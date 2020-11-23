Надо ли ограничить комиссии при безналичных операциях. Экспертный опрос

23 ноября, 2020, 12:31

Депутаты Верховной Рады предлагают ограничить комиссии банков и платежных систем при безналичных операциях. В частности, при расчете в магазинах банковскими карточками. Сейчас эти комиссии обычно платит бизнес, а не потребитель напосредственно. Соответственно, он закладывает эти расходы в цену товаров и услуг

Нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий подал законопроект , которым предлагает постепенно снизить межбанковском комиссию за полтора года до 0,5% от суммы транзакции, а комиссию по использованием платежной карточки (интерчейндж) снизить до 0,3%.



Группа депутатов из фракции "Слуга народа" во главе с Марией Мезенцевой зарегистрировали альтернативный законопроект , который предусматривает более медленное (за три года, а не за полтора) снижение комиссий до 1,4% в целом, в частности, за переводы с помощью банковской карточки снизить до 0,9%.

Дискуссия продолжается, Еспресо.TV собрал экспертные комментарии за такое законодательное ограничение и против.





Агия Загребельская, бывшая государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины, соучредитель "Лига антитраста"

Я очень положительно отношусь к инициативе законодательно урегулировать межбанковские комиссии. Почему?

Во-первых, сегодня в Украине ставка интерчейндж, и вообще комиссия, почти в семь раз превышает аналогичные платежи в Европе. Если посмотреть сегодня на директивы ЕС - у них максимальный размер этой комиссии составляет 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных карт. Если мы посмотрим на нашу комиссию - она от 1,5% до 3%. И чем меньше бизнесмен, тем больше он платит комиссии. И этот доход распределяется с одной стороны платежными системами Visa и Mastercard, с другой стороны между банками, которые являются банками-эквайрами или эмитентами платежных карточек.

То есть мы имеем проблему с тем, что комиссия существенно завышенная. В том числе в силу конкурентных проблем, потому что надеяться в данном случае на то, что рынок все урегулирует, не стоит. Потому что если говорить о платежных системах, мы их имеем две - это Mastercard и Visa. Не только в Украине, но и в Европейских странах, США эти платежные системы уже обвинялись в том, что они завышали ставки своего комиссионного вознаграждения.

Если говорить о банках, то большая часть карточек эмитированная именно государственными банками. То есть мы также не наблюдаем какой-либо существенной конкуренции, которая способна повлиять на ситуацию. Как следствие, мы имеем завышенные комиссионные. И как результат, все возлагается прежде всего на плечи украинцев, на плечи малого и среднего бизнеса. Потому что они, по сути, больше всего от этого страдают. Ведь именно они платят эту комиссионное вознаграждение, - и, соответственно, вынуждены увеличивать стоимость своей продукции на этот процент, который они платят банкам и международным платежным системам. Как следствие, мы покупаем эти товары на 1,5-3% дороже, чем могло бы быть.

Высокие комисиини мешают воплотить политику Национального банка Cashless economy. Потому что обслуживание платежной карты стоит в десятки раз дороже, чем обслуживание наличных. Я видела даже комментарии экспертов, сегодня в 90 раз дешевле возить наличные, чем оплачивать банка и международной платежной системе перечисления безналичных средств. Это является существенным препятствием к тому, чтобы наша экономика переходила в более цивилизованный формат расчета, а именно - в безналичные платежи.

Банки не согласны с изменениями. Но если мы посмотрим, какой у нас был объем безналичных платежей в 2015-м году, например, и в 2020, - мы увидим, что объем вырос почти в два раза. Что произошло с комиссией? Комиссия увеличилась, а не уменьшилась. Это же ненормально. То есть если доход банков привязан к объемам, то чем больше растет объем безналичных платежей, тем стремительнее растут суммы чеков. И комиссия должна уменьшаться. Но этого не происходит. Мы никогда не выберемся из мира "Мало чеков", пока не сделаем комфортные условия для безналичных платежей.

Поэтому к подобным законопроектам я отношусь очень положительно, тем больше надо понимать, что в любой стране, будь то США или Евросоюз, было два варианта решения этой проблемы: законодательный или путь наказания. И если мы сейчас не ограничим эту комиссию законодательным путем, то в итоге все равно все закончится тем, что ритейлеры объединятся - сегодня есть все основания для этого - и подадут совместное заявление в Антимонопольный комитет, и заставят Антимонопольный комитет провести свою работу, провести расследование и в результате принять решение.

