу, ее достроят в этом году, потому что денег не хватит. Но у нас будет меньше дефицит бюджета, чем планировали. Если помнишь, после начала пандемии пересмотрели бюджет и там был огромный дефицит более 7%. То сейчас экономисты говорят, что реальный дефицит бюджета будет около 4,5% за этот год.

Это хорошо. И хорошо, что будут зарплаты и не будет задержек с их выплатами.

Задержки могут быть. Мы же видели на этой неделе, были новости, что уже где-то задерживали средства. Но это более техническая проблема.

Я думаю, что не произойдет [кризиса]. Не знаю, мы можем себе представить, что Верховная Рада, депутаты не будут голосовать бюджет на 2021 на следующей неделе, что они не проголосуют пакет Зеленского о помощи пострадавшим от коронавируса, - тогда будут большие проблемы. Но если не будет этого, то плюс-минус мы пройдем без большого бюджетного кризиса.

Мы спрашивали людей на улицах, который министр экономики им запомнился, - и люди не знали, что ответить. Но одну фамилию прозвучало, это была Маркарова, которая на самом деле была министром финансов, а не министром экономики. Почему люди не знают фамилии наших топ-чиновников?

Пожалуй, это не очень плохо, что они не знают. Мне кажется, что у нас знают топ-чиновников в том случае, когда они оказываются в каком-то скандале, часто коррупционном скандале. На самом деле в нескольких правительствах не было каких безумных скандалов вроде "вышек Бойко" , которые были закуплены с переплатой в $ 300-400 млн. Это было более 10 лет назад. Таких скандалов нет - и, значит, люди не знают, кто в правительстве возглавляет экономический блок.

А вообще должность министра экономики - влиятельная?

У нас не завершена реформа госуправления. И у нас министерства раньше вообще были очень-очень крупными корпорациями. Под Министерством экономики были сотни компаний, под министерством инфраструктуры были сотни компаний с очень большими деньгами. И это были очень лакомые коррупционные министерства, потому что ты распоряжался очень большими деньгами.

И реформа направлена на то, чтобы от министерств забрать эти компании, приватизировать их, передать их в управление непосредственно Кабмину или холдинговым структурам. Эта реформа не завершена. Предыдущий министр экономики Тимофей Милованов отдавал компании. А министр, который пришел после него, Игорь Петрашко, он приостановил эту историю, не очень нравится экспертам.

Так, господин Борис назвал все же фамилия министра экономики, это Игорь Петрашко, а до этого был Тимофей Милованов, и короткий период между ними был Павел Кухта (и.о., - ред). Хочу отметить, что Министерство экономики заниматься не только вопросами приватизации государственных компаний, а также заниматься и помощью предпринимателям. Насколько Министерство экономики справляется с этой задачей сейчас? Я имею в виду вот эту историю с 8 тыс. предпринимателей, - это идея Министерства экономики, или кого-то другого?

Насколько я знаю, это не идея Министерства экономики. Эта идея появилась в окружении Администрации президента (сейчас Офис президента - ред.). И если спросить меня, хорошая это идея - я скажу, что это, пожалуй, лучшее, что украинская власть могла сделать и сделает для людей в течение десятилетий. Потому что это действительно простая, реальная, быстрая справедливая помощь. Без всяких легких кредитов, там, 5-7-9, компенсаций сложным путем, непонятно как, непонятно сколько. Это все четко и понятно.

Если вы входите в группу, которая пострадала от коронавируса, у вас там бар, ресторан, магазин, и вы там работаете, или вы ФЛП (физическое лицо-предприниматель, - ред.), Пожалуйста, вы можете получить 8 тыс. грн. И будем откровенны: если ты получил 8 тыс. грн, - ты уже не будешь голодать. Это деньги, за которые в Украине можно более-менее прилично то поесть. И это хорошая история.

Но для Киева, если считать, например, стоимость аренды помещения, если смотреть, какие расценки в столице, а не в регионах, то 8 тыс. грн не выглядит такой бешеной суммой помощи.

Здесь же можно сказать, что есть сложный путь помощи, которым пошли во время первого локдауна: там через биржу труда можно было как-то становиться, получать минимальную или какую-то зарплату. А есть простой путь как-то помочь людям. И да, возможно, 8 тыс. грн в Тернополе - это немного больше, чем 8 тыс. грн в Киеве. Но это лучше, чем ничего, и это, я подчеркиваю, по моему мнению это достаточно справедливый путь прямой помощи людям, которые пострадали.

Ты подал в ДИЯ свой налоговый номер, идентификационный код, описал причину, тебя за несколько дней проверили - и тебе пришли деньги. Это просто, понятно, и, я думаю, что эти деньги даже будут полезны для экономики, потому что люди их потратят, и это будет помощь другому бизнесу.

Если не будет жесткого локдауна, когда будет сложно тратить деньги. Вы сторонник жесткого локдауна на новогодние праздники? Или все же к этому вопросу стоит подойти иным образом?

Этот вопрос к экспертам в эпидемиологии. Мне кажется, как мы слышим, как мы видим, что у власти особого выхода нет. Это очень-очень сложное решение: ввести локдаун и нанести большой вред экономике, не делать его, но мы сталкиваемся с проблемой, что больницы будут переполнены, врачам придется принимать очень сложные решения, кого спасать, а кого не спасать и дать людям умирать дома. И конечно, когда ты выбираешь между человеческими жизнями и падением экономики, большинство выбирает человеческие жизни.