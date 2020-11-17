Юрий Шоломицкий: Темпы роста цен не должны вызывать беспокойство

18 ноября, 2020, 13:12

Юрий Шоломицкий - руководитель Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики. Работал в Министерстве финансов Украины, в Национальном банке Украины, в консалтинговой компании в Чехии. Участвовал в миссиях МВФ для стран с низким уровнем доходов и развивающихся стран. В частности, в Анголе, Руанде, Танзании, Малави, Монголии, Молдове и Кыргызстане

Присоединился к разработке прогнозной модели для Азиатского банка. Имеет степень магистра электроэнергетики, компьютерных наук Киевского политехнического института и специалиста банковского дела Университета банковского дела НБУ.

В эфире программы "Эспрессо: капитал" Юрий Шоломицкий рассказал, какой орган в государстве может влиять на рост цен и в чем основная проблема Украины в этой сфере. Ведущий - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Чем занимается ваш Центр макроэкономического моделирования?

Мы моделируем экономику. Например, если эксперты говорят, что обменный курс должен быть таким-то, это нужно доказать.

То есть речь идет о математике, о фактах, о расчетах, а не о каких-то эмпирических ощущениях, да?

Абсолютно. То есть мы хотели бы перевести дискуссию от эмоций к точной оценки, мы можем затем прослеживать во времени: насколько мы ошибались, почему.

Недавно ваш центр подготовил инфляционный обзор. В то же время и Национальный банк Украины также готовит инфляционный обзор. Зачем стране два инфляционных обзора?

На самом деле инфляционный обзор Нацбанка - это отчет об их деятельности. Потому что как раз Национальный банк по своей природе, поскольку он "печатает деньги", то и отвечает за инфляцию. Потому что в долгосрочном периоде любая напечатанная гривна выливается в инфляцию. Поэтому мы не конкурент Нацбанка, мы хотим больше понимать инфляцию, понимать, как на нее реагировать, предотвращать ее рост.

А как вы исследуете инфляцию? Отличаются ли ваши методы от методов Национального банка? Возможно вы ходите по магазинам, смотрите эти ценники, или иным образом?

По магазинам мы не ходим. Потому что это, наоборот, может увести нас от какого-то фундаментального понимания картины с инфляцией. Но мы стараемся привнести больше в смысле развития определенных математических моделей, которые позволят нам более четко понять, какие факторы вне инфляцией сейчас существуют.

Какой должна быть инфляция? Есть ли какая-то отметка, не знаю, 5-6-10%, которая идеальна для развития экономики?

Для каждой страны эта цифра своя. Например, для развитых стран - 2%; для страны, которая еще развивается - от 4 до 5%. Инфляция в течение длительного времени, годами, должна быть стабильной. Потому что стабильность - залог хорошего планирования со стороны бизнеса и населения.

Мы спрашивали людей на улицах, на какие товары и услуги цены растут, а на какие - падают. Люди не заметили, чтобы цены снижались.

Я бы сказал, что на большинство товаров цены все-таки растут. Это отражается и если делать какую-то персональную закупку, и по данным Государственной службы статистики. Но я бы не сказал, что эти темпы столь высокие или ощутимы для того, чтобы был повод для беспокойства. Потому что если взять официальные цифры Госкомстата, то они остаются в пределах 2-3% в год. Но опять же, это всегда большая проблема в экономике, потому что у каждого есть своя субъективная потребительская корзина, поэтому каждый меряет инфляцию персонально.

То есть для бедных людей, у которых в потребительской корзине продукты составляют более половины, для них ощутимый рост на хлеб и на еду. А люди, у которых есть "лишние деньги" на всевозможные гаджеты, а может даже на бытовую технику, - они не так уж реагируют на подорожание еды.

Совершенно верно. Все зависит и от уровня дохода. Но данные, с которыми мы можем работать - это официальная статистика. Есть орган, который за это отвечает - Государственная служба статистики. Конечно, инфляция может не соответствовать индивидуальным ожиданиям или данным. Это как "в среднем по больнице".

А может, правительству стоит регулировать цены? Вы помните, так когда-то было. И даже в современные времена, при независимой Украине были такие идеи - регулировать цены на товары, которые наиболее дорожают.

Я бы сказал, что сейчас правительство и дальше продолжает контролировать цены. Но, в отличие от исторической давности, сейчас это осуществляется не на уровне прямого контроля цен для большинства товаров, на которые остался контроль, а просто осуществляется ограничение определенной торговой надбавки.

Задача в том, чтобы ограничивать доходы тех фирм или предприятий, которые могут на этом "играть" - это монополии. Если это монополия, то, конечно, у нее всегда есть надбавка, которую она зарабатывает себе более нормальный уровень. И за счет регулирования надбавки этой монополии можно достичь определенного утоления аппетитов этой монополии.

Кроме того, чтобы вручную так регулировать цены, выставлять тарифы, как еще можно влиять на инфляцию? Как правительство или НБУ может ее регулировать?

Национальному банку это легче делать, потому что у Национального банка есть основной инструмент, который определяет инфляцию - это "печать денег". Если Национальный банк считает, что спрос в экономике слишком высокий, то он должен поднимать учетную ставку таким образом, чтобы останавливать экономическую активность ...

Но для Украины большой проблемой является то, что мы находимся под так называемым "фискальным доминированием". Министерство финансов все время пытается, не скажу - быть щедрым, но занимать и из-за высокого дефицита бюджета также вызвать и генерировать инфляцию.