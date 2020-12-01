Андрей Пионтковский: Путинские понты посыпались, но с Лукашенко он пойдет до Гааги или Нюрнберга

1 декабря, 2020, 21:32

Антин Борковский

Деятель российской оппозиции в эфире программы телеканала Эспрессо «Студия Запад с Антоном Борковским» про трампиану, невиданное укрощение Путина Эрдоганом и замороженность наступления на Украину

Американская избирательная сага, насколько я понимаю, уже подошла к своему закономерному итогу. Люди Трампа начинают понемногу закрывать свои дела, хотя ещё осталось более 50 дней трамповского куража. И сейчас он пустился, скажем так, путём амнистирования своих бывших подельников. В первую очередь, наверно, это касается генерала Флинна, известного по скандальной истории с русским послом Кисляком.

Ну вы правильно сказали. В общем сага закончилось и все эти попытки Трампа оспорить результаты выборов, они закончились на пресс-конференции Джулиани, когда слеза у того потекла по лицу. Ну что, видимо крупнейшие в истории советской российской разведки агент Флинн - руководитель, я напомню нашим зрителям и слушателям, военной разведки США - амнистирован Трампом, но это только ягодки в этой кампании амнистии. Завершится она таким цветочком, как беспрецедентная амнистия самого себя, но тут есть один нюанс. Президент может амнистировать человека любого, в том числе - самого себя, за федеральные преступления, но не за преступления, которые преследуются судебными органами штатов. Штат Нью-Йорк выдвинул против Трампа очень серьезные финансовые обвинения. Сама амнистия не распространиться на эти преступления и их будет расследовать прокуратура Нью-Йорка. Так что вот, ждём последнего шага Трампа, где-то там 19-20 января — амнистии самого Дональда Трампа.

Удастся ли Байдену распутать кремлевские преступления или он пойдёт путем, так называемой «перезагрузки»?

Что касается «перезагрузки» с Россией, то показательная в понедельник была видео конференция, я на ней присутствовал в Аtlantic council, которая являться мозговым штабом демократической партии, два эксперта по России посол Дэниел Фрид и посол Александр Вершбоу представили свой новый доклад - рекомендацию администрации Байдена «How to deal with Russia» и основная рекомендация там, которая конечно ни в коем случае не заключается, так называемая рекомендация глобальной перезагрузки - вот ни на какую такую глобальную перезагрузку Москве не стоит надеяться, хотя она предпринимает значительные усилия, масса визитёров появляется в Вашингтоне, кстати хорошо известные украинской аудитории Фридман и Авен были здесь, представляя как бы разумные круги, так называемые, российского бизнеса, лоббируя эту перезагрузку. Но они с одной стороны играют такую роль условных либералов при путинском режиме и выполняют специальные как бы поручения Путина в Вашингтоне, но последняя миссия их провалилась, с ними просто не стали разговаривать.

Вы очень правильно отметили, что Кремль засуетился. И дело не только, скажем так, в Нагорно-Карабахском кейсе. Речь идёт о визите Лаврова в Минск: он провёл там несколько часовые встречи с Макеем, министром иностранных дел Беларуси и, соответственно, как-то, наверное, синхронизировался или передал главное послание белорусскому диктатору.

Ну она развивается как бы в контексте общей ситуации на постсоветском пространстве, тут вы справедливо упомянули Нагорный Карабах, это историческое событие... Я не хочу сейчас вникать в детали азербайджано-армянского конфликта, ставать там на чью-то сторону...Об этом тонны слов сказано. Важно другое и на это обратили внимание все и внешние наблюдатели и прежде всего постсоветского пространства, я думаю, и в Украине. Впервые после 1962-го, советское, российское руководство было поставлено перед реальной перспективой военного столкновения. Эрдоган стал первым, после Джона Кеннеди, человеком, который эту перспектву ясно обозначил Кремлю. Реакция была такая же как в 62-м году. Кремль моргнул и уклонился от столкновения. Ключевой в этом конфликте для мирового развития была фраза Эрдогана: «Дорогой мой брат Ильхам, я буду с тобой и за столом переговоров, и на поле битвы». Ясно обозначена была готовность Турции, если необходимо, вступить в военное столкновение с Россией.

Но у Беларуси нет такого мощного союзника, как Турция и мы сейчас видим, что, наверное, в ближайший месяц-полтора Путин попытается решить белорусский вопрос по-своему, то есть, насколько я понимаю, они уже окончательно припёрли Лукашенко к стене и он, под тяжестью собственных преступлений, может упасть в кремлёвский карман вместе со своей страной, но остается белорусский народ. И тогда возможно Кремль пойдёт на выдачу Лукашенко или ещё что-то.

Лукашенко не готов в карман кремлёвской падать - он намерен продолжать расстреливать демонстрантов, бросать их сотнями в тюрьмы, пытать там... Ну, в общем он делает «благое дело», в том смысле, что навсегда предопределяет путь Белорусского народа в Европу. На наших глазах, в течении трёх месяцев сформировалась политическая белорусская нация, за успехами которой, не знаю как вы в Украине, мы здесь в России смотрим с завистью. Что бы не случилось, уже 2 вещи необратимы: Лукашенко никогда не будет править этой страной и эта страна никогда не пойдёт на то, что в Москве называют «глубинной интеграцией» - то есть поглощение Белоруссии Россией. А что происходит сейчас? Москва была недовольна Лукашенко, тот не шел на эту интеграцию - из-за своих соображений. Но ему не хотелось становиться минским секретарём обкома, ему хотелось быть диктатором европейской державы. Москва спонсировала своего кандидата верного - это Виктор Бабарико, он там 15 лет Газпром возглавлял. И в первые дни после выборов, в Москве сильна была такая школа мысли, которая предлагала сместить Лукашенко, опираясь на народное возмущение и поставить Бабарико. Наверно все заметили поведение русского телевидения, которое обличало несколько дней в жестокости Лукашенко, ряд кремлёвских спикеров таких как Познер или Спиваков бросал Лукашенко в лицо какие-то ордена, возмущённые его зверствами, но восторжествовала точка зрения Путина, которая больше всего на свете боиться прецедента свержения диктатора в результате народного восстания. И Москва решила связать себя с Лукашенко. И это было роковое решение для Москвы: Белоруссия, в отличие от Украины, была единственной страной на постсоветском пространстве, где не было сильных антирусских настроений, видимо лишь потому, что советская Россия, историческая России не наделала столько гадостей белорусскому народу, как остальным своим соседям, включая украинский народ. Теперь, с каждым днём, зверства Лукашенко - растут и растут антироссийские настроения. Единственное, что требует от него сегодня Лавров - это продолжать конституационную реформу, чтобы через несколько месяцев, а может быть через полтора года, на каких-то выборах уступить власть. Ну Москва совершает ещё одну ошибку, из тех, которые совершала на на всём постсоветском пространстве — она необратимо отдаляет от себя белорусское общество и белорусский народ, к сожалению. Белоруссии придётся заплатить за эту страшную цену, репрессии будут продолжаться. Ну такова реальность.

Лукашенко не может без конца стрелять в свой народ. Когда начнётся действительно очень мощно выраженная уличное противостояние, речь даже не идёт о единичных преступлениях или убийствах режима, как бы это страшно не прозвучало?

Я общаюсь с многими белорусскими оппозиционерами, они открыто: и Тихоновская, и Ватушка - они открытым текстом практически предлагали Москве: «Мы согласны, в качестве переходного периода, на кандидатуру Бабарико. Заставьте Лукашенко освободить Бабарико, уберите самого Лукашенко и вы увидите, что Бабарико победит на первых выборах». Эти надежды не оправдались. Москва пойдёт до конца с Лукашенко - до Нюрнберга, до Гааги...

А куда поведёт Байден так называемый «русский вопрос»? И какова будет реальная политика в отношении бункерного пациента?

Ну, во-первых, это будет политика полномасштабной поддержки политической Украины. Я воспользуюсь случаем и ещё раз повторю свой тезис, что уникальная возможность для украинской дипломатии сейчас - в первые дни поставить вопрос о получении очень важного статуса: главного союзника США не члена НАТО, которым обладают такие страны как Израиль, Южная Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия и так далее - глобальные союзники США. Это очень важный шаг к обеспечению безопасности Украины. Даже более важный, чем продвижение процедуры членства НАТО, потому что эта процедура всегда занимает время, там всегда может найтись русский агент Орбан, который ее заблокирует. А вот этот статус получается немедленно. Ну и вообще, я раз речь пошла об Украине - ситуация после столкновения Эрдогана и Путина, в которой Путин моргнул, психологически ситуация изменилась на всем постсоветском пространстве и относительно Украины. Понты Путина сейчас обнажились... Полномасштабной агрессии новой, там наступлений на Мариуполь или Киев - всего этого не будет. На такие шаги Москва не готова идти. Идёт глобальное ослабление путинского режима, решающим ударом было бы введение вот такой меры как арест русского триллиона в Вашингтоне. Это мгновенно изменит всю внутриполитическую ситуацию, потому что это же не просто арест, а политическое заявление о том, что это деньги, украденные у русского народа - они должны быть возвращены владельцу, первому посткриминальному правительству России. Мне понравился один тезис в статье Байдена. Он сказал, что нет геополитического конфликта между Соединенными Штатами и Россией, есть конфликт между правящей в России клептократией и ограбленным ею народом. Вот именно из этой концепции, новая администрация, надеюсь, будет исходить в своих отношениях с бункерным пациентом.