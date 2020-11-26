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Espreso.tvКультураСкрещенные колени поэтессы, жизнь в чернильнице и львовский боевик - 5 книг, которые стоит прочитать

Скрещенные колени поэтессы, жизнь в чернильнице и львовский боевик - 5 книг, которые стоит прочитать

В книгах этого обзора - неожиданные открытия в давно знакомых, казалось бы, отраслях. Известная писательница "грешит" стихами, детская сказка оказывается полная идеологических инсинуаций, а история Второй мировой почти переписывается заново. Все это предполагает большую интригу, но главное - приятное время для увлекательного чтения

Таня Малярчук. За такі гріхи бог ще подякує. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020

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"Народный сюрреализм", как в свое время определяли стиль прозы этого автора, молодой представительницы "Станиславского феномена" прикарпатской литературы, на самом деле был ничем иным, как каталогизацией реальности. Экзотически-этнографической как на урбанистического читателя, который воспринимал ее за сказочную. Мир разбирался в атомарные составляющие, из которых состояла авторская вселенная, без каких-либо культурно-цивилизационных подсказок. Зачем знать что-то о мире, если можно им быть - примерно такова была суть стратегии Малярчук, которая на этот раз заново открывает законы мироздания уже в поэзии. Перечисляя, конечно, все, чем можно оперировать в описании очередной «поэтической» реальности. “Плечі потрібні щоб носити наплічник / руки щоб триматися за тебе коли злітає літак  / очі щоб їх заплющувати коли говориш дурниці  / живіт щоб його втягувати якщо спідниця / з минулого затісна і щоб боятися / коліна щоб безтурботно їх схрещувати». Сприйняття цього прийому читачем не міняється навіть з переходом у «поетичну» форму. “Смієшся з моїх віршів / називаєш їх верблюдами а не верлібрами / я ж називаю верлібри колібрі / бо висять у повітрі /і так швидко тріпочуть крилами / що здається ніби крил зовсім немає”. Насправді в авторки все є, навіть нова збірка віршів, ілюстрована авторськими таки колажами і присвячена всім “чоловікам, які відпустили живою”.

Адель Хаиров. Подкова Тамерлана. – К.: Каяла, 2020

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Вещный мир детства и юности в этой книге - это шестидесятые и, соответственно, семидесятые годы прошлого века, и поскольку время тогда, по сути, застыл на целые десятилетия, то и рассмотреть его можно было без особых усилий. Он тянулся, словно струя меда в поэзии Мандельштама, и успевали не только рассказать сладкую сказку, но и прожить пару жизней - незаметных и неслышных, ощутимых только на ощупь. Подобная «тактильная» специфика присуща и поэтике автора, он лишь вскользь - даже не в рассказах этого сборника, а где-то на периферии своей журналистской судьбы - мог заметить, какой он на самом деле старый - помнит даже чернильницы в школе и еще кучу вещей из детского жизнь. Кто же их не помнит, скажете - это сама жизнь в чернильнице казарменной системы - особенно тот, кто жил в эпоху кукурузы и копеечной воды из автомата, героев-космонавтов и врачей-вредителей. Хотя, какая там Терешкова, когда "забрался на телегу, взял в руки вожжи, крикнул" но-о-о ", и тут же перестал мечтать о скафандре Гагарина и захотелось стать извозчиком, таким как Самат".

Богдан Коломійчук. Експрес до Галіції. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2020

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Эта остросюжетная история - новый детективный роман известного автора, в котором на читателя ждут запутанные дела и опасные расследования. По сюжету, на улице весна 1906 года. Во время отпуска в Швейцарии комиссар львовской полиции Адам Вистовичи неожиданно втягивается в опасную шпионскую игру, в которой на карту поставлено не только человеческие жизни, но и судьбы империй. Расшифровав секретный документ, Вистович узнает слишком много, как на обычного детектива из далекого австрийского Львова. В это же время из клиники в курортном Бадене исчезает странный русский пациент, которого разыскивают разведки сразу нескольких стран, а в Венеции происходит убийство неприметного переводчика с немецкого. Вистовичу предстоит выяснить, как связаны эти события и почему следы, казалось бы, несвязанных дел ведут во Львов.

Сергій Плохій. Забуті покидьки східного фронту. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020

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В этой документальной разведке автор раскрывает источники конфликтов и ужасов Холодной войны, анализируя историю Великого союза ХХ века, который оказался потрясающе успешным в реализации его непосредственных задач. Впрочем, несмотря на то, что американская помощь Великобритании и СССР через программу «ленд-лиз», открытие Второго фронта в июне 1944 года стали самыми яркими эпизодами сотрудничества антигитлеровской коалиции, завершился Большой союз большой неудачей - "железным занавесом", что разрезала пополам послевоенную Европу. Вопрос "Что случилось не так ли?" и "Кто ответственен за начало Холодной войны?" раздавались во всем мире. Автор опирается на ранее недостижимые источники - архивные документы советских спецслужб, содержащих наблюдения военной контрразведки и тайной полиции за американцами, которые контактировали с представителями ВВС Красной Армии и местным населением, отчеты шпионов, доклады их руководителей и кураторов. автор делает потрясающее открытие: Большой союз был обречен на неудачу и начал распадаться уже во время Второй мировой войны. Однако что или кто вызвал крах одного из самых мощных альянсов ХХ века?

Джанні Родарі. Пригоди Чиполіно. – К.: BookChef, 2020

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Это издание известной сказки, созданное к 100-летию автора - известного сказочника Джанни Родари - проиллюстрировано рисунками Леонида Владимирского - выдающегося графика и художника детских книг, украинский переведено не впервые, но впервые выходит ее полная версия. Любимая несколькими поколениями читателей сказка о веселом и мятежного мальчика-лук, который более всего стремился справедливости. А началось все с того, что одному напыщенным красные помидоры захотелось дернуть Чиполлино за зеленого волосы ... Поэтому перед нами новый украинский перевод книги "Приключения Чиполлино", осуществленный Тарасом Лазером, который, напомним, впервые выполнен непосредственно с итальянского оригинала и лишены устаревших идеологических исправлений. Каких именно - можно узнать, внимательно перечитав эту необычную книгу.

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