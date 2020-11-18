"Как снег на голову!". Поговорки и крылатые выражения: удивите родных своим колоритным украинским!
С первым снегом в сети посыпались и наши замечательные высказывания "Как снег на голову", "Как прошлогодний снег", "Ни с того ни с сего". И это не могло быть незамеченным: красота всегда поражает, а красота родного языка, его разнообразие, гибкость, злободневность и актуальность - и подавно!
Поэтому и возникла такая тема и цель: собрать самые распространенные фразеологизмы, поговорки, меткие словечки, чтобы и вспомнить их, и использовать, потому что, может, кто-то и забыл. Язык - живой, и развивается вместе с человеком, для него также важна практика, повторения, то новенькое в нем и то, что давно закрепилось, стало народным.
Я спросила друзей и знакомых в сети об их любимых фразеологизмах и поговорках и была приятно удивлена: за несколько минут мне их написали столько, что действительно можно создавать пособие! Это значит, что мы их знаем, что пользуемся, очень любим и эту частичку нашего языка, в которой собраны наши языковые перла.
Хотелось написать определенное количество крылатых выражений, например 20, но где там! И конца-края нет нашим старым добрым поговоркам, правдивым фразеологизмам и просто точным словечкам, которые писали знатоки, носители языка, люди, которым не безразличен язык, которые в буквальном смысле наслаждаются им. И этим его делают крылатым и сочным!
Вспомним термины, о которых пойдет речь, чтобы быть, так сказать, во всеоружии.
Фразеологизм простым языком - это "крылатое выражение". То есть такое сочетание слов, которое образует неделимую и интересную конструкцию.
Поговорка - это также сочетания слов, которое приговаривается при определенном действии, обучающие, но без прямого вывода, это слова в переносном смысле.
И это - то, что делает наш язык цветущим! Собственно, это - далеко не все языковые спектры, но остановимся пока на этих.
Семейные диалоги
"Ловить окуня" - дремать
Киевлянка Светлана Чепурная приятно порадовала: "На днях сказала мужу:" Не лови окуня ", он рассмеялся и попросил что-то такое вспомнить. Я ему:
Ты мне нужен, как прошлогодний снег.
У тебя зимой снега не допросишься.
С тебя толку, как с гуся вода (нет никакой пользы и помощи).
Ты так спешишь, как свекор пеленки стирает.
Он перестал смеяться и лишь вопросительно на меня смотрел. И тогда, не удержавшись, рассмеялась я: "Ты же сам попросил", а я могла же еще больше "отвесить соли" (ответить обидно). Он человек с юмором, частенько так общаемся ".
Да, юмор - это то, что должно быть в нашей жизни. И хорошие фразы - с ним!
Культурные деятели - за языковое разнообразие!
Анжелика Рудницкая, наши певица и культурная деятельница, постоянно подчеркивает о языковой культуре, о важности родного языка, о его красоте и многогранности. Ее любимые фразеологизмы:
Не пришей кобыле хвост (не к месту, не вовремя, не в тему).
Баба с возу - кобыле легче (когда-то навязчивое исчезает само собой).
Пользуйтесь этими древними и мудрыми крылатыми выражениями!
Леся Королюк, певица:
Возле хорошего мужа - жена, как роза!
Коваль коня кует, а жаба ногу подставляет!
Не видел Григорий нагавиць, а как увидел, и упрел!
Лучше с мудрым потерять, как с глупым найти!
С кем поведешься, того и наберешься!
Скажи, кто твой друг и я скажу кто ты!
Любовь Сердунич - языковед, писательница, исследовательница народного творчества:
С косацьких:
Доброе имя - самое большое богатство.
Или волю получить, или дома не быть.
Береженого Бог бережет, а казака - сабля.
Бьет не сильный, а смелый.
Береги честь смолоду.
Моя хата скраю - першим ворога стрічаю!
До булави треба й голови!
За моє жито мене ще й бито.
Або пан, або пропав.
Мовчи, глуха, - менше гріха.
Хоч піду в церкву, та молитись не буду.
Язиком молоти - не ціпом молотити.
Терпи, козаче, - отаманом будеш.
Робить - як спить.
(Эти и многие иншиз пословиц и поговорки Любовь Сердунич собирала по всей Украине из разных источников, а опубликовала в сборниках "Устами правды и боли", "Краска смерти - тридцать третий", "И слово боролось").
Раиса Дорошенко-Солонарь рассказала, как говорят в ее регионе:
Сім літ мак не родив і голоду не бУло;
Овва! вискочив, як Сірко з пасльону ( або як Пилип з конпЕль);
Як не кінь в*рав, то підвода переїхала, або Не вмер Данило,так болячка задавила;
О! Скаче, як жаба на очерет!
С*ала- мазала - в пічку лазила;
с.Тарасівка, Первомайський р-н, Миколаївська область.
Що нового? Піймали голого, перехрестили і далі пустили;
Який ти родич? Василь бабі сестра вперве;
Досвідання, жінчин брат ( коли не хочете продовжувати розмову);
А він гарний? Кучерявий, як баран: двічі в ярмарок водила, поведу ще й на базар.
