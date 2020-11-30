Овощи в неожиданных комбинациях, закрученное и запеченное мясо, медовики, маковики, цитрусовые торты и все для Рождества: топ-20 очень интересных блюд декабря

1 декабря, 2020, 09:35

Татьяна Зинченко

В декабре - пост, подготовка к Рождеству и сезонное похолодание. Что вкусного готовить в это время, чтобы это было быстро, полезно и красиво, рассказывают известные кулинарки

Вот и дождались зимы! Еще с детства она нам ассоциируется с чудесами: праздниками, вкусными гостинцами, пушистым снегом и кутьей. И хотя в нынешнюю зима - особая, учитывая пандемию, все же в плане питания она должна быть вкусной и интересной. Хотя бы потому, что многое в этом - в наших руках: приготовить, испечь то, что любят в семье, удивить чем-то особенно вкусным - это также маленькие чудеса, которые творят ежедневно те, кто, как тот Маленький Принц Экзюпери, "в ответе за того, кого приручил ". То есть - за родных.

Маленький Принц. Потому что зимой должно быть место для сказки, у нас - кулинарной.

Зимой в приоритете корнеплоды: картофель, морковь, свекла, сельдерей, пастернак, топинамбур, дайкон, редька, репа, они насыщены клетчаткой, пектином, минералами. Готовить их на пару, запекать, слегка обжаривать, поливать маслом, сбрызгивать лимонным соком и присыпать специями - это целое интересное действо и одновременно полезное насыщения организма. Витаминов больше всего в зелени: петрушка, шпинат, салат, укроп, руккола и тому подобное. Ничего, что в это время они парниковые - вымочить и готовить!

Капуста в разных своих видах - это отдельный вкусный и полезный вопрос. Квашеная капуста, салаты из всех видов капусты, тушеная, запеченная - она как раз то, что надо в эту прохладную пору. Перец, огурцы, помидоры также уместны и необходимы. Диетологи часто отмечают: на тарелке должны быть овощи разного цвета. Комбинируйте красиво и вкусно!

Ягоды должны быть обязательно, пусть и замороженные. Очень полезная (и незамороженная) калина, шиповник и облепиха, об их пользе можно слагать оды.

К фруктам особенно упрашивать нет смысла: их и так все любят и будут подавать к столу и яблоки, и груши, и цитрусовые, сливы, бананы, киви, хурма, шарон, гранаты, виноград и тому подобное.

Орехи, семечки, масло - источник растительных омега-жиров, в начале зимы они очень нужны. Сочетать их с листворимы овощами в салатах - очень мудрое и вкусное решение.

Морская, и речная, рыба как источник особенно нужного сейчас витамина Д также приветствуется, потому что мы все знаем, насколько ценен этот витамин для организма, когда световой день короткий.

Мясо, для кого пост заключается в другом, также очень нужный ингредиент для блюд: запеченный и тушеное, в бульонах, с овощами и кашами - блюд с мясом практически невозможно приготовить невкусно, потому мясо робитть свою вкусную дело.

О бобовых надо было писать отдельно и долго, они этого заслуживают. Но каждый знает, что они - незаменимые и очень ценные растительные белки, наряду с мясом. Поэтому фасоль, горох, нут, - согласитесь, это полезно и вкусно.

Крупы - это мерило фантазии хозяйки. Чего только нельзя приготовить из круп ?! И каши, и запеканки, и пирожные, и колбаски, и салаты, и кисели!

Декабрь в плане питания особенный еще и тем, что в православных наступил пост. Хозяйки учли этот момент, поэтому у нас будет много постных блюд.

И, конечно, - блюд к Рождеству, к новогодним праздникам. Ведь чтобы не происходило вокруг, а праздники придут, и вкусное блюдо - это наша частичка добра, привнесенная в этот праздник.

Штолен от Лилии Цвит

Начнем со штолена, замечательного рождественского кекса. А начинаем мы с него не только потому, что это - особый вкус и кулинарный шедевр, но и потому, что он готовится, как минимум, две недели. Не то что там работы много, а замачивания сухофруктов, формирования теста занимают немного времени в определенные дни. Кулинарная мастерица, известная нам по многим особенно вкусным блюдам, кулинарный блогер и владелица очень известного одноименного ютуб-канала Лилия Цвит расскажет нам, как приготовить это чудо рождественских праздников - штолен - быстро, легко и с вдохновением.

"Оригинальный рецепт сохранен, но адаптированный к современным продуктам и моего опыта работы с дрожжевым тестом. В моем штоллен все ингредиенты натуральные, подобраны так, чтобы это было аппетитно, ароматно и вкусно. В рецепте много сливочного масла, домашние сливки, миндаль, сухофрукты, натуральные специи, коньяк. Последний можно заменить ромом, но, по-моему, коньяк предоставляет более выраженный аромат этой выпечке. специй по минимуму, но аромат получается замечательный. Здесь важно не переборщить. Именно такой набор специй, на мой вкус, лучший. Мои штоллен прекрасно сохраняются более 4 недели. И чем дольше они настаиваются, тем лучше становятся! Рекомендую минимально выдержать штоллен в холодильнике хотя бы 1 неделю. Попробуйте! Это как раз тот случай, когда лучше 1 раз попробовать, чем 100 раз увидеть ", - комментирует мастер свой вкусный произведение.

Нужно: на 2 шт. по 700-800 г форма 25х35 см:

Для опары:

мука - 100 г

дрожжи сухие - 10 г

молоко - 150 мл

сахар - 1 ст.л.

тесто:

яйца - 2 шт.

сливки - 50 г

сахар - 80 г

ванильный сахар - 1п. 16 г

соль - щепотка

масло 82% - 150 г

мука - 450 г

НАПОЛНЕНИЕ:

цукаты апельсиновые -50 г

цедра грейпфрута - 1 ч.л.

сухофрукты - 150 г

миндаль - 100 г

лим.кислота - щепотка

коньяк - 100 мл

специи:

корица - 1 ч.л.

