 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Маркарова не спасёт Зеленского

Виталий Портников: Маркарова не спасёт Зеленского


фото: epravda
Решение назначить бывшего министра финансов Оксану Маркарову новым украинским послом в Соединённых Штатах, вне всякого сомнения, далеко от соображений политической целесообразности и дипломатической логики

Это никакая не ротация, чтобы об этом не рассказывал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ротаций не бывает через несколько месяцев после назначения нового посла в Соединённых Штатах. На самом деле, такая ротация должна была бы произойти после смены власти в Белом доме. Но тогда, если руководствоваться соображениями политической целесообразности и дипломатической логики, Владимир Ельченко вообще не должен был бы становиться послом в Соединенных Штатах. А на этой должности должен был бы до президентских выборов в США оставаться работавший с администрации Дональда Трампа Валерий Чалый. И уже после того как стало бы ясно, что в Соединенных Штатах новый президент, можно было бы задуматься о кандидате, который сможет установить диалог с его администрацией. 

Но у Зеленского с его представлениями о личной преданности – вернее, о личной непреданности – совершенно другая логика. Если Валерий Чалый был назначен Петром Порошенко, то его нужно незамедлительно изгнать, не задумываясь о последствиях. А так как своего кандидата на должность посла в США у Зеленского не было, то пришлось в спешном порядке переводить на должность посла постоянного представителя Украины при ООН. А теперь, спустя несколько месяцев, отправлять его в отставку вовсе не потому, что пришло время ротации. И не потому, что появилась идея о необходимости назначения в Вашингтон дипломата, который сможет установить контакт с новой администрацией – потому что в этом случае можно было бы хотя бы дождаться инаугурации Джозефа Байдена. Просто из уважения к новому президенту и новому государственному секретарю. Хотя о чем это я? Слово «уважение» явно не то слово, о существовании которого подозревают президент Украины и те, кто подсказывает ему кадровые решения.

Оксану Маркарову отправляют в  Вашингтон по одной причине:  МВФ не дает Украине денег. А без этих денег и без того бедственное экономическое положение страны, доведённой до ручки некомпетентным управлением Зеленского, его офиса и правительства будет ещё хуже. Скоро последние запасы закончатся и всё станет ясно даже тем, кто не хочет ничего понимать. И даже тем, кто не может.

Но проблема в том, что система так не работает. Связи Маркаровой в Вашингтоне и ее навыки переговорщика не помогут Зеленскому. Если у МВФ есть требования, связанные с независимостью Национального банка, судов и антикоррупционных институций,  то эти требования нужно выполнять. И всё. Никакой посол не сможет объяснить руководству фонда, что белое это чёрное, а чёрное это белое. Это можно только украинским избирателям объяснить в видеообращениях, но беда в том, что украинские избиратели доллары не печатают. Они на них живут.

При этом Маркарова прекрасно понимает, для чего её посылают Вашингтон. И сосредоточится она именно на этой своей основной и неисполнимой – в случае отсутствия конструктивности со стороны украинской власти – задаче. А задача посла Украины в Соединенных Штатах сегодня – это прежде всего налаживание конструктивных контактов с новой американской администрацией. И не только ради денег, но и ради всеобъемлющей поддержки Украины в её противостоянии российской агрессии.

Впрочем, если вспомнить, как относился украинский президент к проблеме Байдена и что он думает о решении ситуации на Донбассе, то и эта задача вряд ли выполнима для любого, даже самого профессионального дипломата. Так что пусть Маркарова пока просто займётся поиском денег.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2020 пятница

больше новостей

20 ноября, 2020 пятница

19 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать