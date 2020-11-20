Турчинов: Главная ошибка Зеленского в том, что он решил стать президентом

20 ноября, 2020, 22:52

Сергей Высоцкий

Экс-исполняющий обязанности президента Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны в 2014-2019 годах Александр Турчинов об угрозе реванша, попыток дискредитировать Революцию Достоинства и вызов в ГБР

Приветствую Вас. Сегодня будем говорить о вопросах национальной безопасности и обороне. Потому что тот бюджетный кризис, который происходит сейчас в государственной экономике и государственных финансах, затрагивает не только пациентов коронавирусных отделений, не только медицинскую сферу, но и сферу национальной безопасности. Это очень важно. Потому что оставить нашу армию на передовой без финансирования, без новейшего вооружения мы не имеем права.



Наш сегодняшний гость - Александр Турчинов. Я вас приветствую. Экс-исполняющий обязанности президента Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны в 2014-2019 годах.

Доброго дня.

Александр Валентинович, перед тем, как начать тему национальной безопасности, мы не можем не обсудить новость о том, что вас, Порошенко, Парубия, Яценюка и других политических лидеров Майдана вызывают на допрос в ГБР. На допрос по заявлению Рината Кузьмина, экс-заместителя генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонки о том, что Майдан был государственным переворотом. Ну и ГБР, структура, сейчас подчиненная власти Владимира Зеленского, почему-то решила заняться этим вопросом на седьмую годовщину Революции Достоинства. Что происходит? Это указание Зеленского? Это неспособность Зеленского предвидеть последствия действий своих правоохранителей? Может это просто какя-то российская спецоперация, которая сейчас погудит-погудит и рассосется?

Знаете, эта власть никогда не понимала Майдан, боялась его и продолжает бояться. Мы ведь помним: когда мы с вами стояли на Майдане, Зеленский и его ближайшее окружение цинично шутили над тем, что там происходило, над той кровью, над той болью, через которые проходил украинский народ, чтобы завоевать право решать в собственном доме собственную судьбу. И это не первая такая провокация. Мы знаем сколько уголовных дел открыто против активистов Майдана, против наших военнослужащих, волонтеров. И, к сожалению, это дело, когда депутаты ОПЗЖ дают указание, а работники ГБР и других силовых структур очень спешат выслужиться. Это, как раз, пример активного сотрудничества ОПЗЖ и "слуг народа", то есть действующей власти и московской пятой колонны, против патриотов, против проукраинских, проевропейских сил. Некий союз капитулянтов и коллаборационистов.



Так совпало, что это не одна такая провокация в канун годовщины Революции Достоинства. Сегодня проходил обыск в Музее Революции. Знаете, можно рассказывать о каких-то уголовных делах, все может быть в этой жизни. Но сознательно делать это именно накануне годовщины Революции - это, на мой взгляд, является именно системой заказов власти против ее главных политических оппонентов. А сегодня власти оппонируют именно те, кто стоял на Майдане, кто в 2014-2015 годах защищал Украину в очень сложных условиях. Именно эти люди сегодня оппонируют зеленой власти.

Но, на мой взгляд, такое поведение невыгодно Зеленскому. Мы понимаем, что оно провоцирует возмущение, протесты и оно выгодно России. Не допускаете ли вы, что нашим президентом просто манипулируют - или в окружении, или, возможно, где-то какие-то агенты Кремля в правоохранительных структурах - для того, чтобы возмутить общество, спровоцировать его на какие-то новые резкие действия и создать хаос?

К большому сожалению, последние полтора года в стране очень много делается такого, что выгодно России. Начиная от запрета ведения огня при защите наших восточных рубежей, продолжая вопросами проведения выборов на оккупированных территориях, которіе постоянно поднимают представители Зеленского в ТКГ, и до других схем, которые устраивают Российскую Федерацию - отвод войск на отдельных участках и тому подобное. Много таких вещей, которые сегодня выгодны России, делается сегодня украинской властью. И это уже становится системой.

Почему?

