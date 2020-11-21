Штаб Садового: русская гостиница офицера КГБ и фейковые экзит-полы

21 ноября, 2020, 18:18

Николай Княжицкий

Штаб Садового сообщил, что в воскресенье, 22 ноября, в день выборов будет работать в отеле "BANKHOTEL". Там же Садовый предлагает журналистам совместно просмотреть результаты экзит-полов

Садовый не случайно открывает штаб в своем любимом отеле, куда часто ходит обедать. Конечным бенефициаром отеля является друг Садового, выпускник школы имени Андропова и офицер КГБ СССР Вячеслав Юткин. В 2016 году исполнительный комитет Львовского горсовета выдал градостроительные условия для строительства этого отеля. Юткин тогда же уволился из Проминвестбанка, владельцем которого является российский государственный ВЭБ банк. Ранее Юткин возглавлял филиал российского банка НРБ и Сбербанк России в Украине. По словам Юткина, финансирование проекта велось, в том числе, за счет ВТБ банка. Это российский государственный банк, который возглавляет член высшего совета партии "Единая Россия" Леонид Костин. Именно ВТБ банк поглотил в 2012 году "БАНК МОСКВЫ", который в то время активно присутствовал во Львове. США в 2014 году ввели против ВТБ санкции, а сам Костин был включен в список чиновников и предпринимателей из России за близость к Путину. BANKHOTEL, в котором открыл штаб Андрей Садовый, продолжает финансово контролироваться через обязательства перед ВТБ Украина, перешедшие к ВТБ банку России, правительством Российской Федерации.

Согласно государственным реестрам Российской Федерации Вячеслав Юткин остается совладельцем двух гостиниц в оккупированном Российской ФедерациейКрыму и ведет там бизнес по законам страны-агрессора. Он владеет гостиницей "МОРСКОЙ" совместно с генералом службы внешней разведки России Александром Лебедевым и на 96% апарт-отелем "Таврический". Также Юткин контролирует отель "Слава" в Алуште. В многочисленных интервью Юткин говорит, что дружит с Андреем Садовым.

Какие же экзит-полы хочет обнародовать Садовый после выборов?

С момента первого тура выборов главы Львовской ОТГ прошло практически 4 недели. За это время можно отметить одну интересную особенность - отсутствие каких-либо рейтингов от близкой к мэру компании "Фама". И это довольно странно, учитывая, что перед первым туром эта компания распространяла опросы регулярно и эти опросы фиксировали большое преимущество Садового над Синюткой. Так, 19 октября, в их последнем опросе Садовый (по заказу одного из медиа семьи Садового) имел поддержку 41,5%, а Олег Синютка - 23,8%. Но реальность оказалась другой - 40,09% за Садового и 31,1% за Синютку. То есть имела место либо ошибка социологов, либо манипуляция в пользу одного из кандидатов. Напомню, что СОЦИС, например, подал результаты первого тура практически тождественно к реальным показателям.

По странному стечению обстоятельств экзит-пол во время первого тура, обнародованный в программе Савика Шустера, так же, как и опрос "Фамы", также занижал результат Синютки.

По данным экзит-пола, обнародованного в передаче Шустера, результат Синютки составил 27, 38%, а Садового - 41, 12%.

Манипуляция экзит-полом, которая в условиях высокой конкуренции может стать инструментом для оправдания фальсификаций, является последней надеждой обанкротившейся городской власти избежать ответственности за собственные преступления.

Пророссийские и олигархические силы, которые наживались на Львове последние годы, продолжают делать все для того, чтобы не допустить развития нашего города и победы здесь проукраинских демократических сил. Но на этот раз они проиграют!

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