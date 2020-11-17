Рамис Юнус: Россия хочет перевыборов под дулом автоматов, чтобы полностью оккупировать Армению

18 ноября, 2020, 08:48

Антин Борковский

Экс-глава аппарата правительства Азербайджана, бывший управляющий делами парламента Азербайджана, который находится в Вашингтоне, в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" - о карабахском мире, российской интриге и уроках для Украины

Хотел бы спросить о так называемом мире, который на самом деле напоминает прелюдию к новому обострению, поскольку "Карабахским миром" недовольны ни в Армении, ни в Азербайджане, возможно, потирают руки только в Кремле.

Что касается этого соглашения - оно мне напоминает Мюнхенское соглашение 38-го года, которое тогда подписали европейские лидеры с Гитлером. И это - соглашательская политика, которая не помогла им отдалить войну, не решила проблему и через год был подписан пакт Молотова-Риббентропа, который, в конечном итоге, привел к началу Второй мировой войны. Почему я провожу такие параллели? Потому что, если вы помните, эти соглашения - Мюнхенский сговор так называемый и пакт Молотова-Риббентропа, который преподнесли людям в качестве официального документа, главное ведь было написано в секретных материалах. Их никто не знал десятилетиями. Лишь после распада Советского Союза, во время Перестройки, появились точные данные того, что там было. И поэтому то, что нам сегодня показали в виде этого соглашения, подписанного Азербайджаном и Арменией под наблюдением России и, конечно, с согласованием Турции - это одно, а то, что там на самом деле - другое. Мы не знаем, какие там подводные камни, можем только анализировать то, что лежит на поверхности и те движения, которые мы видим наглядно. То есть, переброска за одну ночь почти 2 тысяч российских солдат на ту территорию маленького анклава Нагорного Карабаха, которая еще осталась и после этого, буквально через день - официальное объявление соглашения о создании совместной российско-турецкой мониторинговой группы, против которой выступают все, в первую очередь - в Армении и России. Почему? Потому что, для них присутствие Турции в любом виде: политическом или я уже не говорю о военном, вообще на этой территории и в ходе решения этой проблемы - является красной тряпкой, красной линией. Но нельзя говорить, что это вечное соглашение.

Я бы сказал, что это бикфордов шнур: то есть, все еще не дошло до взрывчатки, динамита, но на самом деле через некоторое время это все может взорваться. Когда я слышу фразу "российские миротворцы", я вспоминаю о том, как начинались войны: например, грузино-российская война 2008-го - как искусно Россия использует и провоцирует ситуацию для того, чтобы потом сказать: "Напали на наших миротворцев". Подобное может повториться и здесь.

Наличие российских войск в Азербайджане - хуже даже, чем наличие армянской оккупации, которая была в Нагорном Карабахе. Потому что армянская оккупация в Карабахе реализовывалась с помощью России. Армяне, сейчас это увидели во время войны, сами по себе - ничего не представляют. Но за ними стояла русская армия и они оккупировали то, что удерживали почти 30 лет. И азербайджанский народ, а особенно - его молодое поколение, которое не знает сути этой российской армии, радуется, потому что ничего не было, а теперь 7 районов вернули. Вернули большую часть Нагорного Карабаха, включая символ Нагорного Карабаха - город Шуша, культурную столица Азербайджана. Конечно, это радует. Когда эта эйфория спадет, вот тогда придет осознание и трезвый видение того, что же произошло и что делать дальше. То есть, если на этой территории российских войск не было ни де-юре, ни де-факто, но мы знаем, что они находились на территории Армении, то теперь, значит, они с разрешения азербайджанского правительства находятся здесь - на срок до 5 лет. Плюсы и минусы такой ситуации. Минус - это то, что мы слышим, что озвучивает уже российская пропаганда: "Мы пришли не на 5 лет, а навечно", минус - это один из моментов, о котором вы только что сказали, мы знаем сущность этих миротворцев российских, мы это видели в Абхазии, в Осетии в августе 2008-го, мы знаем, что они делают в Приднестровье, мы знаем, что они делают сегодня на Донбассе, хотя они там не под видом миротворцев, а под видом оккупантов.

Я согласен. По вашему мнению, какова главная ошибка президента Алиева? Поскольку мы понимаем, что на самом деле тенденция шла к тому, чтобы взять под контроль всю территорию Карабаха. Но он согласился. Не знаю, возможно был какой-то секретный звонок от Путина, возможно были какие-то эмиссары от Путина, возможно Путин просто угрожал большой войной, а возможно шли большие торги с Эрдоганом?

Я не смотрел бы на это, как именно на чью-то ошибку. Это конкретная сделка. Президент Азербайджана географически и политически в очень сложном регионе и сложной ситуации. Азербайджан отвоевал большую часть своей территории: вернул 4 района с кровью, 3 района - до 1 декабря будут возвращены без крови, я думаю так и будет, потому что иначе эта договоренность в момент сорвется и война начнется - тогда мало не покажется всем, включая и Россию. Ведь за Азербайджаном как стояла, так и продолжит стоять Турция. Думаю эти 3 района так же будут возвращены, но за Азербайджаном остается Шуша и несколько городов, которые он вот-вот должен был освободить, но они остаются под контролем российской армии и туда будет возвращено армянское население. Вот это - та самая мина замедленного действия, которая будет в руках России. Россия получает влияние на Армению и усиливает свой авторитет в регионе, который она потеряла буквально за 44 дня. Сегодня она возвращается в регион и антипашиняновские настроения, требования и усиление пророссийских сил говорит о том, что сегодня Россия тихо возвращается в Армению и регион. Турция уже в регионе, сама Турция, против которой выступают в мире буквально все, но уже официально Турция, после подписания соглашения, на 5 процентов турецкий солдат находится в этом регионе, под видом мониторингового центра, который будет контролировать вместе с Россией перемирие. Как это, например, происходит в Сирии и Ливии. Учитывайте, что между Россией и Турцией очень много мест, в которых они так же сотрудничают. Это как тонкая нить. Если у них где-то будет конфликт с Сирией, Ливией или здесь что-то пойдет не так - это ударит по их общим интересам. Поэтому, эти две стороны - как заклятые друзья, сегодня вынуждены работать друг с другом. Это плюс для Азербайджана в этой ситуации, который будет сдерживать и вот эти просеператистские настроения, которые уже сегодня звучат и из Еревана, и из Москвы - на предмет того, что вот на этой территории, куда придет Россия, русский солдат и куда вернется армянское население, хоть одна треть Карабаха у нас осталась - вот мы оттуда и начнем. Начнем вот все, что мы до этого делали, эти 30 лет.

А какой будет ситуация сейчас в Армении, поскольку в принципе российский план реализуется: Пашиняна загнали в угол, против него - огромные антипашинянские выступления. Мы понимаем, что в стране довольно много оружия и присутствуют российские оккупационные части, но значительная часть армянского политикума не признала приглашение так называемых русских миротворцев, это все очень гремучая смесь.

