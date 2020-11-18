 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Как снег на голову!". Поговорки и крылатые выражения: удивите родных своим колоритным украинским!

"Как снег на голову!". Поговорки и крылатые выражения: удивите родных своим колоритным украинским!

Фразеологизмы, поговорки, меткие словечки точно понадобятся в каждодневном общении, создадут настроение, передадут ощущения и впечатления. И сделают наш язык еще красивее!

С первым снегом в сети посыпались и наши замечательные высказывания "Как снег на голову", "Как прошлогодний снег", "Ни с того ни с сего". И это не могло быть незамеченным: красота всегда поражает, а красота родного языка, его разнообразие, гибкость, злободневность и актуальность - и подавно!

Поэтому и возникла такая тема и цель: собрать самые распространенные фразеологизмы, поговорки, меткие словечки, чтобы и вспомнить их, и использовать, потому что, может, кто-то и забыл. Язык - живой, и развивается вместе с человеком, для него также важна практика, повторения, то новенькое в нем и то, что давно закрепилось, стало народным.

Я спросила друзей и знакомых в сети об их любимых фразеологизмах и поговорках и была приятно удивлена: за несколько минут мне их написали столько, что действительно можно создавать пособие! Это значит, что мы их знаем, что пользуемся, очень любим и эту частичку нашего языка, в которой собраны наши языковые перла.

Хотелось написать определенное количество крылатых выражений, например 20, но где там! И конца-края нет нашим старым добрым поговоркам, правдивым фразеологизмам и просто точным словечкам, которые писали знатоки, носители языка, люди, которым не безразличен язык, которые в буквальном смысле наслаждаются им. И этим его делают крылатым и сочным!

Вспомним термины, о которых пойдет речь, чтобы быть, так сказать, во всеоружии.

Фразеологизм простым языком - это "крылатое выражение". То есть такое сочетание слов, которое образует неделимую и интересную конструкцию.

Поговорка - это также сочетания слов, которое приговаривается при определенном действии, обучающие, но без прямого вывода, это слова в переносном смысле.

И это - то, что делает наш язык цветущим! Собственно, это - далеко не все языковые спектры, но остановимся пока на этих.

Семейные диалоги

"Ловить окуня" - дремать 

Киевлянка Светлана Чепурная приятно порадовала: "На днях сказала мужу:" Не лови окуня ", он рассмеялся и попросил что-то такое вспомнить. Я ему:

Ты мне нужен, как прошлогодний снег.
У тебя зимой снега не допросишься.
С тебя толку, как с гуся вода (нет никакой пользы и помощи).

Ты так спешишь, как свекор пеленки стирает.

Он перестал смеяться и лишь вопросительно на меня смотрел. И тогда, не удержавшись, рассмеялась я: "Ты же сам попросил", а я могла же еще больше "отвесить соли" (ответить обидно). Он человек с юмором, частенько так общаемся ".

Да, юмор - это то, что должно быть в нашей жизни. И хорошие фразы - с ним!

Культурные деятели - за языковое разнообразие!

Анжелика Рудницкая, наши певица и культурная деятельница, постоянно подчеркивает о языковой культуре, о важности родного языка, о его красоте и многогранности. Ее любимые фразеологизмы:

Не пришей кобыле хвост (не к месту, не вовремя, не в тему).

Баба с возу - кобыле легче (когда-то навязчивое исчезает само собой).

Пользуйтесь этими древними и мудрыми крылатыми выражениями!

Леся Королюк, певица:

Возле хорошего мужа - жена, как роза!
Коваль коня кует, а жаба ногу подставляет!
Не видел Григорий нагавиць, а как увидел, и упрел!
Лучше с мудрым потерять, как с глупым найти! 

С кем поведешься, того и наберешься!

Скажи, кто твой друг и я скажу кто ты!

Любовь Сердунич - языковед, писательница, исследовательница народного творчества:
С косацьких:

Доброе имя - самое большое богатство.

Или волю получить, или дома не быть.

Береженого Бог бережет, а казака - сабля.

Бьет не сильный, а смелый.

Береги честь смолоду.

Моя хата скраю - першим ворога стрічаю!

До булави треба й голови!

За моє жито мене ще й бито.

 Або пан, або пропав.

Мовчи, глуха, - менше гріха.

Хоч піду в церкву, та молитись не буду.

Язиком молоти - не ціпом молотити.

Терпи, козаче, - отаманом будеш.

Робить - як спить.

(Эти и многие иншиз пословиц и поговорки Любовь Сердунич собирала по всей Украине из разных источников, а опубликовала в сборниках "Устами правды и боли", "Краска смерти - тридцать третий", "И слово боролось").

Раиса Дорошенко-Солонарь рассказала, как говорят в ее регионе:

Сім літ мак не родив і голоду не бУло;
Овва! вискочив, як Сірко з пасльону ( або як Пилип з конпЕль);
Як не кінь в*рав, то підвода переїхала, або Не вмер Данило,так болячка задавила;
О! Скаче, як жаба на очерет!
С*ала- мазала - в пічку лазила;
с.Тарасівка, Первомайський р-н, Миколаївська область.
Що нового? Піймали голого, перехрестили і далі пустили;
Який ти родич? Василь бабі сестра вперве;
 Досвідання, жінчин брат ( коли не хочете продовжувати розмову);
А він гарний? Кучерявий, як баран: двічі в ярмарок водила, поведу ще й на базар.
с.Поноры, Черниговский р-н, Черниговская обл.

