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Espreso.tvОбществоОбломают зубы. Почему Зеленскому, Кузьмину и Портнову не сломать Революцию Достоинства и армию?

Обломают зубы. Почему Зеленскому, Кузьмину и Портнову не сломать Революцию Достоинства и армию?


фото: censor.net
Они говорили, что для того, чтобы прекратить войну, надо просто "перестать стрелять". Чтобы лишить власть "зеленых" недостатка кислорода в больницах - надо просто "перестать болеть". А сейчас, накануне революционных годовщин, воспоминания о которых причиняют боль, власть комиков устраивает танцы с регионалами на костях тех, кто берег и бережет государство от нынешних идиотов на Банковой

Итак, накануне Дня достоинства и свободы Апелляционный суд Киева отменяет заочный арест Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. ГБР, которое окончательно утратило понимание своих функций, зовет на допросы за Майдан Парубия, Турчинова, Кличко, Яценюка... И ничего, что открыли это дело по представлению любителя "Мурки" из ОПЗЖ Рената Кузьмина. Того самого, который был палачом лидеров оппозиции во времена Януковича и отправил на тюремные нары Юрия Луценко и Юлию Тимошенко. Этот Полиграф Шариков - такой же самый, в кожанке и с сигаретой в зубах, - пять лет скрывался в Крыму и в России. И то, что этот человек получил право быть народным депутатом и делать такие представления - это уже позор для нас. Не оттеснили этих свиней от государственного корыта на безопасное расстояние.

Как изюминка - обыски в Музее Революции Достоинства. И действительно, зачем проверять каналы ОПЗЖ, контрабанду Медведчука российских нефтепродуктов через оккупированный Крым, коррупцию близкого окружения Зеленского - Колю Тищенко и Андрея Ермака, если можно отправить спецназ в музей? Интересно, что они там могли найти, кроме ненависти всего украинского к режиму "Слуг народа"? Может, подарок Андрею Портнову сделать? Он об обысках в том же музее мечтал с весны и сейчас даже хлопает в ладоши?

Я понимаю, что власти "Слуг народа" надо на кого-то спихнуть свои персональные провалы. Искать причины в том, что Зеленский, как на знаменитой записи председателя ОАСК Павла Вовка: "Да он вообще никакой. Чистый лох, бл *** ", - в ОПУ не хотят. Вот и приходится пользоваться услугами то Рената Кузьмина, то Андрея Портнова, то звать "реформировать правоохранительную систему" Олега Татарова - человека, который курировала дела против активистов евромайдана. И как лев до последнего защищал "мальчиков" из "Беркута". Вы, кстати, в курсе, что Татаров теперь не просто нашептывает на ухо ЗЕ-президенту про плохих майдановцев и партию войны, а еще и курирует фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде? То есть - впервые в истории фракцией занимается человек, не участвовавший в выборах и не являющийся депутатом этой политической силы? Более того - можно четко констатировать, что люди режима Януковича взяли под контроль всех этих пиццайоло, фотографов и инстадов под личный контроль.

Получится ли у ЗЕ и его попутчиков реваншизма сломать все? Слава тебе, Господи, что сейчас не 2008-й или 2012 год, когда Украина вдоль и поперек была пропитана российскими влияниями. Когда каждый топ-политик называл приоритетом дружбу и экономические связи с Российской Федерацией. А в вечерних новостях рассказывали о женах каких-то российских министров и послов? Вы знаете их имена сейчас? Я - нет.

Цель пророссийских сил при молчаливом согласии власти "какаяразница" - унизить борьбу украинцев за собственную свободу. Это не впервые власть специально устраивает акции публичного унижения украинцам к важным датам. Сейчас сняли арест с Януковича и пошли с обыском в музей, а в начале 2020-го, в годовщину гибели Небесной сотни, был цирк с Новыми Санжарами. Когда Украину заставили обсуждать не героев, павших за свободу и достоинство для всех, а приключения экс-министерши МЗ Зоряны Скалецкой и местных женщин с камнями в руках.