Видимо, такова ватная ментальность у пятой колонны и у действующей власти, и это их объединяет. Это толкает их на путь ухода от идеалов Революции Достоинства, от позиций защиты своей страны.

Хорошо. По защите страны. Я посмотрел дефицит бюджета в этом году. Уже сейчас понятно, что бюджет не выполняется свыше дефицита. Около ста миллиардов гривен недополучено бюджетом. Как это будет перекрываться без МВФ никто не может сказать. Но я вижу, что по некоторым статьям оборонного заказа и военного бюджета идут странные процессы. Например, девять миллиардов гривен из оборонного бюджета просто не исчерпано. Под вопросом разработка и закупка наших видов вооружений. Что в принципе происходит сейчас с армией и сектором национальной безопасности? Насколько он профинансирован? Возросла ли там коррупция, или, может, Зеленский ее преодолел?

Знаете, когда дилетанты берутся за очень трудное дело, оно всегда плохо заканчивается. И это вопрос не только обороны, где действительно колоссальные проблемы. Этот вопрос и системного разрушения экономики. А это базис, на котором формируется бюджет, на котором формируются все программы. Давайте посмотрим, что у нас у нас происходит с борьбой с пандемией коронавируса. Это страшные вещи. И все это связано с бюджетными программами. В них разрыв бюджета происходит не первый день, но первое полугодие они ехали на инерции и рассказывали даже, что у них перевыполнения бюджета. И в условиях, когда ресурсы надо было использовать для борьбы с коронавирусом, на такие элементарные вещи как массовое тестирование, обеспечение больниц кислородом, создание резервов лекарств и т.д., то есть все те элементарные вещи, которые делает любая цивилизованная страна, они использовали эти ресурсы на так называемое "велике будивныцтво", которое в народе объективно называют "великим крадивныцтвом". И даже экс-министр финансов Игорь Уманский признал, что это тотальная коррупция, а перераспределение средств осуществлялся на направления, где они массово разворовываются. И вот, вместо того, чтобы финансировать борьбу с коронавирусом, стратегические оборонные программы, социальные программы, средства бросают туда, где их можно спокойно и не напрягаясь украсть. А вы знаете, что легче всего это делается на строительстве дорог. Эта технология уже понятна всем.



Теперь что касается внешнего финансирования. Вспомните последние заявления Зеленского о том, что они выполнили все требования МВФ. Он много говорит и есть подозрение, что не всегда понимает, что говорит. Если бы выполнили требования МВФ, то уже, наверное, получили бы транш. Кстати, одним из главных требований МВФ была борьба с коррупцией. А что происходит у нас? Системно разрушается антикоррупционная инфраструктура, которую мы выстроили в течение последних пяти лет. Идет травля руководства НАБУ, разрушается Антикоррупционный суд... И последняя "изюминка" от этой власти, опять же в союзе с ОПЗЖ - разрушение е-декларирования через Конституционный суд. И сказать снова, что власть здесь ни при чем - это неправда. Они знали об этом решении, они знали, что это готовится.

Зеленский знал? Вы уверены?

Ну а как же? Когда у него есть представитель в КС, который получает все материалы, которые рассматриваются Конституционным судом.

Так может просто Ермак не пускает?

Да нет. Не знаю, кто кого куда пускает, но это тоже Зеленского ответственность. Когда говорят, что ему не дают информацию... Знаете, когда человек занимает высокий пост, то он сам определяет кто и в каком объеме его информирует. И говорить, что он не знал или от него скрывали - это неправда. Кстати, он - один из главных выгодоприобретателей от фактически отмены е-декларирования. Вы же помните "ошибку" в его декларации на пять миллионов? По действующему законодательству - это особо крупные размеры. Это два года тюрьмы. Суд сказал: у него иммунитет, пока он президент - он неподсуден. Но эта позиция заканчивается и вопрос об уголовной ответственности безусловно бы стоял. Именно поэтому, я думаю, около 50 процентов фракции "Слуг народа" заинтересованы в разрушении е-декларирования, потому что там написали такие вещи, за которые рано или поздно придется отвечать. ОПЗЖ. Там миллиардеры, которые имеют огромные состояния и безусловно были заинтересованы в разрушении е-декларирования. То есть, все это происходит на фоне того, что они рассказывают, мол, мы выполняем требования и задачи МВФ. Более того, в связи с их деятельностью уже появляются новые задачи. Уже есть требование МВФ об аудите использования средств фонда борьбы с коронавирусом, которые использовались не по назначению, где самый большой коррупционный сегмент.