Лилия Цвит, владелица ютуб-канала на украинском языке:

  Яке їхало - таке здибало (о сходстве)

Не все в неділю свято.

Свій свояка  бачить здалека 

Не все те золото, що блищить

З миру по нитці - бідному сорочка.

Бабуся казала : "коли з діда пан"

Свій до свого по своє

Життя прожити - не поле перейти

Що здихне, то збрехне

Шляк тя не втрафе, корона не впаде .

Божена Антоняк, видавчиня, переводчица:

Два рубля вместе (баба говорили, как кто-то причудливый очень, Львовская область).

Хочеш на грушу залізти і с*аку не обдерти (чоловікова баба, значення - як хто хоче щось без зусиль здобути, Слобожанщина).

Загорілось г... в жопі (свекруха казали, (свекровь говорили, то есть как кому-то очень спешно что-то, тоже Слобожанщина).

Зібралися як в корці маку (стовпилися).

 Через дорогу навприсядки (про далекі поняття).

Нашому тину двоюрідний пліт

 Бабі через улицю бондар (дуже далека рідня)

Треба комусь, як до дупи дверцята (есть и худшие варианты, значения - совсем не нужно)

Роксолана Сьома, художница:

Буквально только вспоминала бабушкино:  " навчи дупу пе...діти - вона все того буде хтіти".

А еще говорила:"Красу на тарелі не ріжуть", "В кого коса тоненька - в того доля солоденька", "Більше днів, ніж ковбасів", "Хто посередині - той на золотій перині", "Дурному полу ріж - а сам втікай", "Не всіх дурних війна забрала". Я люблю: "Вчи-вчи, а нема з ким на люди вийти".

Анна Багрова, писательница:
На огороде бузина, а в Киеве - дядька (абсолютно разные понятия, которые пытаются как-то совместить).

'' Не знала баба клопоту, купила порося '' ...
Наталья Патрик:
С господином по-барски, а с хамом - по-хамски.
Видно пана по полету.
И современная: Чем дальше в лес- тем толще партизаны.
Алла Паутова:
Два сапога - пара.

Рыбак рыбака видит издалека.

Рука руку моет.

Елена Полевецька, редактор, о буковинских крылатых выражения:

Учись, учись - дураком умрешь.
Мир между вами - миска с пирогами.
Тыква буне твоей (это буковинское: Буня -  бабушка, значит - и пусть так и будет).
Глаза боятся, а руки делают.
Чтобы тебя утка пнула.
Пусть будет гречка - только не спор.

Глаза боятся, а руки сделают (не стоит себя накручивать, а делать).

Оксана Смерек, писательница:

Бежал пес через овес

Как пятое колесо к телеге

 Как рыбе зонтик (о чем-то совершенно лишнем).
Ольга Залецкая:

Біг пес через овес, не шкодило псові. То нехай же не зашкодить і тому вівсові

Чим горшок накипів - тим черепки пахнуть.
Дід про шило, а баба про мотовило.
Найшла коса на камінь.
Береженого Бог береже (про необхідність дбати про себе).
Хто терпен - той спасен.
Зміняв шило на мило.
Дарованому коневі в зуби не дивляться.
Де двоє б'ються, там третій користає.
Не святі горшки ліплять.
Обіцянка-цяцянка, а дурному радість.
Обіцяв пан кожух і слово його тепле.
Поцілував клямку (дверную ручку) (т.е. никого дома не застал).

Елена Зварич, журналистка:

На Сумщине научила меня интересной поговорки - "лизнуть зад наискосок". Значение - поймать не хлебавши.
Это вам не "воробьям дули тыкать" или "лягушкам сиськи дать", - шутит поговорками Елена.

Давать воробьям дули - бездельничать, ходить без дела.

Оксана Копиняк:

Муж и жена - крепкая семья!

Надежда Бутин:

Всюду хорошо, а дома лучше!

Мила Землянская:

Где родился-там и пригодился!

Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь.

И очень нравится "вот тем-то и оно!".

Александра Кирий:

Нет-нет, да и охапка!

Ира Онишкевич:
Сердце не камень.
Небо приклонить (быть готовым на все ради чьего-то счастья).
Ольга Соломка:

Гав - и в гнездо, чтобы солнце не пекло.
Алина Сказко:
За глупой головой и ногам нет покоя.

С * ала, мазала - глины не хватило
Оля Пасечник:
Чего не надейся, того ожидай

Людмила Верещак:

Шила-шила. И задницу зашила!

Ирина Цабак-Селивончик:

Ответ на вопрос: как дела - "Хорошо, а будут еще лучше!"

Наш язык - искрометный, меткий, многогранный и очень образный. Крылатые выражения, поговорки, прибаутки, точно подобранные словечки - это его оттенки, его богатство и гибкость. Употребляйте их дома и на работе, и вы поразите людей своей начитанностью, эрудицией и мудростью!

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 ноября, 2020 воскресенье

21 ноября, 2020 суббота

больше новостей

22 ноября, 2020 воскресенье

21 ноября, 2020 суббота

20 ноября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать