Как книжный рынок Италии преодолевает коронавирусной кризис

30 ноября, 2020, 18:45

В первые месяцы пандемии ситуация с итальянским книжным рынком была довольно критической. В марте Италия утратила почти 70% книжных продаж. Однако в течение 8 недель - с июля по сентябрь - рынок продемонстрировал положительные показатели

Как правительству удалось достичь такой динамики, рассказал представитель Итальянской ассоциации издателей профессор Пьеро Аттанасио во время секторального модуля "Книжная экосистема во времена перемен: исследования и решения" нынешнего форума "Креативная Украина".

Большую роль в принятии решений по преодолению кризиса сыграла основательная и актуальная аналитика. В начале мая Итальянская ассоциация издателей при обсуждении мер, которые следовало бы принять для помощи издательской отрасли, представила правительственным структурам свежие данные книжного рынка.

"Это - очень точные и своевременные данные о первых 39 неделях этого года. Эти данные мы начали презентовать еще до того, как появилась информация о продажах Amazon, который является определенным benchmark, эталоном для сравнения. При обсуждении мы сказали: "Смотрите, вот такая у нас проблема. И даже если включить данные с Amazon (они немного более обнадеживающие), все равно кризисная ситуация", - рассказывает представитель l'Associazione Italiana Editori.

Тогда правительство приняло решение осуществить точечные меры финансирования - помочь независимым книжным магазинам: физическим и онлайновым. По словам итальянского профессора, эти меры очень хорошо сработали.

"Одна из причин, почему нам удалось выйти в плюс, - мы смогли ввести эти меры, не потратив больших средств. Мы потратили меньше, чем могли бы, если бы раздавали деньги всем подряд. Ведь целевая помощь всегда помогает больше всего. Поэтому нам удалось очень быстро восстановить экономическое положение книжной отрасли", - объясняет он.

Поэтому в результате Италия за восемь недель, с июля по сентябрь 2020-го, сумела выйти на положительные показатели книжных продаж.

Данными, которыми оперировало итальянское правительство, Пьеро Аттанасио поделился и с украинской аудиторией.

По его словам, в 2011 году электронная коммерция в книжном секторе Италии была относительно малой и составила 9%. В 2019-м доля рынка составила уже 27%. А по состоянию на сентябрь 2020-го - 43%.

С марта по апрель почти две трети книг в Италии продавались онлайн, ведь физические книжные магазины были закрыты. И хотя после открытия магазинов в конце сентября более половины рынка вернулась к физическим магазинам и бумажным книгам, однако впоследствии онлайн-магазины стали снова опережать оффлайновые - из-за новых карантинных мер.

Также интересна ситуация во время пандемии с итальянским рынком электронных книг. После того как печатное книгоиздание более или менее выровняло показатели, оно все же составляло на 13% меньше, чем в 2019-м. Но совершенно другую картину видим с электронным книгоизданием.

В течение мая продажи электронных книг в Италии почти удвоились. По результатам первых девяти месяцев 2020 года итальянские издатели поняли, что электронные издания гораздо актуальнее, переориентировались и стали издавать их на 13% больше, чем в прошлом году.

В 2019 году по объемам книжного рынка Италия заняла четвертое место среди европейских стран, после Германии, Франции и Великобритании. Однако удастся ли ей удержать эту позицию в этом году, говорить еще рано. Все зависит от декабрьских показателей.

"Мы всегда были оптимистами и сравниваем ситуацию, которая была год назад. Однако, к сожалению, вторая волна пандемии привела к серьезным карантинным мерам, и вы видите, что на рождественские праздники никаких послаблений не предусматривают. Поэтому мы не знаем, насколько удачной будет наша рождественская промокампания. И, скорее всего, будем готовиться к убыткам", - заявил Пьеро Аттанасио.

Полную лекцию на тему: "Принятие решений на основе данных во времена быстрых перемен. Кейс итальянского книгоиздания" можно прослушать в записи на украинском и английском языках.