Безусловно, в этих условиях разрушается и система финансирования сектора безопасности и обороны. Но в первое полугодие можно было бы хоть что-то профинансировать. А в первом полугодии, как и сейчас, не было закуплено ни одного снаряда, ни ракеты, ничего не было сделано для обеспечения национальной ракетной программы и тому подобное. То есть, стратегические направления фактически не финансировались.

Смотрите, вот по ракетной программе, по программе наших артиллерийских орудий, по гаубице "Богдана", проекту ПКР "Нептун", комплексу "Ольха-М", инновационным украинским разработкам, которыми вы руководили, когда были секретарем СНБО. Эта история тянется год. В начале года тогдашний министр обороны Загороднюк говорил, что они прекратят полностью финансирование "Нептуна", "Ольхи" и других проектов.

А президент Зеленский в парламенте несколько месяцев назад относительно того, как "слуги народа" и он как главнокомандующий занимаются армией сказал: "В 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины. Мы начали изготовление новейших образцов вооружения: комплекс управления артиллерийским дивизионом "Оболонь А", минометный комплекс "Барс", артиллерийские боеприпасы, в том числе для реактивных систем. Испытывается ракетная система залпового огня "Ольха М" и системы реактивных снарядов "Тайфун". Продолжается модернизация фрегата "Гетман Сагайдачный" и подготовка к испытаниям десантных катеров "Кентавр". Принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета "Нептун". Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты черноморского региона". И после этого уже министр Таран сказал, что поставят на вооружение "Нептун" и все эти комплексы.

Так что же реально происходит с нашими разработками?

Ну, во-первых, ко всему, о чем говорил Зеленский, он не имеет никакого отношения. Все эти проекты отрабатывались еще, скажем так, во времена пятого президента Украины. Что касается ракетных программ, которыми я занимался непосредственно, последние удачные пуски, после чего они были приняты на вооружение, состоялись в начале этого года благодаря профинансированному нами государственному оборонному заказу 2019 года. Все. Это последнее, что получила оборонная отрасль. К большому сожалению, после того как ресурс, запланированный нами еще в начале 2019 года закончился, новые ресурсы в ракетные технологии, производство артиллерийских снарядов и т.п. уже не вкладывались. И это колоссальная проблема. Потому что задействованы мощные предприятия, для которых это главная специализация и для которых оборонный заказ является источником существования. И это не только вопрос, например, КБ "Луч". Этот вопрос многих смежников, партнеров, которые сегодня фактически остановились, потому что нет профинансированных заказов. Одно дело языком трепать, а другое - что-то делать.



После этого выступления Зеленского журналисты и все знающие хоть немного в этих вопросах, говорили: о'кей, а где контракты, где государственное финансирование? А его нет. После этого во власти сказали, что заключат контракт на поставку дивизиона крылатых ракет "Нептун". Это уже к концу года. Я не знаю, заключили ли они этот контракт, но точно знаю, что предприятия не получили ни копейки финансирования. Это уже подсудное дело - срыв государственного оборонного заказа. Впервые с 2014 года у нас катастрофа с выполнением оборонного госзаказа. Они рассказывают о больших бюджетах, которые получила армия. Но вы знаете, что основной ресурс бюджета идет именно на оборонный заказ. Этот заказ оружия, военной техники, всего необходимого для защиты страны. И вы увидите, как жалок процент выполнения государственного оборонного заказа.



И это не просто невежество, не просто непрофессионализм. Это уже работа против своей страны. Это как раз работа в интересах России. Когда армию оставляют без оружия, без военной техники, без ракетного щита. И в этих условиях уже нельзя болтать, уже надо отвечать.



Мы уже наслушались этих видеообращений, этой, извините, пустой трескотни. Надо уже отвечать за то, что вы сделали. Армия рискует остаться без оружия, а Кравчук говорит: зачем нам оружие, когда мы идем к мирному решению проблемы. Нет, мы никуда не идем. Сначала говорили, что за две недели мы должны закончить войну, потом за полгода, сейчас Зеленский назвал дату - до конца этого года мы закончим войну. Война не закончится, пока хоть один российский солдат будет оставаться на украинской земле, пока хоть один метр нашей земли оккупирован. Поэтому все эти разговоры и обещания - это просто дымовая завеса за которой происходит то, что было до Революции Достоинства: системное разрушение и разоружение нашей армии, всего сегмента безопасности и обороны. Уже сами зеленые говорят, что надо снимать министра обороны. Это уже какой по счету их министр обороны, третий? Но проблема в другом. Проблема в том, что снова, как при Януковиче, как при Кравчуке, поднимают вопрос о сокращении армии. Сокращение армии в условиях войны!

Я помню, что очень много зла Петру Порошенко нанесли именно коррупционные скандалы, в том числе в армии. Не будем сейчас обсуждать их суть. До сих пор толком никто ничего не раскрыл и не нашел было что-то или не было. Но олигархическими каналами это было впрессовано в сознание людей и серьезно подкосило позиции пятого президента и всех проукраинских партий на выборах. Сейчас я у Юрия Бутусова, известного журналиста, занимающегося военной тематикой, прочитал очень интересную историю о закупке артиллерийских систем. Когда вы были секретарем СНБО мы разрабатывали собственную артиллерийскую систему "Богдана". А сейчас Минобороны планирует вместо "Богданы", вместотого, чтоб вложиться в отечественную разработку, закупать чешские самоходные гаубицы 1973 года выпуска. Самое интересное, Бутусов раскопал, что их будут покупать по полтора миллиона евро, тогда как их реальная цена где-то в два с половиной раза ниже. Можете ли вы что-то рассказать об этой истории? Почему наши системы не производятся, а предпочтение отдается таким странным проектам? Ну и, учитывая эту информацию, как вы оцениваете сейчас коррупционные риски в оборонных закупках?

Действительно, и в российских пропагандистских СМИ, и в украинских, которые с ними сотрудничали в тандеме, очень много было обвинений в коррупции в Вооруженных силах во времена, когда страной руководил пятый президент. Но вы знаете, как Зеленский "любит" Порошенко. ГБР, прокуратура, СБУ, все силовые структуры полтора года работали, чтобы хоть что-то найти и обвинить. И все дела, которые они сфабриковали, вы знаете. Это политические дела, проход наших судов по Керченскому заливу, то война на Востоке, то даже обвинили в том, что он помогал ПЦУ получить Томос. Такие обвинения, которые даже озвучивать стыдно. И ни одного коррупционного обвинения, ни одного. Заметьте: полтора года, работает огромное количество следователей, оперативников, которые, кстати, параллельно прикрывают масштабную, системную, многоуровневую коррупцию, сегодня происходящую в стране. И это сегодня проблема. Когда продают должности, когда тендеры являются фальшивыми и их выигрывают люди из президентского окружения. И этим никто не занимается. Еще раз говорю: все обвинения, на которых выстраивалась президентская кампания Зеленского 2019 года, остались пустой болтовней. С другой стороны мы видим тот хаос, который есть сегодня, в том числе в вопросах безопасности и обороны. И, безусловно, в этом хаосе очень легко заниматься коррупцией.