с.Поноры, Черниговский р-н, Черниговская обл.
Лилия Цвит, владелица ютуб-канала на украинском языке:
Яке їхало - таке здибало (о сходстве)
Не все в неділю свято.
Свій свояка бачить здалека
Не все те золото, що блищить
З миру по нитці - бідному сорочка.
Бабуся казала : "коли з діда пан"
Свій до свого по своє
Життя прожити - не поле перейти
Що здихне, то збрехне
Шляк тя не втрафе, корона не впаде .
Божена Антоняк, видавчиня, переводчица:
Два рубля вместе (баба говорили, как кто-то причудливый очень, Львовская область).
Хочеш на грушу залізти і с*аку не обдерти (чоловікова баба, значення - як хто хоче щось без зусиль здобути, Слобожанщина).
Загорілось г... в жопі (свекруха казали, (свекровь говорили, то есть как кому-то очень спешно что-то, тоже Слобожанщина).
Зібралися як в корці маку (стовпилися).
Через дорогу навприсядки (про далекі поняття).
Нашому тину двоюрідний пліт
Бабі через улицю бондар (дуже далека рідня)
Треба комусь, як до дупи дверцята (есть и худшие варианты, значения - совсем не нужно)
Роксолана Сьома, художница:
Буквально только вспоминала бабушкино: " навчи дупу пе...діти - вона все того буде хтіти".
А еще говорила:"Красу на тарелі не ріжуть", "В кого коса тоненька - в того доля солоденька", "Більше днів, ніж ковбасів", "Хто посередині - той на золотій перині", "Дурному полу ріж - а сам втікай", "Не всіх дурних війна забрала". Я люблю: "Вчи-вчи, а нема з ким на люди вийти".
Анна Багрова, писательница:
На огороде бузина, а в Киеве - дядька (абсолютно разные понятия, которые пытаются как-то совместить).
'' Не знала баба клопоту, купила порося '' ...
Наталья Патрик:
С господином по-барски, а с хамом - по-хамски.
Видно пана по полету.
И современная: Чем дальше в лес- тем толще партизаны.
Алла Паутова:
Два сапога - пара.
Рыбак рыбака видит издалека.
Рука руку моет.
Елена Полевецька, редактор, о буковинских крылатых выражения:
Учись, учись - дураком умрешь.
Мир между вами - миска с пирогами.
Тыква буне твоей (это буковинское: Буня - бабушка, значит - и пусть так и будет).
Глаза боятся, а руки делают.
Чтобы тебя утка пнула.
Пусть будет гречка - только не спор.
Глаза боятся, а руки сделают (не стоит себя накручивать, а делать).
Оксана Смерек, писательница:
Бежал пес через овес
Как пятое колесо к телеге
Как рыбе зонтик (о чем-то совершенно лишнем).
Ольга Залецкая:
Біг пес через овес, не шкодило псові. То нехай же не зашкодить і тому вівсові
Чим горшок накипів - тим черепки пахнуть.
Дід про шило, а баба про мотовило.
Найшла коса на камінь.
Береженого Бог береже (про необхідність дбати про себе).
Хто терпен - той спасен.
Зміняв шило на мило.
Дарованому коневі в зуби не дивляться.
Де двоє б'ються, там третій користає.
Не святі горшки ліплять.
Обіцянка-цяцянка, а дурному радість.
Обіцяв пан кожух і слово його тепле.
Поцілував клямку (дверную ручку) (т.е. никого дома не застал).
Елена Зварич, журналистка:
На Сумщине научила меня интересной поговорки - "лизнуть зад наискосок". Значение - поймать не хлебавши.
Это вам не "воробьям дули тыкать" или "лягушкам сиськи дать", - шутит поговорками Елена.
Давать воробьям дули - бездельничать, ходить без дела.
Оксана Копиняк:
Муж и жена - крепкая семья!
Надежда Бутин:
Всюду хорошо, а дома лучше!
Мила Землянская:
Где родился-там и пригодился!
Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь.
И очень нравится "вот тем-то и оно!".
Александра Кирий:
Нет-нет, да и охапка!
Ира Онишкевич:
Сердце не камень.
Небо приклонить (быть готовым на все ради чьего-то счастья).
Ольга Соломка:
Гав - и в гнездо, чтобы солнце не пекло.
Алина Сказко:
За глупой головой и ногам нет покоя.
С * ала, мазала - глины не хватило
Оля Пасечник:
Чего не надейся, того ожидай
Людмила Верещак:
Шила-шила. И задницу зашила!
Ирина Цабак-Селивончик:
Ответ на вопрос: как дела - "Хорошо, а будут еще лучше!"
Наш язык - искрометный, меткий, многогранный и очень образный. Крылатые выражения, поговорки, прибаутки, точно подобранные словечки - это его оттенки, его богатство и гибкость. Употребляйте их дома и на работе, и вы поразите людей своей начитанностью, эрудицией и мудростью!
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