Наши верховные Голобородьки не умеют управлять государством. Они умеют только сдать все в руки тем, кто лучше умеет потешить эго вчерашнего артиста. Под шумок продавая все - продолжая дела прошлых властей предержащих. Чем и пользуются регионалы, медведчуковцы и просто воры всех калибров, которые используют импотентность "зеленой" власти для того, чтобы вернуться и отбить все свои потери с 2014-го года. И помочь своим российским патронам вернуть в сферу своего влияния непокорную Украину.

В этом году 21 ноября приближается к нам в печальных реалиях, обремененных неготовностью медицины сдерживать коронавирус и бешеным желанием аферистов очень быстро отправить нашу армию с передовой в казармы и повесить на нас финансирование ОРДЛО. Властем и их сине-белым соратникам очень выгодно, чтобы мы не упоминали ни о начале Революции Достоинства, ни о ее бета-версии 2004 года - Оранжевом майдане.

Это тот день, который так яростно и искренне ненавидит вся совковая и пророссийская мертвечина во всех ее версиях. Ведь именно эти дни отвернули Украину от того, чтобы стать нынешней Беларусью, которую теперь щедро топит в крови Лукашенко. Поэтому вся эта нечисть, которую обычные люди ценой жизней Небесной Сотни выбросили из страны на пять лет, сейчас - использует по максимуму импотентность ЗЕ. Негодяи рвутся к власти, подобно голодным пятнистым гиенам, чтобы максимально получить то, что проиграли тогда.

Они смогли выбить себе добро от двух властей и силовых органов на деструктивную деятельность своих информационных помоек. Они используют Вовков, Тупицких, Бакановых и Венедиктовых, Дубинских и Шариев, - чтобы пролезть в каждую щелочку и использовать каждую ошибку и косноязычие с одной целью - убить память о Революции Достоинства, превратить ее в "незаконный государственный переворот". Сломают это - пойдут в наступление на украинскую армию. Не удержим нас самих в тылу и нашу армию - Лукаш, Портнов, Бондаренко и Кузьмин могут праздновать безумную победу.

Все эти люди действительно смогли за полтора года перехватить управление всеми государственными структурами, давая Вове из Квартала возможность и дальше записывать видосики, на которые реагируют уже совершенно оторванные от жизни любители Голобородько-стайл. А параллельно, через главу ОПУ Андрея Ермака, они постепенно заполоняют собой разорванную в клочья зеленым хаосом силовую машину. Заставляя ее превращаться в карательный аппарат времен Януковича.

Только вот вся эта свора не понимает одного: 7 лет назад на том же Майдане, который они так тупорыло и судорожно пытаются отрицать, страна сделала тот выбор, который уже невозможно отыграть назад. Даже используя такую политическую ошибку, как Зеленский. И его неумение управлять ни государством, ни своим фейсбуком ночью, когда хочется написать письмо Сарику.

Все эти демонстративные попытки "делаем, потому что можем себе позволить" в стиле открытия дела о государственном перевороте или демонстративного обыска в Музее Революции Достоинства накануне Дня этого Достоинства приведут к обратному  результату.

Вместо того чтобы окончательно унизить и заставить замолчать проклятых "майдаунов" - это приведет к тому, что майдановцы забудут обо всем, что их разделило за эти 7 лет. Все эти разделения, кто за Порошенко, кто за Гройсмана, кто за Яценюка, кто за "Свободу", "Голос", "Самопомощь" и "Народный фронт".

И все эти майдановцы смогут наконец сделать то, что в свое время не позволила российская военная агрессия, нон-стопом начавшаяся после победы Майдана. И отвлекала на себя лучшие силы этого Майдана.

То есть наконец, с третьей попытки, вычистить всю эту дрянь из страны. А параллельно - и тех, кто, благодаря своей тупости и жадности, становится их партнером.

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