куркума - 1 ч.л.

кардамон - 1 ч.л.

мускатный орех - 3-4 шт.

дополнительно:

масло - 50 г

сахарная пудра - 300 г

Болеховская вышиванка от Кристины Ласяк

Раз уж мы начали с праздничной нотки, запишите еще и это кулинарное чудо от молодой и очень талантливой мастерицы Кристины Ласяк. Ее выпечка очень пришлась по вкусу многим хозяйкам: очень нарядная, невероятно вкусная, праздничная, настроением!

Поэтому тесто: 700 г муки, 400 г маргарина, 4 желтка, 1 целое яйцо, 1 стакан сахара (стакан 250 мл), 3 ст. л. сметаны, ванильный сахар, 1. порошок для печенья - замесить тесто и разделить на две части. К одной добавить 2 ст л какао и хорошо вымешать. Каждую из двух частей разделить еще на два. Одни белую и одну черную частицы поставить в морозилку на 1:00.

Из белков взбить пену с 1 стаканом сахара.

форма 25х35

Первая лепешка - раскатать белое тесто-измельчении орехи и вишни - сверху 1/2 пены - сверху - шоколадное тесто из морозилки (потереть). Выпекать при 180 40 мин.

Вторая каравай - так же, только на низ шоколадное тесто, а на верх трем белое.

Масса - 400 г масла и 0,5 л сгущенного вареного молока. И все эти частицы сложатся в гармоничную вкусную красоту!

Муссовый апельсиновый торт от Оксаны Билинской

Торты мастерицы Оксаны, когда созерцать их изображения, выдаются каким космическим творением. Но мастер уверяет, что основным элементом удачи желание. И предлагает этот торт: "Хочу вам напомнить рецептик вот такого замечательного шоколадного красавца с апельсиновым и шоколадным муссами! Замечательный торт на праздники и сравнительно тяжелый в приготовлении!"

Шоколадный бисквит (24 см) 7 яиц

300 г сахара и щепотка соли

1 п ванильного сахара

350 г муки

2 ст. л. крахмала

4 ст. л. темного какао

2 ч. Л. разрыхлителя

4 ст. л. масла.

Яйца хорошо взбить с сахаром и солью до белой массы, в конце добавить масло. Остальные сыпучих просеять и вмесить лопаткой. Печь при температуре 175 градусов 40 минут. Остудить и разрезать на 3 коржа, пропитывать ничем не требуется (или если хотите, то апельсиновым соком).

апельсиновый мусс

3 апельсина: цедра и сок (200-300 мл в зависимости от впельсинив)

110 г сахара

60 г сливочного масла

1 яйцо

3 желтка

150 г сливок 30% +

12 г желатина

Сок и цедру с апельсинов, масло, сахар и легко взбитые яйца в кастрюльке с толстым дном поставить греться на огонь. Довести до легкого загустения, но не кипятить, масса будет хорошо горячей и слегка загустела, тогда выключить. Не перегретый, чтобы не свернулись яйца. Забрать с огня. Всыпать быстрорастворимый желатин и хорошо размешать до его растворения. Тогда заварной основу полностью остудить. Сливки взбить до пиков и легко перемешать лопаткой с холодной заварной массой. Можно поставить мусс в холодильник на 10-15 минут, чтобы немного пидгус.

шоколадный мусс

375 г темного шоколада

150 г горячих сливок 30% +

160 г мягкого сливочного масла

150 г взбитых сливок 30% +

Шоколад залить горячими сливками и хорошо вымешать. Остудить. Отобрать 150 г полученной массы на покрытие торта. Остальные смешать лопаткой со взбитыми сливками и взбитым до рыхлого масла. Мусс готов.

Собираем: корж - шоколадный мусс - корж - апельсиновый мусс - корж. Поставить застывать и стабилизироваться в холодильник. Обмазать сверху отложенной шоколадной массой. И смаковать каждый кусочек. Потому что это необычный тортик! Очень и очень рекомендую попробовать!

Мандариновый торт с ветвями ели от Лилии Цвит

Запишите себе к празднику этот торт, и праздник удастся на 100 вкусных процентов! "Легкий, нежный, сочный, с выраженным цитрусовым ароматом! Именно то, что нужно для празднования Нового года! Здесь цитрусовый бисквит, мандариновый слой и Сметанковый крем-мусс. Вкуснятина! А приготовить такой торт совсем не сложно.

Также, показываю, как просто украсить его в домашних условиях из подручных материалов! »- начинает мастер о своем экскурс в тайну творения вкусной цитрусовой красоты.

Форма д. 18 см

бисквит:

яйца - 4 шт.

сахар - 100 г

мука - 100 г

разрыхлитель - 1 ч.л.

цедра - с 1/2 шт.

Мандариновый слой:

вода - 500 мл

желе - 2 шт. по 70 г

мандарины - 3-4 шт.

сироп:

вода - 50 мл

сахар - 1 ч.л.

КРЕМ-МУС:

сметана - 800 г

сахарная пудра - 100 г

желатин - 35 г

вода - 100 мл

загуститель - 2 п. по 12 г

Для украшения:

крем:

150 г шоколада

150 г масла

глазурь:

50 г шоколада

2 ст.л. масла

дополнительно:

мандарины

безе

бадьян

кондитерская посыпка

сахарная пудра

ветви ели



"Золушка" от Юлии Стець-Грещук

Тему ожидания предновогоднего чуда (она же - тема сказки) продолжает львовская кулинарная мастерица Юлия. Будучи убежденной, что именно это время - замечателен для чуда.

И предлагает это чудесное творение для любителей шоколада в сочетании с нежной начинкой, высокий, плотный и одновременно воздушно-нежный.

Форма27 / 37

бисквит:

4 яйца, щепотка соли, 6 ст л сахара - взбить до бела, добавить 4 ст л масла - взбить до однородности, добавить 1 п. Порошка к печенью, 5 ст. л. муки, 3 ч. л. какао - перемешать аккуратно веником или ложкой.

Это на 1 корж, а нужно 2.

Шоколадный слой:

1 пакет сметаны (450 г) немножко подогреть на огне (чтобы когда вливать желатин, он не стал комочками от холодной сметаны), добавить плитку молочного шоколада (предварительно растопленного на паровой бане, 80 г), размешать до однородности. Добавить 25 г желатина (желатин предварительно залила холодной водой, чтобы набух, дальше к горячей воде 300 г добавила желатин, размещала до растворения и влила в сметаны). Откладываем в холодильник, чтобы начал густеть

Розовый слой: 1 пачка питьевого йогурта (450 г), 300 г воды теплой, 1 п. Красной галереткы развести в 250 г горячей воды, размещать до растворения, добавить 25 г желатина (предварительно залить холодной водой, чтобы набух) и тоже мешать до растворения. Затем отставить в холодильник, чтобы начал густеть.

Оранжевый слой: подобно тому, как розовый (в рецепте - апельсиновая галаретка).

Составляем корж: бисквит - шоколадный слой - печенье - розовый слой - оранжевый слой - бисквит.

Ягодная красота от Марты Левицкой

Марта по праву считается львовской художницей тортов, потому что свою профессию художницы очень удачно сочетает с созданием вкусной красоты. Она предлагает розовую невесомость - желейный торт из ягод. Можно брать любые ягоды, замороженные то, что надо!



Форма диаметром 26 см, высотой 7 см.



Для бисквита: 5 яиц, 200 г сахара, 210 г муки, 30 г крахмала (ст. Л.), 120 мл воды, 80 мл масла, ч. л. порошка к печенью, пакетик ванильного сахара.



Белки взбить, добавить постепенно сахар, взбить до устойчивых пиков, добавить желтки, взбить. Тоненькой струйкой влить воду и масло, еще раз взбить. Миксер отставить, всыпать маленькими порциями сухие составляющие, вымешивать лопаткой.



Печь 45-50 минут до готовности. Сразу из духовки Не трогайте, пусть немного там побудет. Остудить и перерезать на два коржа.



Крем: 2 пакета сметаны 20% (800 г), 0,5 литра клубники уже истолченной, 30 г желатина. Сахар берите по вкусу, так как разная сметана и клубника.



В клубнику всыпать желатин, чтобы разбух, сметану взбить с сахаром. На огонь поставить клубнику, слегка прогреть, чтобы распустился желатин, влить сметану. Перемешать, поставить в холодильник, чтобы немного стянулась масса.



Верх хорошо залить еще одной массой: пакетик клубничного желе (70 г), 200 г воды, 300 мл сметаны или сливок, ст. л. сахара, ч. л. желатина для подстраховки.

Желе с желатином залить горячей водой, дать остыть. Сметану взбить с сахаром, смешать с чуть теплым желе.



Собираем торт: На поднос кладем кольцо от формы, в которой пекли, дальше корж, заливаем сметаной с клубникой из холодильника, следующий корж, ягоды, это все залить желе. Ставим в холодильник для полного застывания. Этому искусству можно научиться прямо сейчас!

Королевский! От Кристины Ласяк

Неугомонная болеховская красавица-кулинарка предлагает к праздникам научиться печь сам Королевский пирог! И рассказывает, как это удается ей.

(Форма 25х35х6 см).

тесто:

желтки - 8 шт.

маргарин - 250 г

сметана - 100 г

сахар - 150 г

ванильный сахар - 1 п ..

мука - 700 г

дрожжи - 50 г

начинка:

белки - 8 шт.

сахар - 250 г

мак (сухой) - 200 г

орехи - 200 г

Дрожжи растереть с сахаром, дать немного постоять и добавляю к другим компонентам.

Масло мягкое перетереть с мукой, в него сметану, желтки и дрожжи.

Замесить тесто, поставить на час в тепло.

Тем временем приготовить начинку.

Первая: мак запарить, перетереть.

Вторая: орехи очистить и измельчить.

Белки взбить с сахаром, разделить пополам, добавить их к маку и орехов и вымешать.

Третья: густое повидло

Тесто разделить на 4 части

1 часть раскатать, на нее выложить начинку из мака.

Накрыть 2 частью, ее помазать повидлом, накрыть третьей частью, на нее выложить ореховую массу.

Сверху четвертая часть.

Печь при температуре 180 градусов 50 мин. Есть королевскую вкусности!

"Зимняя сказка" от Юли Вилич

Юлия - вообще мастерица вкусных сказоки, не иначе. Ее 3-Д рецепты - что-то из разряда чудес, но давайте не удивляться, а печь.

"Знаете, как я этот торт создавала • Не по вкусу, а по цвету. Мне нравится сочетание красного и белого Хотя я знала, что это будет вкусно! Я когда-то готовлю, заранее представляю вкус. Да-да, вкус можно представить. Я действительно так делаю: пробую в своем воображении И так - торт кокос-вишня прекрасно подойдет для зимних праздников ", - интригует волшебница вкусов.

Белый бисквит (форма 20 см), для тортика нужно два бисквиты.

Яичные белки - 7 шт.

Сахарная пудра - 80 г в белки и 80 г отдельно.

Мука - 85 г.

Ванилин - на кончике ножа.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Белки взбиваем до пышной пены и вводим половину сахарной пудры по одной-две столовые ложки, не переставая взбивать. Бьем, пока у нас не образуется хмаринковидна масса. Сухие ингредиенты и пудру оставшуюся пересыпаем через сито и смешиваем. Добавляем к белкам по одной ложке, аккуратно вмешивая снизу и доверху силиконовой или деревянной лопаткою.Так бисквитное тесто останется воздушным. Выкладываем тесто в форму на пергамент и выпекаем при температуре 175 градусов на 25-30 мин. Займемся вишней.

Нам понадобится 400 г вишни без косточек, 2 ст. ложки крахмала и 3 ст.л. сахара. Вишню засыпаем сахаром, ждем 30 мин. Пересыпаем в кастрюльку и ставим на огонь, как только вишня закипить, добавляем предварительно разведенный в 4 ст. л. воды. крахмал. Варим до нужной густоты

крем:

Молоко - 500 мл.

Сахар - 200 г.

Кокосовая стружка - 80 г.

Яйца - 3 шт.

Крахмал - 1 ст..л.

Мука - 3 ст.л.

Ванильный сахар - 2 пакетика.

Масло - 350 г.

В молоко засыпаем кокосовую стружку, ставим на огонь. Доводим до кипения и снимаем. Даем искусственном кокосовом молоке остыли. Добавляем к нему все, что у нас есть, кроме масла, и ставим на водяную баню. Доводим массу до загустения и даем остыть до комнатной температуры. Масло взбиваем 4-5 мин. и по ложке добавляем заварной смесь, не останавливаясь взбивать. Разрезаем бисквит, пропитываем обычной ванильной пропиткой, смазываем невысоким слоем крема. Затем делаем бортики и выкладываем половину вишневой начинки, этаж еще немного крема и накрываем следующим коржом. Торт обмазываем тем же кремом и посыпаем кокосовой стружкой. Ну и оставляем его в покое на ночь.

Вафельный рулет с маковой и кокосовой начинками от Лилии Цвит

"Хороший, вкусный и простой в приготовлении! Такой рулет украсит любой праздничный клеш с пляцками! И получается аж 5 штук! Как говорила бабушка:" Есть что резать "!" - комментирует гениально простое и идеально вкусное маковое чудо Лилия Цвит.

ИНГРЕДИЕНТЫ на 5 шт. (25х25см):

вафельные листы - 5 шт.

Маковой начинкой:

мак - 150 г

масло - 100 г

какао - 10 г

сахар - 40 г

Кокосовой стружки:

молоко - 700 мл

сахар - 100 г

ван.цукор - 1 шт.

манка - 70 г

кокосовая стружка - 120 г

Кекс "Столичный" от Оксаны Дорош





Рецептов известной львовской кулинарки Оксаны Дорош особенно ждут хозяйки: они точны, не сложны в приготовлении, получаются сразу и очень вкусные.

Кекс, который она предлагает, - из этого же разряда.

Требуется: 175 г масла взбить с 175 г сахара, добавить по одному три яйца, каждый раз хорошо взбивая. Затем добавить 175 г изюма, аккуратно перемешать. Добавить 240 г муки + щипотка соли + 1 / 2ч.л. разрыхлителя.

Форму для кекса застелить бумагой и выложить тесто, оно получается довольно густое.

Выпекать при температуре 160 градусов около часа.

По желанию можно посыпать пудрой.



Постный тыквенный пирог от Оксаны Харченко

"Это постный пирог, цвет ему дает тыкву. Но если хотите не постного, то можно к этому рецепту добавить яйцо, немного масла", - комментирует эту тыквенную невесомость винницкая кулинарка Оксана Харченко.



Для опары:

Вода 3/4 стакана

Дрожжи - 40 г

Мука - 1/2 стакана

Сахар - по вкусу

Дрожжи разводим в воде, добавляем сахар, муку и оставляем на 20 мин.

тесто

К опаре добавляем

Пьюре тыквы 300 г

Масло - 6 ст.л.

Мука - сколько возьмет тесто.

Месим тесто и даем подниматься 1 час.

На противень выкладываем тесто.

Этаж выкладываем тертые яблоки с сахаром и корицей.

Печем до готовности.

Тесто можно разделить на 2 части: на одну выложить яблоки, а другой прикрыть. Можно делать отдельные пирожки. У меня был быстрый вариант в виде одного большого, открытого пирога.

Вам пусть подходит!

Постные рогалики от Оксаны Костик



Очень удачная и вкусная находка для тех, кто соблюдает пост, но любит выпечку. Известная кулинарная мастерица Оксана предлагает эти рогалики - они замечательные: красивые, аппетитные, ароматные, легкие!

Требуется: 50 г свежих дрожжей

0,6 л теплой воды

100 г сахара

70 г масла

1 кг муки (приблизительно)

щепотка соли.

Делаем опару. В теплой воде разводим дрожжи, сахар и 200 г муки. Оставляем на 20 мин., чтобы подошло. Должна сверху образоваться шапка. Затем замешиваем тесто, постепенно добавляя муку, соль. В конце добавляем масло и хорошо вымешиваем. Тесто должно быть не тугое, немного прилипает к рукам. Вымешиваем долго до эластичности. Оставляем на 1,5 ч., Чтобы подошло, в теплом месте.

Раскатываем не слишком тонко (0,5 см) тесто и разрезаем на треугольники. На них выкладываем любую, но густую, начинку (в рецепте орехи, халва и джем). Формируем рогалик или пирожок. Даем 10-15 минут, чтобы подошли на форме с пергаментом. Выпекаем при температуре 180 градусов до румяности. Горячие смазываем медом или сладким сиропом.Смачни!

Лаваш с сыром от Натальи Приймак

Лаваш намазываем сладким сыром (сыр + сахар + яйца + изюм или курага или банан или шоколад), скручиваем в рулет и выкладываем на противень, смазанный маслом.

Заливка: 1 яйцо, 3 ст. л. сметаны, 2 ст. л. сахара, 2-3 ст. л. кокосовой стружки. Все смешать и залить наши рулеты.

Ставим наши рулеты в духовку на 10-15 мин., разогретую до 200 градусов. Когда вынете, дайте немного остыть и наслаждайтесь. Рулетики получаются нежными, а корочка хрустящая!

Закусочный торт от Иры Онишкевич

"Он точно станет украшением вашего праздничного стола, или даже подарком для дорогих людей.

Этот тортик получил немало положительных отзывов в разных странах, и наша родная Украина - не исключение

Фишка в том, что рецептуру можно легко менять под предпочтения каждого. Главное - соленые коржи (слоеные, бисквитные, песочные и др.) И начинка на любой вкус - мясная, рыбная, овощная ...

Попробуйте ", - поощряет хозяйка к созданию этой красоты на праздники.



Форма - d-18

Составляющие для морковного бисквита:

Мука - 200 г.

Сахар - 70 г.

Яйцо - 3 шт.

Морковь - 130 г.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Сода - 1/2 ч.л.

Уксус - 1 ст.л.

Для крема-намазка:

Творог - 300 г.

Майонез / сметана / сливки - так, чтобы намазка была не сухая ~ 4-5 ст.л. или более.

Чеснок - 3-4 зубчика.

Соль, специи - по вкусу

Для крема для выравнивания:

Сливочный сыр - 250 г.

Сливочное масло - 150 г.

Соль - по вкусу

Пусть Вам все удается!

Куриный бульон от Кристины Ласяк

Курицу хорошо вымыть, порубить на мелкие части.

Взять 2 ножки и грудинку, залить водой и пусть закипит. Слить, промыть. Снова залить водой и снова пусть заскипить. Слить, хорошо помыть. Залить тремя л воды и поставить на легкий огонь. Если еще немного будет пена - собрать ее. Уже как будет уха чистая, добавить 1 большую луковицу, 2-3 морковки, корень петрушки.

Варить 2:00 на легком огне (чтобы сильно не кипело, потому станет мутным).

В конце добавить соль, перец по вкусу и зелень петрушки.

Фасолевый суп от Оксаны Билинской

"Супчик - обязательное блюдо на обед (и не только) поэтому сегодня у нас суп из белой фасоли и фрикаделек. Попробуйте! Быстро и легко!" - мотивирует на вкусный труд Оксана Билинская.



2,5 л воды

500 г фарша

4 больших картофелины (~ 300 г)

1 стакана фасоли

2 помидора

1 морковка

1 луковица

соль, перец, лавровый лист.

1) если фасоль сухая - замачиваем на ночь.

2) вода + фасоль - варим почти до готовности фасоли (примерно 40 минут)

3) картофель нарезаем кубиками, морковь натираем на средней терке; лук нарезаем мелко

4) фарш солим, перчим по вкусу; перемешиваем и формируем небольшие фрикадельки

5) лук и морковь пасируемо, добавляем порезанный кубиками помидор, тушим пару минут на небольшом огне

6) в кастрюлю с фасолью добавляем фрикадельки; варим, снимая пену

7) добавляем картофель и варим до готовности картофеля и фрикаделек (примерно 15-20 минут)

добавляем примерно 1/2 ст л соли, перец, пассированного овощи; доводим до кипения; добавляем порезанный мелко петрушку

Наслаждаемся!

Постный борщ без картофеля и капусты от Оксаны Дорош

Постный борщ бывает очень вкусным, отмечает хозяйка. И очень постным - шутя добавлю от себя, ведь в нем нет даже картофеля и капусты. Чтобы приготовить постный борщ по рецепту Оксаны Дорош, нужно: вареные свеклу - 2 шт., лук репчатый - 2 шт., морковь - 1 шт., перец черный горошком, перец душистый, корень петрушки, сок лимона, олия.Натерты на терке вареные свеклу. К воде бросить одну сырую изрезанную лук, перец черный горошком и душистый, мелко нарезанный корень петрушки. Когда покипят, добавить натертые свеклу. На масле поджарить мелко нарезанный лук и натертую морковь и добавить их к борщику. В конце заправить соком лимона.

Солянка гpибная постная в мультиваpке от Оксаны Дорош

Такая подойдет также не только в пост!



Ингредиенты: печеpици свежие - 500 г, моpква крупная - 1 штука, лук - 1 головка, каpтопля крупная - 1 штука, огиpкы маpиновани или соленые - 2 штуки, томатная паста - 2 столовые ложки, пеpец болгаpський - 1/2 шт., Масло - 3 столовых ложки, оливки зеленые (можно чоpни) - 10 штук, вода горячего - 1,5 л., соль - 1,5 чайной ложки, цукоp - 0,5 чайной ложки.



Моpкву помыть, почистить, натеpты на кpупний теpтци. Лук поpизаты произвольно. Печеpици наpизаты пластинками. Болгаpський пеpец - кубиками. Оливки - колечками. Маpиновани или соленые огиpкы поpизаты кубиками. Каpтоплю помыть, почистить, наpизаты не очень большими кусочками.



В чашу мультиваpкы налить масло. Установить pежим «жарки» на 15 минут. Сначала выложить лук и моpкву. Добавить к ним 0,5 ч. Л. цукpу и 0,5 ч. л. соли. Добра пеpемишаты. Жарить 2 минуты. Затем добавить болгаpський пеpец и обжаривать еще 2 минуты. К овощам выложить печеpици. Все добра пеpемишаты. Жарить 3-4 минуты. Добавить томатную пасту и 0,5 стакана воды, пеpемишаты. Выложить оливки, огурцы. Добавить 1 ч. Л. соли и специи. Тушить до окончания пpогpамы. Затем долить оставшуюся воду, добавить каpтоплю. Включить pежим "Суп" на 20 мин. После окончания пpогpамы оставить солянку на pежимах "Подогрев" на 5 минут.

Оригинальное заливное из курицы от Лилии Цвит

Мастерица предлагает приготовить оригинальную закуску - заливное из курицы. Говорит, что все очень просто и очень вкусно.

ингредиенты:

куриное филе - 600 г, вода 2 л, морковь - 2 шт., лук - 1 шт., лавровый лист - 2 шт., перец горошек, душистый перец, соль по вкусу, кукуруза консервированная - 1/2 б., оливки - 1/2 б., яйца перепелиные - 6-7 шт., клюква сушеная - 20 г, желатин - 2 пачки.

Такое заливное и готовить интересно, и есть.





Сварить бульон из куриного филе с морковью, луком и специями по вкусу. Мясо и морковь вынуть, бульон процедить через марлю, чтобы он был прозрачен. Отдельно в 200 мл воды растворить 2 пачки (50 г) желатина. Влить растворенный желатин в остальные рассола, перемешать.

