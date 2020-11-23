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Espreso.tvОбществоМногая лета, владыка!

Многая лета, владыка!


фото: Slovo.Today
В повседневной жизни хватает вызовов и хлопот, но среди всех них все же стоит останавливаться и находить поводы для благодарности

Благодарность меняет нас, делает счастливее и добрее. Каждый вечер, ложась спать, мы с мужем вспоминаем по крайней мере десять вещей, за которые хотим поблагодарить. Порой благодарим просто за прожитый день, за дар здоровья, все реализованые в течение дня планы и замыслы, за людей, с которыми мы виделись и общались, за какие-то хорошие инициативы, к которым нам удалось приобщиться, в конце концов, за те мгновения жизни, в которые нам было хорошо и счастливо.

Сегодня же начинаю благодарить утром. Есть дни, когда за дар жизни благодаришь только открыв глаза. И не за свой, а за жизнь какого-то дорогого тебе именинника. Сегодня именно такой день, когда миру был подарен очень важный для меня человек. И я уверена, что эти слова могут сказать еще сотни людей. Ведь свой день рождения, 60-летний юбилей празднует митрополит Борис Гудзяк, бесспорный авторитет для тысяч людей по всему миру, человек, который умеет заботиться о других, служить им, выдвигать смелые идеи и реализовывать их, чтобы они могли приносить пользу и добро. Ему обязаны созданием Украинского Католического Университета - учебного заведения, которое дает хорошее образование, не страдает коррупционными схемами и, что самое важное, делает огромный акцент на ценностях, постоянно напоминает, что значит быть человеком с открытым сердцем и установкой делать добро. В лице владыки Бориса имеем духовного лидера, авторитетного не только для верующих УГКЦ, но и для братьев-православных и протестантов, который самим своим образом жизни проповедует, что значит быть хорошим епископом, добрым священником и добрым христианином. Который не устает напоминать нам о нашем достоинстве детей Божиих (уверена, что многие осознали себя Божьим дитям именно благодаря владыке), о любящем Боге, о вере и доверии к Нему, без которых ничего не можем; и о нашем великом призвании - делать добро.

Я познакомилась с тогда еще священником, отцом Борисом Гудзяком во время Оранжевой революции. В Киев на Майдан приехали несколько десятков студентов УКУ, и моя подруга, выпускница УКУ, спросила, не подскажу ли я, где их можно разместить на ночлег. Я помогла пристроить студентов в доме издательства "Смолоскип" где тогда встретилась и с отцом Гудзяком. А примерно через месяц получила от него по почте письмо с благодарностью. Ректору университета, имевшему множество ежедневных священнических, преподавательских и разнообразных других обязанностей, не обязательно было беспокоиться еще и письмом. Но, кажется, из всех, кого знаю, владыка Борис едва ли не лучше всех знает ценность благодарности и потребность внимания к людям - ко всем, независимо от возраста и так называемого статуса. За годы слушания владыки Бориса в многочисленных интервью и публичных выступлениях (а я стараюсь за ними следить), за годы общения с ним я убедилась в том, что владыка видит ценность в каждом человеке. И одинаково естественно чувствует себя как в обстановке небогатого дома, так и в роскошных залах во время приемов, происходящих на высшем уровне.

Повсюду он хочет войти в ситуацию другого, выслушать его, общаться с ним и служить ему. И меня очень трогает то, что владыка не устает проповедовать фундаментальные вещи, необходимые для хорошего общения, а следовательно - для хорошего общежития в обществе. Даже до меня, которая никогда не училась в УКУ, доносятся рассказы о том, что владыка, встречаясь с первокурсниками, не раз говорил им примерно так: "Хочу, чтобы в УКУ вы научились двум главным словам. "Спасибо" и "Извините". Все остальное приложится". Оказывается, что это деликатное напоминание нужно и важно. В других вузах как раз всерьез говорят, что студенты - это будущая элита, которая должна конкурировать и бороться за рейтинг, за самые высокие баллы, за свое место под солнцем, и словом не оговариваясь о ценности взаимоподдержки, об умении увидеть чью-то боль и прийти на помощь... А владыка Борис, зная, что УКУ не раз попадает в топ различных университетских рейтингов, говорит, что их не следует особенно учитывать, потому что рейтинги все равно не отражают главного: говорят об уровне знаний, но не могут оценить нашей человечности.

Я так много говорю об УКУ, потому что невероятно благодарна владыке за это университет, за это созданное сообщество. Хотя я к нему не причастна, но чувствую общность ценностей и доверие к людям, которые к нему относятся. Поэтому благодарю владыку и за его свидетельство доверия к Богу, без которого замысел создать УКУ неизвестно имел ли бы шанс реализоваться.

Благодарю владыку Бориса за возможность переписки с ним, за его посещение в сложное для меня время, когда я почти не могла ходить и должна была учиться этому заново. Я не вхожу в число ближайших друзей владыки, не являюсь его доверенным лицом, и поэтому мне особенно ценно, что он для меня, простого человека, находит время. Это огромный дар для меня и огромный урок служения. В представлении многих епископ - это лицо, которое вряд ли "опустится" до того, чтобы посещать значительно тех, кто является ниже по статусу. С владыкой Борисом все совсем иначе. Он может пойти с тобой на кофе, ему можно позвонить и, если он не может ответить, то обязательно перезвонит или отпишет. Наконец, ему можно писать письмо, а при встрече можно обнять - по-детски просто. Чувствовать, что таким и должен быть епископ - любящим, человечным и живым. Находясь рядом с владыкой, хорошо чувствовать свет, от него идущий, и свидетельствовать, что среди нас еще есть те, кто отвечает на Божий призыв к святости и старается к ней идти.

Иногда думаю, что масштаб деятельности митрополита Бориса Гудзяка сопоставим с масштабом деятельности митрополита Андрея Шептицкого. Но, в конце концов, еще много всего впереди, и не знаем, сколько всего владыке еще предстоит сделать для Церкви. Когда-то кто-то будет это исследовать, подводить итоги. А сегодня время для другого. Время благодарить за дар жизни владыки Бориса и радоваться, что живем в одно время с ним. Время для благодарности за все возможности встреч, слушания, деления временем и молитвой. Время немного скучать, потому что в Украине владыки Бориса, который теперь является митрополитом в далекой Филадельфии, очень не хватает. И время радостно пожелать: дорогой владыка Борис, многая лета!!!

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