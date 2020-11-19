Правда о поколении Z, кадры США в известняковой шахте и как спать 72 часа и быть окей - 5 книг, которые помогут выжить

20 ноября, 2020, 07:00

Как справедливо замечают авторы этих книг, сегодня очень важны исследования принципов и трендов, которые стоят за цифровой революцией и определяют наше будущее

Ведь благодаря цифровой революции, породившей четвертую эпоху человечества - то же поколения Z- впервые в истории все мы соединены друг с другом в реальном времени. Поэтому чтобы быть готовым к будущему, мы должны понять, какие этапы уже прошла цифровая трансформация, узнав, что происходило ранее и происходит сейчас.

Деніел Роулз. Цифровий брендинг. – Х.: Фабула, 2020

Цифровой брендинг - это не логотипы и визуальная узнаваемость, и это точно не привлечения в свою рекламу знаменитостей но не спонсорство крупных спортивных команд. В общем цель этой книги - показать, что на самом деле является бренд в цифровом мире, что он делает для практических результатов, как его можно достичь и, самое главное, измерить и улучшить. "Брендинг в корне изменился благодаря цифровым медиа, - напоминает автор. - Цифровые технологии привели к двусторонней связи между брендами и потребителями - социальные сети определили, что теперь мы можем безе непосредственно общаться с брендами, которые используем ежедневно. По сути, сейчас большинство коммуникаций через цифровые медиа даже не привлекают сам бренд и непосредственно связанные с потребителями. Нужно только посмотреть на описание сайта, чтобы понять: то, что говорят о нас клиенты, гораздо важнее того, что мы сами говорим о себе ". Поэтому эта книга поможет создать надежную основу для планирования, реализации и измерения эффективности цифровых кампаний. То есть с помощью этой книге можно разработать измеряемую цифровую стратегию, основанную на четких целях.

Джейсон Дорсі, Деніс Вілла. Zкономіка. Як покоління Z zмінює майбутнє біzнесу. – К.: Yakaboo Publishing, 2020

Авторы этих книг недаром напоминают, что сегодняшнее поколение Z меняет все, и бизнес, к которым мы привыкли, в основном не приспособлены продавать или продвигать продукты так, как поколение Z привыкло покупать. Компании обычно привлекают новых сотрудников не там, где поколения Z ищет работу, а эйчары старше на 20 лет, не всегда разбираются в том, чего это поколение требует и ожидает от работодателя и старших коллег. Компании, которые быстро поймут особенности поколения Z, адаптируются и смогут получить его лояльность, возглавят свои отрасли на следующие 15-20 лет. Все, кто не сумеет перестроиться, неизбежно вымрут. Всем нам необходимы эти новые знания уже сегодня, ведь именно сейчас, взрослея, поколение Z становится частью рынка труда и группой потребителей, растут быстрее. Поэтому эта книга - самая полная инструкция по взаимодействию с молодежью поколения Z. Из нее можно понять, как руководителям следует адаптировать свои продажи, маркетинг, продукты и стратегии роста, найма и управления персоналом, чтобы претендовать на лояльность или покупательную способность этого влиятельного и важного поколения потребителей , работников и трендсеттеров.

Ендрю Макафі, Ерік Брінйольфссон. Машина, платформа, натовп. Як приборкати наше цифрове майбутнє. – К.: Наш Формат, 2019

Как справедливо отмечают авторы этой книги, сегодня очень важно изучить принципы и тенденции, которые стоят за современной цифровой революцией и определяют наше будущее. В частности, сегодня многих интересует, как появление машин, платформ и толп отразится на их жизни. Машины оставят их без работы? Будут ли влиятельные платформы контролировать все свои экономические решения? У них меньше свободы в том, как и когда работать, где жить, с кем общаться? Это очень важные вопросы. Однако часто они являются частными случаями простого вопроса: что технологии сделают с нами? «Сейчас сложно вспомнить период, когда документы между людьми и ведомствами весь день ехали в инвалидных колясках», - напоминают авторы. - Однако пережиток того тяжелого прошлого все еще существует в так называемой «бумажной шахте» - застенках Управления кадров США, ставших антонимами слова «эффективность». Вот вся необходимая административная процедура при выходе на пенсию федерального служащего. Однако процедура до сих пор не компьютеризирована, поэтому для рутинных задач требуется армия из 600 человек, которые горят в комнате размером с супермаркет с высокими шкафами с файлами. Выяснилось, что помещение находится под землей, где-то на глубине метров, в бывшей известняковой шахте.".

Тетяна Яловчак. Підкори свій Еверест. Як поразку перетворити на перемогу. – К.: Наш Формат, 2020

Автор этой книги продала квартиру, чтобы стать первой Украинской, которая поднялась на Эверест. И в шаге от победы она не стала устраивать гонки с конкуренткой, потому гора и так унесла много жизней. Впрочем наша героиня не сдалась и таки дошла до вершины. А через год стала первой украинкой-рекордсменкой, которая покорила самые высокие точки всех континентов. В книге автор рассказывает о трудном детстве в маленьком шахтерском городке, любовь к спорту и стремление быть впереди, переросшее в желание постоянно приобретать новые победы. Вы узнаете, какова настоящая цена Эвереста: что происходит с телом на высоте более 8000 м, как выжить 40 дней в экспедиции при минусовых температурах и не спать 72 часа. Автор с юмором рассказывает о трудности на своем пути, а также подает самое главное правило покорение вершины - остаться в живых.

Дарка Озерна. Бути окей. Що важливо знати про психічне здоров’я. – К.: Yakaboo Publishing, 2020

Сегодня всем нам важно "быть окей", как недаром считают в этой книге. Ведь от психического здоровья зависит наше физическое состояние, способность о себе позаботиться, быть успешными в своей профессии и удовлетворенность жизнью в целом. О психическом здоровье в Украине до сих пор говорить стыдно, думать страшно, обратиться к врачу дорого - и не известно даже, как его найти. Поэтому в этой книге мы найдем не только базовую информацию о психическом здоровье со ссылками на медицинские протоколы, но и определенную систему ориентиров. Автор ориентируется на украинский контекст: что у нас о чем говорят, о существующих стереотипах, какие возникают проблемы, которые вызывает и каковы их возможные последствия. В первой части собрана общая информация о психическом состоянии человека, его связь с физическим состоянием, а также описаны принципы работы мозга и проявления эмоций. Во второй - рассмотрены наиболее распространенные психические расстройства. Завершается книга рассмотрением исторической травмы как фактора, влияющего на коллективное психическое здоровье.