Если возьмем опыт развитых стран, то, например, в США 16 тыс. человек объединились, и в итоге это стоило международным платежным системам Visa и Mastercard $ 6,2 млрд, которые они вынуждены были заплатить по мирному урегулированию спора в качестве возмещения ущерба. Аналогичные иски мы видим в Великобритании, в других странах Европейского Союза.

В украинском парламенте есть определенное лобби, которое препятствует принятию таких законопроектив. Потому что это же не первый год, когда мы об этом говорим: например, 2017-м году подобный законопроект уже вносился.

Это лобби, особенно те, кто лоббируют платежные системы, они должны понимать, что если они сейчас не согласятся на цивилизованный путь, то в итоге они получат штрафы, судебные иски и решения о возмещении миллиардов, которые были переплаченные нашими предпринимателями за комиссию.





Александр Карпов, директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА

Мы действительно выступаем против таких законодательных ограничений. И не впервые. Потому что эта инициатива возникает с определенной периодичностью в течение последних 3,5 лет. Это третий или четвертый подход торговой индустрии к снаряду "давайте заставим банки работать ниже рентабельности, а сами будем получать сверхприбыли".

Торговцы ссылаются на то, что в Европе якобы все отрегулировано и "зеленые деревья и счастливые дети". Во-первых, Еврокомиссия более пяти лет обсуждала с рынком определенные изменения. Сейчас прошло пять лет с момента, когда эти изменения были применены. У них есть определенные результаты. Они говорили, что первоочередная задача изменений - снизить расходы торговцев, и, соответственно, снизить цены в торговых сетях. Этого не произошло.

Говорят, что в Европе регулируют не только ставку межбанковской комиссии, но и ставку, которую торговец фактически платит банку-эквайру. Это не соответствует действительности. С тех стран-членов ООН, мы смогли проанализировать, так только в Саудовской Аравии.

Когда нам коллеги говорят о снижении комиссии, которая будет получать банк-эмитент, до 0,3%, а комиссии, которую платит продавец, до 0,5% - то справедливо говорим: это снижение нашей рентабельности от 4 до 5 раз.

Крупнейшие банки - ПриватБанк, Райффайзен и Ощад, которые и занимаются рынком эквайринга, расставляют терминалы, предоставляют мобильные терминалы торговцам, они сказали: "Ребята, ну смотрите: в Европе средняя комиссия банка-эквайера за одну операцию - от € 0,3 до € 0,7. У нас сейчас без снижения цен в 2,5 раза меньше. Если цены снизить - будет в 8-10 раз меньше рентабельность одной операции. Или будет так, как есть - либо не будет кешлесу вообще ".

Потому что сейчас сети получают терминалы бесплатно и платят незначительную сумму ежемесячной аренды, а терминалы окупаются за 4 года при большом объеме операций.

А тем временем примерно 62% субъектов хозяйствования в Украине избегают приема карт к оплате, несмотря на требования.

Когда торговцы нам говорят: "Мы не хотим, потому что нам дорого", то давайте говорить откровенно: "Мы не хотим, потому что мы не хотим показывать обороты. И не хотим платить налоги с тех оборотов, которые сейчас имеем наличными ".

Председатель финансового комитета ВРУ ( Данил Гетманцев , - ред.) обнародовал цифры товарооборота за 2019 год. 48% операций проходят через кассовые аппараты, и соответственно, если есть терминал - через терминал; 52% оборотов происходит наличными.

Итак, мы утверждаем, что гипермаркеты и сетевая торговля хочет повысить за счет банков свою рентабельность. Ведь именно крупные торговые сети является подстрекателями темы снижения ставок. Потому что для малого и среднего бизнеса совсем другие вопросы имеют значения. И там цена эквайринга никоим образом не влияет на рентабельность бизнеса. Потому что бизнес идет в наличности в серую, давайте откровенно об этом говорить.

Это приведет к следующим последствиям:

не будет 6 млрд инвестиций в развитие электронной коммерции, в технологии, в терминалы, которые запланированы до 2025 года;

эквайры будут отказываться от ФЛП (или заключать соглашения, или от дальнейшего обслуживания);

терминалы будут стоить столько, сколько имеют;

инкассация будет стоить столько, сколько имеет;

не будет бесплатных операций для физических лиц (бесплатное открытие и обслуживание счета, часто зачисления и частичное снятие наличных) возможно введение годового обслуживания карты

- исчезнут кэшбек, о которых нам говорят "это ваши игрушки, они никому не нужны", хотя именно за счет кэшбек человек выбирает безнал.

Саморегулирование комиссионных вознаграждений и так происходит, еще с января 2020 года, когда платежные системы по договоренности с банками снизили примерно на 15% ставки межбанковских комиссий. В январе 2021 ожидается еще одно такое снижение. И, в принципе, еще одно такое снижение будет в 2022 году. Для крупного бизнеса на рынке ставки от 1,6%. Я так думаю, что с февраля 2021 могут быть ставки примерно 1,4%.





Мария Мезенцева, народный депутат от фракции "Слуга народа", инициатор альтернативного законопроекта №4178-1 относительно стоимости торгового эквайринга

У нас есть определенное монопольное положение на рынке операторов платежных систем, которые совсем не снизили стоимость торгового екваринга. Это заставляет государство вмешиваться. В нашем конкретном кейсе - вмешиваться законодательно.

Наш законопроект подан коллективом соавторов к уже существующему - авторства господина Княжицкого. В нашей пояснительной записке есть некоторые более развернутые вещи. Ну, и сами ставки эквайринговых расчетов, которые уменьшат давление на бизнес.

Мы увидели, что при средней стоимости торгового эквайринга на уровне около 2% расходы торговцев течение нескольких лет являются возрастающими в прогрессии, и потенциальная общая сумма на конец 2020 года будет 22,6 млрд грн.

То есть в течение пятилетнего периода фиксируется однозначно рост объемов таких затрат, которые полагаются раз не на банки, подчеркиваю, а на бизнес. Мы видим также растущую тенденцию, как и во всем мире, оплаты товаров и услуг в безналичном режиме.

Хотя в Украине эквайринговая политика банков не мотивирует торговцев принимать платежные карточки. Удобный пример: если речь идет не о больших сетях супермаркетов, а о частном небольшом бизнесе, после вопроса "Как вы рассчитаетесь - наличными или карточкой?" на наличные реагируют лучше. Но если мы идем к прозрачной экономики, детенизации, мы должны этому способствовать.

Законопроект базируется на европейском опыте. Но я, как представитель евроинтеграционного комитета, обратила внимание, что мы немножко другие реалии в Украине. В Европейском Союзе размер интерчейнджа четко зафиксирован - не более 0,3% от каждой транзакции с помощью платежной карты. Нашим альтернативным законопроектом мы предлагаем не такие низкие ставки, как действующие в ЕС, потому что мы пока не члены Европейского Союза, в то же время имеем Соглашение об ассоциации и определенные соответствия, которым должны следовать.





Святослав Сенюта, старший директор, глава департамента взаимодействия с государственными органами Visa Украины, Грузии, стран СНГ и Юго-Восточной Европы

Ответ на этот вопрос требует пояснения, что такое межбанковская комиссия и как она работает. Межбанковская комиссия (или интерчейндж) - это комиссия, которую банк-эквайер, обслуживающий продавца или торгово-сервисное предприятие, платит банку-эмитенту, который выдал карту покупателя, за каждую транзакцию по оплате товара или услуги картой. Для платежных систем она не является источником дохода.

При этом межбанковская комиссия играет важнейшую роль в развитии безналичной экономики. По сути, это один из главных источников дохода банков в бизнесе, который затем реинвестируется в развитие и поддержку инфраструктуры, сервисов и продуктов, которые уже стали привычной частью безналичной экономики. Благодаря тому, что размер комиссии устанавливается в соответствии с объективными рыночными факторами, безналичные платежи в Украине имели возможность стремительно развиваться.

Соответственно, если будет принято решение ввести жесткое директивное регулирование интерчейнджа с последующим снижением размера комиссии, это существенно ограничит способность банков инвестировать в отрасль. Проигрывают от этого все - и потребители, и финансовая отрасль, и государство в целом:

• С точки зрения потребителей, существенно замедлится как расширение платежной инфраструктуры, так и внедрение инноваций. Банки, вероятно, будут вынуждены сократить расходы на бонусные программы: бесплатные карты, кэшбек, кредитные каникулы, бонусные проценты по депозитам и прочие бонусные программы могут быть отменены или существенно ограничены. Более того, возможен рост существующих и введения новых банковских тарифов для держателей карт.

• Финансовая отрасль проигрывает, потому что Украина может потерять свои лидерские позиции по темпу проникновения безналичных платежей. Несмотря на опережающие темпы прироста за последние годы, Украина остается далеко позади Европы. Доля безналичных платежей в Украине составляет около 24% от общего объема расходов. В странах ЕС этот показатель - 50-70%, в странах Скандинавии - около 95%. Очевидно, сейчас рано замедлять развитие. Более того, существует серьезная угроза возвращения доминирование наличных платежей. А «кэш» - это в первую очередь теневая экономика.

