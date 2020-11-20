Виталий Портников: Маркарова не спасёт Зеленского

20 ноября, 2020, 15:55

Портников Виталий

Решение назначить бывшего министра финансов Оксану Маркарову новым украинским послом в Соединённых Штатах, вне всякого сомнения, далеко от соображений политической целесообразности и дипломатической логики

Это никакая не ротация, чтобы об этом не рассказывал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ротаций не бывает через несколько месяцев после назначения нового посла в Соединённых Штатах. На самом деле, такая ротация должна была бы произойти после смены власти в Белом доме. Но тогда, если руководствоваться соображениями политической целесообразности и дипломатической логики, Владимир Ельченко вообще не должен был бы становиться послом в Соединенных Штатах. А на этой должности должен был бы до президентских выборов в США оставаться работавший с администрации Дональда Трампа Валерий Чалый. И уже после того как стало бы ясно, что в Соединенных Штатах новый президент, можно было бы задуматься о кандидате, который сможет установить диалог с его администрацией.

Но у Зеленского с его представлениями о личной преданности – вернее, о личной непреданности – совершенно другая логика. Если Валерий Чалый был назначен Петром Порошенко, то его нужно незамедлительно изгнать, не задумываясь о последствиях. А так как своего кандидата на должность посла в США у Зеленского не было, то пришлось в спешном порядке переводить на должность посла постоянного представителя Украины при ООН. А теперь, спустя несколько месяцев, отправлять его в отставку вовсе не потому, что пришло время ротации. И не потому, что появилась идея о необходимости назначения в Вашингтон дипломата, который сможет установить контакт с новой администрацией – потому что в этом случае можно было бы хотя бы дождаться инаугурации Джозефа Байдена. Просто из уважения к новому президенту и новому государственному секретарю. Хотя о чем это я? Слово «уважение» явно не то слово, о существовании которого подозревают президент Украины и те, кто подсказывает ему кадровые решения.

Оксану Маркарову отправляют в Вашингтон по одной причине: МВФ не дает Украине денег. А без этих денег и без того бедственное экономическое положение страны, доведённой до ручки некомпетентным управлением Зеленского, его офиса и правительства будет ещё хуже. Скоро последние запасы закончатся и всё станет ясно даже тем, кто не хочет ничего понимать. И даже тем, кто не может.

Но проблема в том, что система так не работает. Связи Маркаровой в Вашингтоне и ее навыки переговорщика не помогут Зеленскому. Если у МВФ есть требования, связанные с независимостью Национального банка, судов и антикоррупционных институций, то эти требования нужно выполнять. И всё. Никакой посол не сможет объяснить руководству фонда, что белое это чёрное, а чёрное это белое. Это можно только украинским избирателям объяснить в видеообращениях, но беда в том, что украинские избиратели доллары не печатают. Они на них живут.

При этом Маркарова прекрасно понимает, для чего её посылают Вашингтон. И сосредоточится она именно на этой своей основной и неисполнимой – в случае отсутствия конструктивности со стороны украинской власти – задаче. А задача посла Украины в Соединенных Штатах сегодня – это прежде всего налаживание конструктивных контактов с новой американской администрацией. И не только ради денег, но и ради всеобъемлющей поддержки Украины в её противостоянии российской агрессии.

Впрочем, если вспомнить, как относился украинский президент к проблеме Байдена и что он думает о решении ситуации на Донбассе, то и эта задача вряд ли выполнима для любого, даже самого профессионального дипломата. Так что пусть Маркарова пока просто займётся поиском денег.