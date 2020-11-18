"Как снег на голову!". Поговорки и крылатые выражения: удивите родных своим колоритным украинским!

22 ноября, 2020, 07:00

Татьяна Зинченко

Фразеологизмы, поговорки, меткие словечки точно понадобятся в каждодневном общении, создадут настроение, передадут ощущения и впечатления. И сделают наш язык еще красивее!

С первым снегом в сети посыпались и наши замечательные высказывания "Как снег на голову", "Как прошлогодний снег", "Ни с того ни с сего". И это не могло быть незамеченным: красота всегда поражает, а красота родного языка, его разнообразие, гибкость, злободневность и актуальность - и подавно!

Поэтому и возникла такая тема и цель: собрать самые распространенные фразеологизмы, поговорки, меткие словечки, чтобы и вспомнить их, и использовать, потому что, может, кто-то и забыл. Язык - живой, и развивается вместе с человеком, для него также важна практика, повторения, то новенькое в нем и то, что давно закрепилось, стало народным.

Я спросила друзей и знакомых в сети об их любимых фразеологизмах и поговорках и была приятно удивлена: за несколько минут мне их написали столько, что действительно можно создавать пособие! Это значит, что мы их знаем, что пользуемся, очень любим и эту частичку нашего языка, в которой собраны наши языковые перла.

Хотелось написать определенное количество крылатых выражений, например 20, но где там! И конца-края нет нашим старым добрым поговоркам, правдивым фразеологизмам и просто точным словечкам, которые писали знатоки, носители языка, люди, которым не безразличен язык, которые в буквальном смысле наслаждаются им. И этим его делают крылатым и сочным!

Вспомним термины, о которых пойдет речь, чтобы быть, так сказать, во всеоружии.

Фразеологизм простым языком - это "крылатое выражение". То есть такое сочетание слов, которое образует неделимую и интересную конструкцию.

Поговорка - это также сочетания слов, которое приговаривается при определенном действии, обучающие, но без прямого вывода, это слова в переносном смысле.

И это - то, что делает наш язык цветущим! Собственно, это - далеко не все языковые спектры, но остановимся пока на этих.

Семейные диалоги

"Ловить окуня" - дремать

Киевлянка Светлана Чепурная приятно порадовала: "На днях сказала мужу:" Не лови окуня ", он рассмеялся и попросил что-то такое вспомнить. Я ему:

Ты мне нужен, как прошлогодний снег.

У тебя зимой снега не допросишься.

С тебя толку, как с гуся вода (нет никакой пользы и помощи).

Ты так спешишь, как свекор пеленки стирает.

Он перестал смеяться и лишь вопросительно на меня смотрел. И тогда, не удержавшись, рассмеялась я: "Ты же сам попросил", а я могла же еще больше "отвесить соли" (ответить обидно). Он человек с юмором, частенько так общаемся ".

Да, юмор - это то, что должно быть в нашей жизни. И хорошие фразы - с ним!

Культурные деятели - за языковое разнообразие!

Анжелика Рудницкая, наши певица и культурная деятельница, постоянно подчеркивает о языковой культуре, о важности родного языка, о его красоте и многогранности. Ее любимые фразеологизмы:

Не пришей кобыле хвост (не к месту, не вовремя, не в тему).

Баба с возу - кобыле легче (когда-то навязчивое исчезает само собой).

Пользуйтесь этими древними и мудрыми крылатыми выражениями!

Леся Королюк, певица:

Возле хорошего мужа - жена, как роза!

Коваль коня кует, а жаба ногу подставляет!

Не видел Григорий нагавиць, а как увидел, и упрел!

Лучше с мудрым потерять, как с глупым найти!

С кем поведешься, того и наберешься!

Скажи, кто твой друг и я скажу кто ты!

Любовь Сердунич - языковед, писательница, исследовательница народного творчества:

С косацьких:

Доброе имя - самое большое богатство.

Или волю получить, или дома не быть.

Береженого Бог бережет, а казака - сабля.

Бьет не сильный, а смелый.

Береги честь смолоду.

Моя хата скраю - першим ворога стрічаю!

До булави треба й голови!

За моє жито мене ще й бито.

Або пан, або пропав.

Мовчи, глуха, - менше гріха.

Хоч піду в церкву, та молитись не буду.

Язиком молоти - не ціпом молотити.

Терпи, козаче, - отаманом будеш.

Робить - як спить.

(Эти и многие иншиз пословиц и поговорки Любовь Сердунич собирала по всей Украине из разных источников, а опубликовала в сборниках "Устами правды и боли", "Краска смерти - тридцать третий", "И слово боролось").

Раиса Дорошенко-Солонарь рассказала, как говорят в ее регионе:

Сім літ мак не родив і голоду не бУло;

Овва! вискочив, як Сірко з пасльону ( або як Пилип з конпЕль);

Як не кінь в*рав, то підвода переїхала, або Не вмер Данило,так болячка задавила;

О! Скаче, як жаба на очерет!

С*ала- мазала - в пічку лазила;

с.Тарасівка, Первомайський р-н, Миколаївська область.

Що нового? Піймали голого, перехрестили і далі пустили;

Який ти родич? Василь бабі сестра вперве;

Досвідання, жінчин брат ( коли не хочете продовжувати розмову);

А він гарний? Кучерявий, як баран: двічі в ярмарок водила, поведу ще й на базар.

с.Поноры, Черниговский р-н, Черниговская обл.

Лилия Цвит, владелица ютуб-канала на украинском языке:

Яке їхало - таке здибало (о сходстве)

Не все в неділю свято.

Свій свояка бачить здалека

Не все те золото, що блищить

З миру по нитці - бідному сорочка.

Бабуся казала : "коли з діда пан"

Свій до свого по своє

Життя прожити - не поле перейти

Що здихне, то збрехне

Шляк тя не втрафе, корона не впаде .

Божена Антоняк, видавчиня, переводчица:

Два рубля вместе (баба говорили, как кто-то причудливый очень, Львовская область).

Хочеш на грушу залізти і с*аку не обдерти (чоловікова баба, значення - як хто хоче щось без зусиль здобути, Слобожанщина).

Загорілось г... в жопі (свекруха казали, (свекровь говорили, то есть как кому-то очень спешно что-то, тоже Слобожанщина).

Зібралися як в корці маку (стовпилися).

Через дорогу навприсядки (про далекі поняття).

Нашому тину двоюрідний пліт

Бабі через улицю бондар (дуже далека рідня)

Треба комусь, як до дупи дверцята (есть и худшие варианты, значения - совсем не нужно)

Роксолана Сьома, художница:

Буквально только вспоминала бабушкино: " навчи дупу пе...діти - вона все того буде хтіти".

А еще говорила:"Красу на тарелі не ріжуть", "В кого коса тоненька - в того доля солоденька", "Більше днів, ніж ковбасів", "Хто посередині - той на золотій перині", "Дурному полу ріж - а сам втікай", "Не всіх дурних війна забрала". Я люблю: "Вчи-вчи, а нема з ким на люди вийти".

Анна Багрова, писательница:

На огороде бузина, а в Киеве - дядька (абсолютно разные понятия, которые пытаются как-то совместить).

'' Не знала баба клопоту, купила порося '' ...

Наталья Патрик:

С господином по-барски, а с хамом - по-хамски.

Видно пана по полету.

И современная: Чем дальше в лес- тем толще партизаны.

Алла Паутова:

Два сапога - пара.

Рыбак рыбака видит издалека.

Рука руку моет.

Елена Полевецька, редактор, о буковинских крылатых выражения:

Учись, учись - дураком умрешь.

Мир между вами - миска с пирогами.

Тыква буне твоей (это буковинское: Буня - бабушка, значит - и пусть так и будет).

Глаза боятся, а руки делают.

Чтобы тебя утка пнула.

Пусть будет гречка - только не спор.

Глаза боятся, а руки сделают (не стоит себя накручивать, а делать).

Оксана Смерек, писательница:

Бежал пес через овес

Как пятое колесо к телеге

Как рыбе зонтик (о чем-то совершенно лишнем).

Ольга Залецкая:

Біг пес через овес, не шкодило псові. То нехай же не зашкодить і тому вівсові

Чим горшок накипів - тим черепки пахнуть.

Дід про шило, а баба про мотовило.

Найшла коса на камінь.

Береженого Бог береже (про необхідність дбати про себе).

Хто терпен - той спасен.

Зміняв шило на мило.

Дарованому коневі в зуби не дивляться.

Де двоє б'ються, там третій користає.

Не святі горшки ліплять.

Обіцянка-цяцянка, а дурному радість.

Обіцяв пан кожух і слово його тепле.

Поцілував клямку (дверную ручку) (т.е. никого дома не застал).

Елена Зварич, журналистка:

На Сумщине научила меня интересной поговорки - "лизнуть зад наискосок". Значение - поймать не хлебавши.

Это вам не "воробьям дули тыкать" или "лягушкам сиськи дать", - шутит поговорками Елена.

Давать воробьям дули - бездельничать, ходить без дела.

Оксана Копиняк:

Муж и жена - крепкая семья!

Надежда Бутин:

Всюду хорошо, а дома лучше!

Мила Землянская:

Где родился-там и пригодился!

Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь.

И очень нравится "вот тем-то и оно!".

Александра Кирий:

Нет-нет, да и охапка!

Ира Онишкевич:

Сердце не камень.

Небо приклонить (быть готовым на все ради чьего-то счастья).

Ольга Соломка:

Гав - и в гнездо, чтобы солнце не пекло.

Алина Сказко:

За глупой головой и ногам нет покоя.

С * ала, мазала - глины не хватило

Оля Пасечник:

Чего не надейся, того ожидай

Людмила Верещак:

Шила-шила. И задницу зашила!

Ирина Цабак-Селивончик:

Ответ на вопрос: как дела - "Хорошо, а будут еще лучше!"

Наш язык - искрометный, меткий, многогранный и очень образный. Крылатые выражения, поговорки, прибаутки, точно подобранные словечки - это его оттенки, его богатство и гибкость. Употребляйте их дома и на работе, и вы поразите людей своей начитанностью, эрудицией и мудростью!