Что касается разработок. К большому сожалению, начиная с середины прошлого года, очень много перспективных разработок было остановлено. Если брать ракетные программы, то у нас уже разрабатывались комплексы противовоздушной обороны и украинская ракета, которая очень эффективно поражала цели в воздухе. Для нас это очень актуальная тема. Это было остановлено. Много связанного с производством боеприпасов, в частности снарядов различных калибров, тоже было остановлено. В частности САУ "Богдана", о которой вы упоминали. Для этого проекта было важно, что это будет проект в рамках перехода к стандартам НАТО. До этого времени у нас оставался советский стандарт артиллерийского оружия - калибр 152 мм, тогда как натовский стандарт - 155 мм. Нами была отработана первая в Украине артиллерийская установка на 155 мм. В современной войне принципиальны точность и дальность поражения цели. Чем дальше и точнее бьет артиллерия - тем больше шансов победить врага. Огневое обеспечение - основа современного боя, а огневое поражение является предпосылкой положительного решения любого вооруженного конфликта. Поэтому постройка собственной артиллерийской системы, которая могла бы поражать цель на расстоянии 40 км, а активно реактивным снарядом - до 60 км. У нас не было таких аналогов.

А в России есть?

У России 152-миллиметровые работают где-то до 30 километров. То есть наша разработка значительно превышала бы российский артиллерийский потенциал. И в этих условиях такой проект замораживают. И уже когда сорван государственный оборонный заказ возникает коррупционная формула: а давайте купим списанные чешские артиллерийские системы. Списанные! То есть, чехи уже перешли на натовский стандарт и покупают перспективные образцы современного оружия, а старые списанные артустановки - нам. Я не знаю, какая может быть их цена. Я видел последнюю продажу такой установки за 60 тысяч евро для военного музея. И вот этот формат сегодня проталкивают. Все эксперты говорят: что вы делаете? Дальность боя этих установок - 18 километров. Значительно ниже, чем у российских и ни в какое сравнение с тем, что разработали наши конструкторы. То есть, это несопоставимые вещи.



И в этих условиях, когда ты покупаешь старую технику, которая не соответствует натовским стандартам, значительно хуже изначально, чем современное артиллерийское оружие РФ, то на кого ты работаешь? Ты работаешь на врага. И об этом нельзя молчать. И я благодарен тем журналистам, которые подняли этот вопрос. Потому что помните, сколько у нас было экспертов по вопросам коррупции? А сейчас я их не вижу и не слышу. Куда они делись? Гранты закончились, или еще как-то жизнь изменилась? Кто-то устроился на хлебные должности в наблюдательные советы. Кто-то сменил профессию и стал железнодорожником, или еще кем-то. И в этих условиях многие коррупционные схемы сегодня остаются без внимания общества.

Я помню доктрину обороны, которая была утверждена в прошлые годы. Она была подвязана под все эти программы вооружений, чтобы обеспечить комплексный подход. "Нептун" - это оборона с моря на дальних подступах. Артиллерийские системы - сдерживание вражеской артиллерии. Был большой проект разработки противотанковых комплексов.

Они и сейчас есть, и остаются одними из лучших в мире. "Стугна", "Корсар" - одни из лучших образцов противотанкового оружия. Кстати, в этом году на них не было ни одного заказа, ни один не закуплен.

Но я о чем. Был понятен комплексный подход: здесь мы останавливаем танки, здесь мы с тыла наносим удар по врагу ракетами, в том числе по вражеским кораблям. То есть, была какая-то система и поэтому была какая-то оборонительная доктрина. После нашего разговора, я не понимаю какая доктрина сейчас. На что рассчитывает верховный главнокомандующий Украины при условии фактической стагнации нашей армии и когда наши собственные разработки становятся ненужными? На какое качество обороны?

На что он реально рассчитывает может сказать только он сам. Может когда-то и скажет. Но в публичных заявлениях он рассказывает о "мире любой ценой". Но в формате отношений с Россией этой ценой может быть наша независимость. И эта цена вряд устроит украинский народ. Это серьезная угроза и серьезный вызов. И на эти вызовы надо нам отвечать. Я убежден, что эксперименты, которые были, в том числе в переговорах с Россией, эти попытки "разглядеть мир в глазах Путина", в кровавых глазах, они понятны уже не только военным экспертам, не только тем, кто занимается вопросами безопасности и обороны, они понятны уже всем украинцам. Люди уже чувствуют, что снова становятся актуальными вопросы безопасности и опасности. Не только для тех, кто находится на первой линии обороны, но и тех, кто в глубоком тылу. Потому что когда страна не способна себя защитить, она становится центром агрессии другой страны. И наша история это доказала. Только когда мы смогли себя защищать, а для этого восстановили разрушенную армию, восстановили обанкротившийся оборонно-промышленный комплекс, фактически мобилизовали всю страну, все ресурсы для защиты своей свободы и независимости, только тогда смогли немного успокоиться. Но сейчас надо понять, что эти вопросы снова становятся актуальными. Опять надо восстанавливать то, что мы так быстро теряем в последние полтора года.

Насколько реально упала боеспособность украинской армии за эти полтора года?

Знаете, я бы не хотел давать реальную оценку, потому что этой оценкой может воспользоваться враг. Скажу корректно: мы сделали очень много шагов назад. Так же и в вопросах безопасности, и в вопросах обороны. Очень важно не только техническое обеспечение, но и моральный дух. И если бойцу запрещают отвечать, когда на его глазах убивают его побратима, когда начинают экономически наказывать, лишать зарплаты тех, кто, выполняя свой конституционный долг защищать родину, стреляет по врагу, который ему угрожает... Ну о чем можно говорить? Каким может быть моральный дух армии? Какое может быть настроение? И сегодня очень много реальных профессионалов - солдат, офицеров - уходят из рядов Вооруженных сил. Это опасность, потому что это золотой фонд нашей армии.



Я помню, как все начиналось. Когда без боя отдавали воинские части, когда разоружали наших военнослужащих, когда не было никакого сопротивления. Надо было научиться воевать. И самое ценное, что есть в армии - это не только современное оружие и техника, это прежде всего воин-профессионал. И главная проблема, что мы начинаем терять этих профессионалов. А то, что у нас армия не защищена? Посмотрите статистику ковида: все больше больных военнослужащих. Эта коррумпированная власть не смогла даже провести полное тестирование Вооруженных сил. А представьте себе, когда в казарме заболел один солдат. Это же буквально за сутки все его товарищи могут заразиться. И даже эти вещи сегодня не делаются. Незащищенными становятся уже не только украинские граждане, но украинские воины.

И подытоживая все: какая самая большая проблема, ошибка Владимира Зеленского в вопросах противостояния российской агрессии? Конечно, все пытаются договориться о мире. Прошлая власть тоже пыталась. Но все эти системные проблемы, которые вы сейчас озвучиваете, имеют какую-то первопричину. Так в чем главная ошибка Зеленского и чего она может нам стоить? Я понимаю, что вы не хотите напрямую отвечать на этот вопрос, но насколько реально ухудшилась ситуация по сравнению, скажем, с 2014 годом?

Знаете, я дам краткий ответ на этот вопрос. Главная ошибка президента Зеленского в том, что он решил стать президентом. Ошибка главная и очень опасная - и для него, и для Украины. И проблемы не только в сфере обороны. Вы посмотрите на экономику. Посмотрите на малый бизнес, на этих бедных ФЛП, которые едва выживают, а им еще и кассовые аппараты на голову вешают. И это кощунство, когда фракция "слуг народа" трижды блокирует решение о продлении моратория на кассовые аппараты для малого бизнеса, а Зеленский после этого говорит: я поручаю разобраться и решить этот вопрос. Это и есть ошибка, и я считаю, что все ответственны за эту ошибку - не только те, кто вел его к власти, но и те, кто голосовал.

И самый последний вопрос. В случае начала второй волны русской агрессии, то ли на Донбассе, то ли более широкое наступление, готова ли Украина отвечать на эту агрессию? Хотя бы больше, чем мы были готовы в 2014 году.

Я знаю одно, и видел это собственными глазами, поскольку находился в эпицентре событий. Когда возникает реальная угроза для Украины, у нас есть настоящие герои, настоящие патриоты, которые не ждут повесток из военкомата, не прячутся от них, а идут и защищают свою страну. Пока есть этот украинский дух свободы, дух несокрушимости, пока есть настоящие украинцы, способные отдать жизнь за свою страну, мы ее защитим. Кто бы нам не мешал это сделать. А те, кто будет мешать, просто исчезнут.