На дно формы налить немного охлажденного бульона. Охладить, чтобы застыл. Для ускорения процесса застывания я клала форму с заливным в морозильную камеру. Должны понимать, что каждый последующий слой заливного можно выкладывать в форму, только когда застынет предыдущий. Итак, первый слой - перепелиные яйца, порезанные пополам. Второй - оливки, порезанные кольцами. Третий - кукуруза. Дальше - отварная морковь. Затем выкладываем сушеную клюкву, ошпаренную кипятком.

И в завершение выкладываем измельченные куриное мясо и заливаем оставшимся кипятка. Ставим в холодильник, чтобы заливное хорошо застыло.

Когда заливное застыло, ставим его в форме на несколько секунд в кипяток.

Вынимаем из кипятка, осторожно переворачиваем и убираем форму.

Заливное готово!

Винегрет: рецепт-совет от Екатерины Скрябиной





"Хозяйки, я не буду учить вас, как делать этот салат, ведь и без меня хорошо это знаете, - говорит кулинарная мастерица из Полтавы Екатерина Скрябина. - Однако расскажу, что изменила в способе приготовления и сразу полюбила этот салат".

1. Если запечь свеклу, картофель и морковь на венигрет, вы получите другой вкус салата! Насыщенный, яркий, выраженный. Овощи запекаю в фольге: свекла 40-80 минут, картофель и морковь примерно 30-40 (в зависимости от размера).

2. Ранее венигрет я нарезала крупными кусочками. Теперь же мелко. И вы знаете, это кардинально меняет вкус. Все ингредиенты становятся единым целым витаминного салата.

3. А знаете, что винегрет означает "сбрызнуть уксусом" ". Но естественную кислоту винегрета добавляет соленый огурец или квашеная капуста. Поэтому потребности в уксусе нет.

Я чаще добавляю огурец. Люблю их.

4. Фасоль или горошек - тоже индивидуально. Я почти всегда добавляю фасоль. Предварительно замачиваю на ночь в воде, а уже утром варю в скороварке.

5. Маринованная или же свежая лук придаст салату пикантности.

6. Осталось посолить и заправить салат маслом. С часок в холодильнике, чтобы подружились все ингредиенты. И витаминный питательный салат готов.

Сельдь под шубой по-новому от Екатерины Скрябиной



ингредиенты:

2 средние свеклы

5 средних картофелин

2 вареных морковки

4 вареных яйца

1 сельдь

1 луковица

100-150 г майонеза

уксус

сахар

соль

1. Лук почистить и порезать тонко полукольцами. Добавить немного уксуса, сахара и соли. Оставить мариноваться, пока готовятся другие ингредиенты.

2. Свеклу, морковь, картофель и яйца отварить. Дать остыть.

Натереть все вареные ингредиенты на мелкой терке в отдельные емкости. Если из свеклы выделился сок, то слить его.

3. В каждую емкость добавить от 1 до 3 ложек майонеза, при желании посолить, перемешать.

4. На рабочую поверхность или на доску в несколько слоев выстелить пищевую пленку. Положить свеклу толщиной примерно 1 см и разровнять в форме прямоугольника. Далее выложить слой картофеля. Может быть так, что с помощью ложки картофель хорошему не розривняеться. В таком случае выложить и разровнять руками. Следующий слой - морковь, затем - яйца. Ближе к краю прямоугольника выложить сельдь и маринованный лук.

5. С помощью пленки свернуть рулет. Плотно прижать конце пленки. Рулет поставить в холодильник.

Перед подачей, снять пленку и порезать на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

Сельдь в пряном маринаде от Екатерины Скрябиной





"Да рыбку делаю уже лет пять и никак ею нахвалюся. Потому что очень вкусная и ароматная. По этому же рецепту делаю и скумбрию", - говорит хозяйка.

Ингредиенты:

2 сельди

2 шт. луковицы

250 мл воды

2 ч.л. соли

1/2 ч.л. сахара

6 шт. перца душистого

6 шт. гвоздики

1/3 ч.л. молотого черного перца

1 ст.л. подсолнечного масла

2,5 ч.л. яблочного уксуса

Сельдь выделать, помыть, порезать на кусочки. Лук порезать кольцами.

Воду вскипятить, добавить соль, сахар, перец, гвоздику и масло, кипятить 1 минуту на маленьком огне. Затем влить уксус, выключить огонь и оставить остывать.

Рыбу выложить в посуду, переложив кольцами лука. Залить остигшим маринадом.

Через 24 часа рыба пригодна к употреблению.

Приятного аппетита!

Рыба в томатном соусе от Натальи Приймак

"Это - невероятно вкусная рыбка! Запишите этот рецепт себе к праздникам - будете довольны!" - говорит кулинарная мастерица, рецепты которой также очень ждут хозяйки. Так что нам нужно: 1 рыба (в рецепте скумбрия свежемороженая), 2 средних морковки, 2 средних луковицы, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки.



Морковь чистим и трем на терку от свеклы, лук режем полукольцами. Тушим овощи на сковороде до полуготовности. После чего сверху на овощи выкладываем нашу рыбку, уже почищенный и порезанный на порционные кусочки. Томатную пасту разводим в 150 г воды и заливаем нашу рыбку. Солим, перчим по вкусу, добавляем любимые специи и накрываем крышкой. Готовим до готовности рыбки примерно 10 мин. При подаче посыпаем зеленью. Приятного аппетита!

Идеальные чебуреки от Лилии Цвит

Это стоит все-таки как-то попробовать! "Тоненькое, многослойное, хрустящее тесто и сочная начинка! Вкуснятина! И все очень просто!" - поощряет хозяйка, потому что знает результаты таких стараний.

Посмотрите, как легко они готовятся!

НА 12 шт .:

тесто:

кипяток - 300 мл

масло - 50 мл

мука - 600 г

соль - 1,5 ч.л.

начинка:

мясо - 300 г

лук - 1 шт.