• Следовательно, проигрывает и страна в целом. Увеличение доли теневых наличных платежей - это пропорциональное уменьшение поступлений в государственный бюджет. Недополучит бюджет и от банков, ведь из-за уменьшения интерчейндж все банки получат меньше прибыли и заплатят меньше налогов. Кроме того, бюджет получит меньше средств от доходов государственных банков - а это на сегодня более половины украинского рынка.

• Вместо этого крупные торговые сети и онлайн-магазины увеличат доходы, при этом снижение цен для потребителей остается под вопросом. Поэтому неудивительно, что они активно поддерживают эту инициативу.

И стоит ли идти на такой опасный эксперимент в условиях глобального кризиса? Или все же учитывать в первую очередь интересы потребителей, на плечи которых фактически хотят перенести финансирование развития платежной инфраструктуры?

Компания Visa по всему миру последовательно поддерживает рыночные инструменты управления ставками межбанковских комиссий. Надеемся, что и в Украине будет принято решение, которое позволит сохранить прогресс в развитии безналичных платежей, достигнутый за последние годы.

Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине

Межбанковская комиссия, или интерчейндж, - это необходимый инструмент для стабильного развития безналичных расчетов и cashless экономики страны.

Сегодня размер этой комиссии установлен на уровне, соответствующем потребностям украинского платежного рынка, обеспечивает баланс интересов и поддерживает конкуренцию между всеми игроками, помогает развивать безналичную инфраструктуру, а также стимулировать дальнейшее включение населения в финансовую систему.

Законодательное ограничение интерчейнджа может существенно нарушить баланс на рынке и рыночные механизмы ценообразования, негативно скажется на конкуренции и в целом может вернуть нас в эпоху наличных расчетов, нивелируя усилия и прогресс, которого Украине удалось достичь за последние годы. Негативное влияние от таких ограничений коснется всех участников рынка, включая банковским сектором, торговыми предприятиями и конечным потребителем.

Хотя украинский финансовый рынок еще не достиг показателей зрелых рынков, таких как рынки ЕС, банковский сектор страны пока развивается прогрессивно и сбалансировано, и предоставляет украинцам доступ к технологическим финансовых решениям и услугам, качественному обслуживанию за умеренный счет. Цифровые услуги, новейшие подходы и программы в предотвращении мошенничества, развитие сети приема безналичных расчетов через POS-терминалы и другие устройства, а также дополнительные стимулы безналичных оплат, такие как льготные периоды за пользование кредитными деньгами, программы лояльности, кэшбек и другие вознаграждения при оплате картами - источником инвестиций для всех этих и многих других проектов является именно межбанковские комиссии. Иными словами, именно за счет интерчейндж банки финансируют преимущества для своих клиентов, инвестирующих в развитие технологий и программ стимулирования безналичных оплат.

Мы убеждены, что принятие любого из предложенных законопроектов и вмешательства в рыночное формирование комиссии сегодня приведет к исчезновению стимулов для безналичных расчетов, и как следствие - роста уровня теневой экономики в стране. Возрастет стоимость обслуживания банковских счетов, тарифы за перевод средств, снятие наличных и тому подобное. Дисбаланс приведет к тому, что банкам невыгодно будет развивать карточные продукты и сеть приема безналичных оплат, работодатели вернутся к выплате заработной платы наличными, так выплаты через банк станут слишком дорогими. Также снижение интерчейндж может привести к свертыванию банковских программ поддержки малого и среднего бизнеса.

Что касается европейского опыта законодательного снижение интерчейндж: здесь следует помнить, что развитие украинского рынка безналичных оплат все еще далек от стран ЕС, а средний чек расчетов по карточкам в Украине в разы меньше европейский. Даже при этом, как показал опыт европейских стран, после снижения интерчейндж цены на товары для конечного потребителя в странах ЕС не снизились, а банки, потеряв значительное источник финансирования, были вынуждены повысить цены на обслуживание для клиентов.

Мы считаем, что в Украине снижение межбанковских комиссий должно происходить постепенно, прозрачно, с учетом специфики и потребностей украинского рынка, и реальных последствий для всех участников. Украина сегодня демонстрирует рекордные темпы развития безналичных платежей. Но это стало возможным именно благодаря инвестициям банков, источником которых являются межбанковские комиссии. Уровень этих комиссий, конечно, может меняться со временем, как и ситуация на рынке в целом. Важно обеспечить тот уровень интерчейндж, который позволит рынку безналичных платежей и дальше развиваться и отвечать потребностям финансового сектора, бизнеса и потребителей. Мы открыты к конструктивному диалогу и активному сотрудничеству с Национальным банком, основным регулятором рынка в Украине, для поиска оптимальных вариантов регулирования межбанковских комиссий и планирования дальнейших шагов.