Я, с вашего позволения, репликой закончу предыдущий ответ и перейду к ответу на этот вопрос. Здесь очень важно - усиление роли Турции, как сдерживающий фактор наличия российских войск, которые уже пришли туда. И это усиление должно быть, в первую очередь, в городе Шуша, который стоит над столицей Нагорного Карабаха как дамоклов меч, на высоте 600 метров над ним. И если оттуда будут смотреть крупнокалиберные пулеметы, системы залпового огня и все то, что будет направлено туда, как дамоклов меч, тогда там тема сепаратизма и других моментов, всевозможные желания будут немного нейтрализовываться. Это тот фактор, который Азербайджан должен усиливать регулярно, сдерживающий фактор, которого не было все эти 30 лет. От того, как будет усиливаться турецкий фактор, будет уменьшаться российский фактор. Плюс мы не знаем, что написано в этих секретных протоколах. Теперь отвечая на ваш вопрос. Конечно, в Армении сегодня политический кризис. Это Россия продала, с их точки зрения, Армению. То есть, она молчала 44 дня, давала возможность Азербайджану освободить 90 процентов всех территорий - оккупированы 7 районов и часть Нагорного Карабаха, включая ключевые города - такие, как Шуша и Гадрут. Поэтому это усиливает антироссийские настроения. Но, с другой стороны, и Запад в этом вопросе, во главе с Францией, ничего не сделал. Тоже им не помогли. И они сегодня видят, что из двух зол они выбирают меньшее. Они вынуждены идти на это, они вынуждены терпеть Россию, потому что эта Россия сегодня вернулась к ним и она им говорит: "Это произошло по той причине, что вы пошли прозападным путем, вы выбрали Пашиняна и таким образом Пашинян привел вас к политическому коллапсу. Возвращайте меня, Россию, армию - и мы с этого маленького плацдарма, который еще остался в наших руках, все попробуем вернуть в перспективе". Что сегодня говорит российская машина пропаганды, говорят пророссийские политики в Армении, выступая даже против того же Пашиняна - следует распустить этот парламент, который в большинстве у Пашиняна и, в конечном итоге, следует пойти на новые выборы. А новые выборы уже пойдут под дулом российского автомата и результаты этих выборов будут заранее определены. Политическая судьба того же Пашиняна предсказуема. Где он сейчас находится? Одни говорят - в посольстве США, а может он на российской военной базе, под дулом автомата выступает каждый день и говорит все, что ему говорят говорить. Он говорит то, что говорит российская пропаганда: мол, это еще не поражение, русские войска пришли - они нам помогут отсюда начать восстановление всего того, что мы потеряли. То есть, он до этого момента, всю жизнь выступал против этого, а теперь они заставляют его это говорить. А где он может это говорить? Может он находится на российской военной базе? Вы видели, что произошло с его кабинетом, как избили спикера. Он прекрасно понимает, что сегодня вся страна вооружена, убить - ничего не стоит, у Армении такой опыт уже есть: в 99-м, когда убили спикера и премьер-министра. Поэтому, возможно он находится именно под контролем российских спецслужб, но рано или поздно этот кризис закончится. И я думаю, если российская армия уже пришла туда, а пятая колонна в Армении усиливает свои настроения, в конечном итоге - Россия полностью оккупирует Армению и, безусловно, продолжится противостояние между Россией и Турцией в регионе.

Исподволь я провожу параллели с ситуацией, в которой находится премьер-министр Армении Пашинян и ситуации, в которой может оказаться президент Зеленский в случае тех или иных непродуманных шагов, поскольку вопрос войны и мира в Украине очень остро стоит. Общество очень активно и бурно реагирует, а его затягивают кремлевские "дипломаты в погонах" в так называемую медвежью яму. Они его заманивают обещаниями вроде бы о прекращении наступления, обещают договориться о чем-то посередине, а потом, в определенный момент, они могут сорвать эти так называемые договоренности и открыть очередной фронт наступления.

Вы видели как Азербайджан в едином кулаке - все поддержали Ильхама Алиева в этом вопросе. Сегодня в Азербайджане все понимают, что угроза исходит от присутствия российских войск... И ваше общество же должно быть консолидированным. Ни оппозиции, ни власти - если мы говорим об общенациональных интересах. Поэтому, Украина так же должна понимать всю опасность того, что представляет собой российская армия на Донбассе. У вас еще хуже ситуация, потому что у вас прямая граница с РФ. У нас Нагорный Карабах был в анклаве, мы сегодня допустили туда армию - вот это самый опасный момент, потому что напрямую она не могла войти. А у вас она может напрямую войти, в большом количестве. Поэтому у вас ситуация еще более опасна. И, исходя ихз того, что у вас нет рычагов влияния ни политического, ни военного, ни экономического - по сегодняшний день, вы должны понимать всю опасность того, что представляет собой Донбасс. А возможные переговоры, которые проходят с непонятным форматом, без всяких гарантий безопасности: как политической, так и военной... А относительно будущего этой территории. Делайте выводы, берите все плюсы и минусы того, что произошло в Нагорном Карабахе. В первую очередь, плюсы военного развития, как Азербайджан модернизировал свою армию и сделал ее армией 21 века. Важно и то, что Азербайджан имеет такого сильного союзника как Турция - вы тоже должны такого иметь. Честно скажите, у вас нет сегодня такого сильного союзника в мире. Кто бы ни был, кто вас поддерживает на словах, но такого союзника нет. Вы сначала решите эти вопросы и вопросы экономические. То есть, поставьте всю страну на решение этой задачи. И когда она встанет на решение этой задачи - тогда с наличием гаранта, который за вами будет стоять, который будет сдерживать экспансию той же России - вот тогда можно садиться за стол переговоров. Иначе сегодня любые переговоры за столом на том уровне, на котором находится Украина и на котором находится Россия - кто бы ни был: нормандский формат или другой, приведут к поражению Украины в конечном итоге.