соль

специи

Вареники - традиционные и ленивые от Татьяны Козак



"Вкусный, полезный и очень быстрый способ приготовления завтрака. Помню, как в саду на завтрак были вкусненькое сырные ленивые вареники с сахаром и сметаной. Мне понравились они еще с тех времен до сих пор - это одна из любимых моих блюд", - признается хозяйка.



Нам нужно: творог жирный - 600 г, масло - 60-80 г, 3 яйца, 225 - 250 г муки, столовая ложка сахара, соль, сметана.



Творог помять толкушкой или пропустить через мясорубку. Яйца, масло комнатной температуры, соль и сахар хорошо перемешать и, постепенно добавляя муку, вымесить и оставить на 5 минут.



Затем тесто разделить на 4 части и каждую часть сформировать в жгут.



Посыпать рабочую поверхность мукой и каждый жгут нарезать на кусочки 1-1,5 см. Формировать ленивые вареники можно по собственному желанию, могут быть кружочки с выемкой внутри или палочки. Варить в подсоленной воде. Когда ленивые вареники всплывут, еще продолжаем варить 4-5 минут.

Фаршированная цветная капуста от Оксаны Копиняк

"Хочу поделиться с вами рецептом вкусного блюда, которое может быть как украшением на праздничном столе, так и вкусным ужином или обедом. А в приготовлении чрезвычайно легкое", - рассказывает молодая хозяйка, умела кулинарка Оксана Копиняк.





Итак, нам понадобится: цветная капуста - 1 шт., 0,5 кг мяса (перемолоть в фарш), одна луковица (также перемолоть), луковица для жарки, два яйца (одно в фарш, одно - для смазывания сверху), соль, перец, приправы, зелень по вкусу.



Цветную капусту отвариваем в слегка подсоленной воде. Далее вынимаем, чтобы стекла вода и капуста остыла.



Между тем перемалываем лук и мясо, добавляем приправы и яйцо. Все хорошо выбиваем руками. Далее кладем нашу капусту на противень, смазанный маслом.



Между соцветиями накладываем фарш. Отдельно взбиваем яйцо и щедро сверху смазываем нафаршированную капусту. Ставим в разогретую духовку на 200 градусов на 45 минут. Ароматная, сочная капуста готова. Наслаждайтесь на здоровье!

Паштет из печени от Валентины Кузьмовой

Он очень нежный на вкус и простой уприготуванни, - уверяет хозяйка.



1 кг печени (свинина или говядина) .Сиру печень перекрутить на мясорубке

2 средние луковицы потушить на растительном масле до прозрачного цвета и тоже пропустить через мясорубку.

4 шт. яиц, соль и черный молотый перец по смаком.Перемешать до однородности.

А дальше делаем следующее:

0,5 литра молока греем до горячего и добавляем 1 пачку маргарина (маргарин имеет растопиться в молоке).

Затем к молоку с маргарином добавляем

400 г крекера с луком (измельченного), перемешать и чтобы постояло 5-10 мин.

Тогда добавляем к массе с печенью, все перемешиваем и выкладываем в форму, смазанную и застеленную пергаментом.

Выпекаем при температуре 170 градусов 1 час.

Готовность определяем шпачкою. Размер формы 22-30 см, а высота 6-7 см.

Приятного аппетита!

Сырный рулет от Валентины Кузьмовой

Такой рулет может украсить праздничный стол и очень простой в приготовлении.

200 г твердого сыра

3 яйца, если маленькие - 4

100 г майонеза

300-400 г фарша

2-3 ломтика батона

1 луковица

Соль, перец по вкусу.

приготовление:

Сыр потереть на терке

Яйца взбить венчиком, добавить майонез, взбить и вылить к сыру, хорошо перемешать. Вылить на противень, застеленный пергаментом, аккуратно разровнять и печь сырный корж при температуре 180 градусов 10-15 мин. Фарш такой, как на котлеты. Когда спекся сырный корж, на еще теплый выкладываем фарш равномерно по всему лепешке. Аккуратно скручиваем рулет и печем в духовке 20-25 минут.

Приятного аппетита !

Рулет из свиного ошейка от Валентины Кузьмовой

Сочный и нежный.



Нужно:

Ошеек, соль, перец, специи,

соус соевый классический,

чеснок, сухое красное вино.

Ошеек разрезаем по горизонтали на три части, чтобы толщина была примерно 1-1,5 см

Немного отбиваем, не много, солим и перчим, потому что в специях есть соль и перец, посыпаем

специями, натираем чесноком, выдавленным через чеснокодавку,

поливаем соевым соусом. Сворачиваем рулетом, связываем ниткой, чтобы держалась форма рулета. Рулеты складываем в посуду и заливаем сухим красным вином на

3-4 часа или на всю ночь. Затем рулеты выкладываем в рукав или закручиваем в фольгу и

запекаем при температуре 160 градусов 1,5 часа.

За 10-15 хв.до конца рулеты открыть, чтобы зарумянились.

Вкусные!

Обычный картофель с розмарином и чесночком от Нины Павлишинец



На 5 равных картофелин средних размеров (1 кг): 4 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. топленого масла, 8 зубков чеснока, 5 веточек розмарина, соль, перец по вкусу

Разогреть духовку до 220 градусов.

Картофель тщательно почистить щеткой, но не очищать кожуру. Нарезать картофель тонкими ломтиками, не доходя до конца около 1 см. Очень тонко нарезать чеснок и вложить его в разрезы через один. В последние разрезы вложить по 1-2 листочка розмарина.

Смазать формы оливковым маслом, выложить картофель, смазать ее со всех сторон оливковым маслом с помощью кисти. Щедро посыпать сверху солью и перцем. Запекать 35 мин.

Когда разрезы раскроются, снова смазать картофель топленым маслом и запекать еще 25 мин до мягкости и до золотистого цвета. Если края начнут подгорать, а середина еще остается твердой, накрыть картофель фольгой и слегка снизить температуру.

Исты картофельную гармошку горячей, посыпав свежей зеленью.

Мясная "Книга" от Татьяны Мельничук



С виду это мясо очень аппетитное: румяное, сочное, интересное. По завершении карантина таким можно удивить любых гостей.

По рецепту Татьяны, нужно: кило мякоти мяса, 2-3 помидора, 150-200 г сыра, 3-5 зуб. чеснока, зелень укропа.

Маринад: ст. л. сока лимона, ст. л. масла, ст. л. горчицы.

На мясе сделать поперечные надрезы (не до конца), посолить, поперчить.

Сделать маринад, смазать мясо на 10-12 часов (можно меньше).

Порезать пластинками сыр, помидоры, чеснок. В каждый надрез положить сыр, помидор, чеснок (можно грибы).

Запекать при температуре 180-200 градусов час, затем открыть фольгу и запекать 20-30 минут. Замечательная блюдо готово!

Десерты - праздники приближаются!

Безе - вкусная невесомость от Марии Цимбалистой

Почему эти хрустящие нежные печивка мне представились рядом с миской клубничек. Впрочем вскоре уже и клубнички будут. Итак, такую вкусную и красивую мечту можно будет воплотить на практике. Поэтому поучимся у Марии Цимбалистой печь безе.



Потребуется: 100 г белков (примерно из трех яиц), 200г сахара.



Ставим на водяную баню и доводим белки до 50-60 градусов (сахар имеет хорошо разойтись). После этого снимаем с бани и хорошо взбиваем миксером до твердых пиков. Сушим безе при температуре 70-80 градусов примерно 2:00 (зависит от размера безе).



Кулинарка Мария Цимбалистая советует в ситуациях видеть хорошее.



"Сейчас такое сейчас время - время карантина. Найдите в этом что-то хорошее. Я, например, пеку хлеб, булочки, печенье, при этом учусь чему-то новому и балую свою родню. Я семья охотно лакомится моей выпечкой. Готовьте с любовью и все у вас обязательно получится! ".



Груши в вине от Инны Самолюк (Голобиани)

Классический десерт родом из Франции. Вкусный десерт, отлично подходит на Рождество или Новый год. Предлагаю вам любимый, семейный вкусности. Настоящий французский, низкокалорийный и очень нежный десерт, который не обременит трапезу и позволит с легким чувством выйти из-за стола. И, конечно, без вина нам никак не обойтись! Сложность приготовления только в том, чтобы найти груши нужной спелости и все будет вкусно и красиво. Ингредиенты :. Вино Бордо - красное 1 л., груши, лимон - 1 шт., апельсин - 1 шт., Гвоздика 7- 8 шт., Черный перец в горошке 3 4 шт., душистый перец - 2 шт., корица в палочках, бадьян - 2 шт., кардамон - 3 шт., молотая корица - 1 / 2ч. л., ванильный экстракт - 1 / 2ч.л., сахар, мята свежая (для украшения), мороженое для подачи).

Груши тонко очистить от кожуры, хвостики оставить. 1 литр вина вылить в кастрюлю. Добавить лимонную и апельсиновую цедру, гвоздику, несколько горошин черного перца, душистый перец, палочки корицы, бадьян, кардамон (разломить, чтобы высыпалось семян) и еще немного молотой корицы. Нам также понадобится сахар - из расчета 50 г на литр вина. Все хорошо перемешать и аккуратно выложить груши в кастрюлю. Груши должны быть в меру спелые. Кипит, 1-2 минуты, уменьшить огонь. И дальше готовить груши нужно в течение 20 минут на среднем (умеренном) огне. В процессе приготовления добавить еще немного лимонного и апельсинового сока. И ванильный экстракт. Готовность поймете - груша поменяет цвет изнутри. Все зависит от сорта груши! Готовые груши осторожно достаньте из кастрюли. Остатки вина проварить на плите еще на протяжении 20 минут на медленном огне, чтобы оно превратилось в сироп, процедить, и сироп готов. Полейте груши сиропом, охладите, украсьте и подавайте к столу.

Меню на праздничный стол от Лилии Цвит

И вот мы плавно подошли к праздничному меню. Мы еще будем писать его в деталях и учитывая различные нюансы новогодне-рождественских праздников, но уже иметь начало с легкой руки королевы украинской кухни, мастера, успешно ведет свой кулинарный ютую украинском языке и за это еще больше в почете, Лилии Цвит.

Это 5 холодных блюд, которые украсят любой праздничный стол! Здесь и новый салат, и мясной рулет, и оригинальная закуска из печени, и закусочный торт из тыквы и быстрые и оригинальные канапе с красной рыбой.

1. Мясной рулет:

Для омлета:

яйца - 4 шт.

сметана - 100 г

манка - 20 г

сыр - 150 г

соль - щепотка

Для фарша:

мясо - 500 г

лук - 1 шт.

соль

специи

зелень

2.Гарбузовий торт:

коржи:

тыква очищенный - 500 г

сметана - 200 г

яйца - 4 шт.

мука - 300 г

сода - 0,5 ч.л.

паприка - 1 ч.л.

масло - 2-3 ст.л.

специи

Начинка:

сыр фета - 200 г

морковь - 1 шт.велика

чеснок - 2-3 зуб.

сметана - 4-5 ст.л.

3. Печеночная закуска

печень - 500 г

лук - 2 шт.

масло - 2-3 ст.л.

сметана - 100 г

масло - 100 г

семян подсолнечника - 100 г

4.Салат с грибами:

омлет:

яйца - 2 шт.

молоко - 2 ст.л.

мука - 1 ст.л.

соль

Для салата:

филе куриное - 1 шт.

кукуруза - 0,5 б.

листья салата - 1 шт.

грибы маринованные - 0,5 л

соус:

соевый соус - 2 ст.л.

масло - 2 ст.л.

лим.сик - 1 ст.л.

5. Канапе с рыбой:

гренки - 1 уп.

масло

лосось слабосол. - 150 г (можно заменить сельдью)

киви - 2 шт.

Есть из чего выбрать, чем мотивироваться, чем наслаждаться и что творить! Начнем зиму вкусно!