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Espreso.tvМирВиталий Портников: Путин "заморозил" конфликт в Карабахе

Виталий Портников: Путин "заморозил" конфликт в Карабахе


фото: reuters
Владимир Путин заявил, что урегулирование вопроса о будущем статусе Нагорного Карабаха – "это предстоит решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса"

Таким образом российский президент продемонстрировал, что само урегулирование давнего конфликта между армянами и азербайджанцами вовсе не является его целью. Цель – это как раз сохранение условий для конфликта, "сохранение статус-кво". При этом статус самого Карабаха остается неурегулированным. Для Азербайджана, как подчеркнул его президент Ильхам Алиев, никакого статуса не существует вовсе. А для Армении все также существует самопровозглашенная Республика Арцах со столицей в Степанокерте. Только безопасность территории теперь обеспечивают не армянские силы и не удержание районов Азербайджана вокруг Карабаха, а российские военнослужащие – и еще вопрос, что является более надежным прикрытием и защитой от возможного применения силы. 

Таким образом, Путин продемонстрировал, что замораживание карабахского конфликта и интегрирование в этот конфликт российской армии как единственного гаранта жизнеспособности самопровозглашенной Республики Арцах и было его главной задачей. Вопрос теперь не в том, инспирировал ли Кремль очередной виток нестабильности на Кавказе или просто использовал азербайджанскую специальную операцию. Вопрос в том, чего Путин добился в результате этой кровопролитной войны. А добился он беспрецедентного усиления влияния на Армению и возвращения российских военных в Азербайджан. 

Одновременно мы получили от  российского президента ответ на вопрос, сколько же российские войска будут находиться в Карабахе. Не пять лет. И не десять. А, по меньшей мере, столько, сколько Путин будет президентом России – чтобы у его преемника были возможности разрешить или разморозить конфликт – в зависимости от необходимости. И эти намерения Путина, кстати, совпадают с намерениями его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, пообещавшего соотечественникам, что вопрос о статусе Карабаха не будет рассматриваться, пока он является президентом страны. Так что Путин прав, когда говорит, что поиском решения придется заниматься "будущим участникам процесса" - сам он в поиске решения просто не заинтересован. 

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