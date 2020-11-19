Game over. Как Зеленский и его команда спутали государственное управление с компьютерной игрой

19 ноября, 2020, 11:59

У меня есть мечта. Чтобы поскорее пришел тот день, когда во главе украинских институтов будут умники в очках. Не клоуны, не спортсмены, не сильные хозяйственники с обкомов КПУ. А опытные управленцы. Без пианино, но способные математики

Владимир Зеленский мог войти в историю как президент, который смог запустить режим турбореформ. Зато каждый его видосик с формата "жесткого блоггинга" имени Михаила Подоляка - это кол в сердце и мозг каждому умному человеку. Во главе государства павианы и макаки, и очень много крыс, живущих как в последний день. Едва ли не впервые мы задумались о важности государственных институтов. Ведь Зеленский - явление, к счастью, временное. А хаос и бардак сейчас тянет свои ядовитые щупальца везде.

Журналистка и PR-консультантка Татьяна Мокриди на днях метко высказалась о заднице председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Парламент монобольшинства и новых лиц с мясных лавок не уважает ни народ, который его выбирал, ни самих себя. Звери из киевского зоопарка выглядели бы гораздо органичнее, чем Арахамия, который прямо перед трибуной ВР выставлял свою задницу напоказ и разговаривал по мобильному.

ЗАДНИЦА! Задница, что такое возможно в парламенте. Что мы ожидаем от общества? Уважения к законодательному органу? Выполнение ... Опубликовано Татьяной Мокриди среде, 18 Ноябрь 2020

Такое я вижу впервые. Раньше даже ярые враги БЮТ и ПР, "Свобода" и КПУ не позволяли себе такого в Раде. Деловой этикет - это святое, даже если с трибуны выступает кто-то вроде тендериози Антона Яценко. Что ж, оно и не удивительно, что нынешний "зверинец" палец о палец не ударит, чтобы восстановить покоцаную КСУ антикоррупционную реформу и предотвратить угрозу того, что за полтора месяца у нас могут забрать безвиз. И здесь привет новый политический вектор "На Москву!" и на тотальное обнищание.

Вы издеваетесь? Это если шо состав рабочей группы по "урегулированию кризиса" с КСУ. Председатель рабочей группы - человек ... Опубликовано Михаилом Жернаковым среда, 18 ноября 2020

Надежда только на одно. Команда Зеленского, Ермака, Шмыгаля и Кравчука настолько неуклюжая в своих действиях, которые и здесь может ожидать полное фиаско. Тем более те, кого уже выгнали из "зеленой" команды уже радостно-щедро рассказывают о финансовых злоупотреблениях нынешних руководителей.

Вот экономический экс-советник Андрея Ермака Игорь Уманский подробно объясняет, что деньги с коронавирусного фонда перебросили на "Большую стройку" и там распилили между своими. Вот прекрасная цитата:

"За последние два года бюджет" на дороги "вырос в 3 раза. В следующем году он превысит бюджет Минобороны, и может сравниться с бюджетом на всю медицинскую систему. Война и пандемия кончились? Даже на оборону такого сногсшибательного роста не было с начала боевых действий. Так где "собака порылась", какая мотивация? ".

Что делает в ответ Банковая? Миша Подоляк рассылает депутатам темники, где рекомендуют как главный аргумент для защиты чести команды президента использовать тезис о том, что "Уманский некомпетентен".

Как реагируют на это Зеленский и Ермак, которые выбили себе по палате в элитной "Феофании", пока у нас больные ковидом рожают на улице или умирают, потому что мэр Житомира не обеспечил надлежащее количество кислорода в больницах? А никак. Ермак вообще признает, что для его госпитализации не было никаких медицинских показаний:

"Самоизоляции и медицинский уход при коронавирусе я планировал организовать дома, но необходимый уровень защищенности связи в жилом доме обеспечить невозможно.

Именно необходимость полноценной работы каждый день, проведение защищенных видеоконференций, звонков и т.д. были главными причинами относительно "Феофании".

В то время пока два товарища устроили себе коворкинг на счет скудного госбюджета есть тревожные известия из тех сфер, в которых по 6-7 лет произошли решительные изменения. Ермака и Зеленского это устраивает, потому что тупое и бедное быдло - это как раз их целевая аудитория.

Вот воспитанник Дмитрия Табачника Сергей Шкарлет упорно тянет образование во времена динозавров Януковича. Под угрозой ВНО, 12-летняя система образования, а еще нынешний глава министерства очень хочет освободить от МОН всех тех, кто годами прописывал и лоббировал все упомянутые реформы.

Хроники убийства гос.службы. Или если скоро уже нельзя, но очень хочется, то некоторые думают, что можно. Вчера ... Опубликовано Anna Novosad среда, 18 ноября 2020

Вот еще тревожные звоночки от "Укроборонпрома". Власть тупо хочет отката концерна во времена, когда его возглавлял российский гражданин, товарищ Януковича и сейчас беглец в Россию Александр Саламатин. Когда агенты государства-агрессора тупо срывали выполнение важных для нас международных контрактов, когда воровали имущество оборонных заводов в особо крупных размерах. А еще всячески готовили почву для того, чтобы в 2014 году РФ максимально легко оккупировала нашу территорию.

Месяц назад команду «Укроборонпрома» попросили уступить лидерство в вопросе реформы оборонных предприятий. Мы ... Опубликовано Mustafa Nayyem Среды, 18 ноября 2020

О медицине нечего говорить. COVID-2019 позволил "зеленой власти" все свои промахи и сознательные подножки для списывать на болезнь. Мол, посмотрите сколько болеет во Франции, Германии и США! Богатые тоже плачут. Поэтому нет никаких попыток решить проблему конкретно у нас, только копипаст локдаунив. Нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль на из серьезных видом лица рассказывает, что неготовность страны к пандемии ... это последствия правления Яценюка и Гройсмана. А заместитель Минздрава Ирина Микичак советует обанкротившимся бизнесменам идти пробовать себя вахтерами и санитарами в больницах.

Если целая заместитель руководителя Минздрав считает, что потеря работы и дохода из-за карантина - это не проблема, а просто новые возможности, то ей самой нужны санитары. Ибо только неадекватный человек может злорадствуваты с того, что десятки тысяч людей, которые сами себя обеспечивали работой и кормили свои семьи, сегодня могут остаться без средств к существованию.

Такое впечатление, что для Зеленского президентство в 37-миллионной стране - это компьютерная игра, где все персонажи не живые люди, а вымышленные герои, поэтому ими можно легко пожертвовать. А потом начать сеанс игры сначала - сегодня "ферма", завтра "танчики".

Вывод только один - власть заигралась. И чем дальше, тем становится очевиднее, что смена отдельных персоналий уже не поможет. Нам просто надо сохранить те островки институтов, которые не просто подают признаки жизни, а держат нас на плаву как государство: армию, образование, медицину, антикоррупцию. И безвиз - который на бытовом уровне убедил миллионы, что европейская Польша лучше за "братскую" Россию.

Нужно полностью перегружать всю вертикаль, иначе эти "технократы" доведут страну до коллапса. Мечтаю, что будущее в большой политике на тех, кто будет успешным мэром, классным айтишником и тем, кто разбирается в реформах.